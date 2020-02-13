Современная кухня и холодильное оборудование — понятия практически неразделимые. Холодильник зачастую более важен, чем все остальные «боевые единицы» домашней техники. Он не роскошь, а средство для хранения продуктов, поэтому его присутствие в жилище обязательно. В частных домах проблем с размещением в кухне всех необходимых предметов и техники обычно не возникает. С совершенно другой ситуацией сталкиваются жильцы многоэтажных зданий. Так как квартиры там на могут гордиться просторными кухнями, хозяевам зачастую приходится демонстрировать чудеса изобретательности, чтобы найти место такому габаритному шкафу. По этой понятной причине многих интересуют стандартные размеры холодильника. Ассортимент морозильной техники сейчас довольно широк, поэтому даже небольшая кухня сможет найти свою «половинку».

Как выбирают размер?

Если экономия кухонного пространства не стоит во главе угла, то в таком случае будущие владельцы практически ничем не ограничены. Есть одно старое правило, которое гласит, что объем зависит только от количества человек, проживающих в доме. Однако оно нередко вовсе не работает, так как все зависит от привычек, наличия в доме хвостатой «живности» и от образа жизни людей.

Например, одинокому человеку «сватают» небольшой агрегат, но он не всегда лучший выбор. Если хозяин (хозяйка) покупает продукты раз-два в месяц, когда у него в «компаньонах» большая собака или кот, не жалующийся на аппетит, то маленький прибор окажется недостаточным. Перед праздниками маленькие холодильники тоже «испытывают стресс» от нагрузки. Поэтому вместительный агрегат оптимален всегда. Другое дело, если такой «вольности» препятствует небольшой метраж.

Размеры этой техники подбирают таким образом, чтобы не было препятствий для открывания дверцы. Свободный проход в кухню — второе необходимое условие. Перед покупкой нужна оценка соответствия внешнего и внутреннего полезного объема холодильного и морозильного отделения. Иногда холодильник, массивный снаружи, внутри, наоборот, не может похвастаться вместимостью.

Объем морозильной камеры должен быть относительно большим, если владельцы привыкли замораживать не только свежее мясо и рыбу, но и полуфабрикаты, зелень, овощи, ягоды или грибы, кубики льда. Если в ней будет храниться минимум продуктов, то объемом морозилки можно пожертвовать в пользу холодильного отделения.

Основные характеристики холодильников

Этот вид бытовой техники используют не только в жилых домах и квартирах. В любой организации, где работают люди, без такого оборудования не обойтись. Этой повсеместной востребованностью объясняется широкий ассортимент моделей. Он же виноват в том, что подходящую модель выбрать очень затруднительно. Существуют приборы с ручным и автоматическим управлением, с различными типами заморозки продуктов и расположением камер. В некоторых моделях присутствуют дисплеи.

Однако при многообразии характеристик определяющими все же остаются габариты холодильной техники. Выбор хозяев зависит от возможности «втиснуть» большую модель в кухню, возможная альтернатива — отправка прибора в «ссылку» — в коридор.

Размеры холодильников

Оцениваются обычно основные размеры: высота, глубина, ширина. Все оборудование можно условно поделить на три вида:

Мини-холодильники. Они могут иметь как одну, так и две камеры. Средние по размерам. Эти приборы чаще оснащены двумя камерами. Дверца у них общая, либо отдельная — для каждого отсека. Полногабаритные. К этой категории можно отнести большие модели — двухкамерные. Отделения в них всегда имеют «свои» дверцы.

Есть еще одна классификация холодильников, по региону производства:

азиатские, они имеют средние размеры, не слишком большую морозильную камеру, расположенную внизу;

американские, они сделаны с «размахом»: габариты холодильников большие, они шире и выше обычных стандартных;

европейские не отличаются шириной, имеют высоту более 1800 мм, холодильное отделение находится над морозилкой.

Габариты изделий очень различны, по этой причине определить стандартные размеры холодильника можно весьма условно.

Параметры техники

Главный показатель — высота. Она сильно отличается, так как зависит от страны-производителя. В европейских странах эти агрегаты имеют:

высоту 850-2000 мм;

глубину 600 мм;

ширину 600 мм.

По высоте полноценную (большую) технику делят на высокие (максимум 2500 мм) и маленькие (1300 мм). Так как разная высота холодильников не исключение, а правило, то эти стандартные агрегаты имеют сильно отличающиеся объемы — 300-800 литров.

Есть еще один вид холодильного оборудования. Его используют в офисах, гостиничных номерах, на дачах и в домах. Это мини-холодильники, чаще однокамерные. Высота таких миниатюрных конструкций составляет 500-1200 мм, стандартная ширина — 500 мм. Вместимость — 120-220 л. На морозильную камеру отводится 4-60 л, на холодильный отсек — 25-140. Их отличия от больших моделей — простота агрегатов и меньшая масса.

Стандартные размеры холодильника

Теперь надо отдельно рассмотреть все показатели — высоту, ширину и глубину.

Высота

Это первая характеристика, на которую покупатели обращают внимание при выборе модели. Чем больше высота, тем объемнее, практичнее модель, особенно для тех кухонь, в которых пространство сильно ограничено необходимой мебелью и другой бытовой техникой.

Стандартная высота полногабаритных холодильников — 1800-2100 мм. Внутри этого интервала находятся агрегаты, отличающиеся «длиной» буквально на пару сантиметров. Например, есть модели «ростом» 1800 и 1820, 1880 или 1900 мм. Такие параметры имеют агрегаты двухкамерные, имеющие две дверцы и нижнее расположение морозильного отделения.

Стандартные размеры холодильника, находящегося в средней категории, — 1300-1500 мм. У этих моделей высота не изменяется на минимальные значения. В этом случае она составляет 1300, 1450, 1500 или 1550 мм. Эти приборы могут иметь одну камеру или две, общую дверцу или свою для каждого отделения. Наиболее востребованные модели оснащены отдельной морозильной камерой средних размеров.

Мини-холодильники бывают однокамерными или двухкамерными, самые распространенные модели имеют высоту 400-900 мм. Маленькие бары — 400-500 мм, двухкамерные модели — 800-900 мм. В последних «малышах» иногда оборудуют маленькую морозильную камеру, однако отдельную открывающуюся дверцу для нее обычно не устанавливают.

Ширина

Для небольших помещений это второй важный параметр. Если высоту выбирают, исходя из удобства пользования холодильником, то ширина сильно ограничивается соседними предметами обстановки или стенами. Понятно, что чем шире холодильник, тем большее количество продуктов в него получится «запихать». Узкое пространство этого не позволит.

Стандартная ширина полногабаритного холодильного оборудования — 600 мм, однако позволяется минимальное изменение размера в любую сторону (5-10 мм). Внутренне пространство таких моделей дает возможность поместить в один ряд три трехлитровых банки или две кастрюли, ширина которых 250 мм. Плюс этих холодильников — простота хранения большого количества контейнеров различного объема.

Ширина среднегабаритных холодильников — 500-600 мм. Популярны узкие модели, предназначающиеся для кухонь с дефицитом свободного места. Ширина таких конструкций составляет 500 мм. Нестандартное оборудование отличается самими удобными габаритами: в приборах с верхним расположением морозилки ширина значительна — 800 мм. Но такая конструкция «влезет» не везде.

Миниатюрные модели более компактны, поэтому их легко установить в гостиных, спальнях или кабинетах. Это удобно, если хозяевам требуется набор охлажденных продуктов (фруктов) или напитков, которые должны быть под рукой в любое время. Ширина мини-холодильников — от 400 до 500 мм.

Глубина

Это показатель — расстояние между передней поверхностью дверцы и выступающими тыльными элементами. Эти стандартные размеры холодильника полногабаритного — 600-700 мм. Наиболее востребованы модели с меньшим параметром, так как 600 мм позволяет установить агрегат в кухнях с такой же глубиной рабочей поверхности. Максимальный показатель выбирают те, чья квартира или дом дает шанс не беспокоиться о недостатке пространства.

Для холодильников средних размеров стандартной считается глубина 500-600 мм. Нередко такое оборудование имеет одинаковую глубину и ширину. В этом случае квадратные полки дают возможность удобного размещения разных продуктов. Мини-холодильники имеют глубину 370-500 мм, однако внутренний объем занимает компрессор компактных моделей. Это надо учитывать, если хозяева планируют купить подобную конструкцию.

Глубина — важный параметр, однако максимальный показатель не всегда гарантирует удобство эксплуатации. В морозильные отделения таких приборов значительно сложнее укладывать продукты, а значит, их выемка тоже будет затруднена.

