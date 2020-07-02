Автоматизированная техника значительно облегчает жизнь своих владельцев. Самыми полезными считаются стиральные и посудомоечные машины. Однако и они иногда могут преподнести неприятный сюрприз. Если старые приборы заставляли только догадываться о возможной поломке, то современное оборудование умеет проводить самодиагностику, а результаты проверки показывает на дисплее. Раньше о неисправности машины сообщали миганием, которое было не слишком удобно. Теперь появились более «умные» модели, поэтому их хозяевам не приходится заниматься подсчетами сигналов и вызывать мастера, чтобы найти причины неполадки. О них проинформируют коды ошибок посудомоечных машин, которые непрерывно следят за состоянием всех узлов. Но не во всех случаях на информацию можно полагаться безоговорочно. Нередко точную диагностику в состоянии провести только мастер, «вооруженный» специальным диагностическим оборудованием.

Коды ошибок посудомоечных машин

Что такое коды ошибок? Это свидетельство любого отклонения параметров от нормы. Каждая помеха имеет свое буквенно-цифровое обозначение, оно выводится на дисплей. Когда случается аварийная остановка, на панели высвечивается литера «E» (Error). В некоторых моделях ее заменяет буква «F» (тоже «ошибка», но по-немецки — Fehle).

Небольшая «компания» фирм-производителей использует другое сочетание — AL и цифры от 01 до 99. Цифровой номер — это код неисправности. Однако помощь — мигание индикатора — тоже используется некоторыми производителями. В этом случае код состоит из литеры «i» и цифры, либо нескольких. Он или выводится на дисплей, или дополнительно сопровождается миганием.

Если посудомоечная машина еще на гарантии, то ее диагностикой и ремонтом должны заниматься мастера сервисного центра. Когда гарантийный срок закончился, хозяева могут узнать, что означает появившееся сообщение, а потом, если работа не слишком сложна, попытаться эту проблему самостоятельно устранить.

Основные ошибки продукции AEG, Electrolux, Zanussi

Модели этих посудомоечных машин (ПММ) как раз имеют различные виды индикации. Одни выводят код ошибки на дисплей, другие отображают ее, сопровождая миганием индикатора. Надо отметить, что информация не обо всех неисправностях выводится на дисплей. Как правило, машины показывают только те ошибки, с которыми хозяева могут справиться самостоятельно. Остальные коды, часто с подкодами (например, i41, i42) видны только в диагностическом режиме. Поэтому сначала надо привести те из них, что доступны в обычном режиме. Это коды i10-i60. Следующие сообщения — от i70 и далее — посудомоечные машины AEG, Electrolux, Zanussi скрывают от «непосвященных».

i10

В агрегат по какой-то причине не поступает вода: необходимый ее уровень не достигнут. После того как обнаруживается эта проблема, мойка останавливается, сливной насос включается в работу.

Причины:

слабый напор;

владельцы забыли открыть воду;

проблема со шлангами: протекает либо пережат заливной кран, во время подключения сливного была допущена ошибка.

Нередко код такой ошибки высвечивается из-за поломки (либо засора фильтра) заливного клапана. Другая потенциальная неприятность — выход из строя прессостата (датчика уровня воды). В этом случае необходима диагностика, чистка заливного тракта либо замена детали.

i20

В этом случае проблема прямо противоположная: вода не сливается. Причин тоже может быть несколько. В список входит:

засор либо другая неисправность сливного клапана;

засорение сливного фильтра;

дефект сливного насоса.

Как и в предыдущей ошибке, в появлении кода i20 может быть «виноват» прессостат, его поломка.

i30

Срабатывание «Аква-стопа» из-за обнаружения протечки воды, которая вдруг появилась в поддоне посудомоечной машины. Мытье посуды прекращается, начинает работать сливной насос. Сначала убеждаются в «правоте» прибора, поэтому первым делом проверяют поддон.

Потенциальные причины:

протечка сливного насоса, который, с большой долей вероятности, придется менять;

течи на других участках: проверить нужно дверцу, ее манжету, дозатор, камеру, шланги — сливной и заливной, внутренние патрубки.

Спровоцировать эту неисправность может неисправность датчика, контролирующего утечку воды. Необходимо провести диагностику. Если поломка подтвердится, то придется заменять элемент.

i50

Этот код ошибки свидетельствует о проблемах в цепи симистора, который управляет приводным двигателем циркуляционного насоса. Чаще всего такое ЧП происходит из-за короткого замыкания. Для диагностики неисправностей электронного контроллера необходимо «вмешательство» квалифицированного специалиста.

i60

В этом случае возможны варианты: либо вода нагревается плохо, либо, наоборот, обнаружен перегрев. Возможные источники проблемы:

датчики: сенсор уровня воды или термодатчик, в этом случае может потребоваться диагностика и замена неисправного элемента;

обрыв цепи управления ТЭНом, он требует ее прозвонить, восстановить проводку, подтянуть контакты;

выход из строя водонагревателя, «лечение» — его замена.

Такие же коды ошибок посудомоечных машин AEG, Electrolux, Zanussi появляются на дисплее, если происходит сбой в работе контроллера. В этом случае нужен квалифицированный мастер для его замены.

i70

Этот код свидетельствует о недопустимом сопротивлении NTC датчика. Причины — короткое замыкание, отсоединившиеся контакты. Мытье посуды не прекратится, но процесс будет происходить без нагрева. Потенциальные причины — сбой в работе главной платы управления, нарушение в электроцепи датчика, выход из строя термистора.

i80

Такая информация появляется, если становится невозможен обмен данными между EEPROM (памятью) и микропроцессором из-за произошедшего сбоя. Так как оба элемента находятся на системной плате, для проверки цепи, наличия питания в микросхеме и для проведения ремонта необходимо обращаться к специалисту.

i90

Эта ошибка — некорректная конфигурация оборудования — высвечивается при включении посудомоечной машины из-за несовпадения контрольных сумм, из-за неисправности платы управления. Результат — блокировка работы прибора. Исправление — обновление прошивки блока управления или его ремонт, либо ввод корректного кода конфигурации.

iA0

Здесь блокировка не дает работать разбрызгивателю. В такой неисправности может быть виновата посуда, которая не дает ему вращаться. Другие, более серьезные причины — неисправность датчика, определяющего скорость вращения устройства, проблемы с контроллером.

Остальные, скрытые коды:

iB0. Такой код появляется, если случился выход из строя датчика мутности воды. Источники проблемы — сам датчик или контроллер. iC0. Ошибка обмена данных между платой дисплея и модулем управления. Можно предположить неисправность одного или обоих элементов. iAd0. На контроллер не поступает сигнал от тахогенератора двигателя. Причина может крыться в датчике, поломке тахогенератора, конденсатора либо самого двигателя.

Последний код в списке — iF0. Эта информация означает, что не происходит долива воды во время мытья посуды. Такие проблемы вызывает большое количество пены, засорение фильтра, неисправность реле давления, нарушения в его цепи.

Коды ошибок посудомоечных машин Bosch, Siemens, Miele

В данных приборах информация об ошибках чаще выводится на дисплей в универсальном формате — E<код>. Однако в некоторых моделях префикс другой — «F». Еще одна особенность моделей этих производителя — коды, которые могут обозначать различные ошибки. Надо обратить внимание и еще на один факт: сообщения «E01» и «E1» свидетельствуют о разных неисправностях. Ошибки программного обеспечения провоцируют одновременное мигание всех индикаторов.

E01, E05

Он означает неполадку, появившуюся в главном блоке управления. В этом случае лучше не рисковать, а сразу вызвать специалиста. Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно, это проверить напряжение электросети.

E1, F1

Нет возможности включить нагрев. Эта ситуация возникает из-за ошибок электроники или одного (нескольких) из датчиков. Причины:

поломки датчиков — термодатчика (термистора) либо прессостата;

слишком высокий уровень воды из-за неисправности прессостата;

обрыв цепи управления ТЭНом, замыкание в нем, утечка на корпус;

сгоревший водонагреватель.

В проблемах может быть повинен контроллер. В большинстве случаев лучше вызывать мастера.

E02, E04

Нагрев отсутствует из-за неисправности электроники. Причиной чаще является выход из строя реле ТЭНа. Происходит «забастовка» из-за отошедшего контакта, обрыва провода. Исправление — восстановление цепи либо замена электронной платы.

E2, F2

Эти ошибки тоже относятся к температуре нагрева, но в них виноват неисправный датчик NTC. Проблема может скрываться в цепи между ТЭНом и термодатчиком, либо в самом NTC. Неисправность датчика или контроллера требует диагностики и замены элементов.

E03

Не работает сушка из-за неисправностей в электронике. В этом случае проблема скрывается в реле дополнительного ТЭНа. Оно либо сгорело, либо где-то случился обрыв цепи, или ослабление контактов.

E3, F3, E1, F10

Не заполняется бак. Следствием этой ошибки станет либо невозможность запуска посудомоечной машины (в старых агрегатах), либо ее остановка через минуту (в новых моделях). Причины — неплотно закрытая дверца, слабый напор воды, засор/дефект шланга или входного клапана. Возможен выход из строя прессостата, обрыв в проводке или отошедшие контакты.

E4, F4

Неэффективная работа разбрызгивателя. Первый «подозреваемый» в неисправности — датчик (переключатель) потока. Поэтому надо проверить целостность цепи, возможен засор датчика или его поломка. Работу разбрызгивателя может блокировать посуда, либо возникли проблемы с контроллером.

E5, F5

Слишком высок уровень воды в камере. В этом случае виноват засор или неисправность в линии подачи воды. Возможно, что не способен функционировать прессостат, произошел обрыв цепи. Заливной клапан также может работать некорректно, это становится причиной непрекращающегося поступления воды. Еще один вариант — сбой электроники.

E06

Отсутствует сигнал о закрытии дверцы, поэтому мойку запустить невозможно. Сначала надо проверить замок дверцы, его можно починить самостоятельно. Следующий потенциальный провокатор — датчик ее закрытия. Причиной нередко становится обрыв связи между ним и контроллером, а также неисправности в работе последнего элемента.

E6, F6

Поломка аквасенсора, контролирующего качество воды. После появления этой ошибки владельцам сначала нужно почистить камеру. Если операция прошла безуспешно, то проверяют цепь датчика на обрыв, потом сам прибор. Источником такой проблемы может быть контроллер. В этом случае вызов мастера — единственный выход.

E07, E10, F10

Поломка вентилятора сушки. Логичный вывод — обрыв цепи, управляющей прибором. Поэтому первым делом проверяют ее целостность и качество контактов. Не исключается выход вентилятора из строя, а также неисправность датчика, контролирующего его работу. Последний вариант — какая-то проблема в контроллере.

E7, F7

Эти коды ошибок посудомоечных машин Bosch, Siemens и Miele свидетельствуют о невозможности оборудования слить воду из камеры из-за какой-либо помехи. Отверстие слива может перекрывать неправильно размещенная посуда, другая возможная причина — его внезапное засорение.

E08, E8, F8

Низкий уровень воды в камере попросту не дает нагревателю включиться. В этом случае неисправность обнаруживает циркуляционный насос, который определяет, что воды в нем недостаточно. Причины — некорректно установленный слив, протечки, либо неисправности, аналогичные коду ошибки Е3.

E09, E9, F9

Их появление провоцирует разрыв цепи нагревательного элемента — ТЭНа. При разомкнутой цепи сигнал от него не поступает. Происходит «авария» из-за отошедшего контакта, обрыва проводника. Такие коды высвечиваются, если сгорел ТЭН, либо вышло из строя реле, которое управляет работой нагревателя.

E11, F11

Эта ошибка указывает на неисправность температурного датчика (термистора). Она заключается либо в полном отсутствии сигнала, либо в выводе на дисплей неверной информации. Причины — тот же обрыв цепи или неисправность датчика. В этом случае проблема может возникнуть из-за сбоя в работе блока управления.

E12, F12

Такая информация свидетельствует о не слишком большой проблеме — о недостаточно эффективной сушке. Данную неисправность победить относительно легко: ее вызывает чересчур толстый слой накипи (известкового налета). Такую проблему можно быстро устранить самостоятельно.

E13, F13

Эта неприятность связана со слишком высокой температурой воды, поступающей в бак посудомоечной машины. Предел составляет 75°. Если на дисплее возникает такая ошибка, то можно заподозрить некорректную работу термодатчика (нужно вернуться к описанию кода E11).

E14, F14

Данные коды ошибок посудомоечных машин высвечиваются при возникновении неисправности датчика, контролирующего расход воды (геркона). Причина — невозможность контролировать уровень воды, заливаемой в камеру. В этом случае проверяют цепь, датчик и контроллер.

E15, F15

Это срабатывание системы «Аква-стоп». В поддоне по разным причинам обнаруживается вода. Чтобы попытаться найти источник, осматривают все участки — корпус, шланги, места их соединения. Протечка насоса потребует замены оборудования. Возможна неправильная работа датчика утечки воды.

Остальные коды ПММ

Коды ошибок посудомоечных машин Bosch и их «коллег» по неисправностям многочисленны, поэтому с оставшимися сообщениями лучше познакомиться бегло.

E16, F16 — протечка заливного клапана или водомера (датчика потока). Причиной могут быть «глюки» прессостата, либо «анормально» большое пенообразование. E17, F17 — перелив или слишком сильный напор воды. Из-за давления заливной клапан не в состоянии справиться с работой. Можно устранить проблему вручную — прикрыть кран подачи. Неисправный датчик уровня или отказавший заливной клапан требуют замены. E18, F18 — недостаточное количество воды в баке. Виновник — заливной клапан. Другие возможные неполадки указаны в описании кодов E3, E Следующий — E19, F19 — внутренняя ошибка. В этом случае выход один: владельцам ПММ необходимо обратиться в сервисный центр. E20, F20 — поломка циркуляционного насоса. Потенциальные причины — посторонний предмет, попавший в лопасти, обрыв цепи двигателя, неисправности тахогенератора, конденсатора и т. д. E21, F21 — блокировка насоса. Чтобы понять причину надо посмотреть описание кодов E20 и E3 (слабый напор воды). E22, F22 — проблемы слива из-за засора или отказ сливного насоса. Засор может быть в шланге, поддоне, сливном фильтре и насосе (на лопастях). Возможна его протечка и поломка. Другие провокаторы — обрыв цепи, неисправности прессостата либо сбой электроники. E23, E24 – поломка сливного насоса. Причины те же, что и при ошибке E20. Коды E24, F24, E25, F25 означают проблемы со сливом. Найти «виноватых» можно в описании кода Е22. E26, F26 — неисправность датчика потока воды. Сначала проверяют цепь, потом сам прибор, затем электронику, им управляющую. E27, F27 — недостаточное напряжение электросети. Если проблема не в питании, то она внутри оборудования, поэтому путь один — обращение в сервисный центр.

Последние коды ошибок посудомоечных машин (с E28 до E30) дублируют уже описанные. Поэтому при поиске причин нужно смотреть уже «разобранные» неисправности. Например, E28 и F28 — это Е6, E29, F29 — E27, а E30, или F30 — также E27.

Неисправности посудомоечных машин Ariston, Indesit

У продукции этих производителей коды ошибок посудомоечных машин не так многочисленны, но привести их все-таки нужно. Однако уже без причин, которые вызывают неполадки.

AL01 — срабатывание системы Аква-стоп. AL02 — нет поступления воды в камеру. AL03 — не получается слить воду. AL04 — проблемы с датчиком NTC. AL05 — неисправность датчика уровня или циркуляционного насоса. AL06 — нарушения в работе заливного клапана. AL08 (AL07 не используют) — неисправность NTC. AL09 — проблемы с распознаванием программного обеспечения. AL10 — отказ нагревательного элемента (ТЭНа).

AL99 — последний, отличающийся код. Он свидетельствует о том, что связь с машиной установить невозможно. Причины неисправности — проблемы с модулем управления или с кабелем (питанием).

Коды ошибок посудомоечных машин знать нужно, чтобы понять, насколько «страшное» произошло ЧП. Но попытка самостоятельно реанимировать или устранить серьезные неисправности — путь не самый лучший, причем даже в том случае, если гарантия на агрегат уже закончилась.

Однако когда у мастера есть базовые знания и непреодолимое желание «покопаться» в начинке ПММ, а финансы позволяют приобрести нужные (испорченные) элементы, то препятствий для него, можно считать, не существует.

Подробный обзор и разбор кодов ошибок популярной продукции (Bosch) можно увидеть и услышать в этом видео: