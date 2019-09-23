Прибавление в семействе — событие замечательное, и не важно, о ком идет речь. Однако вместе с появлением нового маленького домочадца приходят заботы, ведь ему приходится уделять массу времени. Особой непоседливостью отличаются крохотные хищники — котята, способные сделать предметом для игр практически все, что попадается им на глаза. Такое «разнузданное» веселье маленького существа нередко заканчивается весьма плачевно для жилища. Чтобы неразумное усатое дитятко не скучало, но не издевалось над кабелями, проводами, мебелью, обоями и вещами, многие хозяева изготавливают самодельные игрушки для котят. Плюс такого решения — минимальные затраты, ведь мишень для кошачьей охоты можно соорудить из простых подручных материалов.

Роль игрушек в воспитании котят

Все знают, что кошки, в отличие от собак, — суперподвижные «матерые» хищники, которым жертва жизненно необходима. Активные игры для них не только развлечение, это возможность развивать охотничьи навыки. Так как хозяева не в состоянии заниматься с животными постоянно, они перекладывают эти обязанности на игрушки, которые помогают котам, кошкам и котятам:

удовлетворять постоянную тягу к охоте;

развивать интеллектуальные способности;

успокаиваться (гиперактивным домочадцам);

не растолстеть (лежебокам и тем, для кого еда на первом месте всегда);

пережить мучительные часы одиночества, когда никого нет дома;

не ссориться между собой, выясняя, кто же в доме главный;

укреплять тесные, «дружеские отношения» с хозяевами;

не превратиться в агрессоров и пушистых «вандалов»;

оставаться в хорошей физической форме.

Особенно важны игрушки крошечным котятам, внезапно оторванным от матери и большого шумного семейства — от братьев и сестер. Малыши, вдруг оставшиеся в страшном одиночестве, испытывают немалый стресс, а адаптироваться в новой незнакомой обстановке им крайне сложно. И в этой беде помогают новые друзья-жертвы — игрушки. Чем их больше, тем веселее становится компания, ведь одна-единственная игрушка быстро надоест, а котенок снова окажется в «пучине депрессии».

Игрушки для подрастающего пушистого (или лысого) поколения не только забава. Они — способ знакомства с окружающей средой. О них котята точат когти, с их помощью удаляют зубной налет, массируют десны, а эта процедура особенно важна в тот период (в 3-4 месяца), когда происходит болезненная смена зубов.

Понятно, что без такого спасительного атрибута обойтись крайне сложно, однако покупные изделия нравятся далеко не всем животным. Поэтому самодельные игрушки для котят — выход совершенно логичный, ведь «жертва», сделанная из подручных материалов, и пахнет замечательно — домом, ставшим родным.

Требования к игрушкам для малышей

Котята — дети, которым нравится все, что имеет небольшие размеры, а также легкий вес. Если оно яркое, катается по полу, и к тому же умеет шуршать, то это вовсе предел мечтаний. Если говорить об игрушках, то потенциальная «жертва» будет интересна охотникам, если хозяева учтут все важные рекомендации:

материалы для изготовления обязаны быть безопасными, не иметь неприятного запаха и слишком ядовитого цвета;

чересчур маленький размер — противопоказание, потому что крохотный предмет «в порыве страсти» можно проглотить, или подавиться им;

мелкие декоративные элементы — бисер, бусины, пайетки и подобные миниатюрные украшения — запрещены, их слишком просто откусить, еще проще — незаметно для себя съесть;

тяжелые или жесткие игрушки для котят — изделия неподходящие: первые будет трудно передвигать, «благодаря» вторым очень просто лишиться зубов;

любой предмет должен легко мыться.

О предпочтениях маленького котенка, который появился в доме недавно, хозяевам можно только догадываться. Чтобы понять, что ему понравится, советуют сделать сразу несколько игрушек, а потом понаблюдать, появятся ли среди них фавориты. Если получен положительный ответ, то простор для дальнейшей деятельности найден: можно начинать «творить» другие похожие «интересности».

