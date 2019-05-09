Рано или поздно всех хозяев ждет «неизбежное добро» — очередной ремонт, косметический или капитальный. На голову тех, кто планирует проводить самостоятельные работы, сваливается сразу много проблем. Главнейшая — выбор подходящего материала. Шпаклевка — один из обязательных атрибутов завершающего этапа ремонта, когда поверхности готовят к финишной отделке. Здесь очень важно не только качество состава, но и время его схватывания. Чтобы не испортить декоративный материал, надо знать точно, сколько сохнет шпаклевка на стенах. Осведомленность позволит получить идеальные поверхности, избежав мучительных переделок, латаний, маскировки дефектов.

Что влияет на «самочувствие» шпаклевки?

Чтобы в итоге получить качественные стены и потолки, надо создать материалу идеальные условия. Иначе все старания будут напрасными. Ремонт лучше проводить в летний сезон: в это время слои штукатурки будут сохнуть равномерно, минимален риск деформации поверхностей. Но даже в теплое время года необходимо обеспечить:

Оптимальную температуру — 5-25°. Слишком жаркая погода — причина быстрого высыхания смеси, это обязательно скажется на качестве покрытия. Холодный воздух, наоборот, не позволит штукатурке быстро схватиться, в итоге она может попросту отвалиться. Хорошую вентиляцию помещения, но полное отсутствие сквозняков, так как влага должна испаряться постепенно, и без задержек покидать комнату. Необходимый уровень влажности. Лучший вариант — 50-70°. Большее значение приведет к тому, что штукатурка будет сохнуть не очень охотно. Защиту от солнечных лучей. Если не принять во внимание это требование, то на границе света и тени (с большой долей вероятности) появятся трещины. Предохраняют поверхности пленкой.

На то, сколько сохнет шпаклевка на стенах, также влияет толщина слоя, поэтому состав требуется наносить послойно, дожидаясь окончательного схватывания каждого. Работы затянутся по времени, однако поверхности будут идеальны. Степень готовности основания — другой немаловажный фактор. Если наносить шпаклевку на штукатурку, не просохшую окончательно, то «трагедия» неминуема. Многое зависит и от вида пасты для окончательного выравнивания. Вся необходимая информация есть на упаковках продукта.

О необходимости грунтовки

Слишком пористые поверхности будут «тянуть» влагу в себя, что ускорит высыхание штукатурки. Такое форсирование процесса нежелательно, поэтому для чересчур «влаголюбивых» оснований рекомендуют проводить предварительную грунтовку. Этот слой даст возможность увлажнить поверхность. На нее, обработанную таким образом, шпаклевка ляжет идеально ровно, а значит, операция минимизирует шанс в скором времени «лицезреть» трещины.

Сколько сохнет грунтовка? Если в роли поверхности выступает цементно-песчаная штукатурка, то сразу после грунтования можно наносить шпаклевочный слой, так как в этом случае важно только связывание пыли. Когда этим составом обрабатывают цементно-известковую штукатурку, особенно в несколько слоев, то необходимо дать ей 2-3 часа.

Такую же паузу выдерживают до полного отвердевания, если стены в дальнейшем собираются красить, причем это требование обязательно, оно не зависит от вида штукатурки. В противном случае невысохшая грунтовочная смесь будет тянуться за валиком либо кистью.

Чем грозят ошибки и небрежность?

Создание основы идеальной ровности — важнейшая операция, от качества которой зависит внешний вид потолков и стен. Но именно на этом этапе почему-то чаще всего допускаются ошибки. Наиболее типичные из них:

Нанесение слишком тонкого слоя шпаклевки либо полное ее отсутствие. Это трудно назвать небрежностью, так делают из экономических соображений. Результатом недостаточного слоя или неподготовленной поверхности становятся обои, отстающие от стен, и пузыри, страшно нервирующие хозяев, уже жалеющих о своей скупости. Желание провести ремонт как можно быстрее. В этом случае чаще совершенно игнорируют инструкции производителя, не обращают внимания на сроки, необходимые материалу, чтобы полностью высохнуть. Получают в итоге выравнивающий состав, который отваливается от стен в компании с обоями, плиткой либо другими видами отделки.

Разновидности шпаклевки

Ассортимент выпускаемых товаров велик, поэтому такое разнообразие часто застает врасплох. Все материалы делятся на виды, главное отличие каждого — основа, именно она определяет особенности использования того или иного материала. Сколько сохнет шпаклевка на стенах, — вопрос, ответ на который целиком зависит от ее компонентов.

Гипсовые материалы

Такие смеси просты в работе, обеспечивают великолепное сцепление (адгезию) с поверхностью. Они применяются только для ремонтных работ в помещениях. Оптимальный уровень влажности в этом случае крайне важен, так как составы именно из воздуха поглощают необходимую жидкость. Если наблюдается ее переизбыток, то шпаклевка отслаивается, осыпается.

Вид отличается быстрым засыханием: один не слишком толстый слой требует 3-6 часов. Поэтому максимальное количество нанесений в день — 3 раза. Это достоинство материалов одновременно и их недостаток, нередко приводящий к перерасходу: разведенная штукатурка, которую не успевают использовать, очень быстро сохнет.

Полимерные пасты

Это смеси-универсалы, так как одинаково хороши для наружной и внутренней отделки. Полимерные шпаклевки совершенно равнодушны к избыточной влажности, эластичны, устойчивы к деформации. Тонкие слои (до 1 мм) позволяют сократить расходы. Временной промежуток между слоями — 3-4 часа. Нередко полимерные составы выступают последними, декоративными украшениями стен.

Но у вездесущей универсальной шпаклевки есть длинный минус — довольно неудобоваримая цена. Если сравнивать с традиционными составами, то траты на полимерные смеси увеличиваются почти вдвое.

Есть 3 типа полимерных выравнивающих смесей:

Акриловые. Это универсалы, используемые для внешней и внутренней отделки. Работа со шпаклевкой несложна, она не страшится перепада температур, высокой влажности. Это почти единственные эффективны смеси, если необходима отделка для бетона либо гипсокартона. Алкидные, быстросохнущие. Главное отличие от других видов — токсичность, поэтому при работе необходимо обеспечивать хорошую вентиляцию помещения. Используют материал для бетонных стен, перед нанесением краски на деревянные поверхности. Латексные. Они специализируются на выравнивании стен и потолков. Главное достоинство — высокая степень эластичности, которая позволяет наносить слои, толщина которых 1 мм. Другая характерная черта — отсутствие запаха.

Цементно-известковые

Составы на основе цемента имеют качества, без которых в определенных случаях обойтись невозможно. Им не страшны внезапные перепады температур, условия повышенной влажности. С помощью цементно-известковых смесей готовят основание под камень, керамогранит, плитку. Надежность — причина превосходства материала, когда речь идет об отделке фасадов, выравнивании больших дефектов — трещин, стыков плит.

Недостаток у такой шпаклевки тоже есть. Она очень долго сохнет. Перерыв в работе составляет 24-48 часов, зависит время от условий внешней среды, от толщины слоя. Финишный материал требует толщины в 2-4 мм, в этом случае для просушки потребуются как минимум сутки. Если используют стартовую шпаклевку, то усредненный показатель — 6 мм, а время, отведенное для высыхания, увеличивают вдвое.

Шпаклевки по пластику

Этот вид материала используют только для подготовки пластиковых элементов автомобилей для покраски. Это рекордсмен: сохнет такая шпаклевка всего 20-30 минут.

Как узнать «в лицо» высохшую шпаклевку?

Ответ на вопрос, сколько сохнет шпаклевка на стенах в идеальных условиях, прост. Гипсовая — 3-6, полимерная — 4, цементная — 24 часов или дольше. Лучший вариант ответа дает производитель материалов. Но если хозяева живут по принципу «лучше перебдеть», то убедиться в полном высыхании смеси легко.

Зашпаклеванная поверхность должна быть однородной по цвету. Наличие более темных участков — явный симптом сырости состава. Доказать это поможет легкое касание рукой, которая непременно ощутит влажность. Готовая зашпаклеванная поверхность оставляет на ладони белый след.

Однако бывалые люди рекомендуют начинать оклейку обоями либо покраску только спустя сутки, когда влага окончательно испарится. Исключение одно — долго сохнущие цементные составы. Но если влажность в комнате высока, то для высыхания любого типа штукатурки может потребоваться даже двое суток. В этом случае ответ даст только тактильный тест и визуальная проверка темных пятен.

Сколько сохнет шпаклевка на стенах в зависимости от ее видов — тема актуальная, но не слишком сложная для восприятия. В этом можно убедиться, если не полениться и посмотреть данное видео: