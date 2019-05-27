Отделка балкона панелями ПВХ: 1 вариант без обрешетки и 2 способа с ней

Канули в Лету те времена, когда балконам была отведена скучная второстепенная роль кладовки для хранения всевозможного хлама. Теперь статус их изменился: эту часть квартиры с большим успехом делают полноценной составляющей жилища. Ее остекляют, утепляют, затем следует отделка балкона панелями. В результате хозяева получают бонус — уютное место для отдыха, рабочий кабинет либо функциональную обеденную зону. Для облицовки особенного помещения чаще используются панели ПВХ, они эффектно смотрятся, не страшатся влаги, перепадов температур, практичны и доступны по цене. Работа с материалом не предвещает особых трудностей, поэтому справится с ней практически любой.

Панели ПВХ или соперники?

Большой ассортимент облицовочных материалов делает выбор немного затруднительным, относится это и к отделке балкона панелями. Коллегами-соперниками пластика являются:

вагонка, имеющая достоинства (экологичность, долговечность) и недостатки (боязнь влаги, цена и вес);

МДФ-панели, не лишенные минусов (тяжесть материала, реакция на влажность и перепады температур);

сэндвич-панели (ДСП, магнезитовые плиты, металл, ОСП), в которых уже есть необходимая «начинка»-утеплитель, многих не устраивают, потому что они имеют только один цвет — белый.

Отделка балкона панелями ПВХ не менее популярна, так как:

Материал доступен по цене, а модельный ряд, включающий широкую палитру оттенков, устроит даже самого взыскательного покупателя. Ячеистая структура гарантирует дополнительную тепло- и звукоизоляцию, препятствует образованию плесени, грибка на стенах. Установка трудностей не вызовет. Замена отдельного элемента или демонтаж во время капитального ремонта также производится довольно просто. Большой срок эксплуатации при бережном обращении составляет 25-50 лет. Секрет завидного долгожительства — стойкость практически к любой агрессивной жидкости, солнечным лучам, неприхотливость.

Не обошлось здесь без ложки дегтя: легкий пластик — материал хрупкий, поэтому механические повреждения при неосторожных действиях с острыми или твердыми предметами не только не исключены, но даже вполне вероятны. Для облицовки балкона рекомендуют брать изделия как минимум толщиной 8 мм. Еще один минус — возможность температурной деформации, но это несчастье может произойти только в случае крайне низких значений.

Как классифицируют панели ПВХ?

Различают этот вид облицовочного материала для балкона по нескольким характеристикам: внешнему виду, размерам, текстуре, толщине, способу изготовления.

Внешний вид

Он зависит от способа отделки поверхности панелей.

Ламинирование. На изделия наносят ламинированную пленку с изображением. Это может быть как имитация различных текстур (бамбук, натуральный камень, текстиль), так и фотографии, рисунки. Офсетная печать. Рисунок наносится при помощи типографической формы, затем поверхность покрывается слоями лака. Преимущество способа — наличие глянца. Наиболее любимы виды панелей, которые имитируют натуральный камень. Термопечать. Рисунок на поверхность переводится благодаря использованию термопленки, потом изделия также лакируют. Плюс — возможность нанести на изделие самую сложную картинку или узор.

Есть еще один вид панелей. Это прозрачный ПВХ, который пользуется популярностью, если балкону отдана роль оранжереи. Такой пластик, обладая всеми достоинствами обычного материала, пропускает свет, делая соседнее помещение светлее и — поэтому — просторнее.

Размеры

Все панели ПВХ имеют стандартные размеры: длину 2500-6000 мм, ширину — 100-500 мм. Для облицовочных работ на балконе чаще выбирают ширину 250-400 мм. Для отделки потолка покупают более узкий материал — пластиковую вагонку (100-200 мм).

Толщину изделий также можно выбрать по своему усмотрению. Если для потолков хватает величины в 5-8 мм, то для стеновых панелей балкона будет оптимальна другая цифра — 9 или 10 мм.

Способ производства

Здесь ассортимент включает два варианта:

Прессовка, штамповка поливинилхлорида, благодаря им получают привычные модели. Пластиковые сэндвич-панели — относительная новинка, которая быстро завоевывает свое место под солнцем на балконе. Это два слоя ПВХ, между которыми находится утеплитель. В роли «начинки» выступает пенополистирол либо минвата. Недостаток, затрудняющий монтаж, у них есть: это внушительные размеры — 1500-3000 мм.

Что нужно учесть при выборе?

Качественный материал для обшивки балкона либо лоджии обязан обладать следующими свойствами:

быть прочным, а значит, иметь достаточную толщину внешней стороны (1,5-2,5 мм, второе значение лучше, особенно для стен балкона);

иметь большее из возможных количество ребер жесткости, ни одно из которых не должно быть повреждено;

не содержать в пластике большого количества мела, делающего материал ненадежным: не способным сгибаться, легко трескающимся.

Серый оттенок панелей свидетельствует о плохом вторсырье. При покупке надо следовать правилу — приобретать пластины из одной партии, так как возможно несоответствие по цвету.

Расчет панелей, материалы и инструменты

Чтобы избежать больших излишков, необходимо произвести замеры площади поверхностей для работы. Сначала стены под панели измеряют по отдельности, умножая длину на высоту. Затем суммируют все полученные результаты. Из них вычитают площади проемов — дверного и оконных.

Высчитав площадь одной пластины, на это число делят полученный общий результат. К «найденному искомому» прибавляют еще 10-15%, так как всегда надо учитывать возможный попавшийся в партии брак, а также ошибки при монтаже.

Перед работой на балконе лучше приготовить все, что потребуется в дальнейшем. Запастись надо следующими инструментами:

дрелью либо шуруповертом с магнитной насадкой;

крестовой отверткой;

ножовкой по металлу;

ножом для резки гипсокартона;

перфоратором;

строительным степлером со скобами;

уровнем.

И материалами для монтажных работ:

герметиком (лучше — силиконовым);

деревянными рейками (либо металлическим профилем для обрешетки);

доборными профилями: внутренними/наружными углами, соединительной полосой, стартовым и финишным;

панелями, в том числе угловыми двухгранными и трехгранными — для откосов;

крепежными элементами: дюбелями (длина 80 мм, толщина — 6), саморезами, кляймерами;

жидкими гвоздями, монтажной пеной;

малярной отбивкой;

металлическими подвесами.

Список может изменяться в зависимости от того, какой вид крепежа выбран.

Этап подготовки

Это самый важный этап, от него целиком и полностью зависит надежность обшивки балкона панелями. К обязательным работам относят:

полное избавление от всех видов старого покрытия;

проверка поверхностей на наличие дефектов;

заделка неровностей раствором цемента с песком, удаление выпуклостей с помощью перфоратора;

обработка антикоррозийным составом металла, антисептиком в несколько слоев с промежутком в 4 часа.

В зависимости от проекта балкон предварительно застекляют, утепляют, на рабочих поверхностях крепят гидроизоляционный слой.

На что монтировать и как?

Для всех панелей лучшим вариантом станет каркас — деревянная либо металлическая обрешетка. Такой способ — возможность обеспечить зазор между материалом для облицовки и теплоизоляцией. При расположении панелей вертикально делают горизонтальную обрешетку, для тех, что будут крепиться горизонтально, наоборот.

Однако помимо обрешетки существуют и альтернативные варианты. Например, монтаж на клей — жидкие гвозди. Этот способ вполне осуществим, если стены или потолок почти идеально выровнены и качественно подготовлены.

Для изготовления обрешетки чаще выбирают такие материалы:

Металлический профиль (П-образный), который является «профи» во всех работах, когда речь идет о потолке. Причины — максимальная надежность, позволяющая хозяевам не беспокоиться о сохранности своей головы. Деревянные рейки — хит у домашних мастеров из-за многих положительных качеств. Одно из них — легкость работы: как в прямом, так и в переносном смысле. Для каркаса берут рейки с размерами 20х50 мм, дюбель-шурупы. Планки из ПВХ — третий вариант, не самый популярный, так как монтаж в этом случае отличает некоторая сложность.

Панели к этим видам каркаса крепят по-разному. Используют саморезы для дерева либо металла, кляймеры, строительный степлер со скобами.

Отделка балкона панелями без обрешетки

Этот элементарный способ — спасительная веревка для тех, кто привык ценить каждый миллиметр, ведь обрешетка крадет у небольших балконов довольно много места. Подготовку и сам процесс можно разделить на несколько этапов.

Демонтаж старого покрытия, штукатурка стен и откосов оконного блока. Обработка поверхности влагоизолирующей грунтовкой, предназначенной для бетонных поверхностей. Нанесение пистолетом жидких гвоздей на стены (змееподобной колбаской). Прикладывание панелей, которые следует прижимать ладонями, так как от пальцев могут остаться вмятины.

Для такого монтажа на первый план выходит ровность поверхностей, максимально допустимая кривизна стен — 5 мм. При больших значениях пластик на балконе с большой долей вероятности вскоре отклеится. Важно и качество панелей ПВХ, особенно их покрытия. Универсальные клеевые составы, подходящие для этого рода деятельности — Клейберит, Момент Кристалл, Эмфиколь 34012А.

Крепление ПВХ на деревянную обрешетку

Самый простой способ — использование дерева, поэтому чаще выбирают этот путь, особенно если работы предстоит делать в помещении, отгороженном от внешней среды, — в лоджии или на застекленном балконе.

В первую очередь на стене делают разметку, ее постоянно тестируют уровнем. Прямо через рейки перфоратором проделывают отверстия, в которые затем забивают дюбеля. Сначала крепят горизонтальные элементы — нижнюю и верхнюю планку. От них выводят угловые вертикали, которые также проверяют уровнем. На них набивают горизонтальные бруски с шагом 400-500 мм. Если берут более толстый брус, то используют возможность дополнительного утепления, вставляя между деталями обрешетки тонкий пенопласт. Прокладывают электропроводку. На этом же этапе готовят места для выключателя и розеток, прикрепляя при необходимости дополнительные бруски. Затем переходят к монтажу пластиковых профилей. Сначала саморезами крепят наружные элементы к угловому брусу, затем фиксируют вертикальные П-образные к внутренним углам. Завершающий этап оформления обрешетки — фиксация горизонтальных П-образных профилей. Облицовочные работы начинают с угла, находящегося напротив оконного проема. У первой панели отрезают носик, вставляют в нижний и верхний профиль, потом — в стартовый, обрезанной стороной. Выровняв по вертикали, ее крепят ко всем горизонтальным рейкам. Следующие панели вставляют в пазы предыдущих пластин. Последнюю деталь отрезают ножом. Так же действуют, если на пути возникает препятствие в виде подоконника. Аналогично облицовывают другие стены. В местах будущих розеток и/или выключателей в пластиковых деталях дрелью с круговой насадкой делают отверстия, выводят провода. Из остатков панелей изготавливают откосы. Угловые щели заделывают герметиком. Устанавливают потолочные, напольные плинтуса, розетки, выключатель.

Этот процесс невозможно назвать архисложным, однако не всем по душе деревянная обрешетка, когда дело касается балкона. Избыточная влажность, а также перепады температур могут привести к «стихийному бедствию»: деревянную решетку при неблагоприятных обстоятельствах может «повести», а печальным следствием станет перекос отделки. Для минимизации риска такого исхода нужна противогрибковая и водоотталкивающая пропитка (грунтовка) глубокого проникновения. Другой вариант — морилка, обладающая этими качествами, но имеющая более низкую цену.

Отделка панелями на металлический каркас

Когда закончен подготовительный этап, начинают облицовочные работы. Они обычно стартуют с оформления потолка, так как процесс этот несколько сложнее.

Обшивка потолка

С помощью малярной отбивка находят центр поверхности, затем через эту точку проводят продольную линию. От потолка на каждой стене отступают вниз на 50 мм и ставят метки. По ним по периметру прикладывают профиль, проделывают отверстия, глубина которых 50 мм, шаг — 250-300 мм.

Фиксируют направляющие дюбель-шурупами, потом, в зависимости от метража, добавляют 1 либо 2 продольные профиля. Их монтируют на подвесы. На этом же этапе делают проводку, если в планах есть монтаж светильников. К центральному профилю прикрепляют стартовые планки.

В них вставляют первую панель, которую фиксируют саморезами к профилю и окантовке. Следующие крепят аналогично. Последнюю деталь обрезают по размеру, чтобы она заходила за предпоследнюю на 5 мм. Затем их меняют местами, последнюю панель задвигают таким образом, чтобы зазора между ней и профилем не было видно.

Облицовка стен

Сначала от пола и потолка отмеряют по 100 либо 150 мм. На эти отметки устанавливают профили горизонтальные, обязательно проверяя корректность линий. С шагом в 500 мм к ним крепят вертикальные элементы обшивки.

Сначала крепят стартовый профиль, в углах помещения устанавливают внутренние (наружные) угловые профили. Крепеж первой панели начинают с угла, каждый элемент тестируют уровнем. Планки вставляют до щелчка, потом крепят саморезами. Последнюю панель подрезают, вставляют в паз предыдущей планки.

Пространство под окном

Это предпоследний этап работы со стенами, но некоторые с него начинают облицовку вертикальных поверхностей. В этом случае при монтаже каркаса ориентируются на расположение направляющих на соседних стенах. Сначала металлический профиль крепят к подоконнику снизу. Затем фиксируют направляющую к стене у пола.

Посередине под подоконником устанавливают несколько подвесов с шагом в 500 мм. Пустоты между ними и стеной заполняют утеплителем, щели заделывают монтажной пеной. На подвесах закрепляют направляющую. ПВХ панели крепят саморезами либо дюбель-гвоздями. Последний штрих — устранение щелей между панелями, полом и потолком. В обоих случаях используют плинтуса — снизу обычные пластиковые, сверху — специальные потолочные.

После установки последнего камуфлирующего изделия можно считать, что отделка балкона панелями закончена. Работы не вызовут затруднений, но чтобы понять это, лучше заранее «вооружиться» чужими подсказками. И здесь поможет подробное видео. Например, это: