Пожары, причиной которых стала человеческая небрежность и невнимательность, неосторожное обращение с огнем, — печальная реальность. Такие ЧП происходят ежегодно, приводя к неприятным, а нередко страшным последствиям. Поэтому при строительстве зданий самым главным критерием становятся степени огнестойкости зданий. Правильный выбор строительных технологий и материалов — гарантия безопасности жильцов. Если строение не может соответствовать нормативам пожарной безопасности, то эксплуатация объекта невозможна. По этой причине надо знать, что скрывается за понятием «огнестойкость», как классифицируется и определяется эта характеристика зданий.

Огнестойкость здания: что это?

Под огнестойкостью понимают сопротивляемость здания огню: его способность выдерживать действие пламени, препятствовать его распространению в определенный временной промежуток, сохранять свои эксплуатационные характеристики. К ним относится несущая способность опор, теплопроводность строения. Зависит этот критерий от нескольких факторов. К ним относится:

общая площадь;

количество этажей;

предназначение объекта (жилой, административный и т. п.);

характеристики стройматериалов (огнеупорность) и их качество.

Степень огнестойкости напрямую зависит от способности строительных конструкций сопротивляться пожару. Их разделяют на 3 основные группы:

легкосгораемые (древесина);

трудносгораемые (горючие материалы, чьи поверхности защищены негорючими составами);

несгораемые (камень, кирпич, металл).

Эта классификация весьма условна, так как все помещения здания могут быть выполнены из различных материалов.

Легкосгораемыми называют те объекты, которые очень легко воспламеняются, а скорость распространения пожара в них велика. К ним относятся строения, возведенные из бревен, бруса, здания, построенные по каркасной технологии, если материалы не были обработаны огнезащитой.

Трудносгораемыми называют те строения, которые возведены из сгораемых либо несгораемых стройматериалов, но первые дополнительно защищены от пожара. Это дома из материалов, которые негорючие, но могут плавиться либо разрушаться при контакте с огнем. В данную категорию входят постройки из дерева, обработанного антипиренами и защищенного оштукатуриванием, сооружения, имеющие металлические конструкции.

Несгораемые здания — те, что были построены из несгораемых материалов. Они не могут загореться от источника пламени, не способны даже минимально поддерживать горение. Один из примеров — камень, искусственный или натуральный.

Степени огнестойкости зданий

Их существует пять. Каждая из категорий имеет свои нормативные показатели предела огнестойкости главных строительных конструкций. К ним относятся:

несущие элементы (стены, колонны, перекрытия);

лестничные клетки (с площадками, маршами);

настилы, теплоизоляционные элементы.

Все строительные объекты имеют определенную степень огнестойкости. Этот показатель всегда указывается в их паспорте. Оценивают здания специалисты уполномоченных служб, только они имеют право определить класс, вносимый в документацию.

Как определяют степени огнестойкости зданий?

За основу берут временной промежуток (в минутах) с момента возгорания материалов конструкции до появления первых признаков нарушения их структуры. К явным дефектам относится:

Потеря целостности: например, пустоты, трещины поверхности, которые становятся причиной проникновения огня внутрь, появления крайне опасных продуктов сгорания. Деформация основных узлов опорных конструкции, потеря ими несущей способности. Это главная причина обрушения крупных элементов здания. Максимально высокая температура на поверхности, причем в любой ее точке — от 160° до 190°, или выше (220°).

Одновременно в расчет принимают площадь здания в целом, характеристики строительных материалов. Самыми безопасными по праву считаются стены, возведенные из кирпичей — керамических либо силикатных. Не менее безопасны железобетонные опорные конструкции, выполненные из высококачественного (огнестойкого) цемента. Последними по надежности считаются сооружения, сделанные из металла. Нормы огнестойкости определяют по отрезку времени между началом пожара и появлением признаков деформации стройматериала:

керамические, силикатные кирпичи — 300 минут;

бетонная плита толщиной как минимум 250 мм — 240;

деревянная конструкция с защитой из гипсокартона (толщина — 20 мм) — 75;

стандартная деревянная входная дверь, обработанная антипиреном — 60;

любая конструкция, изготовленная из металла — 20 минут.

Фактически степени огнестойкости зданий зависят от материалов, использованных для возведения зданий. Для определения этого параметра принимают во внимание несколько характеристик. К ним относятся следующие свойства:

воспламеняемость;

выделение токсичных веществ;

горючесть;

дымообразование;

скорость распространения огня по их поверхности.

Есть два понятия степени огнестойкости здания: фактическая и требуемая — С оф и С отр . Первый параметр — действительный уровень сопротивляемости огню. Его определяют, основываясь на результатах пожарно-технической экспертизы конструкций строения. С отр — минимально допустимые значения, определенные нормативными документами (СНиП и СП). В этом случае в расчет принимаются многие факторы:

назначение объекта;

его этажность;

вместимость, площадь;

категории по взрывопожарной опасности (для производственных объектов);

наличие либо отсутствие средств (автоматических) для пожаротушения.

Если С оф равняется или больше С отр , то здание полностью удовлетворяет требованиям пожарной безопасности.

Классификация огнестойкости

По степени огнестойкости классификация зданий выглядит так:

Первая и вторая степени — I и II

Первую присваивают тем сооружениям, несущие и ограждающие конструкции которых выполнены из листовых либо крупнопанельных стройматериалов, абсолютно не поддерживающих горение. В эту же категорию входит камень, натуральный или искусственный, бетон-монолит и железобетон.

Это самые безопасные строения. Один из примеров — котельные. Второй класс II очень похож на первую степень. От нее он имеет единственное отличие: у зданий, входящих в эту категорию, могут быть незащищенные несущие конструкции из металла.

Третья степень — III (IIIa, IIIб)

Ей соответствуют здания, несущие стены которых выполнены из натурального или искусственного камня, но перекрытия сделаны из древесины, защищенной гипсовой или цементной штукатуркой. Покрытие должно относиться к трудносгораемому классу. Все деревянные конструкции обязаны быть обработаны антипиренами.

Класс IIIa присваивают строениям с металлическими элементами каркаса, который обшит листовым материалом, не поддерживающим горение. Внутренний утеплитель должен быть также негорючим (трудногорючим).

Степень IIIб. К ней относятся одноэтажные строения, возведенные из дерева — из бруса, бревен, по каркасной технологии. Все элементы объекта, включая деревянную облицовку, должны быть обработаны антипиренами.

Четвертая степень — IV (IVа)

К этому классу (IV) относят постройки, возведенные из горючих материалов, но защищенных от огня трудносгораемыми листами, с негорючей обшивкой и такой же теплоизоляцией. Кровельная конструкция может быть изготовлена из дерева, защитная обработка его обязательна лишь для чердачных помещений.

Степень IVа присваивается одноэтажным объектам с металлическим каркасом. Обшивка и утепление их должны быть сделаны из негорючих материалов. Требования к чердачным помещениям точно такие же, как и у степени IV.

Пятая степень — V

Отличие зданий этой степени огнестойкости от построек других классов — отсутствие каких-либо требований, касающихся пожарной безопасности. В таких постройках люди постоянно не живут, там не хранят горючие либо взрывоопасные материалы, не пользуются электроприборами.

Степень огнестойкости учитывает не только технологии и материалы, применяемые при строительстве зданий. Эти параметры также зависят от других факторов. Например, от обеспеченности помещений средствами, предназначенными для тушения пожаров, от того, есть ли там система экстренного оповещения о ЧП.

Категории пожарной опасности

Степени огнестойкости зданий не единственные характеристики, принимаемые во внимание. Категории пожарной безопасности — показатели, определяющие опасность строения в случае возникновения пожара. Они обозначаются заглавными буквами кириллицы.

В этом случае рассматривается предназначение производственных зданий. Обычно на категории делят именно их. Причина — процессы, происходящие внутри: если в помещениях происходит работа с огнем, постоянно повышена температура, то риск возгорания существенно повышается.

Учитывают и способ отопления сооружения: присутствие котельных в нем повышает категорию пожарной опасности. Отопительные системы принимают во внимание на стадии разработки производственного здания, в частном строительстве такие расчеты, как правило, не используют.

Главные категории строений

Для точной оценки степени огнестойкости зданий используют две категории: общее состояние сооружения (класс С) и характеристики отдельных несущих конструкций (класс К): стен, перекрытий, лестничных маршей.

Категория К

К0 — конструкции опасности не представляют. Все их элементы находятся в хорошем состоянии, горючие материалы отсутствуют, поэтому риск воспламенения отсутствует. К1 — риск минимален. Несущие элементы имеют небольшие дефекты, не превышающие 400 мм по вертикали или 250 по горизонтали. К2 — умеренно пожароопасное состояние. Допускаются дефекты: по вертикали 400-800 мм, по горизонтали — 250-500 мм. К3 — высокая степень опасности.

Категория С

С0 — все конструкции полностью отвечают требованиям. С1. Основные элементы находятся в удовлетворительном состоянии, внешние стены могут находиться на умеренно опасном уровне (К2). С2. Допускаются дефекты: у лестничных пролетов до К1, у несущих конструкций до К2, у наружных стен — до К3. С3. Учитывается только удовлетворительное состояние лестничных маршей (К1).

Категории стройматериалов

Степени огнестойкости здания зависят только от используемых материалов, поэтому они тоже делятся на категории. В список характеристик включена горючесть (Г), воспламеняемость (В), задымленность (Д), скорость (возможность) распространения пламени по поверхности (РП) и токсичность (Т).

Горючесть/негорючесть

Все стройматериалы бывают либо негорючими, либо горючими. Последние делят на виды: к букве «Г» прибавляют соответствующую цифру:

1 — слабогорючие;

2 — умеренные;

3 — имеющие нормальную горючесть;

4 — сильногорючие.

Воспламеняемость

Это свойство, обозначающее способность воспламеняться (В), имеет три категории:

1 — загорающиеся с большим трудом;

2 — умеренные;

3 — легковоспламеняемые.

Дымообразование

Коэффициент выделения дыма обозначают соответствующей буквой — «Д». По этой характеристике стройматериалы делятся на три группы:

1 — минимальное количество дыма;

2 — умеренная задымленность;

3 — максимальное выделение.

Распространение пламени

Это свойство рассматривают только у напольных покрытий и материалов для кровли. Исключение есть: это деревянные дома. Здесь категории (РП) четыре:

1 — пламя не распространяют;

2 — распространяют, но довольно слабо;

3 — умеренно;

4 — очень сильно.

Токсичность

В этой, самой опасной, категории есть четыре группы:

1 — низкая;

2 — умеренная;

3 — высокая;

4 — очень опасная.

Все эти показатели, описанные в СНиПе, объединены одним, общим. Его обозначают аббревиатурой «КМ» (где «К» — класс) и цифрами от 0 до 5. КМ0 — группа негорючих материалов, КМ1 — класс, который тоже не представляет большой опасности. КМ5 относятся к тем, что имеют самые худшие характеристики.

Методы повышения огнестойкости

При строительстве здания лучше использовать негорючие материалы: для стен, утепления, кровли. Наиболее надежными стенами станут бетонные блоки, кирпич или натуральный камень. Железобетонные перекрытия — идеальный вариант. Если для них планируют использовать деревянные элементы, то качественная, неоднократная обработка составами-антипиренами обязательна.

Чтобы улучшить характеристики уже построенного дома, применяют несколько способов повышения степени огнестойкости зданий.

Оштукатуривание поверхностей. Этот метод популярен из-за небольшой стоимости работ, широкого ассортимента составов. Минус — трудоемкость, так как для защиты от огня необходимо обеспечить довольно толстый слой, состоящий из нескольких тонких. В этом случае каждый из них должен окончательно высохнуть. Отделка кирпичом, бетонирование. Этот вариант дает возможность максимально усилить вертикальные несущие конструкции. В последнем случае рекомендуют сделать армирование бетонного слоя, толщину его подбирают индивидуально. Такое решение имеет один недостаток: он подходит для конструкций, позволяющих дополнительную нагрузку на фундамент. Облицовка негорючими плитами, листами, монтаж защитных экранов, пропитка антипиренами, покраска, лакирование деревянных конструкций. Использование специальных лакокрасочных материалов — возможная защита металлоконструкций.

Последний, но не худший, вариант для максимально надежной защиты зданий — комбинация сразу нескольких методов. Каждое строение индивидуально, поэтому универсального способа, который подошел бы всем, не существует.

Как определить степени огнестойкости зданий?

Хозяевам дома — никак. Определение степени огнестойкости зданий — прерогатива специалистов, так как самостоятельные тесты попросту невозможны. Поэтому любые расчеты категорий огнестойкости надо доверить тем, кто этим занимается профессионально. Например, представителям строительных компаний. Такие услуги предоставляют многие из фирм.

Сначала устанавливают класс огнеопасности материалов, затем переходят к оценке отдельных строительных конструкции. Заключительные этапы — установление конструктивной пожароопасности строения и вынесение вердикта — степени огнестойкости — жилому зданию в целом.

Классификация по степени огнестойкости зданий — тема, к которой надо относиться со всей серьезностью. Именно эти показатели определяют дальнейшие действия владельцев дома. Чем ниже показатели пожарной безопасности, тем большой объем работ им предстоит.