Любой строительный материал нуждается в защите от внешних воздействий. Бетон, без которого не обходится ни одно здание, тоже довольно уязвим. Самый страшный враг этого несокрушимого на вид материала — влага, постоянный контакт с которой приводит к постепенному разрушению, потере прочности бетонной конструкции. Поэтому качественная гидроизоляция поверхностей — мера необходимая. На рынке есть довольно много разнообразных средств, изобретенных для защиты от «водной стихии», но к самым эффективным составам относят продукты фирмы Пенетрон. Одноименный материал — проникающая гидроизоляционная смесь, повышающая водонепроницаемость бетона, а значит, и его прочность. Прежде чем сделать окончательный выбор, нужно рассмотреть Пенетрон, расход смеси и ее характеристики.

Типы гидроизоляции

До недавнего времени у строителей был небольшой выбор для защиты конструкций от влияния разрушительной влаги, однако сейчас положение улучшилось. На помощь им пришли новинки строительного рынка. Гидроизоляция бетона стала возможна сразу несколькими способами. К ним относят:

применение традиционных и новейших рулонных материалов;

использование обмазочных составов, в которых есть битум;

нанесение специальных жидких пропиток;

добавление в бетонный раствор сухих компонентов;

обработка поверхностей гидроизоляцией глубокого проникновения.

Именно к последней категории относится герой этой статьи. Строители знакомы с ним уже давно, и для конструкций, находящихся там, где условия повышенной влажности считаются нормой, лучшего средства пока нет.

Что такое Пенетрон?

Проникающая гидроизоляция для защиты бетонных поверхностей появилась у нас относительно недавно. Раньше основным материалом для предохранения от влаги был битум, входящий в состав рубероида, и использовавшийся в качестве обмазки. Так как никакой альтернативы у него не было, на большие недостатки этого материала — трудоемкость работ, небольшой срок службы, невысокую прочность — строителям приходилось закрывать глаза.

Проникающая гидроизоляция — состав, компоненты которого могут впитываться достаточно глубоко в структуру материалов, тем самым увеличивая водонепроницаемость. Пенетрон — представитель этого класса. Сухая смесь состоит из цемента, кварцевого песка, имеющего определенный (маленький) размер гранул, и активных химических добавок. Отдельно надо отметить главный компонент — цемент. Это альболит, в составе которого присутствуют существенные доли кремниевой кислоты и магнезии.

Благодаря запатентованным химическим составляющим, которые являются почти «военной тайной», происходит взаимодействие Пенетрона с вяжущим веществом цемента. В результате такой реакции образуются водонерастворимые кристаллы, буквально врастающие в поверхность, закрывающие «бреши» внутри бетона. Он становится более стойким к влаге, кислотам, солям и щелочам, но в то же время остается абсолютно паропроницаемым.

Так как в гидроизоляционном составе есть цемент и «суперсекретные» химические компоненты, работа с ним требует некоторых предосторожностей. Смешивание и нанесение рекомендуют проводить в резиновых перчатках, лучше надеть защитные очки и респиратор. При контакте смеси с кожей нужно незамедлительно промыть этот участок водой.

Где используют гидроизоляцию?

Сфера применения Пенетрона достаточна широка. Эта гидроизолирующая смесь применяется везде, где необходима очень надежная защита от повышенной влажности. Используют ее как самостоятельное средство, или в комплексе с другими материалами этой же серии. Пенетрон эффективен для любых бетонных поверхностей, даже для тех, которые обработаны песчано-цементной штукатуркой. Чем они влажнее, тем активнее будет проходить реакция. Используют этот состав и для устранения небольших дефектов, для заделывания микротрещин, ширина которых не более 0,4 мм. Этой проникающей гидроизоляцией защищают:

ванные, душевые, санузлы;

погреба, подвалы, овощехранилища;

причалы, волнорезы, мостовые арки;

резервуары для разных жидкостей;

скважины, шахты;

тоннели, метрополитены;

фундаменты зданий.

Пенетрон не в состоянии предохранить от влаги камень, кирпичную кладку, газо-, пенобетон, полистиролбетон. Или сможет, но тогда расход на толстый слой гидроизолятора будет просто астрономическим. Чтобы обеспечить их защиту, необходимо нанесение на поверхности песчано-цементной штукатурки. После получения бетонного слоя достаточной толщины и плотности, можно начинать обработку Пенетроном.

Продукция торговой марки Пенетрон

Производитель выпускает целую систему различных продуктов, функция их одинакова — это защита бетонных поверхностей от воды. Все они работают с монолитами или со сборными конструкциями.

Пенетрон — основной материал, который редко используют как самостоятельное средство. Он предназначается для гидроизоляции бетонных поверхностей. Если в работе применяют и другие смеси этой марки, то Пенетрон выполняет «обязанности» грунтовки. Состав в роли проникающей гидроизоляции всегда наносят дважды. Изоляцию в качестве грунтовки наносят по-другому: сначала ей обрабатывают поверхности, затем наносят основное средство. Закрывают этот «сэндвич» тоже Пенетроном. Пенетрон Адмикс — добавка-гидроизолятор. Смесь обеспечивает водонепроницаемость и гарантирует морозостойкость поверхности. Состав вводят в свежеприготовленный раствор уже разведенным водой. Всыпанная сухая смесь, наоборот, будет неэффективной. Пенекрит. Он предназначен для гидроизоляции швов, стыков. Обрабатываемый участок обязательно расширяют. Минимальный допустимый размер отверстий — 20х20 мм. Пенеплаг, Ватерплаг (гидропломбы). Их задача — мгновенное устранение течи, поэтому застывают они быстро: первый материал за 40 секунд, второй — за 3 минуты. Пенебар — саморасширяющийся гибкий жгут. Он при контакте с водой способен разбухать до 300%. Его «призвание» — гидроизоляция бетонных швов, мест ввода коммуникаций.

Из-за того, что все материалы линейки Пенетрон имеют достаточно узкую специализацию, производитель рекомендует комплексное их использование. Все составы не токсичны, этим маркам гидроизоляции даже разрешен контакт с питьевой водой, поэтому в безопасности их можно не сомневаться.

Преимущества и недостатки

Такая гидроизоляция используется преимущественно там, где условия далеки от идеальных. Для возведения фундаментов и других объектов, вынужденных постоянно контактировать с влагой, чаще выбирают Пенетрон. Причин популярности этой строительной смеси несколько. Это:

значительное увеличение срока эксплуатации бетонной конструкции (до 100 лет);

скорость работы, так как этой гидроизоляции не нужны сухие поверхности;

отсутствие малейшей возможности повредить высохший влагозащитный материал;

самоликвидации трещин благодаря росту новых кристаллов после контакта с водой;

самодостаточность гидроизоляции, она не требует защиты из других материалов;

легкость нанесения состава;

его экологичность.

Понятно, что популярность надежного покрытия вполне заслужена. Если попытаться попробовать найти недостатки, то это получится. К минусам можно отнести:

время, которое нужно дать бетонной гидроизоляции до начала отделочных работ, оно составляет как минимум 28 суток;

относительно высокую цену: если сравнивать с традиционными материалами, то она может возрасти в несколько раз;

невозможность использования Пенетрона там, где велики вибрационные нагрузки: например, для защиты опор мостов.

Насколько страшны недостатки, каждый решает для себя, однако надежные и прочные строительные материалы просто не могут продаваться за копейки. Эту «прописную истину» всегда надо помнить при выборе и покупке любых продуктов.

Как использовать Пенетрон?

Что провести качественные работы, нужно строго придерживаться рекомендаций, правил, касающихся использование гидроизоляционного материала. Корректная подготовка поверхности и способ нанесения Пенетрона — темы, с которыми лучше ознакомиться подробнее.

Подготовка бетонной поверхности

На эффективность смеси можно надеяться только в одном случае: если с бетона удалены все препятствия для гидроизоляции. В противном случае состав будет расслаиваться, он не сможет проникнуть внутрь, а значит, будет не в состоянии качественно выполнять свою работу. Краску, штукатурку, грязь и пыль надо удалить.

Для очистки поверхности от загрязнений и старого покрытия используют щетки с металлическим ворсом. Иногда на помощь приходят инструменты — зубило и молоток. Рыхлые ненадежные участки бетонной поверхности тоже удаляют. Небольшие трещины расширяют до 20-25 мм. На основание наносят песчано-цементную штукатурку. Высохшую поверхность для лучшей адгезии оставляют шероховатой. Подготовленную бетонную основу смачивают раствором уксусной кислоты (10%). Затем (примерно через час) ее хорошо увлажняют водой: бетон должен быть не просто мокрым, он обязан сильно напитаться влагой.

Нанесение Пенетрона

Сухую проникающую гидроизоляцию разводят водой непосредственно перед работой. Придерживаются пропорций, данных в инструкции производителя. Сначала всыпают смесь, затем наливают воду. Количество подбирают так, чтобы была возможность использовать разведенный состав за 30 минут, так как он схватывается после 40 минут.

Смешивают раствор в течение одной-двух минут, делают это вручную либо дрелью с насадкой-миксером. «Правильная» консистенция гидроизоляции — жидкая сметана. Воду в процессе работы в нее добавлять уже нельзя. Чтобы предотвратить преждевременное застывание смеси, ее во время работы периодически размешивают. Иначе придется идти на «жертвы» — готовить новую порцию.

Самый элементарный способ — нанесение смеси кистью с синтетическим волокном. Более сложный вариант — использование растворонасоса, имеющего насадку для распыления. Первый слой Пенетрона распределяют по влажной поверхности. Следят, чтобы не было пропусков. Второй наносят тогда, когда предыдущий схватится. Бетон перед повторной операцией снова увлажняют.

Если есть трещины или швы, то после первого слоя их закрывают Пенекритом, а затем наносят проникающую гидроизоляцию. Когда есть течь, пользуются Пенеплагом либо Ватерплагом. Их плотно вдавливают в проблемное отверстие. После использования последнего продукта (Ватерплага) место дополнительно обрабатывают Пенетроном.

Работа с любым видом этого гидроизоляционного материала требует соблюдения температурного режима: рабочий диапазон — +5-+30°.

Пенетрон: кирпич и камень

Чтобы обеспечить надежную гидроизоляцию кирпичных либо каменных стен, поверхности сначала штукатурят, а потом наносят смесь. В этом случае нужно соблюдать несколько рекомендаций:

Песчано-цементный раствор (М150) — единственный допустимый материал. Известь или гипс не подходят. Такие покрытия необходимо удалять. Для оштукатуривания необходима предварительная фиксация кладочной сетки с ячейками 50х50 либо 100х100 мм. Зазор между ней и основанием должен быть как минимум 15 мм. Толщина слоя штукатурки — 40 мм. Работа без пауз — лучший способ избежать швов. Поверхность оставляют в покое на сутки, только после 24 часов наносят Пенетрон.

Обработанные бетонные поверхности не трогают 3 суток. Их закрывают полиэтиленовой пленкой, либо время от времени увлажняют (например, пульверизатором, краскопультом). Эти действия необходимы, чтобы избежать шелушения и растрескивания основания. Те поверхности, которые будут контактировать с водой, требуют подобного увлажняющего ухода в течение 2 недель.

К декоративной отделке приступают только спустя 28 дней, однако точный срок зависит от ее вида: он может быть изменен: как сокращен, так и увеличен. Перед работой слой Пенетрона зачищают металлической щеткой или водоструйным аппаратом.

Пенетрон, расход, и отчего он зависит

Трудно определить точно, сколько нужно купить проникающей гидроизоляции Пенетрон, расход может сильно отличаться. Влияют на него условия выполнения работ, особенно — погода. От нее зависит, насколько быстро будет испаряться из раствора влага. В жаркую, сухую погоду расход значительно вырастает. При повышенной влажности, смеси, наоборот, уйдет гораздо меньше.

Максимальный расход Пенетрона — 1,1 кг/м2. Экономное его использование может сильно изменить это число — почти на 1/3. Однако у этой «медали» есть оборотная сторона: качество гидроизоляции способно значительно снизиться. Закономерный результат — необходимость исправления ошибок, а повторная работа ведет к покупке нового материала, поэтому смысла в экономии Пенетрона абсолютно нет.

Зато есть возможность снизить расход гидроизоляции, если использовать Пенетрон Адмикс, который добавляют на этапе приготовления бетонного раствора. На один его кубометр рекомендуют добавлять 4 кг сухой «миксовой» смеси, которую предварительно размешивают в воде (3 литра). Этот способ хорош тем, что гидроизоляционная добавка распределяется в бетоне равномерно.

Неважно, сколько стоит Пенетрон, расход его тоже не самое главное. Любая экономия ударит по бетонной конструкции, и в этом случае будет бессилен любой состав. Даже такой качественный, как данный продукт. В правдивости этих слов сомневаться не приходится, так как негативных отзывов на Пенетрон нет. Есть лишь недовольство его ценой, однако многие считают ее вполне оправданной.

Для близкого знакомства с чудо-средством можно посмотреть это видео: