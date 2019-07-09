Стиральная машина включается, но не работает: бить тревогу, нужен мастер?

Техника даже самых именитых брендов иногда объявляет забастовку. Особенную досаду у хозяев вызывает внезапный отказ стиральных машин, без которых привычный быт сейчас просто немыслим. Причин тому может быть множество, но не все они означают необходимость серьезного ремонта или покупки нового агрегата. Неприятности бывают 2 видов: у прибора вовсе нет реакции на включение или у оборудования не запускается программа стирки. Если стиральная машина включается, но не работает, в первую очередь необходимо найти виновника неисправности. Нередко проблема не требует вмешательства мастера, так как быстро и легко устраняется самими владельцами. Однако не всегда.

Диагностика потенциальных поломок

Срок работы данного оборудования 5-15 лет, он не зависит ни от бренда, ни от количества функций стиральной машины. Причина сбоев систем чаще кроется в качестве воды, нередких (постоянных) перепадах напряжения и некорректной эксплуатации, приводящей к механическим повреждениям. К типичным неисправностям относятся несколько «ЧП»:

Устройство не хочет даже включаться: индикаторы не загораются. Машина начинает бунтовать: после включения питания индикаторы загораются одновременно, начинают «перемигиваться», а затем выключаются. Оборудование послушно включается, но работать отказывается: несмотря на горящий индикатор запуска, вода в барабан не поступает.

Совсем неважно, какого производителя стиральная машина, так как типичные болезни присущи всем маркам и моделям — автоматам, полуавтоматам, оборудованию с разными способами загрузки. Если машина не включается, то ремонт в сервисе может обойтись относительно недорого, например в Новосибирске https://ob-service.ru/ предлагают от 300 руб.

Если светится лишь один индикатор

Неисправность «стиральная машина включается, но не работает» чаще означает, что при запуске загорается всего один индикатор. Однако все другие команды она выполнять отказывается, поэтому невозможно набрать воду, а также установить режим стирки. Есть виновники легкоустранимые, но в самых трудных случаях самостоятельный ремонт невозможен.

К естественным причинам относят отключение воды. Стирка, запрограммированная по таймеру, может сорваться, если она отсутствует. В этом случае программу останавливают, а стиральную машину отключают до тех пор, пока не возобновится подача воды.

Хозяева машин с таким диагнозом вправе заподозрить:

Неплотное закрытие люка. После запуска команды происходит автоматическая блокировка дверцы, она сопровождается характерным щелчком. Если после этого операция не начинается, значит, неисправность кроется именно в блокирующем устройстве. В этом случае хозяин может протестировать ее самостоятельно — разобрать переднюю часть корпуса, достать узел, а затем прозвонить мультиметром. Когда с подачей напряжения все нормально, то проблему нужно искать в другом месте. Если его нет, требуется серьезное лечение — полная замена элемента. Электронный модуль управления, вышедший из строя из-за неаккуратного обращения с агрегатом, попадания влаги, перепадов напряжения, возможного брака в деталях. Блок управления и программатор проверяют после того как из списка подозреваемых элементов исключают поломку устройства блокировки. Так как этот важный узел имеет впечатляющую цену, целесообразность самостоятельных действий находится под вопросом. Требует размышлений и другой аспект — возможность покупки нового стирального оборудования. Выход из строя кнопки «Включение». Эта проблема решается быстрее остальных, так как достаточно добраться до нее, разобрав часть корпуса, а затем, сделав проверку, купить новую деталь, если виновница нашлась. Залипание кнопки выбора режима. Такая неприятность характерна для моделей, где количество кнопок минимально.

Что нужно для поиска, решения проблем?

Для диагностики и устранения причины отказа оборудования мастеру необходимы:

новые запчасти;

отвертки;

изолента;

кисточка, салфетка, острый нож — для очистки поврежденных либо загрязнившихся деталей;

паспорт изделия;

главный инструмент — мультиметр.

Незаменимым помощником станет фотокамера (телефон с ней), с помощью этой техники можно зафиксировать порядок демонтажа. Операция даст шанс не допустить ни малейшей ошибки при сборке.

Возможные действия и ремонтные работы

Высокотехнологичное и конструктивно сложное оборудование требует детальной диагностики, некоторых знаний и специальных инструментов. Поэтому адекватная оценка своих возможностей — первый обязательный пункт перед любыми манипуляциями с такой техникой.

Надо заменить устройство блокировки

Причиной его выхода из строя может стать долгий срок эксплуатации. Причина — деформация биметаллической пластины из-за постоянного перепада температур. Замена элемента требует разборки устройства блокировки (УБЛ).

Раскручивают два шурупа, крепящие замок к корпусу. Элемент извлекают, поддерживая его рукой с тыльной стороны. От неисправной детали отсоединяют провода с разъемами, потом их подключают к новой запчасти. Ее снова фиксируют на законном месте шурупами, возвращают манжету в прежнее положение, крепят хомутом. Проверяют работоспособность машины — устраивают пробную стирку.

Бывает, что на пути к устранению неисправности встает закрытая дверца, которую заклинило. В этом случае разбирают верхнюю часть корпуса, на ощупь находят замок, нажимают на его фиксатор, чтобы открыть люк. Далее действуют аналогично.

Тестирование, ремонт командоаппарата

Если результаты проверки остальных узлов нулевые, тогда остается всего один потенциальный виновник — программатор (командоаппарат). В этом случае предстоит довольно кропотливая и аккуратная работа. Узел разбирают на мелкие запчасти, затем производят осмотр «пациента».

для получения доступа к командоаппарату сначала разбирают и снимают переднюю панель стиральной машины;

изымают электронный модуль, начинают его разборку;

снимают крышку, нажимая на фиксаторы, расположенные с боков;

извлекают плату, осматривают ее на предмет подгорания, если такие места есть, их припаивают;

сопротивление на контактах тестируют мультиметром;

проверяют (очищают) центральную шестерню, затем все элементы, включая сердечник, снимают;

тестируют обмотку электромотора, заменяют проволоку, если обнаружились подгорания;

детали обрабатывают спиртом, помещают обратно, соблюдая обратный порядок сборки.

Не все модели стиральных машин имеют относительно простые программаторы, некоторые довольно сложны. В этом случае успешный ремонт не может гарантировать никто, поэтому логичнее произвести замену узла на новый модуль.

Новые машины — проблемы с кнопкой

Последние поколения стиральных агрегатов способны преподнести другой «сюрприз». Это неприятности с кнопкой «Пуск», так как подача тока к ней идет непосредственного от сетевого шнура. Для проверки потенциального источника проблем делают следующее:

отключают технику от сети;

снимают верхнюю часть корпуса;

демонтируют панель управления;

от кнопки отсоединяют провода;

подключают мультиметр, включают прибор в сеть;

тестируют наличие тока при во включенном положении.

Если кнопка функционирует нормально, то поиск виноватых устройств продолжают. В противном случае неисправную деталь заменяют. Некоторые стиральные машины имеют иной принцип работы, там подача напряжения идет на электронный модуль/программатор. Все зависит от производителя и конкретной модели.

Простые профилактические меры

Исправная работа прибора гарантирована почти на 100%, если хозяева стиральной техники следуют простейшим рекомендациям:

После покупки досконально (несколько раз) изучают инструкцию приобретенного устройства, и только потом начинают использовать машину. Чтобы обезопасить стиральную машину от КЗ, скачков напряжения, подключают технику через УЗО — устройства защитного отключения. После эксплуатации вытирают все детали насухо, чтобы избежать появления нежданного «подарка» — плесени. Регулярно или периодически осматривать технику: как снаружи, так и внутри. Дают агрегату отдых, так как перманентная работа, особенно по несколько стирок в день, — причина быстрого выхода из строя. Планируя большую нагрузку, необходим перерыв между включениями. Он обязан составлять 2-3 часа, это минимум. Раз в полгода проводят борьбу с накипью — например, стирку без белья (высокотемпературный режим), но с антинакипными средствами (например, с лимонной кислотой). Покупают качественные моющие средства.

Только бережное отношение к любой, особенно «умной», технике позволит избежать скорого знакомства со всевозможными проблемами. В большей степени это относится к приборам, эксплуатируемым ежедневно.

Стиральная машина включается, но не работает — та проблема, решение которой зависит от марки агрегата, сложности устройства. Поэтому главное — понять, в силах ли мастер справиться с ремонтом, ведь неумелые действия нередко приводят к печальному результату, особенно если они касаются замены сложных деталей. В этом случае не смогут помочь ни подробные инструкции, ни наглядные примеры.

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Как исправляют одну из проблем, можно посмотреть (и послушать) в этом видео: