Ремонт — масштабная операция, которая одновременно и радует, и огорчает. С одной стороны, почти волшебное преображение помещения хозяев вдохновляет на «подвиги». С другой, они понимают, насколько затратным, трудоемким и растянутым во времени может быть этот процесс. Особенно если все этапы работ они планируют проводить самостоятельно. Многие владельцы даже не представляют, с чего начать ремонт в комнате. Ответ на этот вопрос зависит от многих факторов, потому сначала нужно четко определить, какие задачи эта операция должна решить. После этого хозяевам предстоит составить детальный план, касающийся всех этапов предстоящего ремонта.

Ремонт: капитальный или косметический?

Прежде чем приступать к рассмотрению вопроса, касающегося того, с чего начать ремонт в комнате, надо определиться, какие работы в ней предстоит проводить? Относительно простой вариант — косметическая отделка помещения, более сложный — капитальный ремонт. Поэтому сначала надо узнать, чем данные процессы отличаются.

Косметический ремонт — работа, которую можно назвать поверхностным изменением, так как никакие конструктивные элементы не затрагиваются. Возможные ее этапы — замена потолочного, настенного, напольного покрытия. Примеры — оклеивание обоями, побелка потолка, замена линолеума, укладка ламината и т. д. Причем обновление может коснуться не всего помещения, а отдельной его части: например, только стен. Капитальный ремонт. Это процесс масштабный и максимально трудоемкий. Второе название этой операции — ремонт «с нуля». Он может включать выравнивание стен, замену стеклопакетов, дверных конструкций, инженерных систем, монтаж нового пола и создание сложных потолочных покрытий. Кроме того, этапами капитального ремонта становится перепланировка, совмещение комнат и, соответственно, снос (либо добавление) межкомнатных перегородок.

Сначала владельцы определяют, какой ремонт будет предпочтительнее, принимая во внимание состояние комнаты и свои финансовые возможности. Серьезной подготовки и большого количества этапов потребует составление плана в преддверии капитального ремонта.

Однако многие мастера считают, что с большинством проблем и несовершенств можно справиться даже во время косметического ремонта. Исключения, требующие привлечения специалистов, есть. Это установка сложных (многоярусных) потолочных конструкций, замена элементов отопительной системы, стеклопакетов, остекление балкона, организация теплого пола и т. п.

Данные работы требуют присутствия квалифицированных специалистов и серьезных трат. Такая же масштабная операция предстоит тем, кто задумал перепланировку со сносом или с перемещением перегородок. Обычно подобные работы проводят во всей квартире или доме. Как правило, в одной комнате делают только косметический ремонт, не требующий очень больших расходов.

Особенности ремонта квартир

На последовательность и особенности работ в большинстве случаев влияет возраст жилья.

С чего начать ремонт в комнате новостройки?

В таких домах у хозяев квартир есть большое преимущество: менять старые инженерные системы и демонтировать сантехнику им не придется. Объект без чистовой отделки требует дизайн-проекта, в соответствии с которым выполняется организация электропроводки, установка сантехнических приборов, а также обустройство звукоизоляции и теплоизоляции.

Вторичное жилье: что делать хозяевам с ним?

И в этом случае капитальный ремонт не приговор, поскольку его могли провести бывшие владельцы квартиры. Он может быть частичным или полным. Например, они оштукатурили стены и/или поменяли окна и двери. Однако не исключено, что новым хозяевам придется заняться заменой коммуникаций, демонтировать перегородки или укреплять стены.

Второй потенциальный этап — замена электропроводки. Медные проводники более надежны, поэтому способны прослужить долго. Но данная операция необходима, если в старом здании в этой роли выступает мягкий алюминий. В противном случае нельзя исключить скорый отказ розеток, «моргание» люстр, короткие замыкания и выбитые пробки.

При открытой проводке у владельцев может возникнуть желание создать скрытую систему. В этом случае им предстоит ремонт, подразумевающий дополнительный этап — штробление стен. Деревянные полы — еще одно слабое место «пожилых» квартир. Очень старое покрытие — повод заняться его полной заменой.

Несколько обязательных вопросов

С чего начать ремонт в комнате? Прежде чем приступать к подготовке, хозяева должны ответить на несколько вопросов:

какой они представляют себе комнату после ремонта;

что не устраивает, а что владельцы готовы оставить «как есть»;

какие пожелания относительно будущих изменений есть у других членов семьи;

можно ли обойтись косметическим ремонтом, или комнате требуется капитальное преображение;

делать работу самим или воспользоваться услугами профессионалов: пригласить их на определенный вид работ, или абсолютно все этапы провести самостоятельно.

Будущий внешний вид помещения можно определить самостоятельно, причем до начала ремонта хозяева должны продумать его до мельчайших деталей. Возможная альтернатива — обращение к дизайнеру. В этом случае владельцам надо лишь высказать свои пожелания профессионалу, оценить предлагаемые варианты, а затем выбрать лучший из них. Но за услуги специалиста придется платить.

Особенности помещения и эскиз

Обычно для любого вида ремонта рекомендуют составлять эскизы для каждой комнаты. В этом помогут журналы дизайна интерьера, сайты, консультации с дизайнером и знакомство с богатым ассортиментом строительных магазинов или рынков. Такой серьезный подход даст возможность не упустить не одного важного момента, и подобрать идеальные материалы, а также их сочетания. На рисунке обязательно указывают следующее:

Места, где в будущем будет находиться мебель, так как стены, свободные от нее, требуют максимума внимания и очень качественной отделки. Варианты освещения, потому что от него зависит не только комфорт, но и восприятие помещения. Поэтому нужно заранее найти идеальные места, где будут монтироваться осветительные приборы. Заранее надо определить, где будет располагаться мощная бытовая техника, поскольку для нее необходимы «свои» точки подключения. Этот этап поможет корректно распределить розетки по стенам комнаты. Наличие или отсутствие основных декоративных элементов-акцентов. Им сможет стать кирпичная стена (или ее имитация), оригинальное мозаичное полотно, картина, рисунок, полки со светодиодной подсветкой и т. д.

Если комната будет делиться на зоны, то и этот момент необходимо указать на эскизе. Для зонирования используется несколько способов. Один из самых простых вариантов — окрашивание одной стены другим цветом.

Этапы подготовки к работе

Очередность ремонта — вопрос, который может заинтересовать тех хозяев, которые планируют преобразить все помещения дома или квартиры. В этом случае главная задача — избежать грязи и пыли, поскольку они — обычные «спутники» таких масштабно-демонтажных работ. Начинать ремонт советуют с тех комнат, которые находятся далеко от входной двери. Затем переходить к тем, что располагаются ближе к выходу.

В последнюю очередь обычно занимаются проходными помещениям и коридорами, так как через них проносят материалы и инструменты, а значит, высок шанс повредить и свежую отделку, и напольное покрытие. Если ремонт предстоит во всем доме или квартире, то лучший способ сохранить чистоту помещений (включая отремонтированные) — защита их полиэтиленовой пленкой.

После того как выбрана комната, а внешний вид помещения уже определен, приступают к дальнейшим подготовительным этапам:

Составляют план работ, подробно описывая их последовательность. Ищут и изучают информацию, касающуюся всех тех видов работ, которые предстоят. Определяют сроки. Сначала ограничивают время, которое отводят на подготовительные мероприятия. Затем определяют даты — начала и конца работ. Если пропустить этот шаг, то ремонт может растянуться надолго. Максимально точно (с запасом не менее 10-15%) рассчитывают количество строительных, отделочных материалов. Приобретают все, что потребуется во время ремонта, включая все необходимые инструменты и декоративные элементы. Заранее заказывают нужные элементы (двери, окна), чтобы во время работ не столкнуться с вынужденными паузами. Затем определяют те места, где будут располагаться новые (или дополнительные) выключатели и розетки.

Последний вопрос, который требует внимания, относится к выносу/вывозу мусора — как, чем и куда. Поскольку его будет много даже при косметическом ремонте, этот момент тоже нужно заранее обдумать, потому что в большинстве случаев он обещает дополнительные расходы.

С чего начать ремонт в комнате?

Этот вопрос становится самым сложным, если у хозяев пока нет достаточного опыта. Первым делом составляют план проведения ремонта, затем, в соответствии с ним, составляют смету на материалы и расходники. Даже ремонт в комнате скромной площади потребует списка, в который входит не один десяток пунктов.

С чего начать ремонт в комнате? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Хозяева могут выбирать ту последовательность, которая их полностью устраивает, кажется максимально удобной. Как правило, сначала проводят самые «грязные» работы, а отделкой занимаются в последнюю очередь.

Например, типовым планом ремонта можно считать следующий вариант:

Потолки, стены и пол избавляют от старых покрытий. Поскольку максимальное количество грязи и пыли предполагает демонтаж напольного материала, то им обычно занимаются в первую очередь. Затем переходят к черновой подготовке основания под выбранный материал. Работа в этом случае зависит от типа выбранного покрытия. Потом занимаются электромонтажными работами: ремонтируют или заменяют проводку (алюминиевую на медную), переносят или создают новые точки подключения. После завершения работ с электропроводкой переходят к стенам и потолку. Основания зачищают. Если есть дефекты, то занимаются их ремонтом. После оштукатуривания и шпаклевания переходят к декоративной отделке потолка и стен. Затем занимаются монтажом потолочных плинтусов, заменяют облицовку межкомнатных дверей.

После завершения всех этапов укладывают напольное покрытие, устанавливают плинтусы, монтируют розетки и выключатели, вешают светильники. Поскольку каждый вид работ предполагает наличие мусора и пыли, отремонтированные поверхности рекомендуют защищать полиэтиленовой пленкой.

Ремонт и его первые этапы

С чего начать ремонт в комнате, если план и эскиз составлены, а все материалы рассчитаны и уже куплены? Первый, самый трудоемкий этап — подготовка оснований: это удаление со стен и потолка старых отделочных материалов.

Для этого из помещения выносят мебель, технику и другие предметы обстановки, снимают и убирают текстиль. Проем двери (или дверей) завешивают полиэтиленовой пленкой либо влажной простыней. В большинстве случаев разумнее снять и перенести дверное полотно. Если нет возможности удалить крупную мебель, то ее располагают в центре комнаты, и со всех сторон укутывают в пленку.

Потом снимают осветительные приборы, люстру заменяют патроном с лампочкой, или используют торшер без плафона. Стеклопакеты защищают прозрачной полиэтиленовой пленкой, поверхность пола закрывают более плотным материалом, который позволит избежать ежедневного мытья полов. Если будут устанавливать новые конструкции, то ремонт начинают именно с замены окон, установки откосов и подоконников, потому что эта операция относится к самым грязным и пыльным этапам.

Удаление отделки со стен

Сначала старые обои увлажняют, затем оставляют их на 20-30 минут, потом снимают целым полотном, либо помогают себе скребком, удаляя материал отдельными кусками. Если они были приклеены на очень крепкий клеевой состав, то используют пар или кипяток. После завершения избавления от полотен основание с оставшимся клеем очищают жесткой щеткой. Последний этап — его обеспыливание с помощью пылесоса.

Работы с потолком

В этом случае количество операций зависит от состояния потолочной поверхности. Если косметический ремонт предусматривает монтаж плит, то достаточно смыть побелку. Известка и водоэмульсионная краска — варианты, требующие большего времени, потому что такие слои снять сложнее.

Например, для удаления более «упрямых» покрытий используют увлажнение валиком (пульверизатором) и снятие разбухшего слоя шпателем. Другие способы — обработка строительным феном плюс скребок, очищение шлифовальной машиной или болгаркой (дрелью) с такой же насадкой.

Если в планах монтаж подвесной конструкции, то удаление покрытия совсем не обязательно. В этом случае можно обработать поверхность антисептической грунтовкой. Поскольку в редких квартирах потолок можно назвать безупречным, в большинстве случаев в подготовку входит выравнивание поверхности.

Подготовка стен

Косметический ремонт требует выравнивания или штукатурки не очень часто. Исключение — появление трещин, или сколы, образовавшиеся на поверхности. Небольшие дефекты расшивают (расширяют), грунтуют, затем заделывают шпаклевкой. После ее высыхания поверхность шлифуют. Для выравнивания плоскости используют шлифовальную машину.

На этом же этапе занимаются изменением разводки электропроводки. Самое распространенное решение — создания штроб в нижней части стены, их продолжение до места установки розеток и сверление отверстий для подрозетников.

Проводку укладывают в кабель-каналы и замуровывают в стену гипсовым или алебастровым раствором. Высохшую поверхность шлифуют, избавляют от пыли и грунтуют. На этом же этапе проводят кабель для телефона, телевизора и интернета.

Работа с полом

Подготовка этого основания зависит от напольного покрытия. При косметическом ремонте зачастую этот этап попросту пропускают, так как состояние пола хозяев устраивает. Если оно далеко от идеального, то от напольного материала избавляются, затем делают стяжку (утепление).

Удаление линолеума начинают с демонтажа плинтусов. Затем покрытие нарезают на полоски (150-200 мм) или квадраты. Каждую часть приподнимают, и с помощью скребка отрывают. Материал, который приклеен к поверхности, требует более серьезного подхода: сначала клеевой состав размягчают горячей водой, потом удаляют. Остатки клея с основания убирают с помощью растворителя и инструмента.

Ламинат — покрытие, которое чаще требует замены некоторых ламелей, либо повторной укладки, во время которой нередко меняют подложку. После завершения этого этапа ламинат полируют восковой мастикой и закрывают пленкой. Деревянный пол очищают от краски (циклюют), ремонтируют или заменяют отдельные элементы, потом шлифуют. Финишный слой наносят после окончания преображения комнаты.

Главные этапы ремонта

После завершения подготовки приступают к более приятной части операции, так как она не обещает большого количества мусора и пыли. Этот этап — подготовка потолка, стен и пола. Работы выполняют с помощью цементных, гипсовых и шпаклевочных растворов. Затем переходят к чистовой отделке помещения. После этого приступают к монтажу пола, плинтусов, порожков, наличников и дверей. В последнюю очередь устанавливают розетки и выключатели, сверлят отверстия для карнизов, полок, картин и т. д.

С чего начать ремонт в комнате? Сначала определяют объем и сложность будущих работ, занимаются составлением сметы, делают эскиз. Потом выбирают и закупают все материалы. Сам ремонт начинают с удаления старых покрытий и приведения в порядок оснований. Простейший вариант — косметический ремонт, который позволит обновить, освежить и «облагородить» комнату, но избежать очень больших расходов. Если хозяева мечтают избавиться от поднадоевших старых конструкций и исправить все несовершенства, то серьезных работ и затрат не избежать. Зато «подарком» станет полное преображение помещения.

В завершение темы — видео, относящееся к ней: