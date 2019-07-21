Устройство пылесоса: схема, принцип действия и виды помощников

Уборка и пылесос — понятия неразделимые. Трудно найти дом, в котором нет этого неутомимого помощника. Как правило, люди не интересуются, как работает этот прибор, но все меняется, когда происходит «трагедия» — его поломка. Понять ее причины, не изучив устройство пылесоса, невозможно. Выбрать подходящую модель из большого ассортимента, если пришлось распрощаться со старым другом навсегда, тоже проблематично. Поэтому многим потенциальным покупателям не помешает заблаговременно познакомиться с принципом работы, особенностями разных конструкций пылесосов. Знания помогут выбрать оптимальный агрегат, значительно облегчающий монотонную работу.

Как устроен пылесос?

Трудно представить, что «прадед» современного пылесоса появился на свет еще в далеком 1907 году. Его соорудил американский изобретатель Джеймс Мюррей Спэнглер, ранее получивший патенты на несколько других агрегатов. Его портативный пылесос состоял из вентилятора, двигателя швейной машинки, наволочки от подушки, выпрошенной у жены, и вращающейся щетки. Однако средств для налаживания массового производства у него не было, чем и воспользовался супруг его кузины Уильям Гувер (Hoover), купивший патент.

С тех пор воды утекло достаточно, но каких-то революционных изменений пылесосы не претерпели. Современный прибор состоит из нескольких элементов. «Сердце» прибора — мотор, состоящий из двух частей: асинхронного коллекторного двигателя и ротора вентилятора, закрепленного на валу. Другие узлы и элементы:

корпус;

пылесборник;

набор насадок, щеток;

труба–удлинитель;

шланг-воздуховод;

фильтр (или система фильтров).

Корпус делают из высокопрочного пластика. Пылесборники бывают двух типов — мешки и контейнеры. Количество насадок может быть разным, все зависит от комплектации определенной модели. Например, универсальные щетки есть практически всегда, однако удобными, эффективными турбощетками, наоборот, оснащается не каждый пылесос.

Принцип работы агрегата

После включения пылесоса начинает работать турбина, откачивающая воздух из корпуса прибора. Благодаря ей на входе создается область пониженного давления, которую называют вакуумом. Так как природа, как правильно подметил Аристотель, не терпит пустоты, свободное пространство заполняется воздухом, вместе с которым в пылесос попадают частицы пыли и более крупного мусора.

Поток воздуха, пройдя по трубе, попадает в пылесборник, где проходит первичную очистку, затем следует черед других фильтров, благодаря которым в комнату возвращается чистая смесь газов. Чтобы иметь представление об особенностях функционирования устройства, достаточно хотя бы один раз увидеть торнадо — природный «пылесос», всасывающий на своем пути абсолютно все. Бытовые искусственные «стихии» — пылесосы циклонного типа.

Особенности разных видов

Предназначение всех агрегатов одно — уборка, однако отличаются модели друг от друга довольно сильно.

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Привычный пылесос с мешком или контейнером

Это самые простые пылесосы, поэтому они не лишены недостатков. Загрязненный воздух поступает в мешок (тканевый либо бумажный), где улавливается относительно большой мусор и крупные частички пыли. Затем, попутно охлаждая двигатель, воздух двигается дальше. Он проходит через несколько фильтров, однако такую систему приходится постоянно чистить, так как загрязняется она очень быстро.

Есть модели, в комплекте которых помимо мешков присутствует еще и пластиковый контейнер, легкий, удобный, оборудованный собственным фильтром. Неудобство таких пылесосов — быстрое наполнение пылесборников. Чем больше мусора скапливается, тем меньше всасывательная способность прибора. Очистка мешков и контейнеров — процесс не слишком приятный, потому что мусор пытается снова осесть на всех близлежащих поверхностях. Как мешки, так и контейнеры приходится часто стирать (мыть).

Циклонная разновидность — шаг вперед

Этим устройством мир обязан англичанину Джеймсу Дайсону, индустриальному дизайнеру и изобретателю, благодаря которому в 1983 году на свет появился первый, революционный, представитель циклонических пылесосов, лишенных «атавизма» — неудобного мешка для мусора (или его пластикового «двойника»). Толчком для изобретения стала пыль на его заводе, где делали садовый инвентарь, тоже сконструированный им.

Роль мешка здесь исполняет сложный пластиковый контейнер, состоящий из 2 колб. В верхнюю часть поступает мусор, который сразу же закручивается мощным вихревым потоком, отбрасывающим частички на стенки емкости. Крупные элементы попадают в нижний отсек, мелкие оседают тут же на стенках. В лучших моделях есть несколько фильтров, обеспечивающих идеальную очистку воздуха. Контейнер легко и быстро опорожняют, без проблем моют, но от прямого контакта с пылью при его очистке все же не уклониться.

Агрегаты, имеющие аквафильтр

Еще одна популярная модификация пылесосов, минимизирующих «общение» с пылью и мусором. Здесь в роли мешка-пылесборника выступает иной контейнер — емкость с водой. Мусор, крупный и микроскопический, попадая туда, быстро напитывается влагой и «камнем» идет на дно. Модели эти тоже оснащаются фильтрами. Такие пылесосы эффективно справляются с обязанностями, но не лишены недостатка.

Для кого-то минус не будет существенным. Это быстрое загрязнение контейнера, поэтому от хозяев требуется мыть его после каждой уборки. Необходимо полностью высушивать емкость. В противном случае в ней могут «завестись» нежелательные микроорганизмы, для которых водная среда — лучшее место существования. Речь идет о плесени, грибках.

Сепараторные пылесборники

Это относительно новая разновидность, которая оснащается усовершенствованным аквафильтром. Пыль и грязь задерживаются внутри с помощью турбины, расположенной в колбе. Мусор, попадая в нее, мгновенно закручивается, тем самым теряя шанс выбраться наружу, а потом погружается в воду, где быстро оседает.

Такие пылесосы, как правило, тоже не требуют системы фильтров, однако некоторые бюджетные модели ими оснащаются. Однако почти все устройства, имеющие аквафильтр, имеют надежную систему защиты двигателя от воды.

Встроенные (центральные) конструкции

Это самый редкий, экзотический вид. Такие пылесосы не мобильны, они имеют рабочие части — воздуховоды, двигатель, фильтры, — спрятанные в стену. Шланг с насадками у этого чудо-агрегата подключают не к пылесосу, а к пневматическим розеткам, расположенным по всему периметру площади, на которой необходима уборка.

Внутри стен оборудуется лабиринт воздуховодов, который ведет в одном направлении — к общему пылесборнику. Такой контейнер, а также мотор и фильтры обычно монтируют в подвальных либо подсобных помещениях. Огромный минус — шланги очень большой длины, они лишь затрудняют уборку, мешая ей.

Моющие универсалы

Такие помощники способны вымыть, пол, мебель, стены, выложенные плиткой и другие плоские поверхности. Отличие их от обычных «сухих» агрегатов — наличие двух емкостей для воды. В одну из них наливают моющий раствор, который затем подается по поверхность, связывает пыль. Грязная вода всасывается во второй — пустой — резервуар.

При своей универсальности у приборов все же присутствуют недостатки. Моющие устройства имеют большие габариты, требуют перед уборкой предварительной подготовки — заливания раствора с моющим средством. После уборки необходимо промывать и сушить оба контейнера. Поэтому такие конструкции незаменимы во время генеральной «зачистки» дома/квартиры. Для ежедневного использования гораздо удобнее легкие, компактные агрегаты.

Вертикальные устройства

Это один из самых распространенных видов. Вертикальные бытовые пылесосы сильно отличаются от привычных моделей. Гибкого шланга тут не видно, потому что он встроен в сам корпус, представляет с ним единое целое. Там же находятся и другие элементы пылесоса — двигатель, пылесборник, система фильтров.

Снизу располагается щетка, сверху — ручка и кабель, однако есть модели и без него — те, что работают от аккумулятора. В таком вертикальном исполнении производят разные виды техники: оснащенные мешком, контейнерные (обычно циклонные), паровые и моющие. Главные плюсы пылесосов-щеток — компактность, малый вес, относительный недостаток — небольшая мощность.

Пылесосы-роботы

Это самые умные и самостоятельные помощники, которые пытаются вытеснить своих «простоватых» коллег по уборке. Они почти универсальны, так как одинаково эффективно убирают мусор с твердых поверхностей и ковролина. В корпусе небольших моноблоков (квадратных, круглых) помещается все, что нужно для полноценной уборки: пылесборник, моющий модуль, двигатель.

Пылесос-робот сможет сделать уборку по расписанию в отсутствие хозяев, так как устройство программируют пультом ДУ либо с помощью смартфона. Траектория движения выбирается благодаря датчикам — инфракрасным, лазерным, магнитным. Три часа работы без перерывов обеспечивается одной зарядкой прибора.

Устройство пылесоса не такая сложная тема для изучения, самая большая трудность — выбор подходящего устройства, а он непрост из-за неприлично огромного ассортимента. Однако будущие владельцы могут изучить отзывы на понравившийся агрегат, посмотреть рейтинги или проконсультироваться с продавцами.

Если выбор еще только предстоит сделать, то, может быть, это видео будет полезным: