Даже крайне бережное отношение к вещам не в состоянии бесконечно продлять их «молодость». Это справедливо и для ванн, верой и правдой служащих хозяевам годами, десятилетиями. Такая тяжелая ежедневная работа сказывается на чугунных изделиях не лучшим образом: на них появляются желтые пятна, трещины, сколы, царапины от абразивов. Потеря привлекательности сильно удручает, поэтому возникает мысль о покупке новой ванны, однако в магазине она быстро исчезает, благодаря неприятному сюрпризу — заоблачной цене. Есть другой способ восстановить покрытие: это покраска чугунной ванны. Можно нанять специалистов, но сделать эту работу самостоятельно тоже не составит большого труда. Достаточно изучить технологию процесса, правильно и последовательно выполнить все этапы покраски.
Реставрация: «за» и «против»
Главный плюс такого изящного выхода из положения — большая экономия, которую вряд ли кто-то не принимает во внимание. Если краска обойдется в районе 1000 рублей, то самая недорогая чугунная модель облегчит кошелек на 15 с лишним тысяч. Однако есть и другие аргументы.
- Демонтаж старой чугунной ванны, установка новой — работы, требующие последующего ремонта в комнате. Если говорить о минимуме, то придется заниматься восстановлением кафеля по краю изделия, а также герметизацией примыкания его к стене.
- Такие операции никак не «провернуть» в одиночку, поэтому будет необходима помощь друзей, родственников или соседей. Если обратиться к профессионалам, то снова неминуемы не совсем оправданные расходы.
- Превосходное качество старых классических чугунных моделей — то, что «не снилось» современным изделиям, максимальный срок службы которых составляет 15 лет, но и эта цифра все же приблизительна.
- Сам процесс покраски не требует ни особых усилий, ни большого количества времени.
Преимущества очевидны, но есть и несколько маленьких ложек дегтя:
- до окрашивания требуется серьезная подготовка изделия, причем каждый этап ее нужно выполнить корректно;
- некоторые составы сохнут очень долго, поэтому хозяевам придется искать запасной «аэродром» для гигиенических процедур;
- покрытие не отличается долговечностью, поэтому через некоторое время его придется обновлять.
Кажется, плюсы в состоянии перевесить минусы. Доказательство этому — популярность данного способа реставрации почти «без шума и пыли».
Краски — «профессионалы» для ванн
Покраска чугунной ванны предполагает использование специальных составов, так как требования к ним выдвигаются достаточно жесткие. Смеси должны выдерживать ежедневный контакт с водой, не бояться ни перепадов температур, ни моющих/чистящих средств.
Виды красящих составов
Такими «способностями» обладают всего два конкурента.
- Эпоксидная эмаль. Это традиционное покрытие, которое применяют на протяжении нескольких десятков лет. Краска отличается сложной технологией приготовления и составом, в который входит основа, отвердитель, а также пластификатор (дибутилфталат). Смесь отличается густотой, вязкостью, поэтому требует от мастера определенных навыков. По этой причине эпоксидная краска не так популярна, если говорить о чугунном «преображении».
- Акрил наливной. Эти смеси популярны у домашних мастеров уже десяток лет. Жидкий акрил ничем не уступает эпоксидной эмали, а по некоторым параметрам ее даже превосходит. К последним достоинствам относится простота и скорость нанесения. Однако для приготовления качественного покрытия ингредиенты (густая основа, жидкий отвердитель) необходимо довольно долго размешивать, а эта операция не совсем проста из-за неоднородности составляющих.
Качественное покрытие эмалью требует опыта, помогающего избежать потеков. Для наливного акрила самое важное — получение однородной субстанции. Выбор не слишком богат, но в обоих случаях хозяева смогут получить «новую» ванну, приложив не так много усилий.
Марки «красок для покрасок»
Чтобы избежать проблем в будущем, рекомендуют не смотреть на стоимость, а выбирать составы тех производителей, которые уже заслужили хвалебные отзывы от мастеров: как профессионалов, так и любителей. К таким с полным правом можно отнести тройку лидеров симпатий.
- Dulux (Великобритания) — Realife Bathroom & Kitchen.
- Jobi (ФРГ) — Wasch Fest.
- Tikkurila (Финляндия) — Reaflex 50.
Есть среди популярных составов и марки отечественных производителей: это Экованна, Эпоксин-51 или 51С (из немецких ингредиентов) Ренессанс, Светлана, Kudo (спрей).
Чтобы получить качественное покрытие краской, необходимо наносить несколько слоев — два либо три. Каждый из них обязан высохнуть, время это обычно указывается на упаковке. Составы, которые требуют смешивания, готовят непосредственно перед покраской, в противном случае они потеряют эластичность, необходимую для равномерного нанесения.
Подготовка поверхности
Это мероприятие необходимое, тщательность работы нужна в любом случае, она не зависит от того, какая смесь выбрана для преображения чугунной ванны. Только корректная подготовка обещает долговечность покрытия, в ином случае не спасет даже самый качественный красящий состав.
- От жира, известкового налета внутреннюю поверхность чугунной ванны обрабатывают Саноксом либо Пемолюксом. Средство равномерно наносят губкой, слегка втирают, оставляют на 20 минут, либо на полчаса, затем смывают.
- Очищают ванну от въевшейся грязи, ржавчины, старого покрытия. Делают это дрелью с металлической насадкой-щеткой (шумная альтернатива — болгарка). Проблемные места — участки около слива и внутренние закругления обрабатывают наждачной бумагой средней зернистости.
- Там, где есть ржавчина, поверхность чистят до металла. После обработки чашу пылесосят, снова обезжиривают, но на этот раз оставляют средство на час или полтора. После смывания средства ванну сушат и осматривают.
- Сколы и трещины зашпаклевывают, после высыхания состава поверхности обрабатывают наждачной бумагой, удаляют пыль. Завершающий этап подготовки — грунтование (валиком, кистью). После высыхания состава приступают к окрашиванию.
После подготовки ванны не следует касаться ее поверхности руками, так как неизбежно появятся новые следы жира, а покрытие на этих участках долго не проживет.
Покраска чугунного изделия
Способы восстановления первозданного вида ванны отличаются, однако разница только в методе нанесения состава, который выбран. Инструменты тоже нужны разные.
Реставрация эпоксидной эмалью
Для покраски в этом случае понадобится:
- валик либо краскопульт, если выбрана жидкая (профессиональная) эмаль;
- кисть, когда куплен более густой состав, лучший для домашнего применения;
- пинцет или малярный нож для удаления волосков, вылезших из кисти.
Первый этап — приготовление эмали. Ни к чему сразу размешивать всю краску, лучше делать это порциями, так как после нанесения первого слоя необходимо дать ему время на схватывание — как минимум 60 минут.
- Состав готовят, ориентируясь на инструкцию производителя. Ни в коем случае не нарушают последовательность добавления компонентов, так как пострадает качество краски.
- Обильно смочив кисть, эмаль наносят в направлении от бортиков ко дну. Полосу растирают по сторонам. Затем добавляют следующую таким образом, чтобы она перекрывала первую наполовину. Так красят всю поверхность, незамедлительно растирая потеки.
- Первый слой оставляют высыхать. Через час начинают наносить второй слой — с того же места, где стартовал первый. Такой способ дает ровность и однородность покрытия. После покраски состав должен сохнуть 5-7 дней.
Более точная цифра указывается в инструкции производителей к составам, однако чем дольше будет срок, отведенный на высыхание, тем прочнее, качественнее, долговечнее будет покрытие.
Использование жидкого акрила
Такой метод покраски гораздо проще, поэтому он предполагает использование всего одного вспомогательного инструмента — резинового шпателя.
Так как данный акрил довольно жидкий состав, то самый простой и эффективный способ — наливной. Начинают операцию с верхней части ванны, двигаются от стенок к стоку по спирали. Жидкость будет стекать самостоятельно, пряча под слоем все дефекты. Чтобы закамуфлировать незакрытые участки, используют гибкий резиновый шпатель. Акрил требует меньшего срока на высыхание: он составляет 2-3 дня.
Покраска чугунной ванны — занятие не слишком трудозатратное. Главное здесь — корректная подготовка чаши, выбор качественного состава. Если эти требования соблюдены, то ванна порадует и обновленным внешним видом, и длительным сроком эксплуатации восстановленного изделия.
Если с теорией ни у кого трудностей не возникнет, то к самому процессу могут возникнуть вопросы. На них способен дать ответ следующий популярный видеоролик, показывающий работу с более новым и интересным составом: