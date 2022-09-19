Грядущий год пройдет под знаком Кролика, являющегося символом изобилия и долголетия. Зима не за горами, поэтому многие семьи уже сейчас начинают готовиться к встрече самого любимого праздника. Родители и дети приступают к поиску и выбору разнообразных интересных поделок, которые в будущем смогут украсить и преобразить дом, квартиру или дачу, праздничную ель и новогодний стол. Cделать символ 2023 года своими руками можно из различных материалов. Однако выбор фаворита или фаворитов зависит от того, каким хотят видеть ушастого покровителя «представители принимающей стороны», будут ли принимать участие в создании симпатичного животного даже самые маленькие члены семьи. С другой стороны, новогодних кроликов много не бывает, а поделки могут быть как большими, так и миниатюрными.

Предпочтения нового хозяина года

В 2023 году на смену благородному Голубому Водяному Тигру придет более «покладистый», даже «ласковый» покровитель — Черный Водяной Кролик. Он, как и кот, считается существом семейным. Однако, в отличие от маленького любопытного хищника, этот «зайцевый зверь» мягок и добродушен, молчалив, «деликатен» и абсолютно безобиден.

В Китае золотые фигурки этого робкого и боязливого животного приносят в дом для привлечения удачи. Потенциальный цвет для «создания нежных созданий» — черный, серый, золотой или белый. Что касается различных новогодних украшений для дома или квартиры, то предпочтение можно отдать зеленому и светлым тонам.

Из чего можно создать новогоднего кролика?

Сделать символ 2023 года своими руками можно практически из любого материала. Новогодних кроликов изготавливают из:

бумаги (или газеты), картона;

полимерной глины;

ниток, пряжи;

папье-маше;

пластилина;

соломы;

ткани.

Самые простые вещи, которые иногда превращают в новогодний символ, — обычные носки. Но в этом случае очень важно правильно выбрать изделия и их расцветку, аккуратно сшить поделку и украсить ее интересными и эффектными декоративными элементами.

Вытынанки

В последнее время эти интересные трафареты стали одними из самых популярных новогодних украшений, которые помогают создать особую, сказочную атмосферу. В нашем случае можно сделать символ 2023 года «одиноким», или подарить ему целую компанию ушастых «соплеменников».

Вытынанки животных обычно вырезают из белой бумаги. Они могут быть простыми трафаретами, но более эффектны сложные, ажурные композиции. Однако оба вида «обычно-необычного» декора превратят окна в отражение новогоднего праздника и в символы праздничного настроения.

Новогодняя маска

Новогодний кролик своими руками — операция, которая может быть и сложной, и сравнительно легкой. Например, этот вариант можно рассматривать семьям с маленькими детьми. Симпатичную маску довольно легко сделать из простейших материалов. Для ее изготовления понадобится:

картон и цветная бумага;

ножницы и клей;

фломастер.

Процесс создания маски кролика включает несколько несложных этапов:

Сначала измеряют окружность головы маленького члена семьи. Из картона делают полосу такой же длины, но к значению добавляют 2-3 см для склеивания кольца. Возможная его ширина — 3-4 см. Затем картонную ленту склеивают и тут же делают примерку, так как получившееся кольцо должно свободно надеваться на голову ребенку. Из цветной бумаги вырезают только ушки, либо мордочку зверька. Все элементы маски раскрашивают, после чего ее приклеивают к картонному кольцу.

Максимально надежной и более практичной станет простая «ушастая» маска, сделанная не из картона, а из широкой резины. В этом случае основу и уши симпатичного животного вырезают из двухцветного фетра.

Бумажный кролик — елочная игрушка

Этих самодельных украшений для зеленой красавицы много не бывает, поскольку перед каждым праздником появляются свежие новогодние идеи. Создать простейший декор из белой, черной и цветной бумаги помогут самые маленькие домочадцы. Помимо главного материала мастерам понадобится фломастер (маркер), ножницы и клей.

Авторы бумажных елочных игрушек проходят несколько этапов:

Сначала от листа А4 отрезают 4 длинных полоски шириной 1-1,5 см, затем столько же (и таких же) коротких. Потом делают два простейшие снежинки из коротких и из длинных полосок. Затем концы обоих элементов склеивают, получая 2 шара — маленький и большой. После их высыхания две эти детали тоже склеивают. Потом оформляют мордочку кролика, вырезая и приклеивая глазки, щеки, носик и верхние резцы зверька.

Недостающие элементы дорисовывают фломастером или маркером.

Аппликации из бумаги и ватных дисков

Эти простейшие материалы дают возможность изготовить большое количество забавных зверьков, чтобы декорировать ими все комнаты дома или квартиры. Для создания симпатичных аппликаций понадобится подготовить:

ватные диски;

клей и ножницы;

ткань для носа и глаз (фетр);

листы разноцветного, плотного картона;

декор: первый пример — бантик из атласной ленты.

Новогоднего кролика изготавливают так:

Сначала из ватных дисков вырезают «запчасти» — голову, уши, лапы, хвост. Туловищем зверька будет целый круг из ваты. Листы картона разрезают, затем к каждому элементу по очереди приклеивают все детали. Глаза и щеки кролика или вырезают из ткани, или рисуют их, чтобы сделать эти части более четкими.

Возможные дополнительные элементы аппликации — бантик, снежинки из ваты, морковь, сделанная из оранжевой (и зеленой) ткани и т. п.

Новогодний кролик из ткани: использование фетра

Когда изучают тему «Как сделать новогоднего кролика своими руками», обычно ищут поделки оригинальные, но сравнительно простые, не очень уязвимые, созданные из доступных и недорогих материалов. В этом случае всем этим требованиям смогут соответствовать плотные ткани, которые обязательно найдутся в любом «предновогоднем» доме.

Никто не поспорит с тем, что фетр один из самых любимых материалов, если речь идет о рукоделии. Для создания новогоднего кролика своими руками используют мягкую его разновидность, которую обычно применяют для создания аппликаций и иных поделок. Идеал для шитья объемных игрушек — фетровая ткань толщиной 1 мм.

Материалы и инструменты

Если был выбран этот способ создания забавного и добродушного зверька, то мастерам нужно подготовить и другие материалы:

В роли наполнителя для игрушек чаще выступает поролон, синтепон, холлофайбер (комфорель) или гранулы из полиэтилена. Фаворит в этом списке — холлофайбер, который представляет собой крохотные шарики из синтетического пуха. Плюс этого наполнителя — идеальное заполнение всех пустот, поэтому объемными получаются даже самые сложные (тонкие) части игрушки. Для соединения деталей мягкой поделки традиционно используют нитки. Альтернативный или вспомогательный материал — термоклей, который после высыхания частей игрушки превращается в практически невидимую, прозрачную пленку.

Еще для создания новогоднего кролика понадобится:

выкройка и картон для вырезания ее элементов;

портновский мелок, ножницы, иголка и очень прочные нитки;

деревянная шпажка или апельсиновая полочка для работы с наполнителем.

Для украшения мягкой игрушки подготавливают пуговки, бусинки или готовые глазки, атласную ленту и т. д.

Изготовление новогоднего кролика из фетра

Эту работу нельзя назвать суперсложной, но автору зверька потребуется аккуратность, внимательность и старание.

Первым делом фетр проглаживают, например, через сухую марлю. Используя найденные выкройки, изготавливают все элементы будущей игрушки. Обязательно оставляют припуски на швы — 1-2 см, в зависимости от размеров фетрового кролика. Парные заготовки сшивают простейшим базовым («вперед иголку») или обметочным швом. Отверстия в них оставляют. Затем переходят к набивке наполнителя. На этом этапе на помощь маленьким элементам игрушки придет апельсиновая палочка. Для равномерного распределения наполнителя внутри относительно большого туловища кролика потребуется другой «ассистент» — сравнительно длинная деревянная шпажка.

Части, ставшие объемными, сшивают вместе. Последние операции — пришивание (приклеивание) глазок, рисование или вышивание рта зверька, а также добавление декора (бантика, такой же объемной морковки и т. п.).

Пушистый зверек из газеты и ваты

Эта тоненькая бумага очень подходит для создания разнообразных поделок. Нередко ей на помощь приходит «пушистая масса волокон». Не очень сложный процесс изготовления новогоднего кролика подарит членам семьи не только радость и праздничное настроение, но и симпатичную игрушку. Для создания такого зверька мастерам потребуются:

старые газеты;

куски ваты и клей;

плотная темная ткань;

несколько листов картона.

Для оформления мордочки животного можно использовать темную ткань, но лучше приобрести готовые глазки и носик. В роли декора-ошейника способна выступить узкая атласная ленточка.

Чтобы создать новогоднего покровителя 2023 года, действуют таким образом:

Первым делом из газет формируют голову и туловище кролика. Из картона вырезают ушки, которые приклеивают к газетной заготовке. На обе части игрушки тонкими слоями наклеивают вату. Их потребуется 5-6. Тем, кому слишком кропотливая работа не кажется очень заманчивой, выбирают иной прием: они наклеивают всего один слой, но его делают максимально толстым и равномерным.

После высыхания обоих элементов поделки их соединяют, а после приклеивания глазок и носика кролика готовую фигурку оставляют досыхать самостоятельно.

Другие интересные поделки

На самом деле, практически не счесть способов, позволяющих сделать символ 2023 года своими руками. И в этом легко убедиться, просто увидев результаты работы некоторых мастериц-рукодельниц.

Кролик, превратившийся в подушку

Это ответ на вопрос о том, как сделать символ 2023 года своими руками не только украшением, но и функциональным изделием. Данная поделка станет красивым напоминанием о празднике для взрослых и лучшей игрушкой для детей.

Для шитья оригинальной подушки-сплюшки подготавливают:

выкройку: ее или ищут, или создают самостоятельно;

швейную машину и принадлежности;

фетр и ткани разных цветов;

линейку, ножницы;

атласную ленту.

Для изготовления «подушки-зверушки» обязательно потребуется наполнитель. Одним из лучших материалов для изделий, предназначенных для сна, считают холлофайбер.

Изготовление подушки в виде новогоднего кролика своими руками может быть максимально простым. Например, не слишком больших усилий потребует создание овального или прямоугольного изделия с «цельнокроенными ушами», расположенными сверху. Дополнительной деталью сможет стать аккуратный хвостик, пришитый сзади.

Более оригинальными будут подушки-игрушки с почти «настоящими» ушками, которые были вшиты в декоративный чехол еще на этапе его изготовления. Еще один простой вариант — создание изделия из свитера. В этом случае ушами кролика станут рукава теплой одежды. Мордочку для такой постельной принадлежности делают из светлой (и темной) ткани.

Почти живой новогодний символ из меха

Шитье такого милого зверька будет по силам настоящим мастерицам-рукодельницам, поскольку мех — материал довольно сложный и требовательный. В данном случае успех зависит от выкройки, а также от того, насколько точно вырезаны и сшиты все элементы пушистого кролика.

Кроме меха для создания новогоднего «милейшего зверя» потребуется белая и черная шерсть для валяния (изготовление ушей и лап, рта и носа соответственно), наполнитель (например, синтепон), а также сравнительно толстая, но острая иголка и прочные нитки.

Новогодний кролик из пряжи

Для изготовления такого симпатичного животного автору потребуется создать два помпона. Поэтому ему понадобится:

пряжа, а также острые ножницы и клей;

картонные шаблоны, которые похожи на подкову;

маленький готовый помпон на роль «настоящего» хвоста;

несколько кусков довольно толстой лески (для будущих усов).

Создание такого пушистого кролика состоит из следующих этапов:

Сначала делают шаблон, в состав которого входят две одинаковые части. После наматывания ниток эти «подковы» будут разъединены. Намотанную пряжу разрезают по внешнему краю шаблона ножницами. Потом обе части пряжи перевязывают, получая помпон. Готовое изделие аккуратно подравнивают ножницами. Концы нити не обрезают.

Второй «шарик» делают меньшего размера, потому что он должен превратиться в голову кролика. После соединения двух элементов к заготовке приклеивают маленький помпон-хвостик. Эту небольшую деталь можно купить, а можно сделать своими руками с помощью обычной вилки.

Затем приступают к декорированию поделки. Ушки зверька вырезают и склеивают из фетра двух цветов, глазки и носик делают из бусин либо пуговиц. Для первых берут черную фурнитуру, для второго — розовую. Дополнительная операция (по желанию) — приклеивание усов из лески.

Вязаные новогодние символы 2023 года

Это самый сложный способ, который покажется простым тем рукодельницам, которые умеют вязать крючком либо спицами. Для создания симпатичных игрушек необходима пряжа, а цветовая гамма зависит от будущего зверька.

Если мастерица хочет получить почти настоящего кролика, то лучше отдать предпочтение черным, белым или серым ниткам. Когда в планах изготовление сказочного персонажа, строгих ограничений нет. В этом случае автор может выбрать желтую, розовую, голубую пряжу.

Зверьки из валяной шерсти

Создание такого животного отнимет немало времени. Кроме того, такая сложная работа покорится далеко не всем, и, скорее всего, не с первого раза.

Проблемой может стать не только техника, но и количество шерсти, поскольку в процессе работы ее объем уменьшается как минимум втрое. Валяние бывает сухим и мокрым, каждый из методов позволяет получить животных, которых можно назвать «супернатуралами».

Кролики из полимерной глины

Это еще одни потенциальные символы, изготовлением которых могут заняться все члены семьи. Данные изделия красивы и прочны, поэтому такими фигурками животных нередко украшают предметы мебели. Их же гостеприимные хозяева «приглашают на» праздничные столы.

Ушастые поделки могут быть изготовлены из различных материалов, но выбор модели новогоднего кролика зависит от предпочтений больших и маленьких членов семьи, а также от желания (или нежелания) создать симпатичную игрушку без сожаления о «потерянном» времени.

В завершение темы «Как сделать символ 2023 года своими руками» интересное видео: