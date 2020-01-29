В многоквартирных домах, где работает система водоснабжения, жидкость, текущая из крана удручает всех и всем: как своим видом, вкусом, так и запахом. Как правило, качество такой воды оставляет желать лучшего даже в самых экологически чистых регионах России. Биологические и химические элементы, зачастую присутствующие в ее составе, несут не потенциальную, а реальную угрозу для человека. Чтобы уберечь себя от разных неожиданных сюрпризов, людям приходится бороться с загрязненностью «живительной влаги» своими силами. Для этого они вынуждены покупать фильтры-кувшины или целые системы очистки воды для квартиры. Какие из устройств используются, их особенности, виды и характеристики, степень эффективности — то, что необходимо узнать, чтобы выбрать действенное средство, но вполне приемлемое по цене.

Виды систем очистки воды

Устройства, предназначенные для квартир, бывают ионообменными, мембранными и сорбционными. Эти виды имеет разную степень эффективности, принцип работы и цену. Нередко при выборе самым главным становится единственный фактор — площадь, которую занимает устройство. Если в частных коттеджах этот вопрос не стоит остро, то в многоквартирных домах чаще на счету каждый сантиметр.

Если занимаемое пространство не имеет значения, то можно приобрести любую из систем. Ионообменные установки не пользуются особым спросом из-за своей недостаточной экологичности. Популярность мембранных устройств, наоборот, растет год от года. Однако самыми востребованными до сих пор остаются сорбционные фильтры-кувшины, которые оснащают сменными кассетами-модулями (картриджами).

Назначение фильтров, критерии выбора

Чистая, качественная питьевая вода — тот минимум, что требуется человеку. Некоторые предпочитают покупать бутилированную воду, но и она не лишена недостатков. К ним относят:

цену, особенно удручающую большие семьи;

качество, остающееся на совести производителя;

необходимость быстрого использования, так как долгое хранение позволит попасть в емкость микроорганизмам, которые начнут быстро размножаться.

Эти минусы бутилированной продукции заставляют возвращаться к единственному источнику — водопроводному крану. Естественно, жидкость, поступающая в квартиры, проходит предварительную очистку, однако из-за «почтенного» возраста оборудования и водопроводных труб, в нее легко попадают нежелательные элементы. Поэтому воду необходимо избавлять от:

солей жесткости;

переизбытка железа;

биологических, химических и механических примесей (от хлора, бактерий, песчинок и т. д.).

Так как сейчас в продаже есть большое количество видов фильтров, можно купить любые системы очистки воды для квартиры, но главными критериями неизменно являются только два фактора.

Состояние воды. Чтобы точно узнать состав той жидкости, что течет из крана, рекомендуют сначала отнести ее на анализ в лабораторию. Зная ее компоненты, можно точно определить то устройство, которое будет максимально эффективно. Цена. Зачастую именно она выходит на передний план. Секрет популярности простейших видов фильтров кроется в их небольшой стоимости. Многофункциональное стационарное оборудование требует больших вложений, а цена напрямую зависит от производительности устройств.

Фильтры, оснащаемыми специальными накопительными емкостями, — непозволительная роскошь для многих квартир, поэтому в них обычно используют мобильную альтернативу — кувшины-фильтры. Их достаточно для небольших семей, однако модули нередко приходится менять гораздо чаще, чем заявляют их производители. Есть и оригинальные методы водоподготовки: к ним относится обработка магнитным полем, ультразвуком, структурирование. Однако их берут на вооружение все-таки реже.

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Если нужен идеальный фильтр

Решение вопроса о приобретении системы очистки воды для квартиры нужно принимать только после того, как хозяева узнают ее состав. То или иное устройство покупают, исходя из следующих соображений:

Степень очистки. Оборудование выбирают на основании данных анализа. Иногда достаточно купить только один обезжелезиватель. В других случаях, когда обнаружен целый ряд вредных примесей, возникает потребность в многоступенчатой системе очистки. Производительность системы для очистки воды в квартире. Скорость подачи из водопроводного крана — от 0,2 до 0,6 м3/час. Чтобы обеспечить квартиру и всех ее жильцов чистой водой, нужно умножить количество кранов как минимум на меньший показатель. Габариты, конструкционные особенности. Самые простые фильтры имеют большое преимущество – малый размер. Средние по занимаемой площади — те, что монтируют под кран. Магистральные системы, имеющие несколько ступеней, представляют собой ряд колонн высотой 1,5-2 метров. Эти конструкции трудно представить в малогабаритной квартире. Необходимость ухода за устройством. Техническое обслуживание простых систем (очистка от загрязнений) необходимо раз в полгода или год. Для сложных комплексов потребуется профессиональное очищение. Оно проводится раз в три месяца. Периодическая замена картриджей, ультрафиолетовых ламп — дополнительные операции. Ресурс работы. Средний срок картриджей, которые находятся в системах очистки, составляет 1 год. Если вода слишком грязная, то срок эксплуатации может сильно сократиться. Фильтры обратного осмоса имеют сложное строение, поэтому продолжительность работы их элементов различна. Мембрана в идеальных условиях способна «устоять» 2 года, а предварительные фильтры и минерализатор — полгода.

Расход воды — еще один пункт, однако здесь роль играет желание хозяев. На одного человека уходит 125-250 литров в сутки, однако если речь идет только о питьевой воде, то эти цифры можно не учитывать.

Бюджетные решения

Такие элементарные системы очистки воды для квартиры все же справляются со своими обязанностями: вода, прошедшая сквозь них, теряет свой «дивный аромат», а накипь в чайниках исчезает. Поэтому данным вариантом пользуются те люди, которые не считают целесообразным отдавать за оборудование большую сумму.

Фильтр-кувшин

Это максимально простое устройство, удобное, не занимающее много места. В емкость вставляют либо вкручивают сменную кассету, ресурс которой целиком зависит лишь от качества воды. Срок эксплуатации таких картриджей может составить нескольких недель или месяцев. Качественный модуль имеет «начинку», состоящую из:

полипропиленового волокна, задерживающего механические примеси;

ионообменной смолы, она способствует выведению железа, солей, радионуклидов, тяжелых металлов;

двух видов активированного угля: простой удаляет хлор и органические примеси, пористый задерживает микроорганизмы, попутно осветляя воду.

Минус этих кувшинов — невысокая производительность. Чтобы выбрать емкость для большой семьи, надо учитывать, что объем профильтрованной за один раз воды будет вдвое меньше той цифры, что указывается на коробке. Он может быть емкостью от 1,5 до 4 литров.

Насадка, надеваемая на кран

Это устройство не очень удобно для длительного использования: насадку покупают в том случае, если планируют скоро заменить ее. Функционально это мини-оборудование похоже на фильтр кувшин, но фиксируют его на самом кране. Скорость фильтрации — 200 мл/мин-6 л/мин. Плюсы — маленький размер, простота очищения.

Некоторые модели проточных фильтров оснащают переключателем режимов, позволяющим набирать неочищенную воду. Минус у этого удобного вида есть: переключатели часто выходят из строя. Поэтому для того, чтобы получить фильтр, работающий максимальный срок, лучше приобрести кувшин со сменными кассетами.

Системы очистки воды для квартиры

Наиболее эффективны стационарные системы очистки воды для квартиры. Жидкость в них может проходить сразу три степени очистки: биологическую, механическую, химическую. Оборудование бывает 1, 2, 3 и даже 4-ступенчатым.

Простые системы

Одноступенчатые конструкции считаются универсальными, так как это оборудование состоит лишь из одного модуля, который имеет многослойную структуру. Однако эффективность его все же находится под вопросом: такой универсал априори не сможет справиться с очисткой воды, качество и состав которой сильно отличается даже в районах, находящихся близко: например, в одной области.

Многоступенчатое оборудование

Эти фильтры имеют корпус, состоящий из нескольких колб, причем в каждой из них находится свой специальный фильтрующий материал, предназначенный для очистки жидкости от конкретного вида загрязнения. Соединяются емкости переливами. Вода, проходя через систему фильтров, постепенно очищается от всех вредных примесей. Преимущество устройства — возможность подобрать «компанию» фильтров под конкретную жидкость, прошедшую анализ. Это дает возможность получить идеальную очистку.

К минусам относится необходимость в свободном пространстве для монтажа, сложность установки, невысокую скорость очистки, высокую цену систем и расходников. Если говорить об обратном осмосе, то в «утиль» уходит достаточно большой объем воды. Для получения литра чистой питьевой жидкости хозяевам придется «пожертвовать» 3-5 литрами, которые превращаются в «отходы», утекающие в канализацию.

Еще одна претензия к такой очистке — подозрение в том, что из воды устраняются не только нежелательные, но и необходимые вещества, в результате она мало отличается от дистиллированной, «безжизненной». Его не опровергли, но и не подтвердили, поэтому хозяевам системы придется дополнительно покупать минерализатор воды, а это значит, что новые расходы неминуемы.

Виды фильтров

Есть два их вида — для грубой и тонкой очистки. Последние предназначены для системы очистки воды для квартиры, первые — для гарантии более длительной эксплуатации оборудования. Однако рассмотреть необходимо оба варианта.

Устройства для грубой фильтрации

Они нужны для задерживания крупных примесей, имеющих размеры от 50 мкм. Такие фильтры удаляют:

глину;

ил;

песок;

ржавчину.

Их обычно монтируют перед водоочистительными системами, так как грязная вода, проходящая сквозь картриджи, будет приводить их в негодность максимально быстро. Такими фильтрами также защищают:

бойлеры;

систему отопления;

унитазы;

бытовую технику — посудомоечную, стиральную машину.

Эти фильтры грубой очистки устанавливают в магистрали, поблизости от центрального стояка. Они состоят из металлического корпуса, внутри которого находится сетка: стальная, нейлоновая либо латунная. Диаметр ячеек составляет 50-400 мкм. Меньшее значение позволяет задержать максимальное количество примесей. Около сетчатого элемента располагается отстойник, он требует регулярной механической очистки. Некоторые «умные» изделия промываются автоматически.

Типы фильтров для грубой очистки:

Грязевик — самый простой вариант — муфтовый либо фланцевый очиститель. Отстойник в них находится или горизонтально, или под углом к трубе водопровода. Чтобы удалить скопление грязи, воду перекрывают, крышку отвинчивают, фильтр достают и промывают. Из-за маленьких размеров очистку проводят очень часто. Прямые сетчатые конструкции более практичны: в нижней части их корпуса находится дренажный кран, позволяющий сливать «накопления». Фильтры, имеющие систему промывки. Они оснащаются двумя манометрами, которые замеряют давление на входе и выходе. При разнице показаний клапан открывается, а грязь сливается в канализацию по дренажной трубе. Картридж. Внутри него расположен сменный модуль, изготовленный из полиэфира или полипропилена. Его меняют на новый по мере загрязнения. Преимущество этого вида — эффективная работа даже в условиях низкого давления.

Фильтры для тонкой очистки воды

Их используют для удаления 99% загрязнений. Такие устройства делятся на две группы: сорбционные и мембранные.

Сорбционные

В этих сменных модулях могут находиться:

активированный уголь;

вспененный графит;

голубая глина;

ионообменные смолы;

кварцевый песок;

цеолит («кипящий камень»).

Нередко производители создают «свои» материалы, которые позволяют задерживать вредные примеси. К этой категории относится:

активный хлор;

взвеси и механические примеси;

соли жесткости;

тяжелые металлы.

Удаляя все опасные вещества, сорбционные модули попутно избавляют воду от мутности и цветности. Такие картриджи устанавливают в фильтры-кувшины, в проточные насадки и в комплексные системы очистки воды для квартиры.

Мембранные

Это обязательный элемент обратноосмотического очистителя. Сама технология обратного осмоса давно и успешно используется для опреснения морской воды. Мембрана — паропроницаемый материал, который способен уловить до 99% примесей. Пропускает она только молекулы воды и некоторых газов. Мембранные блоки используют в системах с баком накопления, в устройствах нового поколения (без накопительных емкостей), а также в некоторых фильтрах-кувшинах.

На входе в систему располагаются один либо два сорбционных фильтра, задерживающих крупные частицы песка, ржавчины и т. п. Затем вода, прошедшая первичную обработку, подается на мембрану. Очищенная ее часть следует в накопительный бак, а остальная (до 75%), имеющая большую концентрацию примесей, отправляется в канализацию. Жидкость из накопительной емкости проходит финишное очищение (сквозь один-два фильтра). На выходе ее можно пить.

Системы очистки воды для квартиры: как выбрать?

Все известные производители предлагают дополнительную услугу: это анализ воды, после которого специалисты подбирают оптимальное оборудование. Однако такой «подарок» — дополнение к покупке — недоступен для большинства людей, которые живут далеко от крупных городов. Поэтому для проверки воды лучше обращаться в городскую СЭС. Другой вариант — частная лаборатория.

Когда нужен магистральный очиститель?

Без этого элемента не обойтись, если:

в воде присутствуют крупные частицы, которые видны без «вооружения» — без очков, лупы или микроскопа;

жидкость, текущая из крана, отличается мутностью, имеет оттенок — бурый либо желтый;

ржавый налет на унитазе, белые следы на кране, стиральной машинке не ЧП, а норма;

после оттаивания на дне емкости остается осадок.

Когда хватит насадки на кран?

Эта компактная замена кувшину имеет перед ним некоторое преимущество: модули для нее имеют увеличенный ресурс (от 750 до 1000 л). Качество очистки тоже неплохое, а скорость фильтрации — 200-600 мл в минуту.

Насадка станет вполне подходящим устройством, когда:

даже для кувшина трудно найти место;

хозяевам не сложно снимать и надевать насадку на кран;

они не против того, чтобы ожидать «освобождения крана», который нередко требуется и для других дел.

Когда можно обойтись кувшином?

Каждый известный производитель выпускает большое количество разновидностей кувшинов и типов модулей, идеально подходящих для очистки воды от жесткости, механических примесей, микроорганизмов, хлора, для минерализации.

Можно обойтись кувшином в том случае, если:

вода в квартиру поступает нормального качества, а хозяева просто хотят немного улучшить ее;

их не расстраивает необходимость регулярной смены кассет каждые 1-3 месяца, в некоторых регионах — раз в несколько недель;

владельцев кувшинов не смущает, что вода, которая в начале эксплуатации текла веселой струйкой, через некоторый промежуток времени начинает течь довольно медленно, или даже капать в час по ложке;

расход воды для питья и приготовления пищи небольшой — до 500 л в месяц;

нет места для многоступенчатой системы очистки воды для квартиры;

не устраивает «потеря» большого количества денег сразу.

Когда нужна сорбционная проточная система?

Если количество хлора, железа и механических частиц в жидкости находится в пределах нормы, а жесткость ее от 4 до 8 мг-экв/л, то стандартный трехступенчатый (4-5) фильтр справится с очисткой. Первый модуль удалит крупные частицы, после второго жидкость будет очищена, умягчена и освобождена от железа. На третьем этапе удаляются мельчайшие частицы, вода кондиционируется.

Этот вариант подойдет, если:

хозяева готовы каждые 3-12 месяцев покупать и менять модули;

в воде умеренное количество примесей;

в семье как минимум два человека;

есть свободное место под мойкой.

Когда требуется система обратного осмоса?

Такую установку рекомендуют покупать, если жесткость воды составляет от 8 до 12 мг-экв/л. Но к жидкости, подаваемой на мембрану, предъявляют серьезные требования. В ней не должно быть органических примесей и переизбытка других компонентов. Пределы таковы:

взвеси — до 0,56 мг/л;

железо, хлор — 0,1;

марганец — 0,05;

окисляемость не более 4 мгО2/л.

Для достижения такого состава необходима предварительная очистка с помощью сорбирующих, обезжелезивающих модулей.

Система обратного осмоса идеальна, когда:

вода отличается повышенной жесткостью;

для нее есть возможность выделить место под мойкой;

давление в водопроводе как минимум 3 атмосферы (иначе нужна покупка помпы);

хозяева готовы поставить магистральный фильтр, освобождающий воду от крупных частиц;

им не жалко постоянно «приносить в жертву» достаточно большое количество жидкости, которая будет отправляться прямиком в канализацию.

Системы очистки воды для квартиры — насущная необходимость, так как сложно найти ту местность, где из крана бы текла кристально чистая жидкость. Да, коммунальные службы занимаются ее очищением, однако на замену устаревшего оборудования (проржавевших трубопроводов) средств, как всегда, не хватает.

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