Возможные «игрушечные» материалы

Забавой и добычей для кошек может стать почти все. В ход идут сваренные куриные голени, освобожденные от мяса, коктейльные трубочки, карандаши, маркеры и ручки, легкие шарики, скатанные из бумаги и/или фольги. Последний лист гораздо привлекательнее, так как он блестит, но говорят, что для малышей это не лучший вариант. В роли игрушек используют грецкие орехи, сосновые или еловые шишки, крышки от пластиковых бутылок, шашки и шахматные фигурки.

Готовый предмет-магнит для котенка и взрослого существа — конфета в фантике, переливающемся всеми цветами радуги. Полуфабрикат — винная пробка, ее обвязывают, либо шьют для нее цилиндр-чехол. Для изготовления используют почти все, что можно отыскать в доме. Например, для создания игрушки нередко берут:

бобины, оставшиеся от ниток: как картонные, так и деревянные;

втулки от бумажных товаров;

картон, крафт-бумагу;

мешочки-чехлы для стирки;

мячики для настольного тенниса;

пластиковые стаканчики;

портняжную ленту;

резинки для волос.

Не все претенденты одинаково хороши и безопасны для котят, поэтому, выбирая материал для игрушки, надо учитывать малый возраст хвостатого «ребенка», заранее оценивать потенциальную угрозу для него. Не любят кошки синтетические материалы, способные неожиданно спровоцировать аллергические реакции: как у взрослых созданий, так и у крошечных «детей». Поэтому лучше остановить свой выбор на натуральных вещах.

Мышка — хит номер один

Не нужно даже заикаться о том, как популярна эта пара — кошка и мышка, поэтому такая игрушка — аксессуар почти обязательный. Если хозяйка умеет и любит вязать, то грызуна можно связать, однако не менее привлекательны для котят и кошек изделия, изготовленные из плотного текстиля. Ассортимент претендентов на роль мышки велик. Это:

драп;

замша (искусственная);

мех;

фетр;

флис.

Кроме ткани нужно подготовить:

швейные принадлежности;

холлофайбер, вату либо поролон, замена им — остатки пряжи.

Операция не отнимет ни много сил, ни большого количества времени.

Сначала из выбранного материала вырезают треугольник, затем сшивают его две стороны. В получившийся кулек плотно набивают один или несколько наполнителей. Край наметывают, потом шов стягивают, а нитку завязывают. Из ткани вырезают уши и хвост, элементы эти пришивают очень надежно.

Глазки мышки лучше нарисовать, так как пришитые бусинки станут большой угрозой для малыша. Заменить их можно маленькими пуговочками, но только в том случае, если добраться до ниток, их крепящих, «естествоиспытателю» будет очень сложно.

Мягкая игрушка может быть не только мышкой, хотя ушки и хвост облегчают увлекательное путешествие по комнатам вместе с добычей. С таким же успехом шьют рыбок, птичек, тигров либо поросят. Из маленьких шариков, сшитых вместе, и пряжи делают насекомых с ножками: например, гусениц.

Громкая игрушка-погремушка

Это еще один элементарный, но замечательный вариант для развлечения кошачьих хищников-малышей. Однако для этой игрушки важно, чтобы грохот не пугал маленького питомца, поэтому слишком шумные элементы использовать не рекомендуют.

Для создания такой погремушки необходим минимальный набор материалов и инструментов:

круглый контейнер, оставшийся от съеденного «сюрприза для киндеров» (замена — пластиковая баночка из-под лекарств);

желатиновые капсулы (например, с рыбьим жиром или витаминами);

либо более громкая замена им — крупа, горох;

ножницы;

скотч.

Сам процесс изготовления такой погремушки прост до невозможности:

В контейнер помещают небольшое количество капсул либо крупы. Изделие защелкивают, а для надежности его обматывают скотчем.

Более практичная погремушка получается, если соединяют вместе сразу несколько контейнеров: такую игрушку тяжелее загнать под мебель. Можно сделать для нее чехол: либо связать, либо сшить его из плотной ткани. Другой способ — смазывание клеем и последующее обматывание сизалем. В этом случае у котенка будет почти универсальная игрушка-когтеточка.

Ароматная игрушка не для всех

Изготовление такой, вкусно пахнущей, игрушки — хороший шанс вызвать интерес у котенка к новому предмету. В этом случае достаточно иметь дома:

швейные принадлежности;

небольшие кусочки относительно плотной ткани (льна, хлопка);

полиэтилен, «умеющий» шелестеть;

сушеную кошачью мяту (котовник);

декоративные элементы — ленточки, помпоны, шнуры.

Сначала делают чертеж будущего мешочка (квадрат, прямоугольник, овал).

Лекало переносят на ткань, затем по нему выкраивают саше, оставляя припуски на швы: вырезают 2 детали, они должны быть абсолютно одинаковыми. Заготовки прикладывают друг к другу лицевой стороной, прошивают вручную либо на швейной машинке, оставляют небольшое отверстие. Вывернув изделие, помещают в него кусочки полиэтилена и кошачью мяту, а отверстие зашивают. Декорируют игрушку по своему усмотрению — помпонами, лентами либо шнурками.

Более простой способ — использование в роли мешочка готовых изделий, оставшихся без пары, — детских рукавичек или носочков. В этом случае нужно только стянуть открытый край прочной нитью и завязать ее на узел. Самый легкий вариант без шитья — узелок с травой, в этом случае никаких манипуляций, кроме завязывания, вовсе не требуется.

Надо отметить, что есть на свете какие-то «неправильные» создания из семейства кошачьих хищников. Они вообще никак не реагируют на это растение. Если хозяевам «попался» такой котенок, то велика вероятность полного игнорирования этой ароматной игрушки.

Дразнилка для игры в компании

Такие игрушки, в которых хозяева принимают такое же деятельное участие, как и котята, нравятся обоим: для людей это развлечение, для малышей — возможность охотиться за очень непростой — находчивой — добычей. Чтобы изготовить такую поделку, нужно обзавестись палочкой, которая может гнуться. Идеалом станет удилище, приобретенное в магазине. Кроме него потребуется подготовить:

изоленту;

ленту любого цвета: например, для джентльмена голубую, для леди — розовую;

несколько перышек;

строительный нож;

клеевой пистолет;

шнурок.

Это один из самых простых вариантов, поэтому сложностей на пути к цели не предвидится.

Сначала оформляют удилище: на него плотно наматывают ленточку. Излишки ее обрезают ножом. Фиксируют полоски изолентой, намотанной через равные промежутки. С помощью шнурка делают букетик из перьев, по желанию к нему приклеивают коротенькие полоски ленты. Шнур с прикрепленными дразнилками приклеивают к палке.

Игрушка эта хороша тем, что позволяет достаточно легко заменить растрепавшуюся насадку, соорудив для котенка новый «раздражитель». Им может стать помпончик из трикотажа либо флиса, нарезанного небольшими полосками. Их складывают, посередине обматывают шнурком, крепко-накрепко затягивают. К удилищу веревку с дразнилкой крепят тем же клеем.

Альтернативой неидеальным перьям станет та же мышка, прикрепленная к палочке веревкой. Или небольшой клубочек пряжи с хорошо зафиксированной (продетой несколько раз, а затем завязанной) ниткой.

Интерактивные картонно-пластиковые игры

Четвероногого ребенка можно заинтересовать и другими поделками, развивающими. Такие конструкции изготавливают из дерева, картона или пластика. В последнем случае в ход идут сантехнические трубы или колена.

Пластиковое кольцо

Чтобы собрать необычную игрушку для котенка, надо раздобыть и подготовить:

сантехнические пластиковые колена — 4 штуки;

гибкую пластиковую трубку (диаметр — 5 мм) для окантовки отверстий;

дрель с насадкой;

изоленту;

клей;

острый нож, напильник, наждачную бумагу;

маленькие теннисные шарики для пинг-понга и/или «вкусняшки».

Поэтапно создание интерактивной конструкции выглядит так:

Из сантехнических заготовок собирают кольцо: предварительно наматывают на их края изоленту, затем смазывают клеем и соединяют. Ждут полного высыхания. В верхней части по всему периметру изделия сверлят отверстия такого диаметра, чтобы в него не слишком свободно входил шарик и, естественно, лапка котенка и взрослого создания, так как конструкцию делают на вырост. Их края обрабатывают ножом либо напильником, потом наждачной бумагой. Тонкую трубку разрезают вдоль, затем приклеивают по периметру отверстий, дают высохнуть. В готовое кольцо помещают мячики, насыпают лакомство.

Сделав такую простую конструкцию, хозяева вправе надеяться, что на некоторое время в квартире не будет слышно топота маленького зверя и шума от его игрушек, ведь все новое и неизведанное всегда очень привлекательно. Особенно для созданий, про любопытство которых можно слагать легенды.

Картонный домик

Этот материал очень популярен, если говорить вообще о «рукотворчестве». Картон доступен, найдется практически в любом хозяйстве, изготавливать из него различные полезные предметы довольно легко. Даже простая открытая коробка для кошек автоматически становится магнитом — достаточным поводом для проведения исследований. Однако такой элементарный картонный вариант заинтересует котенка лишь на короткое время. Поэтому лучше выбрать другие конструкции.

Лабиринт из нескольких коробок. Он гораздо привлекательнее даже для взрослых животных. В этом случае склеивают столько коробок, сколько может позволить помещение. Между ними вырезают дверные (оконные) проемы, крышки коробок убирают, чтобы можно было быстро выбраться из лабиринта, или оставляют на месте, усложняя жизнь питомцу. Большая коробка из-под обуви. Это тоже тренажер, который, как и сантехническое пластиковое кольцо, учит сообразительности. На всех поверхностях этого предмета вырезают круглые отверстия, в которые можно засунуть лапу, а потом без затруднений ее вытащить. Крышку прикрепляют к коробке скотчем, а внутрь помещают маленькую мышку, шарики и любимые лакомства.

На роль такой интерактивной игрушки подходит и другое удобное изделие — пищевой контейнер. В этом случае охотник-котенок будет видеть своих «жертв», а этот контакт станет стимулом для скорейшего решения непростой задачи.

Картонно-втулочная площадка

Такой материал для интерактивных игрушек найдется в каждом доме, кроме того, его легко накопить. В данном случае главными действующими «лицами» станут картонные втулки от различных рулонов: от туалетной бумаги, бумажных полотенец, пергамента для выпечки или фольги.

Их приклеивают горизонтально и вертикально к листу плотного картона. В лежащих элементах проделывают отверстия, во вторые, стоящие, просто насыпают лакомство, или прячут небольшие игрушки. Создав такую площадку, можно надеяться, что непоседливый котенок найдет себе занятие надолго.

Гофрокартон — сырье для игрушек

Этот способ создания поделок для котят тоже довольно прост. Из картона вырезают несколько одинаковых кружочков, в центре которых потом шилом проделывают отверстия. Заготовки нанизывают на шнурок, а концы его завязывают узелками. Используя такую технику, можно сделать различные фигурки: например, популярную и любимую котятами мышь.

Придумать свой фирменный вариант на тему «Самодельные игрушки для котят» сможет практически каждый хозяин, который внимательно изучит повадки и предпочтения своего любознательного питомца. Зная все «слабости» пушистого любимца, легче сделать игрушку, которую он не забросит через небольшой промежуток времени.

Идеями принято делиться с другими, что с удовольствием делают многие «изобретатели». С некоторыми рецептами можно близко познакомиться, если посмотреть следующее увлекательное видео: