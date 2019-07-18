Самодельная антенна для цифрового телевидения: даешь бесплатный эфир!

Человек устроен так, что он хочет пользоваться всеми благами цивилизации, но считает, что лучше некоторые из них собирать/сооружать самостоятельно. Телевидение — та технология, без которой нормальное существование трудно даже вообразить. Но и она не стоит на месте, а результат — необходимость покупать новые устройства — в дом, квартиру, на дачу. Целесообразность приобретения устройства для загородного участка находится под огромным вопросом, так как во время отсутствия хозяев у прибора нередко вырастают крылья (или ноги). По этой банальной причине многие вводят запрос «Самодельная антенна для цифрового телевидения», а потом, изучив результат, загораются этой простой, но гениальной идеей.

Бонусы за «подвиг»

Качественная антенна, красующаяся на дачном участке в отсутствие хозяев, становится магнитом для «шаловливых рук». Самостоятельное изготовление позволит избежать покупки нового прибора, минимизировать затраты, гарантировать вполне приемлемое качество приема. Однако самое большое достоинство этого способа — минимум потраченного времени. Самодельную антенну в случае странного ее исчезновения не так жалко потерять, ведь если произойдет ЧП, процесс изготовления можно легко и быстро повторить.

Прием сигнала цифрового телевидения формата DVB-T2 возможен при использовании любой дециметровой антенны. Некоторые образцы народного творчества отличаются оригинальными материалами, которые обычный человек без сожаления выкинет, другие более похожи на антенны, но и они собираются за считаные минуты.

Спасибо банкам из-под пива

Баночную телевизионную антенну можно сконструировать за 15 минут, однако есть определенные требования к столь оригинальной конструкции. Это качественный сигнал и полное отсутствие преград на его пути. Этот вариант оптимален для пригородов и небольших городков. Для осуществления задуманного нужно иметь под рукой:

антенный кабель и штекер;

две пивные банки (алюминий, жесть);

столько же деревянных палок;

медную проволоку;

наждачную бумагу;

паяльник;

скотч либо изоленту;

отвертку;

болты, саморезы, шайбы.

Изготовление баночного «творения»

Первым делом из пары палок изготавливают каркас. Его форма может быть в виде буквы «Т», либо крестообразной. Банки споласкивают, высушивают, затем снимают с металла тонкозернистой наждачкой краску. Далее процесс идет по такому сценарию:

В центре донышек делают отверстия, предназначенные для болтов. К роли инструмента выступают ножницы или саморезы. Занимаются кабелем: его очищают от изоляции на длину, равной трем банкам плюс еще 20 см, однако внешний контур не трогают. Дырявые банки располагают по одной линии горлышками друг к другу, через отверстия протягивают кабель, его конец припаивают. Или фиксируют болтом и шайбой, либо тем же саморезом. Далее надежно фиксируют кабель: в той части, что выходит из второй банки, и тот, который оголен и находится между пивной тарой. Делают это проволокой. Плохое крепление в месте соединения — гарантия сильных шумов, результат — отсутствие изображения на экране. Элементы самодельной антенны не слишком жестко крепят к горизонтальной перекладине (Т или креста) одним мотком изоленты (скотча). К кабелю присоединяют штекер, при этом не экономят оголенную его часть, избегают крутых изгибов под углом.

После сборки «шедевра» приступают к тестированию антенны. Подключив штекер к разъему, начинают приближать и удалять емкости друг от друга. Проверка заканчивается, когда фиксируют хороший сигнал. Обычно результата достигают, если расстояние между пивными элементами антенны составляет 60-70 мм. После нахождения идеала банки прикручивают «намертво».

Если самодельная антенна будет вынуждена жить на улице, ее обтягивают пленкой. Другой вариант — изготовление пластиковой рамы. Потенциальный материал — баллоны из-под воды. Оптимальное крепление конструкции — посадка ее на крючок. Выходной кабель, лишенный изоляции, обматывают изолентой, оставляя оголенным участок в 20 мм, но не более.

Такая самодельная антенна для цифрового телевидения — самый неказистый вариант. Чуда тоже ждать не приходится: «поймать» качественную картинку получится всего на паре каналов, иногда и такой минимум недостижим, так как все зависит от многих факторов — расположения ретранслятора, ориентированности самодельной антенны, загруженности коридора. Поэтому данный вид — палочка-выручалочка (вернее, две) при форс-мажорных обстоятельствах. Следующие претенденты будут выглядеть более аутентично.

Биквадрат Харченко

Другие названия — антенна Харченко, «восьмерка», «зигзагообразная». Эта простейшая конструкция, состоящая из двух соединенных квадратов-ромбов, способна качественно принимать сигнал цифрового телевидения почти в любых условиях. Исключение одно — сверхплотная застройка, причина — невозможность распознать отраженный сигнал.

Времени на ее сборку тоже потребуется немного. Оптимальный материал для такой самодельной антенны — проволока, медная либо алюминиевая, диаметр первой — 2-3 мм, второй — 5-6 мм. Если она есть дома, то на сооружение конструкции понадобиться лишь час. Список того, что потребуется мастеру, включает:

коаксиальный кабель, имеющий сопротивление 75 Ом;

наждачная бумага малой зернистости (альтернативы — надфиль, напильник);

линейка (рулетка), пассатижи, паяльник;

растворитель;

штекер, подходящий для телеприемника;

крепление для антенны.

Если подробнее остановиться на последнем, то все зависит от дислокации самоделки. На верхних этажах обходятся большими булавками, фиксируя «висюльку» прямо на шторах. На крыше или на дачном участке такую антенну крепят к шесту.

Необходим расчет?

Этот этап желателен, но особой нужды в нем не будет, если антенну модифицировать — сделать конструкцию более широкополюсной. Однако расчет тоже не вызовет затруднений. Нужно узнать, на какой волне идет трансляция сигнал, затем эту цифру поделить на 4. Результат — требуемая сторона квадрата. Понятно, что периметр «восьмерки» равен длине волны.

Для того чтобы антенна могла принимать большее количество сигналов, ее немного модифицируют. В этом случае наружные стороны квадратов делают длиннее, те, что находятся внутри (они в нашем случае не соединяются углами), — на 10 мм короче. Например:

длина наружных сторон конструкции — 140 мм;

внутренних — 130 мм.

Эта разница преследует 2 цели: не дает соединиться двум элементам углами, зато предоставляет возможность свернуть петли на краях проволочной конструкции, они необходимы для прочного соединения, припаивания кабеля.

Рамка

Сначала высчитывают периметр, он составляет 1120 мм. Отрезают проволоку такой длины, затем формируют из нее два элемента. Петли с обоих краев сгибают на этом же этапе. Небольшие погрешности — углы, получившиеся чуть больше либо меньше 90°, некритическая ошибка в длине сторон — не являются страшными упущениями.

Если рамка получилась правильная, то расстояние между несоединенными углами обязано находится в пределах 15-20 мм. Минимальные расхождения тоже не стимул для паники. Петли и центральные перегибы зачищают наждаком либо инструментами, лудят. Петли, замыкающие контур, соединяют, обжимают пассатижами.

Кабель

Его осторожно зачищают с обеих сторон. На том конце, что будет крепиться к антенне, оголенными оставляют ровно 20 мм. Фольгу и оплетку скручивают жгутом. Оба полученных проводника лудят. С краем, предназначенным для штекера, поступают таким же образом: формируют 2 провода (моножилу и оплеточный), затем лудят.

На кабель надевают пластиковую деталь штекера, места для пайки протирают растворителем (спиртом), зачищают. Моножилу припаивают к центральному выходу, скрутку — к боковому. Захват изоляции обжимают. Накручивают на штекер наконечник. Если конструкцию собирают на века, то для надежности пластик сначала заливают клеем (герметиком), потом дают ему высохнуть.

Сборка антенны

Для увеличения широкополюсности, позволяющей принимать большее количество каналов, кабель припаивают к средней точке. Той, которая не соединена углами, но подготовлена к пайке. После тестирования места пайки заливают герметиком, соединения заматывают изолентой. Более надежный вариант — использование крышки от пластиковой бутыли. В ней делают углубления для кабеля и рамки, затем заливают герметиком, который «не имеет привычки» проводить ток.

Бабочка — уличное «насекомое»

Этот тип конструкции совсем не предполагает использование антенны в помещении. Она состоит из каркаса у многочисленных усиков-штырей, которые должны выдерживать все сюрпризы природы, поэтому предпочтение здесь отдают проволоке из алюминия. В этом случае потребуется подготовить:

деревянную доску либо брус, минимальная длина — 600 мм;

алюминиевую проволоку, сечение — 5-6 мм, ее длина — 3000 мм;

кусачки, линейку, транспортир;

паяльник либо 16 болтов, «вооруженных» гайками;

дрель (замена — саморезы).

Процесс создание самодельной антенны происходит таким образом:

на доске отмечают 4 точки, которые обязаны быть на одинаковом расстоянии друг от друга;

через каждую точку проводят линии, перпендикулярные оси будущего каркаса, но параллельные относительно друг друга;

от этих линий из точек отмеряют 4 угла (по два с каждой стороны) по 30°;

затем проводят из них диагональные линии, которые будут указателями для размещения антенн-усиков.

Если принять за место жительства московский регион, то 150 мм — значение, на которое нужно ориентироваться дальше. Сначала для изготовления усиков берут кусачки, от проволоки отрезают 16 кусков. Длина каждого — те самые 150 мм. В 4 центральных точках спаивают 4 элемента-штыря, ориентируясь на линии, проведенные под углом. Все группы соединяют проволочными отрезками, их припаивают, затем присоединяют кабель со штекером.

Самодельная антенна для цифрового телевидения — хороший способ обеспечить комфортное существование в случае непредвиденных ситуаций. Поэтому, даже имея дома покупную модель, лучше подстраховаться и собрать собственную. Еще с одним вариантом конструкции можно познакомиться при просмотре этого видео: