Тёплая лоджия — дополнительная жилплощадь

Лоджия — это огражденное с трёх сторон стенами с оконным блоков с внутренней стороны и открытым ограждением с наружной, неотапливаемое помещение.

В квартире место лишним никогда не бывает, его всегда можно использовать в целях отдыха, а где же взять эти заветные квадратные метры как не на лоджии?

Первое, что нужно сделать, это поставить окна. При остеклении балкона трудностей возникнуть не должно, однако нас интересует остекление лоджии, где вся проблема в парапете. Если он крепкий, то можно сразу ставить окна, в противном случае придется усиливать его вспомогательным парапетом. Наша задача – отеплить лоджию, следовательно необходимы окна отвечающие таким параметрам: двухкамерные стеклопакеты; распашные створки; добавочные расширительные профиля (далее на эти профиля будет крепиться утеплитель).

Далее нужно заделать все щели. Для этого используются полиуретановые мастики и герметики, с их помощью можно качественно заделать любую щель.

Затем необходимо выбрать утеплитель. Чем толще изоляция, тем она теплее, но тут дело в том, часто она крадет у нас пространство. Если Вы проживание в широтах, где холодный и тёплый период длятся по полгода, тогда утеплять необходимо не только стены, но и пол с потолком. При выборе утеплителя обращаем внимание на теплопроводность, она должна быть по возможности минимальной. Для таких целей лучше всего подходит экстрадированный пенополистирол. Он идеально подходит для утепления ввиду своей лёгкости, малой толщины и малой теплопроводимости, легко резать при монтаже и он не сыпется. Однако у него есть минус — это дороговизна. Более дешёвый вариант это пенопластовый утеплитель.

Утепляемся. С закупкой материалов и инструментов закончили пора приступать непосредственно к утеплению. Есть два способа закрепить утеплительный материал: при помощи дюбелей либо на клей. При первом способе утепление с помощью перфоратора крепится к стене дюбелем с частотой 10 штук на квадратный метр утепления. При втором способе трудностей возникнуть не может: нарезать клеем стену и сам утеплитель, приложить и готово. Необходимо знать, что клей для утепления необходим без содержания толуола. Так же можно использовать оба способа одновременно. После закрепления стыки между листами утеплителя заделываются монтажной пеной (опять же без содержания толуола).

Продолжаем. Далее следует гидроизолировать и выровнять пол. Укладывает утеплитель на пол и на нижнюю часть парапета. Важно воспользоваться пароизоляционым скотчем, во избежание появления плесени и грибка. На последок укладывает на пол полимербетон и армированную сетку.

Стены, после утепления, необходимо закрыть влагостойким гипсокартоном. Не забываем о паробарьере, его стоит закрепить между стеной и креплением, чтобы избежать появления конденсата в дальнейшем.

Затем отделываем стены. Наружной стеной путь займутся профессионалы, а вот внутренней часть можно заняться самостоятельно. Гипсокартон легко красится водоэмульсионной краской, можно обшить МДФ, отделать вагонкой. Что больше по душе.

Все это прекрасно сохраняет тепло, но не вырабатывает. Для выработки тепла, ради более комфортного пребывания, можно установить кондиционер, радиатор либо пол с подогревом. Все это зависит от Ваших финансовых возможностей.