Стандартные размеры: зависимость от камер

Так как размер определяет количество камер, об этом пункте забывать нельзя. Существуют модели:

однокамерные;

двухкамерные;

Side by Side;

нестандартные.

Однокамерные

Довольно компактные холодильники подойдут для небольших кухонь и квартир-студий. Высота оборудования начинается от 500 мм, но редко превышает 1300 мм, ширина — 600. Глубина зависит лишь от модели, объем составляет от 25 до 140 литров. Вместимость морозилки — от 40 до 60 л. Морозильные камеры находятся в верхней части холодильников. Преимущества однокамерных агрегатов:

относительно небольшой вес;

легкость эксплуатации и ухода;

приемлемая цена.

Минус скромных холодильных конструкций — невозможность сохранения большого количества продуктов.

Двухкамерные

Предназначение двухкамерных моделей — обеспечение хранения продуктов для семей, состоящих из 3-4 человек. Высота такой техники может сильно отличатся: небольшие приборы дотягивают лишь до 1300 мм, гиганты — до 2100 мм. Минимальная их ширина 500 мм, максимальная — 800-900 мм. Глубина — до 600 мм. Объем оборудования зависит от дизайна, диапазон широк: от 250 до 370 литров. Холодильная и морозильная камера имеют отдельную дверцу. Плюсы двухкамерных конструкций:

возможность выбора верхнего либо нижнего размещения морозилки, ее вместительность;

дополнительные функции — быстрое замораживание, автоматическая разморозка;

автономность отделений, возможность регулировки температуры в них;

широкий ассортимент.

Недостатков у таких холодильников практически нет, поэтому они очень популярны.

Side by Side

Эти холодильники — американское изобретение: конструкции «два в одном», или буквально — «бок о бок». Две одинаковые камеры размещены рядом, однако одна (справа) является холодильным отсеком, а другая морозильником. Стандартные размеры холодильника могут быть разными:

высота — от 1700 до 2000 мм;

глубина — 600-900;

ширина — 800-1200.

Вместимость их также сильно отличается: у небольших моделей она относительно скромна (400 л), у больших сдвоенных холодильников объем почти рекордный — 800 л. Минусы у этих моделей обязательно найдутся. Это высокая цена, тяжесть и максимум свободного пространства, которым надо пожертвовать «в угоду» массивной конструкции.

Нестандартные

К этой категории относятся узкие и широкие холодильники. Первые имеют ширину 400-550 мм. Высота агрегатов может достигать 2000 мм. Вторые — морозильники, для хранения крупных продуктов. Их типичная ширина 800 мм.

Нестандартные приборы имеют несколько камер, предназначенных для разных видов продуктов. В такой технике можно устанавливать режимы отдельно, для каждой камеры. Есть возможность включать режим хранения «в вакууме». Их размеры: высота 1700-2200 мм, глубина — 600-900, ширина — 600-1100.

Что влияет на выбор холодильника?

Чтобы подобрать оптимальные размеры холодильной техники, учитывают следующие факторы:

Площадь кухни, ее планировку. Для оборудования надо обеспечить корректную работу, удобство эксплуатации. Экономия полезного пространства в кухнях почти всегда необходимость. Рост проживающих в квартире. Невысоким взрослым людям будет непросто добраться до верхних полок, поэтому модели-«небоскребы» комфорта не прибавят. Шанс встроить технику в гарнитур. В этом случае нужно обращать внимание на узкие модели, глубина которых не превышает 600 мм. Вид напольного покрытия. Не каждый материал способен выдержать большой вес конструкции. Массу надо уточнять у продавца-консультанта, потому что даже при одинаковых габаритах вес моделей может отличаться на 15-20 кг.

Размещая холодильник, надо придерживаться таких рекомендаций:

50 мм — минимальное расстояние между стеной и задней панелью прибора, так как только хорошая вентиляция гарантирует его беспроблемную работу;

большая ширина прибора означает такие же габаритные дверцы, но они не должны мешать хозяевам — затруднять проход в открытом состоянии.

Еще одно правило касается близости холодильного оборудования к источникам повышенной температуры. 500 мм — максимально допустимое расстояние от холодильника до плиты или радиатора.

Холодильники и их производители

На российском рынке представлено множество моделей, выпускающихся в разных частях света. К наиболее популярным приборам относится оборудование компаний Атлант, Bosch, Indesit, LG и Samsung.

Атлант

Это белорусский производитель, холодильники которого завоевали популярность благодаря высокому качеству продукции, ее адекватной цене. Атлант выпускает простые холодильники без морозильных отсеков, полноценное двухкамерное оборудование и морозильные шкафы.

Наиболее востребованы полногабаритные модели высотой 1800 мм, шириной — 550 мм. Несмотря на относительно небольшие размеры корпуса, объем холодильного и морозильного отсека моделей достаточен для большинства семей.

Средние холодильники имеют максимальную высоту 1500 мм, ширина их обычно составляет 600 мм. Устройства оборудованы морозильной камерой, расположенной внизу, оборудованной отдельной дверцей. Эти приборы идеальны для небольших помещений.

Маленьких моделей у производителя немного. Как правило, это холодильные камеры. Самые компактные приборы имеют такие размеры: высоту 400 мм, глубину 470, ширину — 485.

Bosch

Знаменитый немецкий концерн выпускает линейку холодильного оборудования, оснащенного двумя компрессорами. Это традиционный вариант с нижним расположением морозильника и отдельными створками. Габариты моделей не отличаются разнообразием. Высота их 1850-2000 мм, глубина 650 (исключение — 630 мм), ширина — 600.

Если покупатели предпочитают выбирать стандартные варианты, то им объемом отдельно интересоваться не придется. Вместимость морозилки моделей всегда одинакова: этот параметр — 97 л. Холодильный отсек более низких моделей (1850 мм) имеет объем 228 литров. Отделение «рослых» моделей — 257 л.

Есть у Bosch и нестандартное оборудование. Его высота 1860 мм, глубина 800, ширина — 900. Морозильная камера традиционно расположена в нижней части конструкции. Ее объем 140 л, вместимость холодильного отделения — 476 л.

Indesit

В модельном ряду этой итальянской (с 2014 года американской) компании в основном представлены двухкамерные модели, полногабаритные, с отдельными створками. Для таких холодильников не используют накладные ручки, поэтому приборы отличаются компактностью. Отличие этих моделей — разные размеры камер: в некоторых из них объемы отделений почти одинаковы, в других морозилки совсем небольшие.

Стандартные размеры холодильника крупногабаритного: высота от 1800 до 2000 мм, ширина — 600 мм. Средние модели с морозильным отделением, расположенным с верхней части, отличаются большей шириной: она составляет 700 мм. Их обычно оснащают отдельными дверцами.

Небольшие агрегаты у Indesit для своих маленьких размеров довольно широкие (600 мм). Морозильные камеры отличаются большими объемами, благодаря которым техника не только удобна, но и максимально функциональна.

LG и Samsung

Обе компании из Южной Кореи давно и хорошо известны своей надежной техникой, поэтому в особом представлении они не нуждаются.

LG

Этот производитель выпускает большой ассортимент продукции, в том числе и габаритные конструкции Side by Side. Крупногабаритные агрегаты имеют такие параметры:

высоту 1860, 1890, 1900 и 2000 мм;

глубину — 660- 690;

ширину — 595.

Ширина некоторых холодильников средних размеров -780 мм. Габариты Side by Side:

высота 1800 или 1890 мм;

глубина — 740 либо 770;

ширина — 910, 1200.

У самых маленьких приборов параметры отличаются сильно.

Samsung

Этот корейский производитель своему соотечественнику не уступает ни в чем. Ассортимент его продукции так же разнообразен, однако есть и большое отличие. Малогабаритное холодильное оборудование Samsung при таких же размерах, как и у конкурентов, проще в управлении, значительно легче.

Обычные габариты техники:

высота 1800 мм;

глубина — 550;

ширина — 600.

Размеры Side by Side:

высота 1700-2150 мм;

глубина — 720;

ширина — 900.

Особая гордость компании — оригинальные модели с высотой 1700-1800 мм, глубиной 7980, шириной 900. Такое оборудование отличается большим количеством дверей и необычной (разной) фиксацией створок. На морозильниках они навешены горизонтально, на холодильных камерах — вертикально.

Необходимо упомянуть и о других компаниях, производящих это оборудование. К ним относится Веко, Candy, Daewoo, Hansa, Liebherr, Sharp.

Стандартные размеры холодильника немного помогут при выборе прибора для конкретного помещения. Однако нередко встречается мнение, что лучше иметь в распоряжении идеальный «дуэт» — большую или среднюю технику для продуктов и маленький бокс — под фрукты и напитки.

В заключение — видео на эту «животрепещущую» тему: