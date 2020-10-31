Рано или поздно, но любой бытовой прибор перестает устраивать своих хозяев. Причиной «ушедшей любви» может быть его серьезная поломка, «несовместимая с жизнью», моральное устаревание техники, желание приобрести агрегат больших размеров и т. д. Однако эту габаритную технику так просто не выкинуть на свалку, поэтому владельцам приходится интересоваться, как можно от нее избавиться, затратив минимум усилий. Многие хозяева еще не прочь получить некоторую выгоду. Однако всем не помешает узнать, как можно избавиться от надоевшего или неисправного прибора, куда сдать старый холодильник за деньги. Решений существует немало, и в этом случае хозяевам останется выбрать самый привлекательный для себя вариант.

Способы избавления от техники и цели

Решений у этой задачи есть несколько, поэтому выбор способа зависит от того, чего хотят добиться владельцы. Цели их могут отличаться.

Некоторые хозяева не прочь получить на руки какую-то сумму, однако она может быть даже символической, поскольку главная задачу — избавление от холодильника. Большинство владельцев мечтает об одном — об освобождении места для нового агрегата, так как нормальное существование без него попросту невозможно. Многих устраивает только один вариант — продажа вещи с целью заработать более-менее крупную сумму.

Однако все категории хозяев старой бытовой техники не будут опечалены, если на них «свалится» вознаграждение, поэтому варианты «с наживой» все же предпочтительны для всех.

Почему нельзя выкидывать холодильник?

Немалая часть владельцев старой техники поступает мудро. «Рукастые» хозяева собирают все, что может потребоваться для того, чтобы создать одну из самодельных конструкций, которые в некоторых случаях способны заменить покупные товары. Однако далеко не все относятся к такой самодеятельности с энтузиазмом, поэтому многие предпочитают своевременно избавляться от любого ненужного «хлама».

Что делать с крупногабаритной техникой, которая отслужила свой срок, знают не все. Просто вывезти или вынести ее на помойку нельзя, поскольку в этом случае хозяевам грозит не выгода, а большой штраф — от 2000 до 5000 рублей. Наказание для организации серьезнее: сумма может составить 100000 рублей. Поэтому этот способ сразу отпадает. Второй вариант «освобождения от громадины» вовсе малопривлекателен: хозяева должны заказать и оплатить контейнер для перевозки агрегата, а потом еще отдать дополнительную сумму за его вывоз.

Существует и еще один момент, касающийся именно холодильников. Это экологическая ситуация, которую уже вполне можно назвать критической. В старых холодильниках использовался определенный вид хладагента — R22. Самый большой его недостаток — разрушение озонового слоя, защищающего жителей планеты от солнечной радиации.

В современных моделях опасный фреон уже не используют, но и в этом случае лучше узнать, куда сдать старый холодильник за деньги. Относительно новые агрегаты тоже отправляют на утилизацию, а хозяева за свою «возмездную» помощь получают выгоду.

Как освободить место для нового «помощника»?

Что делать, если старый холодильник еще выполняет свои обязанности, но хозяевам очень приглянулся удобный, симпатичный, почти безукоризненный новый агрегат? В этом случае есть несколько вариантов.

Смена «места жительства»

Если холодильное оборудование еще работает нормально, то имеет смысл подумать о его переезде на дачу, поскольку в этом случае и место освободится, и на «фазенде» будет свой прибор, гарантирующий сохранность продуктов.

Минус у этого варианта один: это тяжесть холодильника, которая требует недюжинной силы. Если в семье взрослых мужчин нет, то вместе с грузовой машиной придется нанимать грузчиков. Проблема решаема, но за деньги. Как правило, с этим этапом в любом населенном пункте проблем не возникает.

Продажа по объявлению, обращение к скупщикам

Если на даче уже есть агрегат, или «подсобного хозяйства» вовсе нет, то исправно работающий прибор можно попытаться продать. Обычно объявления с проложенными фотографиями агрегата размещают в газетах или на специальных сайтах.

Скорость покупки зависит от прибора, его внешнего вида, а также от выставленной цены. Чем меньше заявлена стоимость, тем выше шанс, что холодильник «уйдет» довольно быстро. Поэтому нужно правильно определить адекватную цену, просмотрев все подобные объявления. Роль может сыграть и время года. Чаще такие агрегаты «отрывают с руками» перед началом дачного сезона, в конце его пристроить агрегат становится сложнее.

В тех же газетах и на сайтах можно попытаться поискать объявления, касающиеся покупки холодильной техники б/у. Еще один возможный способ — звонок скупщикам старых бытовых приборов. В этом случае переезд агрегата не станет причиной головной боли. Его увезут работники скупки. Правда, на большую сумму продавцам, живущим в небольших городках, рассчитывать не придется: они смогут избавиться от старой вещи, заработав на этом 500-1000 рублей.

Скупка техники б/у крупными компаниями

Этот способ максимально удобен, но он доступен лишь тем, кто живет в больших городах. Как правило, там есть крупные компании, которые занимаются скупкой любой старой техники, причем не только габаритной. Сдать можно швейные машины, СВЧ-печи, пылесосы, телевизоры, газовые плиты, стиральные машины, холодильники и т. д.

Все услуги организации предоставляют: владельцам не придется заниматься транспортировкой агрегата. Грузчики все сделают сами. Они упакуют, вынесут холодильник, потом хозяевам заплатят. Сумма зависит от состояния прибора и его марки. Например, за холодильник есть шанс получить от 250 до 9000 рублей. Почти новые приборы можно продать по более высокой цене: например, за современный агрегат некоторые компании согласны отдать до 20 тысяч рублей. Оценкой бытовых приборов в организации занимается грамотный специалист.

Иногда таким же образом можно избавиться от неисправной техники, но в этом случае ее хозяевам не приходится рассчитывать даже на минимальное вознаграждение. Зато из дома/квартиры ее вынесут бесплатно.

Безвозмездная передача новому владельцу

Старые приборы не всегда и не все готовы покупать, поэтому иногда гораздо быстрее и проще избавиться от холодильника другим способом — отдать бесплатно родственникам, друзьям, знакомым или соседям. В этом случае владельцам тоже не придется самостоятельно организовывать переезд агрегата. Если заранее поставить условие, то этим займется заинтересованное лицо — его новый хозяин.

Как избавиться от неработающего холодильника?

Далеко не все интересуются тем, куда сдать старый холодильник за деньги. Многие владельцы готовы отдать его бесплатно, их главная цель — быстрое освобождение места для нового, жизненно необходимого агрегата. Дело совсем не терпит отлагательств, если старый холодильник «приказал долго жить», и ремонту уже не подлежит. Способов избавления от неисправного прибора есть несколько, однако не все из них гарантируют отсутствие проблем.

«Волшебное превращение» старого прибора

Это первый, самый логичный выход, так как старый холодильник можно использовать по-разному. Одни хозяева увозят его на дачу или в деревенский дом, где агрегат становится мебелью для хранения различных вещей, инструментов, которые можно удобно разместить на его полках.

Другие находчивые владельцы делают из холодильников мини-погреба для хранения овощей, фруктов или прохладительных напитков, парники либо мини-теплицы. Третьи превращают агрегаты в самые полезные устройства — в инкубаторы, в коптильни для мяса, рыбы и т. д.

Транспортировка к контейнерам

Существует два возможных варианта. Один из них не лучшее решение, другой — настоящее спасение.

Обычные контейнеры

Такую операцию обычно проворачивают «под покровом ночи»: холодильник относят к мусорным контейнерам. Вариантов развития событий есть два: прибор либо заберут жильцы из соседних домов, либо это сделает специальный грузовик, обслуживающий контейнеры.

Однако в этом случае такая предприимчивость может закончиться серьезным штрафом. Причина — фреон, оставшийся в контуре холодильника. Поэтому перед удалением агрегата из дома необходимо откачать хладагент, а эта операция тоже стоит денег. Еще одно препятствие на пути к данной цели — специалист, которого еще необходимо найти, а это не везде возможно сделать.

Специальные контейнеры-бункеры

Это законный путь, однако такие хранилища для габаритных отходов устанавливают не в каждом городе. Чтобы узнать, есть ли они в конкретном населенном пункте, где находятся такие контейнеры-«лодочки», лучше позвонить в Управляющую компанию. Для сельских жителей тоже могут быть предусмотрены такие места для сбора старой техники. Информацию о них можно узнать в поселковой администрации.

Оформление вывоза на свалку

Это еще один вариант, доступный не в любом населенном пункте. Решение проблемы — обращение в фирму, которая занимается сбором и транспортировкой крупногабаритной техники на свалку. В этом случае хозяевам придется искать частную компанию, имеющую лицензию на такой род деятельности.

Надо сказать, что этот способ обещает не доходы, а расходы. Сотрудники организации освободят хозяев от неработающего прибора, но за это им придется отдать около 2000-2500 рублей. В небольших городках проблема может быть в другом: компании, вывозящие технику на свалку, есть далеко не во всех населенных пунктах.

На запчасти, в металлолом

Холодильники — агрегаты, состоящие из большого количества компонентов, которые можно отсоединить, а затем сдать в металлолом или на запчасти. В этом случае хозяева вправе надеяться на получение некоторой выгоды. Однако на практике дело чаще обстоит по-другому.

Первая причина — необходимость удаления фреона, а эта услуга платная, поэтому большая выгода становится сомнительной. Поскольку недостатка в подобных газетных объявлениях нет, сначала владельцы связываются с найденной организацией. Поиск тоже способен превратиться в проблему, потому что некоторые фирмы работают только с юридическими лицами, а другие принимают исключительно металлические детали.

Если прибор относительно новый, то ценность могут представлять некоторые исправные рабочие узлы. Например, компрессор или датчики с большой долей вероятности заинтересуют мастера, занимающегося ремонтом оборудования, но и в этом случае трудно надеяться на большую сумму. От пластиковых деталей хозяевам в любом случае надо будет избавляться самостоятельно.

Обмен старого агрегата на купон

Что это такое? Это покупка нового холодильника взамен старого, за счет сдачи которого будущие хозяева современной техники получают относительно большую скидку. Такие акции дважды в год проводят крупные сетевые магазины — М.Видео и Эльдорадо. Причины, подвигнувшие ритейлеров на такое оригинальное решение, — высокий уровень энергопотребления старых моделей по сравнению с новым оборудованием, более экономичным.

Какая выгода ждет покупателя? Во-первых, бесплатный вывоз старого (работающего или неисправного) прибора, во-вторых, скидка (чаще — до 10%, реже — до 20-30%). Минусы у программы тоже есть. К ним относится:

время проведения программы: акция проходит только дважды в год — обычно весной и зимой;

невозможность получить на руки «настоящие деньги», так как приходится довольствоваться купоном на скидку;

ограниченный ассортимент техники, условие, не позволяющее собрать большое количество старых приборов, чтобы «заработать» большую скидку на один крупный агрегат.

Теперь о выборе моделей. Скидки дают на определенный вид приборов. Это касается приобретения инверторных моделей, которые не только берегут электроэнергию, но и работают значительно тише. С другой стороны, инверторная техника еще мало знакома потребителю, поэтому вопрос о целесообразности такой замены должны решать только сами будущие хозяева модели.

Предприятия, занимающиеся переработкой

Куда сдать старый холодильник за деньги? Лучше туда, где им будут заниматься специалисты. Это самый оптимальный вариант, так как все этапы выполняются компанией, которая специализируется на сборе и переработке крупной бытовой техники. Если говорить исключительно об операции «Утилизация холодильников», то процесс состоит из следующих этапов:

Хозяева звонят в компанию, чтобы подать заявку на утилизацию. После этого заключается договор, перед этим обсуждаются условия оплаты. Работники предприятия приезжают, выносят прибор из дома/квартиры и транспортируют агрегат. Технику доставляют на склад (полигон), где сначала из контура откачивают хладагент, а потом холодильник разбирают. После тщательной сортировки материалов и электроники отходы прессуют и отправляют вторсырье на перерабатывающие заводы.

После перерабатывающего комбината полученное сырье вновь отправляют на производство холодильников. Процесс утилизации происходит под контролем поднадзорных органов. Корректно проведенная операция позволяет получить из старого агрегата:

цветной металл — алюминий, медь: от 4 до 8 кг;

пластмассу — от 5 до 10 кг;

сталь — 15-20 кг.

Масштабы экономия не очень понятны, когда речь идет всего об одном переработанном холодильнике, поэтому лучше привести один из примеров. Пользу утилизации пластика подтвердят следующие цифры: из 2 тонн отходов производят тонну новых агрегатов. А это дает возможность сэкономить 900 л нефти.

Есть много способов избавиться от ненужного прибора. Существует несколько ответов на вопрос, куда сдать старый холодильник за деньги. Лучшим вариантом остается его корректная утилизация, поскольку даже от прибора, выполняющего другие функции, рано или поздно, но придется избавляться.

Куда сдать старый холодильник за деньги?

Ответ на вопрос зависит от того, где живут хозяева «обузы», от которой они хотят быстрее избавиться. Сдать неработающие агрегаты можно в несколько организаций.

Государственные компании, занимающиеся утилизацией оборудования. Они вывозят как работающую, так и сломанную технику. Все затраты на вывоз и переработку вторсырья им компенсирует государство. Частные фирмы, которые специализируются на утилизации и ремонте различной бытовой техники. В этом случае неисправные холодильники сначала становятся поставщиками различных узлов, которые еще находятся в рабочем состоянии.

Есть еще один вид «спасения»: это компании-посредники. Они занимаются скупкой рабочих и неисправных приборов, перепродажей вторсырья на перерабатывающие комбинаты. В этом случае их затраты компенсирует завод, а бывшие владельцы холодильников тоже не остаются без награды — они получают процент от продажи.

Безусловно, утилизация — мероприятие полезное и выгодное для хозяев, причем с любой стороны. Обращение в компанию, представляющую подобные услуги, даст возможность не только без проблем избавиться от старого прибора, но и избежать денежных штрафов, одновременно пополнив бюджет.

Второй привлекательный вариант — «акционно-утилизационные» программы, позволяющие бесплатно освободиться от старого прибора и за более привлекательную сумму получить новый агрегат. Какой из способов выбрать, решают владельцы, так как оба пути избавления от габаритного прибора достойны рассмотрения. Следующее видео расскажет, как и куда сдать старый холодильник за деньги: