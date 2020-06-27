Многочисленные бытовые приборы давно стали привычными, чаще вовсе незаменимыми, помощниками человека. Но иногда техника по каким-то причинам перестает нормально работать. Это вызывает досаду, поэтому любому хозяину хочется немедленно решить возникшую проблему, так как желание жить в комфорте не чуждо любому, и оно вполне понятно. Особенно неприятно, когда внезапно «решает отдохнуть» кондиционер, который в жару становится единственным спасением для семьи. Если сплит-система перестала охлаждать, то сначала надо выяснить причину, а потом, когда есть возможность, постараться ее устранить. Есть случаи, когда с неисправностью можно относительно легко справиться самостоятельно, но иногда необходимо приглашать специалиста.

Принцип работы сплит-системы

Если хозяева пришли к выводу (имеют подозрение), что сплит-система перестала охлаждать, то первым делом им стоит познакомиться поближе с самим оборудованием. Это даст возможность узнать обо всех возможных местах поломок.

Блоки

В составе любого кондиционера есть два блока — внутренний и наружный. Каждый из них выполняет свою работу, поэтому состоит из разного набора элементов.

Внутренняя, комнатная часть имеет корпус, в котором находится мощный вентилятор, воздушный фильтр и змеевик, благодаря которому охлаждается воздух. Наружный блок содержит вентилятор, капиллярную трубку, компрессор и конденсатор.

Магистраль, соединяющая оба блока, представляет собой тонкие медные трубки. По ним транспортируется хладагент (фреон). В режиме охлаждения он понижает температуру воздуха, поступающего с улицы во внутренний блок. Когда сплит-система работает на обогрев, испарение хладагента происходит в наружном блоке, а конденсация — во внутренней части кондиционера.

Элементы

Основными рабочими элементами сплит-системы являются вентиляторы, компрессор и теплообменник.

Вентиляторы, теплообменники

Эти устройства дают возможность значительно увеличить скорость передачи тепла. Малые габариты климатического оборудование — «заслуга» вентиляторов, расположенных в обеих частях системы.

Теплообменники выполняют ту же роль, что и вентиляторы: они дают возможность ускорить передачу тепла. Чтобы гарантировать максимальную эффективность оборудования, эти элементы создают из специальных медных сплавов, а в зазорах между трубками-змейками помещают дополнительные прокладки.

Так как теплообменники контактируют с воздухом, поступающим с улицы, есть еще один обязательный элемент системы — воздушный фильтр. Обычно их несколько: помимо базовой (сетчатой) защиты в различных моделях может быть несколько фильтров дополнительной, тонкой очистки (антибактериальные, угольные, фотокаталитические и т. д.).

Компрессор

Его задача — обеспечить непрерывное движение хладагента. Фреон-газ подается на конденсатор. Из-за низкого давления компрессор предварительно его сжимает, одновременно повышая температуру хладагента.

Затем фреон следует в наружный блок, где быстро отдает тепло, трансформируясь в жидкость. В этом состоянии он следует в помещение, испаряется во внутреннем блоке, снижая температуру воздуха. Снова превратившись в газ, хладагент возвращается в компрессор.

Если отдельно рассматривать фреонопровод, то у трассы из медных трубок есть одна особенность. Та часть магистрали, которая предназначена для движения фреона-газа, имеет немного больший диаметр, чем другая, созданная для транспортировки жидкого хладагента.

Самым нагруженным элементом любого кондиционера является компрессор. Поэтому если кажется, что сплит-система перестала охлаждать, то его неисправность можно заподозрить в первую очередь. Но это не всегда так. Иногда проблему можно решить самостоятельно.

Как убедиться, что кондиционер неисправен?

Главная характеристика климатического оборудования — охлаждающая способность, определяющая, насколько эффективно работает кондиционер. Мощность охлаждения всегда подбирают, исходя из размеров комнаты: считается, что на 10 м2 (с потолками 3 м, не более) достаточно 1 кВт.

Диагностика — первая операция, которую необходимо сделать владельцам техники, если вдруг возникли подозрения, что сплит-система перестала охлаждать. Нередко оборудование остается исправным, а в неэффективности его работы виноваты внешние факторы, и ничто иное. Причин высокой температуры воздуха может быть несколько.

Небольшой период работы

После включения кондиционера хозяева вправе ожидать, что жару быстро сменит прохлада, однако работа прибора занимает некоторое время. Чтобы охладить воздух в помещении, оборудованию потребуется от 10 до 20 минут. Но и эти цифры не правило для всех. Многое зависит от размеров комнаты, температуры внутри и снаружи, от мощности сплит-системы.

Соответствие мощности и размеров

Если вдруг в жару сплит-система перестала охлаждать, надо рассмотреть другой вариант. Возможно, был приобретен прибор недостаточной мощности, поэтому он не способен быть эффективным для просторного помещения. Нередко при выборе техники покупатели совершают ошибку: они приобретают кондиционер меньшей производительности, чем тот, что требуется комнате. Обнаруживается это несоответствие только в «жаркую жару».

Постоянное поступление воздуха извне

Это еще одна причина, по которой исправно работающая сплит-система не в состоянии справиться с возложенной на нее задачей. Если теплый воздух непрерывно поступает с улицы из-за открытых дверей и окон, то ожидать чудес от качественной климатической техники, по меньшей мере, странно. Холодные массы в этом случае будут постоянно сменяться теплыми, а кондиционер попросту не сможет обеспечить охлаждение воздуха.

Нарушение циркуляции

Есть еще один потенциальный «камень преткновения». Причиной, из-за которой сплит-система перестала охлаждать, может стать препятствие, преграждающее путь воздушным массам. Возможные помехи — шторы жалюзи, мебель и т. д.

Диагностика

Если ничто из перечисленного не оказывает негативного влияния на работу сплит-системы, а охлаждения воздуха по-прежнему не происходит, то следующим шагом хозяев должна быть простая диагностика. Им надо проверить температуру воздуха — сначала на входе, потом на выходе:

входное значение замеряют около воздухозаборных решеток: градусник просто кладут на оборудование;

выходной параметр измеряют, поместив измерительный прибор в струю воздуха, выходящего из жалюзи кондиционера.

Для проверки не рекомендуют использовать ртутный градусник, который при неосторожности может отравить воздух ядовитыми парами. Когда разница между полученными значениями составляет от 7 до 15°, можно говорить об исправности кондиционера. Если цифра меньше, то это станет доказательством проблем в работе оборудования, а значит, владельцам придется искать их причины.

Если сплит-система перестала охлаждать

Когда диагностика проведена, а результаты проверки неутешительны, то хозяевам сначала можно попытаться восстановить работу оборудования самостоятельно. В одних случаях сделать это вполне по силам. Другие неполадки требуют помощи квалифицированного мастера.

Некорректные настройки

Это то, что можно исправить своими силами. В том, что сплит-система перестала охлаждать, могут быть виноваты неправильные настройки оборудования. Причин неэффективной работы есть несколько:

Установка некорректной (высокой) температуры. Чтобы определить оптимальное значение, сначала пробуют установить минимальный параметр, а потом его корректируют (повышают) до комфортного показателя. Неверно выбранный режим работы. Если сплит-система работает при установленной опции вентилятора, то охлаждение ожидать не приходится. В этом режиме задача оборудования одна: это обеспечение циркуляции воздуха.

Изменение режима на «охлаждение» — единственное, что во втором случае требуется от хозяев.

Низкое либо нестабильное напряжение

Недостаточно высокое напряжение в сети может создавать обманчивое впечатление, что техника работает, так как в такой ситуации могут функционировать вентиляторы. Однако сплит-система работать не будет, потому что компрессор не сможет включиться. Поэтому необходимо замерить напряжение сети. Если оно низкое, то нужно дождаться нормализации, а затем снова попробовать запустить оборудование.

Постоянные просадки напряжения — вторая неприятность, которая является уже почти нормой там, где соседи регулярно включают мощные приборы. В такой ситуации единственный выход — покупка дополнительного оборудования: стабилизатора или преобразователя напряжения (инвертора).

Загрязнение радиатора наружного блока

Если сплит-система перестала охлаждать, то после тестирования напряжения лучше заняться проверкой обоих блоков кондиционера. Первым должна стать часть, которая находится на улице. Помимо неэффективной работы на охлаждение симптомом загрязнения радиатора является периодическая остановка компрессора.

Причина — пыль, тополиный пух и т. д. Грязь препятствует нормальной работе вентилятора, поэтому возникают проблемы теплообмена между улицей и конденсатором. Следствие — недостаточное охлаждение воздуха в помещении. Лучший прибор для чистки наружного блока — парогенератор. Более простая замена ему — обычная щетка.

Засорение фильтров внутреннего блока

Это еще одна распространенная причина, так как от пыли невозможно избавиться, она есть везде и всегда. Свою «скромную» лепту вносит вездесущая шерсть домашних питомцев, она скапливается на пластинах теплообменника. В этом случае появляется дополнительный признак неполадки — потеки, наледь.

Способ устранения этой проблемы — чистка фильтров. Крышку блока снимают, фильтры вынимают, а затем промывают под струей прохладной воды. Горячую жидкость использовать не рекомендуют, так как возможна деформация элементов.

Неисправности, требующие помощи мастера

Далеко не все неполадки, которые могут появиться во время эксплуатации климатического оборудования, можно исправить самостоятельно, если нет необходимых навыков. Поэтому лучший выход в этом случае — обращение к мастеру.

Утечка, испарение фреона

Это самая распространенная «беда», с ней рано или поздно сталкивается большинство владельцев сплит-систем. Испарение хладагента — норма, а не исключение. Его количество будет уменьшаться даже в том случае, когда с целостностью системы проблем нет.

Нормой считается испарение до 7% ежегодно. Если техобслуживание не проводилось несколько лет, то можно ожидать серьезных потерь. Когда была нарушена герметичность, сначала кондиционер перестает охлаждать воздушные массы, а потом просто перестает включаться.

В первом случае специалист делает дозаправку фреона после проверки его уровня. Во втором — сначала ищет место утечки, устраняет проблему, затем заправляет хладагент. Чтобы не столкнуться с большим испарением фреона, рекомендуют проводить дозаправку раз в 2 года. Однако чрезмерное количество хладагента для техники тоже губительно.

Проблемы с вентилятором

Если сплит-система перестала охлаждать спустя 2-3 года безотказной работы, или отказывается работать там, где слишком загрязненный воздух, то причиной поломки может быть неисправность вентилятора. Эта ситуация возможна, причем спровоцировать ее могут разные элементы. Например:

подшипник вентилятора, когда его заклинивает из-за засора либо отсутствия смазки;

отказ двигателя, причины — заклинивание, замыкание либо обрыв питания;

выход из строя платы (блока) управления.

В любом случае ремонтом должен заниматься мастер, которому сначала предстоит диагностировать неисправность. Сам ремонт состоит в замене поврежденных элементов на новые детали. Когда поломку вызвали серьезные повреждения управляющей платы, то ее обычно заменяют всю.

Засор капиллярного трубопровода

Такая неисправность приводит к тому, что на входе и выходе капиллярной трубки возникает разница давлений. Следствием становится испарение хладагента до его попадания в испаритель, поэтому холод отдается не на нужном этапе, а на участке магистрали до испарителя. Охлаждающая способность оборудования, естественно, сильно снижается.

По этой причине компрессор пытается компенсировать недостаток, работая непрерывно, либо с редкими, короткими остановками. Есть и другой сценарий: при полностью забитой трубке воздух будет подаваться в помещение теплым, а кондиционер будет работать безостановочно.

Исправление неполадки зависит от серьезности случая. Частичный засор устраняют с помощью продувки воздухом. При полном засоре используют метод гидравлической чистки либо растворители. Если устранить его невозможно, трубку выпаивают, а затем меняют на новую.

Отказ клапана

Надо заметить, что эта проблема встречается не так часто. Четырехходовой клапан — элемент сплит-системы, который отвечает за переключение режимов работы — обогрева и охлаждения. Если он отказывается работать на холод из-за заклинивания в режиме «обогрев», то при выборе любой опции в комнату будет подаваться только теплый воздух.

Данную неисправность нелегко диагностировать, так как информация на панели в этом случае будет обычной, свидетельствующей о корректной работе обоих режимов. Вариантов ремонта два: эта переустановка/замена клапана или его удаление из сплит-системы. Второе решение можно назвать спорным, потому что оно не даст возможности включать режим обогрева.

«Забастовка» компрессора

Когда вентиляторы работают и подают воздух комнатной температуры, а компрессор «скромно молчит», можно заподозрить не только проблемы с напряжением. Худшая ситуация из возможных — выход компрессора из строя. В этом форс-мажорном случае дорого обойдется любая операция: как ремонт, так и замена прибора.

Тем не менее, исключение из этого правила есть. Им может стать заклинивание компрессора, который мастер может попытаться расклинить. Если операция закончится успешно, то лишних трат можно счастливо избежать: оборудование будет без проблем работать дальше.

Однако для кондиционера, у которого закончился гарантийный срок, замена компрессора на новый агрегат не имеет большого смысла. Причина — сильный износ всех элементов наружного блока. Поэтому внешнюю, уличную часть сплит-системы лучше заменить полностью.

Другие потенциальные неполадки: неисправности конденсаторов (пускового, рабочего) или термореле. Пусковой конденсатор, отвечающий за запуск компрессора, заменить проще всего, траты тоже будут не слишком серьезными.

Задача рабочего конденсатора — поддерживать стабильную работу двигателя. Этот элемент постепенно теряет свою емкость, высыхая. Симптом его выхода из строя — включение и быстрое прекращение работы компрессора.

Поломка термореле, защищающего главный прибор системы от перегрева, тоже грозит проблемами. Его отказ не позволит включиться компрессору. Замена обоих конденсаторов и термореле обойдется в приемлемую сумму.

Выход из строя датчиков, блока управления

Когда сплит-система перестала охлаждать, вину можно «свалить» еще на несколько элементов кондиционера.

Датчики

Нужно отметить, что эти приборы отказываются выполнять свои обязанности довольно редко. Следствием их неисправностей станет неэффективная, нестабильная работа оборудования. На дисплее будут появляться коды ошибок, паузы в работе будут частыми, а добиться оптимального охлаждения станет невозможно. В сплит-системах есть три датчика. Это термистор:

внутреннего блока, он контролирует температуру в помещении;

испарителя, этот датчик проверяет температуру на выходе;

конденсатора, он проверяет температуру на входе.

Поломка любого из приборов означает получение неверных данных, поэтому идеально работать климатическое оборудование с неисправными датчиками попросту не в состоянии.

Электронные платы

Во внутренней части кондиционера находится блок управления. Если какой-то элемент платы повреждается, то сразу возникают проблемы с охлаждением: оно или становится недостаточным, или полностью отказывается функционировать.

Возможно прекращение подачи питания на вентилятор внутреннего блока. В этом случае потребуется поиск отказавшего прибора, паяльник и новый компонент на замену. Если плата имеет серьезные повреждения (после «потопа»), то лучше ее заменить полностью.

В инверторных кондиционерах есть дополнительная плата (инверторный модуль). Она располагается около компрессора. Выход модуля из строя способен спровоцировать прекращение питания двигателя. Восстановление работоспособности этой платы проводят аналогично.

Если сплит-система перестала охлаждать, то сначала надо проверить самые простые, распространенные причины неэффективности оборудования, а потом попытаться их устранить. Когда требуется серьезная диагностика и такой же ремонт, лучше вызвать квалифицированного мастера, который гарантированно сделает работу быстро и, скорее всего, качественно.

В завершение темы о неполадках кондиционеров — популярное видео: