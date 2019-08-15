Даже крайне бережное отношение к вещам не в состоянии бесконечно продлять их «молодость». Это справедливо и для ванн, верой и правдой служащих хозяевам годами, десятилетиями. Такая тяжелая ежедневная работа сказывается на чугунных изделиях не лучшим образом: на них появляются желтые пятна, трещины, сколы, царапины от абразивов. Потеря привлекательности сильно удручает, поэтому возникает мысль о покупке новой ванны, однако в магазине она быстро исчезает, благодаря неприятному сюрпризу — заоблачной цене. Есть другой способ восстановить покрытие: это покраска чугунной ванны. Можно нанять специалистов, но сделать эту работу самостоятельно тоже не составит большого труда. Достаточно изучить технологию процесса, правильно и последовательно выполнить все этапы покраски.

Реставрация: «за» и «против»

Главный плюс такого изящного выхода из положения — большая экономия, которую вряд ли кто-то не принимает во внимание. Если краска обойдется в районе 1000 рублей, то самая недорогая чугунная модель облегчит кошелек на 15 с лишним тысяч. Однако есть и другие аргументы.

Демонтаж старой чугунной ванны, установка новой — работы, требующие последующего ремонта в комнате. Если говорить о минимуме, то придется заниматься восстановлением кафеля по краю изделия, а также герметизацией примыкания его к стене. Такие операции никак не «провернуть» в одиночку, поэтому будет необходима помощь друзей, родственников или соседей. Если обратиться к профессионалам, то снова неминуемы не совсем оправданные расходы. Превосходное качество старых классических чугунных моделей — то, что «не снилось» современным изделиям, максимальный срок службы которых составляет 15 лет, но и эта цифра все же приблизительна. Сам процесс покраски не требует ни особых усилий, ни большого количества времени.

Преимущества очевидны, но есть и несколько маленьких ложек дегтя:

до окрашивания требуется серьезная подготовка изделия, причем каждый этап ее нужно выполнить корректно;

некоторые составы сохнут очень долго, поэтому хозяевам придется искать запасной «аэродром» для гигиенических процедур;

покрытие не отличается долговечностью, поэтому через некоторое время его придется обновлять.

Кажется, плюсы в состоянии перевесить минусы. Доказательство этому — популярность данного способа реставрации почти «без шума и пыли».

Краски — «профессионалы» для ванн

Покраска чугунной ванны предполагает использование специальных составов, так как требования к ним выдвигаются достаточно жесткие. Смеси должны выдерживать ежедневный контакт с водой, не бояться ни перепадов температур, ни моющих/чистящих средств.

Виды красящих составов

Такими «способностями» обладают всего два конкурента.

Эпоксидная эмаль. Это традиционное покрытие, которое применяют на протяжении нескольких десятков лет. Краска отличается сложной технологией приготовления и составом, в который входит основа, отвердитель, а также пластификатор (дибутилфталат). Смесь отличается густотой, вязкостью, поэтому требует от мастера определенных навыков. По этой причине эпоксидная краска не так популярна, если говорить о чугунном «преображении». Акрил наливной. Эти смеси популярны у домашних мастеров уже десяток лет. Жидкий акрил ничем не уступает эпоксидной эмали, а по некоторым параметрам ее даже превосходит. К последним достоинствам относится простота и скорость нанесения. Однако для приготовления качественного покрытия ингредиенты (густая основа, жидкий отвердитель) необходимо довольно долго размешивать, а эта операция не совсем проста из-за неоднородности составляющих.

Качественное покрытие эмалью требует опыта, помогающего избежать потеков. Для наливного акрила самое важное — получение однородной субстанции. Выбор не слишком богат, но в обоих случаях хозяева смогут получить «новую» ванну, приложив не так много усилий.

Марки «красок для покрасок»

Чтобы избежать проблем в будущем, рекомендуют не смотреть на стоимость, а выбирать составы тех производителей, которые уже заслужили хвалебные отзывы от мастеров: как профессионалов, так и любителей. К таким с полным правом можно отнести тройку лидеров симпатий.

Dulux (Великобритания) — Realife Bathroom & Kitchen. Jobi (ФРГ) — Wasch Fest. Tikkurila (Финляндия) — Reaflex 50.

Есть среди популярных составов и марки отечественных производителей: это Экованна, Эпоксин-51 или 51С (из немецких ингредиентов) Ренессанс, Светлана, Kudo (спрей).

Чтобы получить качественное покрытие краской, необходимо наносить несколько слоев — два либо три. Каждый из них обязан высохнуть, время это обычно указывается на упаковке. Составы, которые требуют смешивания, готовят непосредственно перед покраской, в противном случае они потеряют эластичность, необходимую для равномерного нанесения.

Подготовка поверхности

Это мероприятие необходимое, тщательность работы нужна в любом случае, она не зависит от того, какая смесь выбрана для преображения чугунной ванны. Только корректная подготовка обещает долговечность покрытия, в ином случае не спасет даже самый качественный красящий состав.

От жира, известкового налета внутреннюю поверхность чугунной ванны обрабатывают Саноксом либо Пемолюксом. Средство равномерно наносят губкой, слегка втирают, оставляют на 20 минут, либо на полчаса, затем смывают. Очищают ванну от въевшейся грязи, ржавчины, старого покрытия. Делают это дрелью с металлической насадкой-щеткой (шумная альтернатива — болгарка). Проблемные места — участки около слива и внутренние закругления обрабатывают наждачной бумагой средней зернистости. Там, где есть ржавчина, поверхность чистят до металла. После обработки чашу пылесосят, снова обезжиривают, но на этот раз оставляют средство на час или полтора. После смывания средства ванну сушат и осматривают. Сколы и трещины зашпаклевывают, после высыхания состава поверхности обрабатывают наждачной бумагой, удаляют пыль. Завершающий этап подготовки — грунтование (валиком, кистью). После высыхания состава приступают к окрашиванию.

После подготовки ванны не следует касаться ее поверхности руками, так как неизбежно появятся новые следы жира, а покрытие на этих участках долго не проживет.

Покраска чугунного изделия

Способы восстановления первозданного вида ванны отличаются, однако разница только в методе нанесения состава, который выбран. Инструменты тоже нужны разные.

Реставрация эпоксидной эмалью

Для покраски в этом случае понадобится:

валик либо краскопульт, если выбрана жидкая (профессиональная) эмаль;

кисть, когда куплен более густой состав, лучший для домашнего применения;

пинцет или малярный нож для удаления волосков, вылезших из кисти.

Первый этап — приготовление эмали. Ни к чему сразу размешивать всю краску, лучше делать это порциями, так как после нанесения первого слоя необходимо дать ему время на схватывание — как минимум 60 минут.

Состав готовят, ориентируясь на инструкцию производителя. Ни в коем случае не нарушают последовательность добавления компонентов, так как пострадает качество краски. Обильно смочив кисть, эмаль наносят в направлении от бортиков ко дну. Полосу растирают по сторонам. Затем добавляют следующую таким образом, чтобы она перекрывала первую наполовину. Так красят всю поверхность, незамедлительно растирая потеки. Первый слой оставляют высыхать. Через час начинают наносить второй слой — с того же места, где стартовал первый. Такой способ дает ровность и однородность покрытия. После покраски состав должен сохнуть 5-7 дней.

Более точная цифра указывается в инструкции производителей к составам, однако чем дольше будет срок, отведенный на высыхание, тем прочнее, качественнее, долговечнее будет покрытие.

Использование жидкого акрила

Такой метод покраски гораздо проще, поэтому он предполагает использование всего одного вспомогательного инструмента — резинового шпателя.

Так как данный акрил довольно жидкий состав, то самый простой и эффективный способ — наливной. Начинают операцию с верхней части ванны, двигаются от стенок к стоку по спирали. Жидкость будет стекать самостоятельно, пряча под слоем все дефекты. Чтобы закамуфлировать незакрытые участки, используют гибкий резиновый шпатель. Акрил требует меньшего срока на высыхание: он составляет 2-3 дня.

Покраска чугунной ванны — занятие не слишком трудозатратное. Главное здесь — корректная подготовка чаши, выбор качественного состава. Если эти требования соблюдены, то ванна порадует и обновленным внешним видом, и длительным сроком эксплуатации восстановленного изделия.

Если с теорией ни у кого трудностей не возникнет, то к самому процессу могут возникнуть вопросы. На них способен дать ответ следующий популярный видеоролик, показывающий работу с более новым и интересным составом: