Функциональность и комфорт — то сочетание, о котором мечтают все. В большей мере эти качества важны для небольшого пространства, где хозяйки проводят немалую часть времени. Помимо бытовых приборов, сильно облегчающих существование людей, любой кухне необходима удобная, прочная и практичная мебель, способная гармонично вписаться в интерьер. Однако большего внимания заслуживает обустройство комфортабельной рабочей зоны, где «средоточием кухонной вселенной» является столешница. Для самостоятельного производства таких изделий используют разные материалы, один из них сейчас начал «затмевать» традиционное дерево. Столешница из бетона своими руками — относительно простой способ сделать рабочую поверхность одновременно привлекательной и долговечной.

Бетон как материал для мебели

Это относительно новая ипостась бетона, так как все привыкли к его законной нише — изготовлению лестниц, перекрытий, стяжек, массивных фундаментов. Сначала из материала делали лишь садовую мебель, которая не должна бояться любых невзгод, но в последнее время бетон, вдруг оказавшийся универсалом, благополучно перебрался под крыши домов, а затем и прижился там. Теперь из этого материала создают:

барные стойки;

журнальные столики;

мойки для ванн и кухонь;

компьютерные столы;

консоли для телевизоров;

кухонные острова;

подоконники;

полки;

стеллажи.

Главная причина любви к бетону — простота изготовления различных предметов, она позволяет создать качественную мебель даже тем, кто не может отнести себя к мастерам с большой буквы. Поэтому лучше заранее познакомиться с материалом, быстро превращающимся в кухонную мебель. У всех и всего есть как достоинства, так и слабые места, бетон тоже следует этой традиции. У таких столешниц есть плюсы, но не лишены они некоторых минусов. Привлекательные стороны «бетонной медали»:

Легкость придания изделиям любой формы и простота обработки — окрашивания, полировки, шлифования. Разнообразные виды декорирования, позволяющие облагороженному или замаскированному бетону идеальным образом вписаться практически в любой интерьер. Если сравнивать с деревом, то более успешное противостояние влаге, высокой температуре, механическим воздействиям. Экологическая чистота, завидная прочность, необычный, уникальный вид. Большая экономия из-за невысокой себестоимости бетонного изделия. Возможность комбинации нескольких материалов.

Теперь о минусах. К ним относится:

охотное впитывание влаги и загрязнений, которые удалить достаточно трудно из-за пористой структуры материала;

большой риск появления царапин из-за тонкого слоя защитного покрытия, а этот минус требует обязательного использования разделочных досок;

сложная установка бетонной столешницы: при нарушении технологии возможны трещины, но поверхность можно легко восстановить;

неспособность рабочей зоны выдерживать максимально высокие температуры: горячая кастрюля не нанесет вреда, однако раскаленная сковорода оставит свой след на покрытии;

необходимость защиты изделия полимерным лаком, так как на необработанной столешнице остаются следы от напитков и продуктов, содержащих кислоты (они разрушают кальций) либо сильные щелочи.

Чистящие средства для бетона ни в коем случае не должны содержать абразивов и агрессивных (кислотных) компонентов. Протирают столешницу влажной губкой или микрофиброй с нейтральным моющим составом.

Изготовления монолитной столешницы

Сам процесс ее «созидания» не сильно отличается от стандартной технологии, применяющейся в строительстве зданий. Столешница из бетона своими руками — операция, разделенная на несколько одинаково важных этапов, корректное выполнение каждого из пунктов гарантирует качество будущей конструкции.

Подготовка материалов, инструментов

Так как столешница будет изготавливаться из бетона, покупка его компонентов — первый шаг. Поэтому приобретают:

цемент, как минимум М400;

песок, лучше, если он будет речным;

мраморную крошку либо щебень (гравий);

колер, если планируют «замаскировать» столешницу под гранит, мрамор, или просто придать изделию другой цвет.

Опалубка — вторая основная конструкция, от которой будет зависеть внешний вид бетонной мебели. Для ее изготовления приобретают:

арматурную сетку (металл, но лучше легкое стекловолокно), размер ячеек — 25х25 мм;

влагостойкую (лучше ламинированную) фанеру, ее толщина — 12 мм, замена — ЛДСП;

брус (30х50 мм);

саморезы (минимальная длина — 60 мм), металлические уголки (алюминий);

толстую полиэтиленовую пленку.

Для криволинейных конструкций лучше подойдет алюминиевый профиль, пенопласт либо гипсокартон. При покупке материалов необходимо проверить, чтобы лист был идеально ровным, а брус не имел никаких дефектов.

Без серьезного набора инструментов бетонные работы не обходятся, поэтому готовят:

бетономешалку (строительный миксер, дрель с такой насадкой);

ведро или другую емкость;

карандаш, линейку, рулетку, уровень;

киянку;

ковшик для заливки раствора;

лопату;

мастерок, правило, шпатель;

набор кругов (полировальных, шлифовальных);

угловую шлифовальную машину (шлифовальные диски и дрель);

шуруповерт;

электролобзик.

Проектирование

Создание качественного точного чертежа — главный этап, позволяющий избежать ошибок в дальнейшем, поэтом абсолютно все замеры не могут иметь ни малейших погрешностей. Сначала на чертеж переносят параметры помещения, учитывают расположение мебели, бытовых, а также сантехнических приборов. Оптимально изготовление схемы в натуральную величину.

Если в бетонной столешнице запланировано место для мойки и/или варочной поверхности, то все измерения проводят несколько раз, так как необходим расчет до миллиметра. Бетонная конструкция, имеющая внушительные размеры, требует разделения на части, но лучше под прямым углом, так как необходимо максимально упростить процесс ее будущего монтажа.

Опалубочные работы

Для создания временной конструкции лист фанеры (ЛДСП, МДФ) кладут на ровную поверхность, не имеющую уклонов. Затем приступают к переносу чертежа на основание.

На полученные линии устанавливают брус, делают это узкой стороной вниз, чтобы высота будущего изделия равнялась 50 мм. Большее значение проведет к утяжелению конструкции, меньшее сделает ее более хрупкой. Стыки элементов опалубки скрепляют саморезами и алюминиевыми уголками — по наружной стороне бортиков. Если будущая конструкция велика, то по всему периметру стенки (снаружи) усиливают небольшими брусками, посаженными на саморезы. Если необходимо, то делают отверстие под мойку. Накладные модели переворачивают, укладывают на лист, обводят карандашом по периметру. Затем измеряют высоту их бортиков, после чего к основанию саморезами крепят подготовленные бруски. Встроенные мойки обводят по граням, по ним и монтируют брус. Из-за посадочной фаски, которую сделать крайне сложно, эти мойки для бетонных столешниц покупать не рекомендуют. Чтобы оставить отверстие, предназначенное для смесителя, используют пластиковую трубу, ее диаметр — 35 мм. Это величина стандартного патрубка смесителя. Аналогичным образом предусматривают и обозначают отверстие, если в столешнице будет устанавливаться варочная поверхность. Монтируют армирующий каркас. Начинают работу с укладывания в опалубку полиэтиленовой пленки, края которой заводят на борта. Тщательно следят за тем, чтобы не осталось ни единой складки и морщины, которая сможет в дальнейшем оставить свой «неизгладимый след» на новой бетонной столешнице. Более простой способ обеспечить ее легкое извлечение и ровную поверхность покрытия — смазывание «внутренностей» опалубки оливковым маслом, олифой либо машинным (отработанным) маслом. Арматурную сетку располагают таким образом, чтобы расстояние от нее до стенок и основания составляло 25 мм.

Далеко не всем нравятся острые углы мебели, а на небольших кухнях это и вовсе огромный недостаток. Чтобы скруглить их, используют интересный способ: в углы ставят стаканы, которые имеют подходящий диаметр, их надежно фиксируют. Свободное пространство — треугольные полости — заполняют силиконом, ждут его застывания. В этой роли могут успешно выступить простые пенопластовые багеты.

Заливка бетона и распалубка

Столешница из бетона своими руками изготавливается по классическому рецепту, в котором присутствует:

1 часть цемента, чаще советуют М400 и М500;

2 части песка, просеянного сквозь мелкое сито;

4 части заполнителя (например, мраморной крошки);

½ части воды.

Любые изменения в этих пропорциях закончатся плачевно: например, избыток воды станет причиной появления большого количества пор в бетоне. Если уверенности в своих силах мало, лучше купить готовый продукт — сухую смесь, предназначенную специально для стяжки.

Есть 2 способа заливки бетона: заполнение опалубки полностью или послойно. В первом случае операция не имеет особенностей, для второго характерна разница состава слоев. Раствор для лицевого пласта готовят по такому же рецепту, однако воды добавляют немного меньше. На него укладывают арматурную сетку. Основной слой заливают через полчаса, но в нем уже присутствует дополнительный ингредиент. Вместо щебня или гравия в раствор добавляют керамзит, который позволяет облегчить конструкцию. Больше отличий у способов нет.

Сначала делают цементное молочко: смешивают воду и цемент. После того как консистенция смеси становится однородной, в нее добавляют оставшиеся ингредиенты. Раствор перемешивают тщательно, на малых оборотах. Приступают к заливке раствора. Его уплотняют шпателем, заполняя пустоты, выгоняя воздух. Состав разглаживают правилом. Когда он начинает схватываться, бетон прикрывают пленкой и оставляют на 48-96 часов, но через сутки полиэтилен покидает свой «пост»: ему на смену приходит влажная ткань (лучший вариант — полотенца). По истечении срока опалубку разбирают, а столешницу извлекают: фанерную плиту аккуратно переворачивают и начинают осторожно, не спеша, простукивать резиновым молотком до тех пор, пока бетонная конструкция не «согласится» отойти от основания. Теперь столешницу, перевернутую «лицом» вверх, снова оставляют просыхать на такой же срок. Затем проводят простой тест на готовность: на поверхность кладут небольшой кусок резины, который убирают только спустя 2 часа. Если под ним появилось мокрое пятно, то оно означает, что изделию требуется больше времени на высыхание.

К финишной отделке приступают после того, как у столешницы исчезают «мокрые симптомы».

Обработка поверхности

Идеально гладкая поверхность для любой столешницы — норма. Если на лицевой стороне оказались неровности или пустоты, их замазывают уплотнителем, имеющим акриловую основу, затем дают столешнице время на просушку. Следующий этап — шлифовка. Ручная обработка позволит добиться результата, однако такая работа отнимет большое количество сил и времени, поэтому лучше использовать профессионала — болгарку. Или дрель с соответствующими насадками.

Сначала изделие шлифуют крупнозернистым, грубым кругом. После того как поверхность становится гладкой, переходят к мелкой фракции — используют диски 50 и 100. Полировочные работы проводят диском еще меньшей абразивности (до 400 единиц либо выше), войлочной либо замшевой насадкой. Зеркальную поверхность бетона создают на минимальных оборотах. Альтернатива полировки — грунтовка и лакирование поверхности. Для работы подойдет любой материал (грунт, лак), имеющий акриловую основу. Наносят его валиком, действуют аккуратно и не спеша. Всем слоям дают время на полное высыхание.

Декоративная отделка бетонной столешницы

Придумано достаточно много способов преобразить довольно простую бетонную поверхность. Считается, что для декорирования такой столешницы почти все средства хороши. Поэтому с ними не мешает познакомиться поближе.

Самый элементарный способ — декорирование бетона для столешницы с помощью белых либо цветных пигментов. Простой вариант — укладка керамической плитки. Достоинство этого украшения — отсутствие необходимости в утомительных манипуляциях — в шлифовке и полировке столешницы. Еще один плюс — «всеядность» материала, ведь керамике не страшна большая нагрузка, влажная уборка со средствами, содержащими агрессивные химикаты. Достойными соперниками керамики становятся мозаичные, композитные плитки. Использование разнообразных наполнителей. Это бисер, бусины, битое разноцветное стекло, крошка из натуральных камней (гранит, мрамор), ракушечник. В этом случае необходимое условие — использование надежного клея, так как в противном случае все «красивости» рискуют поплыть за компанию с бетоном. Инкрустация деревом — массивом ценных пород. Это соседство одни называют идеальным сочетанием, другие, наоборот, — «сочетанием несочетаемого», ведь дерево умеет дышать, а бетон не способен менять геометрию. Рано или поздно в такой столешнице появятся трещины.

Столешница из бетона своими руками — прекрасный выход из положения — способ, позволяющий за небольшую сумму получить изделие, практически ничем не уступающее промышленным (заказным) моделям. Однако главное преимущество самостоятельной работы — возможность изготовления именно той конструкции, которая идеально впишется в интерьер и пространство любой кухни.

Особенности бетонного созидательного процесса можно увидеть в этом познавательном видеоролике: