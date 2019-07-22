Осенние поделки из листьев: обзор несложных и возможных вариантов

Когда наступает пора очарования очей, людей как магнитом тянет на природу. Причина — тихая охота, на которой выслеживаемой добычей становятся невероятно красивые яркие листья. Одни украшают жилище оригинальными букетами, другие идут дальше — вместе с малышами мастерят осенние поделки из листьев. Такие изделия становятся не только великолепным декором помещения, но и помогают привить ребенку тягу к творчеству, развивать фантазию, научить терпению и усердию. Уникальная поделка позволит чувствовать себя героем на детской осенней выставке, привьет любовь к рукоделию и окружающей природе.

Подготовка листьев к творчеству

Такой материал для поделок отличается повышенной хрупкостью, поэтому нуждается в корректной подготовке. В противном случае с любовью сделанный шедевр будет радовать авторов весьма недолгое время. Еще хуже, если на нем вдруг появятся плесневые грибки либо гниль. Существует несколько способов избежать порчи ярких осенних листьев.

С помощью пресса. В этом случае берут большую книгу, лучше — альбом. Листья кладут между страницами, ее закрывают, а сверху помещают какой-либо груз, оставляют в покое на 1-2 недели. Сушка утюгом, это экспресс-метод. Материал для поделок аккуратно раскладывают на плотном картоне, сверху накрывают бумажным листом. Гладят не слишком горячим утюгом. Затем бумагу снимают, а листики оставляют «доходить до кондиции» час. Минус способа — возможное потемнение зеленых листьев, они могут стать бурыми. Выдерживание в клее ПВА. Такая операция гарантирует отсутствие ломкости высушенных листьев. Клеевой состав разводят водой (1:4), тщательно перемешивают, полностью погружают в него «дар природы». Затем выкладывают на стол и оставляют до полного высыхания. Обработка глицерином. Данный метод применяют, если задуманы объемные композиции. Спирт тоже смешивают с водой (1:2), раствор выливают в пакет, снабженный застежкой. Туда помещают листья, разравнивают их, и застегивают. Упаковку убирают в темное место, в котором ее оставляют на 2 недели. Потом листья достают и сушат. Парафинирование — метод, с помощью которого будущие поделки будут яркими, глянцевыми. Для этого берут парафиновую свечку, измельчают на кусочки, помещают в широкую емкость, потом ее ставят в СВЧ-печь либо на водяную баню. Лист окунают в горячий парафин таким образом, чтобы «утопить» его полностью. Лучше действовать вилкой. Затем его вытаскивают, сушат на бумажном полотенце.

Скелетирование

Отдельных абзацев заслуживает «варенье» с содой — скелетирование. Это самый оригинальный вариант, который применяют для изготовления плоских поделок. В литре горячей воды растворяют 12 чайных ложек соды, ставят посуду на огонь, доводят до кипения, после чего опускают в него листья. Варят треть часа, достают, погружают листья в холодную воду. Затем раскладывают на столе, для удаления влаги промокают несколькими бумажными салфетками.

Вооружившись старой зубной щеткой, крайне осторожно освобождают скелет от сварившейся зелени, снова споласкивают, осушают салфетками, укладывают под пресс на несколько дней. Если задумана цветная поделка, то перед сушкой используют краситель для яиц.

Если для поделок не нужна идеально ровная поверхность, поступают совсем просто: собранные листья кладут в достаточно просторную корзину, которую оставляют на свежем воздухе, если местности не грозят осадки. Такая натуральная сушка позволит получить материал для поделок быстрее, а свежий воздух не даст шанса для развития плесени.

Листья, ставшие букетом

Этот вариант — самый простой способ для знакомства малыша с таким видом творчества. В данном случае не нужна даже предварительная подготовка материала. Набор необходимого тоже минимален. Это собранные кленовые листья (со стеблями), прямые веточки дерева (по желанию), а также прочные нитки.

Первый листик скручивают в трубочку так, чтобы глянцевая сторона была снаружи. Затем берут следующий, его сгибают пополам, оборачивают вокруг первого. Так действуют до тех пор, пока цветок не станет пышным. После этого основание у стебельков обматывают ниткой. В букете может быть очень большое количество цветов. Другой вариант оформления полноценного букета — прикрепление бутонов, каждого по отдельности, к веточкам.

Простая аппликация или коллаж

Такая работа подвластна даже самым маленьким «художникам». На бумаге (картоне) рисуют ствол дерева с раскидистыми ветвями. С помощью высохших листьев оформляют его крону. Дальнейшее украшение зависит от фантазии авторов: можно нарисовать людей, животных, «посадить» вокруг ствола цветы, кусты или деревья поменьше.

Несколько другим способом делают коллаж, но здесь сначала придется орудовать лобзиком. С его помощью вырезают дерево. Наждачной бумагой обрабатывают края фигуры. Затем для натурального цвета «древесное растение» красят морилкой, оставляют до полного высыхания. На получившиеся ветки наклеивают листья, собранные нитками в небольшие группы.

Если близится маскарад

Это необычное изделие обязательно привлечет внимание и в детском садике, и в школе. Чтобы сделать маску, необходимы:

картон и кленовые листья;

клей;

лента, прочная нить либо тонкая резинка;

ножницы;

шило.

Такую легкую работу ребенок сможет сделать самостоятельно:

На листе картона рисуют заготовку маски, затем ее вырезают по контуру. По ее краям шилом делают отверстия, в которую продевают, а затем завязывают нитку. Наклеивание листьев начинают с внешних краев маски. Там крепят крупные экземпляры, ближе к вырезам — более мелкие листочки.

Рамка для картинок, фотографий

Немало радости ребенку доставит рамка, сделанная своими руками, ведь она станет предметом особой гордости. Для того чтобы соорудить ее, понадобится:

карандаш;

картон, клей;

листья одного либо нескольких видов;

ножницы;

скотч.

Пошагово весь процесс выглядит так:

Ориентируясь на размеры фотографии или «уникальной картины», вырезают рамку из картона. Вырезанный участок должен быть чуть меньше того, что будет обрамлять «багет». Перед наклеиванием листьев на картон их опускают в горячую воду, затем обсушивают полотенцем. Всю рамку оформляют листьями, помещают ее под пресс (стопка книг, журналов). После высыхания изделия в рамку вставляют снимок или «произведение искусства», фиксируют его скотчем с тыльной стороны.

Сова из березовых листьев

Этот материал, имеющий ровный контур, идеален для объемных аппликаций, работа с ним тоже не обещает трудностей. В этом случае заранее собирают в одном месте:

бумагу 3 цветов: белую, красную, черную;

канцелярские ножницы;

карандаш, клей ПВА;

картонный лист белого цвета;

листья березы;

пуговицы (две) для глаз, любого цвета.

Процесс изготовления пернатого хищника можно разделить на несколько этапов.

Сначала рисуют или находят и распечатывают силуэт совы. С бумаги его переносят на лист картона, вырезают. Оклеивание начинают снизу, но сначала на глаз определяют необходимое количество рядов березовых листиков. Каждый из них укладывают внахлест. К птице приклеивают лапки, которые вырезают из черной бумаги. Кружки для глаз делают из белой, к ним крепят пуговицы, тоже с помощью ПВА. Из красной бумаги вырезают и приклеивают клюв.

Осенняя ваза из листьев

Такая оригинальная посуда, изготовленная их легкого материала, будет не только предметом украшения. В ней будет можно хранить сладости, фрукты либо всякие полезные мелочи, любящие внезапно пропадать. Понадобится приготовить следующее:

вазелин;

воздушный шарик;

листья клена;

ПВА и кисточку;

ножницы.

Первый этап — надувание шарика. Размеры его зависят лишь от того, что будет наполнять вазу. Дальше работу выполняют так:

Всю поверхность шара щедро смазывают вазелином. Помещают в подходящую емкость, чтобы надежно зафиксировать предмет. Ниткой вниз. Начиная сверху (это будет низ блюда) начинают клеить кленовые листья. Каждый из них тщательно смазывают ПВА, прикладывают к шарику один за другим. Таких слоев делают несколько. Полуготовое изделие снова смазывают клеем, полностью. Дают ему высохнуть, оставив в покое на 2-3 дня. Затем шарик сдувают, а вазу начинают использовать по прямому назначению.

Венок — необычное украшение

Такое яркое изделие придется по вкусу любому окну, стене, двери — как межкомнатной, так и входной. Однако для его создания понадобится большой комплект необходимых материалов, за некоторыми из них потребуется путешествие на природу. Сюда входят:

грозди ягод, лучше красных (веточки с желудями);

тонкие, гибкие ветки дерева, вид его неважен;

высушенные листья разных цветов: чем больше оттенков, тем интереснее изделие;

клей, красивые ленты;

нитки: обычные прочные и металлизированные декоративные;

крошечные фигурки птиц, предназначающихся для букетов;

физалис.

Само изготовление проходит по такой схеме:

Делают каркас из сплетенных веток. Ему придают овальную либо круглую форму. Самые проблемные места укрепляют нитками, можно ими обвить всю основу. Каркас обматывают металлизированной нитью, однако торчащие маленькие веточки оставляют свободными. На основу приклеивают листья: чем пышнее будет листва, тем наряднее венок. Затем нитками крепят гроздья (желуди), делают банты из лент. Приматывают либо приклеивают физалис. Последнее операция — фиксация птичек-миниатюр.

Осенние поделки из листьев слишком разнообразны, чтобы пробовать перечислить все. Например, красивые гирлянды получают, окуная высушенный материал в краски различного цвета, затем для просушки их вешают на веревку. Подобным образом поступают с невероятно красивыми кленовыми листьями, но вместо краски используют лак. И те и другие изделия нанизывают на нити, которые украшают бисером. Получившиеся украшения подходят для внешнего и внутреннего оформления дома.

Мастерицы постоянно придумывают новые «изобретения», поэтому каждый может придумать что-то оригинальное, которого еще не видел свет. А для вдохновения можно посмотреть вот этот ролик: