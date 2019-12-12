Недорогой, но надежный и качественный дом — мечта любого человека. Высокая скорость возведения строения тоже относится к его достоинствам. Поэтому каркасно-панельные здания, вырастающие в кратчайшие сроки, прельщают многих. Среди всех материалов для этого строительства несколько выделяются структурные изолированные панели — СИП. Изобретенные более полувека назад в США, они быстро получили признание во всем мире. Не так давно эти «сэндвичи» появились и у нас. У каждого из видов есть слабые и сильные стороны, но больше всего обсуждают (чаще осуждают) СИП панели: недостатки их многим кажутся более весомыми, чем достоинства. Так ли это? На этот вопрос любой человек должен ответить сам.

Что такое СИП?

Хотя разработка самого материала началась почти 90 лет назад в США, изобретение этой технологии возведения удобных каркасных конструкции приписывается Канаде. Объяснение этому странному недоразумению достаточно простое. В Канаде более суровый климат, с которым многие россияне хорошо знакомы не понаслышке.

По этой причине каркасные дома там мгновенно стали очень популярными: вопрос, касающийся энергосбережения и утепления домов, стоит на севере очень остро. Такие конструкции до сих пор используются в стране повсеместно, поэтому во всем мире способ возведения каркасных домов стали называть не американской, а канадской технологией строительства.

СИП или SIP — вид сэндвич-панелей, они состоят из трех слоев: листов ОСП снаружи и «начинки» из утеплителя. В этой роли выступает пенополистирол, либо его «дублеры» — пенополиуретан, минеральная вата. Ширина их составляет 1200 либо 1250 мм, длина — 2500, 2800, 3000 или 6000 мм. Толщина зависит от утеплителя: типичные значения — 100, 150, 200 мм.

Плиты ОСП

Ориентированно-стружечная плита (ОСП, OSB) отличается от других материалов тем, что для ее производства используют не отходы, а высококачественную древесину. Доля этого сырья в плитах — около 97%, оставшиеся 3% — связующие компоненты. Дерево расщепляют на длинные и узкие волокна, затем их выкладывают, потом спрессовывают в определенном порядке: каждый слой — перпендикулярно предыдущему.

Эта технология позволяет получить материал, обладающий высоким сопротивлением на изгиб при разнонаправленных нагрузках. Плиты обрабатывают водоотталкивающими пропитками. Если говорить о лучших производителях листов ОСП, то ими считают деревообрабатывающий комбинат Калевала (Петрозаводск) и компанию Ультралам (Торжок).

Утеплитель

Пенополистирол — самый популярный «сосед» ОСП. Он известен и востребован из-за низкой теплопроводности и легкости, поэтому активно используется для внешнего и внутреннего утепления зданий. И неспроста: лист с воздушными пузырьками толщиной 100 мм имеет такой же уровень теплоизоляции, как и двухметровая стена, возведенная из силикатного кирпича.

Качество и марка пенополистирола имеют первостепенное значение. ПСБ-С (или ППС) — маркировка самозатухающего материала, не поддерживающего самостоятельное горение. Он имеет гранулы, хорошо спеченные между собой. При нажатии такой утеплитель остается упругим, не хрустит. Однако претензии недовольных владельцев домов из СИП панелей чаще предъявляются именно этой утепляющей прослойке.

Плюсы и минусы дуэта

Комфорт и доступная цена — причины, «виноватые» в популярности этих панелей во всем мире. Однако у нас нередко слышна критика в адрес сэндвичей из ОСП и утеплителя. Поэтому надо рассмотреть материал почти «под микроскопом». Это необходимо, чтобы понять, какие качества перевесят у СИП панели: недостатки ее более существенны либо преимущества? Или дело абсолютно в другом?

Сначала все-таки о плюсах

Потому что их довольно много. Первое достоинство, и одно из самых важных, — сравнительно небольшая масса изделия. Средняя панель весит около 60 кг. Такая легкость материала позволяет значительно сэкономить на этапе обустройства фундамента, ведь для такой конструкции не требуется высокопрочное монолитное основание. К другим преимуществам СИП относится:

Высокая скорость строительства, так как домокомплекты привозят с завода на объект полностью готовыми к монтажу — маркированными. Строителям остается лишь собрать каркасно-панельную конструкцию. Если фундамент подготовлен заранее, то занимает эта операция 1-4 недели. Эта скорость не снилась тем, кто строит дома из блоков, бруса либо кирпича. Простота работы. Такие сооружения легко собрать самостоятельно, имея только одного-двух ассистентов, потому что панели весят немного. В этом случае совершенно отпадает необходимость в присутствии любой строительной техники: она не нужна ни на этапе сооружения фундамента, ни при возведении самого здания. Отличные теплоизоляционные качества. С этими достоинствами пенополистирола другим утеплителям спорить трудно. Если сравнивать его с древесиной, то одинаковой защитой от холода станет деревянная стена толщиной в полметра и панель в 160 мм. Дома из СИП в 3 раза теплее каркасных конструкций, утепленных минеральной ватой. Высокие показатели прочности, надежность. Для склеивания разнородных материалов применяют синтетический клей и пресс, поэтому на любые нагрузки панели реагируют как единое целое. СИП панели выдерживают вертикальную нагрузку до 12-13 т/м. Что касается горизонтальной нагрузки, сэндвич-панель способна противостоять силе свыше 2 тонн. Возможность относительно быстрой реализации проектов любой сложности. Можно найти большое количество готовых решений, либо обратиться к специалистам для разработки индивидуального проекта. Экологичность материала, подтвержденная не словами, а соответствующими сертификатами.

Есть и другие достоинства у домов из СИП: это простота отделочных работ из-за идеальной поверхности панелей, отсутствие необходимости дожидаться усадки здания перед их началом. В список плюсов уходит небольшая толщина стен, а также главный из них — вполне разумная цена. Кроме того, некоторые производители идут на «жертвы» — доставляют домокомплекты за свой счет.

Теперь о недостатках СИП

Минусы у материала есть, как и у любого другого. К ним, в первую очередь, относят горючесть. Специально обработанную плиту ОСП и пенополистирол нельзя считать легковоспламеняющейся продукцией, однако при достаточно высокой температуре они все же способны загореться, но в течение часа затухнуть.

Но то же самое можно сказать про большое количество их строительных «соперников». Куда более охотно горят здания, возведенные из бревна или бруса. Чтобы избежать даже минимального шанса встречи с огнем, правила пожарной безопасности необходимо соблюдать строго. Есть и другие ложки дегтя, обнаруженные у домов, собранных из СИП панелей:

Требовательность при возведении конструкции. Только качественно выполненные соединения элементов способны обеспечить защиту от холода, от влаги на стыках. «Благодаря» ей со временем там появится плесневый грибок. Чтобы не допустить подобного развития событий, необходимо тщательно заполнять все щели монтажной пеной. Наружная отделка, выполняющая роль защитного барьера, тоже должна быть надежной. Достаточно низкий уровень звукоизоляции. Устранение этого недостатка — хорошая шумоизоляция стен, потолка, пола. Потребуется качественно изолировать также и верхние перекрытия, если дом имеет несколько этажей. Обязательная организация качественной вентиляционной системы. Такие панели не умеют «дышать». Они совершенно не способны пропускать воздух, поэтому все коммуникации здания предусматривают заранее, на этапе проектирования. Повреждение утеплителя грызунами. Пенополистирол — очень хороший материал для нор, поэтому он популярен в среде хвостатых строителей. Проблему решают довольно просто — надежно защищают теплоизолятор от покушений на него. Необходимость отделки сразу после возведения дома. Внешние стены здания, даже ненадолго оставленные без защиты, быстро теряют привлекательный вид.

Практически все минусы можно перекрыть, если приложить к этому максимум усилий. Поэтому многое зависит от будущих строителей, от их желания получить надежный и прочный дом. Чтобы не бояться возможных последствий, нужно потратить на эту «благую» цель большее количество времени и дополнительные средства.

СИП панели: недостатки устраняемы?

Чтобы построить дом, к которому претензий не возникнет, лучше познакомиться с некоторыми рекомендациями специалистов. Зная обо всех подводных камнях, их гораздо легче миновать.

Самое главное условие для надежности будущей конструкции — качественный материал. Только такой продукт сможет с честью выдержать предполагаемую нагрузку. Сейчас появилось множество «производителей», которые предпочитают дешевые клеевые составы. Результат использования таких СИП предсказуем — это их расклеивание. Поэтому выбор надежного поставщика либо изготовителя — самое главное условие. Советуют прислушиваться к мнению людей, которые уже построили такие дома, но никаких отрицательных моментов не заметили.

Ленточный мелкозаглубленный или свайный винтовой фундамент — наиболее подходящие основания для строений из панелей СИП. Качественный каркас строения обязателен, поэтому для несущих стен выбирают максимально толстый материал. Не перегородки берут более тонкие панели. Все этапы работ выполняют, строго соблюдая технологию возведения, все швы между панелями качественно защищают. Строительство таких домов в регионах с повышенной влажностью, а также использование сырого материала недопустимо. Главное условие для хранения панелей — их надежная защита от влаги. Это касается склада, в который их помещают и участка, где находится строительная площадка. Нельзя начинать возведение дома даже в переменно-дождливое время года, так как СИП плиты хорошо впитывают воду, а значит, здание быстро сгниет, деньги будут выкинуты на ветер.

Соблюдения всех строительных норм даст гарантию, что дом из СИП панелей будет прочным, практичным, сможет противостоять всем внешним угрозам. Любое нарушение правил быстро приведет к противоположному результату.

Фундамент для дома из СИП панелей

Самое большое достоинство материала — его небольшой вес. Однако легкость панелей не означает, что для строения не нужен надежный фундамент. Да, в некоторых случаях можно сэкономить на его обустройстве. Для зданий, возводимых по канадской технологии, подойдут следующие виды оснований:

ленточный (мелкозаглубленный) фундамент;

монолитный (железобетонный);

свайно-винтовой.

Последний вид считают оптимальным, так как сваи дают возможность создать хорошие условия для СИП панелей. Для материала крайне опасна повышенная влажность, но обустройство вентилируемого подпола в какой-то мере решает задачу защиты от воды. Это основание долговечно и практично, потому что есть возможность с минимальными усилиями пристроить к дому дополнительную жилплощадь.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — самый популярный вид в частном строительстве. Подходит он и для почти невесомых каркасных зданий. Если сравнивать его с предыдущим вариантом, то недостаток один — длительный срок, необходимый бетону для набора прочности. Очень надежная гидроизоляция фундамента обязательна.

Монолитная конструкция — лучшее сооружение для любого грунта, так как это «основательное основание» будет сооружением на века. Однако есть у него большой недостаток — высокая стоимость. По этой причине железобетонные плиты не самый распространенный вид у владельцев, которые решаются на самостоятельное строительство.

Как определить качественный материал?

Так как в наше время риск напасть на подделку очень велик, этот вопрос может заинтересовать будущих владельцев домов из СИП. Популярность их, несмотря на многие противоречивые отзывы, все-таки продолжает расти, а значит, шанс на быструю наживу по-прежнему привлекает многих. Чтобы не совершить ошибку, нужно обращать внимание на несколько нюансов.

Качество наполнителя, внешний вид

Проверка утеплителя — первый шаг. Внутренний слой оригинального материала — плотный пенополистирол. Именно эту «прокладку» и подделывают чаще всего. В некачественных СИП панелях он очень далек от идеала, фейк можно определить даже по внешнему виду. В них утеплитель мягкий и рыхлый, неоднородный — состоящий не из одного пласта, а из нескольких, расположенных встык. Здание из таких «недопанелей» будет не только ненадежным, но и крайне опасным.

Даже небольших пустот быть не должно. Если таких видимых показателей нет, то по внешнему виду качество пенополистирола определить практически невозможно. Поэтому остается только один способ проверки — тест внутренней части материала, для которой необходимо разломать контрольную панель. Чтобы было с чем сравнивать, лучше иметь небольшой кусок хорошего пенополистирола с собой.

При нажатии на подделку она крошится. Оригинальный утеплитель так просто не сдается: легко повредить его не удастся. Несмотря на то что наполнение оригинальных моделей тоже изготавливают из кусков теплоизоляции, в этом процессе участвует специализированный гидравлический пресс и клеенаносящие машины. Результат такого производства — высокая степень однородности материала, его большая прочность.

Любая подделка, сделанная кустарным способом, не может быть склеена и спрессована настолько качественно. Другой признак, способный вызвать подозрения, — внешний вид. Оригинальные СИП панели отличает гладкость поверхности, светлый цвет, идеально ровные срезы без малейшего дефекта. Полное соответствие размерам обязательно. Всесторонняя проверка даст возможность найти достойную продукцию, но надо знать, что она не может стоить слишком дешево.

Качество склеивания, стыковка

Для его проверки понадобится другой эксперимент — попытка оторвать лист ОСП от пенополистирола. Если панели сделаны качественно, то возможно два варианта развития событий: либо сломается сама СИП, либо разрушится, порвется утеплитель. Когда слои получилось разделить, прикладывая минимум усилий, вывод один — это подделка. Для производства качественных панелей используют такой клеевой состав, разрушить который практически невозможно.

Оригинальная продукция не требует применения каких-либо дополнительных крепежных элементов при их соединении друг с другом. Фиксируют сами панели, а не места их стыков. Если во время монтажа возникли какие-то трудности, а товар вызывает подозрения, то лучше сразу связаться с поставщиком стройматериала. Возврат или замена домокомплекта в этом случае единственный выход.

Лучшими производителями этой продукции в России считают компании Гарус, ОргТехСтрой, СипМонтаж, Хотвелл, ЭкоЕвроДом, ЭКОСИП.

Что перевесит, если в качестве претендента для возведения дома рассматривать СИП панели: недостатки или преимущества? Ответ на вопрос зависит слишком от многих факторов, поэтому однозначным он быть не может. Однако любое строительство, которое идет в благоприятных условиях и без нарушений технологии, гарантирует надежность и долговечность здания.

Этот видеоролик дает ответы на самые распространенные вопросы, а также опровергает некоторые «авторитетные мнения»: