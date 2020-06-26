Широчайший ассортимент всего и везде — благо, без всяких сомнений. Однако такое изобилие имеет и другую сторону: «полчище» разнообразных товаров или попросту ставит в тупик, или существенно затрудняет выбор. И в этом случае будущим хозяевам приходится проводить самостоятельное расследование, изучая большое количество материалов только для одной цели. Она — знание преимуществ одного претендента, его отличие от другого, или от всех остальных. Нередко в такую ситуацию попадают владельцы, затеявшие очередной ремонт, во время которого предстоит выбирать материал для инженерных систем. Поэтому первым, логичным вопросом становится отличие полиэтиленовых труб от полипропиленовых изделий. Прежде чем ответить на него, нужно познакомиться с обоими популярными кандидатами, узнать о достоинствах, свойствах и областях применения каждого.

Полиэтилен и полипропилен: общие свойства

Еще недавно существовали только два материала, из которых изготавливали трубы, необходимые для обустройства разных систем дома. Ими были «тяжеловесы» — сталь и чугун.

Полимеры появились только в середине XX века, но быстро вошли в нашу жизнь, а потом стали и вовсе незаменимыми. Мало кто согласится обойтись без пакетов, сумок, разноцветных тазиков или пленки для парников. Значительно упрощают жизнь пластиковые чайники, одноразовая посуда и, конечно же, современные стеклопакеты.

Полипропилен (PP, ПП) и полиэтилен (PE, ПЭ) — материалы, являющиеся «близкими родственниками». И тот и другой относятся к полимерам, очень востребованным в промышленности. Их используют для производства труб, пластмасс, разнообразной тары, упаковочного материала и т. д. Оба кандидата имеют очень похожие свойства.

Однако не все потребители верят в надежность полимерных изделий: многие новинки на российской земле приживаются с трудом. А что предпочитают покупать в Европе? Если обратиться к статистике, то в этих странах ситуация такова: 80% — доля, которую делят практически поровну полимерные и медные трубы. Речь идет о строительстве нового дома, или о капитальном ремонте уже «пожилого» здания.

Преимущества

Оба полимера имеют несколько общих достоинств. Это:

длительный срок эксплуатации;

гладкая внутренняя поверхность;

достаточная прочность, но эластичность;

простота обработки при производстве изделий;

стойкость к органическому/неорганическому осадку;

низкая теплопроводность, если сравнивать с металлами;

несложность самостоятельного монтажа из-за легкого веса.

Одно из главных преимуществ полимеров — их практичность, делающая трубы универсальными изделиями. Оба материала химически стойки, они успешно противостоят «недружелюбным» примесям в воде, солям жесткости (щелочам), кислотам. Коэффициент шероховатости у изделий ПП и ПЭ равен, он составляет 0, 0007 мм. Другое привлекательное качество полиэтилена и полипропилена — отсутствие электропроводности. Полимерные трубы для жильцов абсолютно безопасны.

Недостатки

И минусы у PP и PE одинаковые: оба материала не могут противостоять высокой температуре, в таких условиях их прочность снижается. Полимеры горят, их долгое нахождение под ультрафиолетом приводит к старению материалов: они становятся хрупкими. Твердые виды труб невозможно согнуть, потому что при сильном давлении они ломаются.

К минусам с полным правом можно отнести высокий коэффициент температурного (линейного, особенно у ПП) расширения: этот показатель на порядок выше, чем у стали. Однако его, в какой-то степени, компенсирует эластичность материалов. Эти полимеры (и ПВХ) относят к группе термопластичных материалов.

Надо ненадолго остановиться на способе производства полимерных труб. При сильном нагревании они переходят в вязкое, пластичное состояние, а при охлаждении снова затвердевают, практически не теряя своих свойств. Такие изделия производят по технологии экструзии — выдавливания. Инструментом в этом случае выступает обогреваемый шнек. Простой пример экструдера без нагрева — обычная мясорубка.

Виды полимерных труб

Круг претендентов на звание трубопровода не ограничивается только полиэтиленовыми и полипропиленовыми изделиями. Поэтому, в первую очередь, надо познакомиться с ними, а потом вскользь упомянуть о других полимерах.

Полиэтиленовые трубы

Эти изделия можно было называть самыми популярными, но только до того времени, пока у них не было достойной конкуренции. Сначала такие трубы производили из обычной полиэтиленовой, прозрачной пленки. Однако минус у них был существенный: продукция выдерживала только не слишком высокую температуру, уже при 50-60° теряла прочность, поэтому быстро старела. Поэтому использовали ее только для холодного водоснабжения.

В 80-х годах минувшего века появился новый метод изготовления полиэтилена — поперечное связывание («сшивание») линейных молекул ПЭ. Новые изделия получили свойства, которые отсутствовали у старых труб. Продукция из сшитого PE превзошла старого конкурента: она стала максимально прочной, стойкой к ультрафиолетовому излучению. Эти трубы допускают транспортировку воды с температурой до 95°.

«Сшитый» полиэтилен отличается от обычного вида дополнительной буквой в маркировке — PE-X. Доля таких полиэтиленовых труб составляет примерно 50% от производства всех полимерных материалов. Их можно использовать для холодного, горячего водоснабжения, а также для обустройства систем «теплый пол». Именно этот вид труб и будет чаще подразумеваться при сравнении с ПП.

Полипропиленовые изделия

Если говорить о распределении мест по использованию при производстве полимерных труб, то PP в этом списке занимает второе место: после полиэтилена и перед поливинилхлоридом. Термические и физико-механические свойства полипропилена очень близки к сшитой разновидности полиэтилена, но есть и отличие: это большая жесткость.

Именно по этой причине данные трубы выпускают мерными отрезками, которые создают некоторую проблему при транспортировке и соединении системы. Однако сейчас многие крупные производители наладили выпуск различных комплектов, в которых имеются изделия вместе со всеми фитингами. Для соединения их в систему используют низкотемпературную сварку (пайку) либо металлические комплектующие.

Другие полимерные трубы

Про одну разновидность уже было сказано: это изделия из поливинилхлорида (ПВХ или PVC), они замыкают тройку лидеров. Другие кандидаты не так известен. Это трубы, изготовленные из полибутена (РВ).

Поливинилхлорид. Он занимает третью строчку рейтинга, после PE и PP. Этот материал широко используется в строительстве, однако отношение к нему неоднозначное. Причина — присутствие хлора, из-за которого ПВХ-изделия не рекомендуют использовать для водоснабжения, но разрешают для канализации, систем водостока. Плюсы труб из поливинилхлорида — низкая степень горючести, высокий уровень химической стойкости, минимальная чувствительность к ультрафиолету. Полибутен (полибутилен). Это еще один (помимо PE и PP) представитель группы полиолефинов. Биологически он безвреден. Полибутен отличается от полипропилена большей эластичностью. Материал точно так же, как и PP, можно сваривать. Со «сшитым» полиэтиленом его «роднят» высокие прочностные показатели, стойкость к высокой температуре и ультрафиолетовому излучению. Максимальная температура воды для полибутеновых труб составляет 95°, поэтому их «ниши» — ГВС и отопление. Непопулярность этого материала объясняется тем же хлором. Вернее, негативным воздействием хлорированной воды на структуру полибутилена.

Поскольку ассортимент труб, предназначенных для систем водоснабжения, канализации или отопления нельзя назвать совсем скудным, выбор больше зависит от «места работы» будущих изделий.

Маркировка изделий

Трубы из полимеров маркируют по:

виду материала (РВ, РЕ, РЕ-Х, РР, PVC);

наружному диаметру (10, 12, 16, 25, 32 и т. д.);

номинальному давлению;

толщине стенок.

Номинальное давление (PN) измеряют в барах (1 бар равен 0,1 МПа). Номинальным считается то постоянное давление, которое трубы могут выдерживать в течение 50 лет при температуре воды 20°. Пример — PN10 или PN20. Чтобы оценить надежность полимерных труб, надо привести показатель рабочего давления водопроводной системы: оно индивидуально, может составлять 2,5-6 бар (0,25-0,6 МПа).

Максимальное значение может в несколько раз превышать рабочее, однако в таких условиях трубы работают лишь в течение короткого промежутка времени. На срок их эксплуатации всегда влияет температура. Если она превышает номинал (20°), то даже в случае постоянного давления длительность безотказной работы изделий уменьшается, практически вдвое. Когда рабочее давление меньше 6 бар, срок службы труб может остаться тем же — 50 годами.

Конкурентов у наших ГГ не слишком много, однако они все же есть. Но задача одна — рассмотреть отличие полиэтиленовых труб от полипропиленовых, потому что главными героями этой статьи являются только 2 продукта — трубы из PE (PE-X) и PP.

В чем отличие полиэтиленовых труб от полипропиленовых?

Несмотря на общие свойства и внешнее сходство, популярные полипропиленовые и полиэтиленовые трубы имеют отличительные особенности. Первая из них, естественно, формула: полиэтилен — (C 2 H 4 ) n , полипропилен — (C 3 H 6 ) n .

Чтобы точно понять, какими достоинствами может «гордиться» каждый претендент, лучше сравнить списки их достоинств и недостатков относительно главного конкурента в борьбе за звание «оптимальный выбор».

Отличие полиэтилена

Главный плюс сшитого ПЭ — его эластичность. Полиэтилен отличается гибкостью, а полипропилен в этой номинации проигрывает, так как согнуть его не получится из-за сложности операции. Не рекомендуют практиковать этот подход из-за снижения прочности такого участка. Другие отличия PE:

Морозостойкость. На характеристики полиэтилена никак не повлияет температура до -50°. Полипропилен, наоборот, способен разрушится при -15(-20)°. Резкие перепады термических, физических нагрузок лучше выдерживает сшитый полиэтилен. Плотность его также выше: 940-960 кг/м3 против 920-930 кг/м3 у ПП. Универсальность. По этой причине полиэтилен используют не только для изготовления труб, но и при производстве пленок, упаковок, изоляционной продукции. Химическая стойкость к растворителям, реагентам. Здесь небольшое преимущество у сшитого полиэтилена. Он защищен слоем антидиффузионного покрытия, а для предохранения ПП добавляют специальные стабилизаторы.

Есть еще одно серьезное отличие полиэтиленовых труб от полипропиленовых. Недостаток РЕ — его небезопасность. При нагревании (горении, плавлении) материал выделяет небольшое количество токсичных веществ. Полипропилен абсолютно безвреден. PE-X максимально надежен из-за высокой плотности, он не пропускает ни жидкость, ни газ. РР «дышит», то есть не имеет кислородной непроницаемости.

Невозможность применить метод сварки с помощью паяльного оборудования, используемого для сварки полипропилена, можно считать минусом монтажа полиэтиленовых труб. В этом случае используют или фитинги, или специальные муфты и сварочный аппарат.

Свойства полипропилена

У ПП тоже есть небольшое преимущество — легкий уход за изделиями из-за того, что полипропилен очень просто и быстро очищается. Этот материал ненамного, но легче соперника: разница составляет 0,04 г/м3. Другие особенности:

Температура плавления. У PP она составляет 160-170°, у обычного полиэтилена — 140°, зато у сшитого —200°. Высокий коэффициент температурного расширения. Из-за этого свойства трубы из ПП после монтажа нередко провисают. При повышении температуры всего на 1° происходит удлинение 0,15-0,20 мм/м. Сшитый ПЭ, наоборот, лишен этого существенного недостатка. Его показатель — всего 0,024 мм/м. Твердость материала. Для сравнения полимеров нередко используют метод шведского инженера — так называемую шкалу Бриннеля. Он состоит во вдавливании в поверхность стального шарика при определенном усилии. У полипропилена этот показатель колеблется в пределах 6-6,5 кгс/мм², у полипропилена — 1,4-2,5 кгс/мм².

В растяжении на разрыв оба конкурента (PP и PE-X) имеют минимальные отличия: показатель первого — 350-800%, второго — 200-800%. Однако у полипропилена, как уже было отмечено, есть недостаток. Он хуже выдерживает резкие перепады нагрузки, но устойчивость к растрескиванию у него выше.

Для некоторых хозяев важно не только качество продукции, но и ее цена. Главное отличие полипропилена от простого ПЭ — более дорогое производство PP. Причина в технологии, в высокой стоимости сырья. Если сравнивать PP и PE-X, то разница чаще уже не столь существенна.

Что лучше: полиэтиленовые или полипропиленовые трубы?

Конечно, их можно сравнивать, так как оба изделия имеют много общего. Трубы PP и PE-X достаточно прочные, эластичные, оба претендента способны с честью противостоять агрессивной среде, которой с полным правом считается отечественный теплоноситель.

Механическая прочность

В этом случае победителем выходит сшитый полиэтилен, который имеет лучшие показатели износостойкости и ударопрочности. Кроме того, есть несколько видов (например, высокомолекулярный полиэтилен PE-500, PE-1000), которые отличается не только высокой прочностью, но и максимальной устойчивостью к агрессивной среде, к УФ-излучению.

Использование

Отличие полиэтиленовых труб от полипропиленовых изделий есть, и его надо иметь в виду. Полипропиленовая продукция будут хорошим выбором для более статичных систем. Трубы из сшитого полиэтилена оптимальны там, где внутри системы нередко происходят резкие изменения температуры.

Если рассуждать о возможности использования обоих материалов для напорных газовых систем, то в этом случае преимущество — более высокая плотность — свидетельствует в пользу сшитого полиэтилена. Оба типа труб рекомендуют приобретать для монтажа в помещении (либо для подземной прокладки), так как этим полимерным материалам противопоказаны «солнечные ванны».

Монтаж системы

В этом случае отличие полиэтиленовых труб от полипропиленовых довольно серьезное. Причина — разные свойства материала.

Монтаж ПП

Трубы сначала разрезают на заготовки специальными ножницами — труборезом. Потом:

соединяемые поверхности очищают от пыли, обезжиривают;

сварочный аппарат (паяльник-утюг) разогревают;

на насадки одновременно надевают обе детали;

после нагревания трубу соединяют с фитингом.

После завершения работы дожидаются остывания соединения, а после соединения всех элементов переходят к монтажу системы.

Способы монтажа ПЭ

В этом случае речь идет только о монтаже изделий из сшитого полиэтилена. Для создания «холодных» и «горячих» трубопроводов используют 3 варианта соединений. Но выбирают способ, исходя из особенностей (давления) системы.

Обжимные (компрессионные) фитинги. Их отличия — несложный монтаж, возможность демонтажа, использование простого инструмента. Однако есть минус: это то, что данный способ не подходит, если давление в трубопроводе превышает 2,5 бар. Пресс-фитинги (или напрессовочные). Такое соединение надежное, но неразъемное. Метод использует «эффект памяти» («молекулярной памяти») сшитого полиэтилена, который после деформации способен восстанавливать первоначальную форму. Он подойдет, когда давление в системе будет в пределах 5-6 бар. Для работы потребуется ручной пресс. Электросварные фитинги. Этот вариант считается самым дорогим из-за специальных муфт, внутри которых находится нагревательный элемент, и необходимости покупки (аренды) сварочного аппарата. Навыки также необходимы. В муфту вставляют подготовленные трубы, затем подают ток. Соединительный элемент, нагревая участок, спаивает детали воедино. Заусенцев на торцах быть не должно, двигать соединение до полного остывания запрещено.

Все способы гарантируют надежное соединение труб из сшитого полиэтилена. Однако для системы теплого пола лучше использовать две последние технологии: или пресс-фитинги, или сварку (пайку). Последний метод считается супернадежным.

Цена изделий

Поскольку оба конкурента относятся к полимерным трубам, отличие полиэтиленовых труб от полипропиленовых в стоимости минимально. Здесь роль играет модель, бренд, ценовая политика, а также страна изготовления.

Влияет на стоимость предназначение изделий, а значит, толщина стенок, диаметр, присутствие дополнительной защиты (армирования). Если рассматривать трубы, изготовленные из сшитого полиэтилена, то они могут обойтись дороже на 15-20%. Причина разницы — более сложная технология производства.

Отличие полиэтиленовых труб от полипропиленовых изделий не так велико, как может показаться на первый взгляд. Оба конкурента достойны друг друга: они достаточно прочны, устойчивы к высоким и низким температурам, а также к агрессивной среде, с которой им приходится контактировать ежедневно.

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