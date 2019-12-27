Строительство собственного дома — работа масштабная, всегда вызывающая множество вопросов. Один из них — тип домашнего отопления, при выборе которого часто возникают затруднения. Существует лишь два потенциальных кандидата — однотрубная и двухтрубная конструкция, но у каждой из них есть как достоинства, так и недостатки. Виды отличаются способом доставки теплоносителя, поэтому ответить на вопрос, какая система отопления лучше: однотрубная или двухтрубная, можно только после близкого знакомства с обеими. Только досконально изучив оба варианта, принципы их работы, плюсы и минусы, можно принять взвешенное решение в пользу одного.

Чем отличаются системы?

Многие владельцы, оказавшиеся на перепутье, не могут решить, какому из видов отопления все же отдать преимущество. Ассортимент невелик, конструкций всего две: это однотрубная или двухтрубная схема. При выборе учитывают метраж, этажность дома, бытовые потребности, желание (или возможность) потратить на благоустройство приличную сумму.

В однотрубной системе тепло распространяется, последовательно нагревая комнаты, только по одной трубе. Ее «соперница» предусматривает два трубопровода: первый подает теплоноситель в отопительные приборы, второй отводит от радиаторов отработанную, остывшую жидкость для последующего ее нагрева в котле.

Еще одна тема для рассмотрения — открытые и закрытые системы. Эти типы имеют несколько серьезных отличий.

Место установки расширительного бака. Открытое отопление подразумевает его монтаж в верхней точке задания. Для закрытого типа место не важно. Открытое отопление нуждается в прокладке труб большого диаметра, а они в помещениях выглядят не лучшим образом, монтаж их тоже более сложен. Постоянное давление в закрытой системе позволяет использовать более узкие трубы. Последняя потребует больших расходов, однако большое преимущество закрытых конструкций — меньший диаметр контуров, он дает возможность относительно легко их монтировать, а потом так же просто замаскировать.

Чтобы понять принцип действия, разобраться в особенностях обеих конструкций, их нужно изучить поближе. Только знание нюансов позволит хозяевам будущего дома выбрать оптимальный для себя вариант.

Однотрубная система отопления

Это типичная конструкция для обогрева многоквартирных домов. Она достаточно проста, так как в этом случае имеется всего один замкнутый трубопровод для циркуляции теплоносителя. Схема элементарна, она основана на принципе расширения нагревающейся жидкости. Вода, проходящая через котел, нагревается, затем, из-за создаваемого давления и разницы температур, следует по стояку в верхнюю точку системы.

Там она попадает в расширительный бак, где накапливается до определенного уровня. Потом жидкость течет по нисходящей трубе, последовательно заполняет радиаторы, которым отдает тепло. Первые отопительные приборы получают максимально горячую жидкость, следующие радиаторы — расположенные дальше — частично остывшую. Охлажденный теплоноситель, пройдя весь путь, снова оказывается в котле. Таким образом, круговорот воды продолжается. Есть системы закрытые и открытые.

Стояк у однотрубной конструкции один. Его расположение зависит от этажности зданий: в одноэтажных домах оптимальной будет горизонтальная схема, в многоэтажках — вертикальная. В последних, высоких, домах устанавливают промежуточный насос, задача его — создание необходимого давления в трубопроводе. Если количество этажей невелико, а площадь комнат маленькая, то однотрубный вид отопительных систем работает достаточно эффективно. Использование насоса в схемах большой протяженности позволяет добиться более равномерного распределения тепла.

Качество отопления, стоимость монтажа, во многом зависит от вида подключения. При диагональном соединении радиаторов гарантируется лучшая теплоотдача, однако используется этот вариант не слишком часто. Причина — необходимость большего количества труб. Нижнее подключение экономичнее из-за меньшего расхода материала. Выглядит оно (с эстетической «колокольни») тоже более предпочтительно.

Достоинства

Частное здание небольшой площади — повод предпочесть именно однотрубный вариант системы, так как обустройство этой конструкции обещает:

относительную легкость проектирования этого вида отопления;

не слишком большие расходы на оборудование, материалы;

устойчивые гидродинамические характеристики;

безопасную циркуляцию жидкости;

удобный монтаж.

Недостатки

Ответить на вопрос, какая система отопления лучше: однотрубная или двухтрубная, нельзя, если не привести список минусов, а они есть у обоих видов отопления. Владельцы домов с однотрубным типом отопления могут столкнуться с:

неравномерным нагревом радиаторов, располагающихся на разном расстоянии от котла;

сложностью при исправлении ошибок, если они были допущены на этапе проектирования;

недостаточным количеством радиаторов, которые можно разместить на одном стояке;

невозможностью регулировать расход теплоносителя;

трудностью при необходимости замены элементов;

высоким гидродинамическим сопротивлением;

относительно большими теплопотерями.

Зависимость элементов друг от друга, их непрерывное взаимодействие может сильно усложнить работу при демонтаже какого-либо участка. Однако это единство всех составляющих одновременно является также достоинством однотрубного отопления, получившего большое распространение.

Двухтрубная отопительная система

Основное конструктивное отличие этой схемы — два контура, по которым циркулирует теплоноситель. Первый предназначен для подачи горячей жидкости к радиаторам, второй — для возвращения охлажденного теплоносителя в котел. В этом случае тоже получается замкнутый круг. Именно пара взаимосвязанных контуров — самый «отталкивающий» момент для многих владельцев частных домов. Большая длина магистралей, непростая разводка — причины нелюбви к двухтрубным конструкциям.

Двухтрубные отопительные системы также бывают открытыми или закрытыми. Разница между ними — наличие разных конструкций расширительного бака. Закрытые конструкции более практичны, удобны в эксплуатации. В них в роли бака используют мембранные емкости, их отличие — полная безопасность. Они позволяют добавлять в схему (или отключать) нагревательные приборы либо целые ветки, сильно упрощают регулировку системы.

Есть два основных вида соединения элементов двухтрубной конструкции — вертикальное и горизонтальное. В первом случае трубы подсоединяют к вертикальному стояку для каждого этажа отдельно. Это вариант удобен, почти идеален для двух- или трехэтажных домов или коттеджей. Воздушные пробки в этом случае владельцам не страшны.

Горизонтальную разводку, имеющую верхнее (на чердаке, под потолком) или нижнее (в подвале, под полом) расположение, обычно используют для одноэтажных строений большого метража. Или для больших зданий с несколькими этажами, если необходима поэтажная регулировка. Воздушные пробки устраняют с помощью кранов Маевского, их устанавливают на радиаторах.

Сейчас появился еще один вид системы — лучевое отопление. В этом случае распределение горячей жидкости идет через коллектор. Возможна регулировка: как скорости движения, так и температуры теплоносителя.

Плюсы

Какая система отопления лучше: однотрубная или двухтрубная? Если иметь в виду качество обогрева, то второй вариант имеет большое преимущество: это равномерный нагрев всех радиаторов, независимо от их удаленности от котла. Среди других плюсов:

терморегуляция, которую можно предусмотреть на стадии проектирования отопительной системы;

параллельное подключение элементов, дающее возможность относительно простой замены каждого из них;

возможность добавления новых радиаторов, если хочется повысить эффективность обогрева;

шанс продлить отопительную конструкцию в любом направлении: как горизонтальном, так и вертикальном;

легкое устранение любых технических ошибок непосредственно во время монтажа;

простые ремонтные работы, легкое обслуживание радиаторов.

Минусы

Самый большой недостаток этой системы — более высокая стоимость работ. Но есть и другие поводы задуматься о целесообразности ее реализации. К ним относят:

большое количество коммуникаций, их придется прятать, а значит, неминуемы новые расходы, из-за этого могут возникнуть сложности в обслуживании;

нужность принудительной циркуляции электрическим насосом;

требовательность к автору при составлении довольно сложного проекта;

монтаж, занимающий гораздо больше времени, отнимающий немало сил;

необходимость покупки большого количества труб для разводки, кранов, регулирующих подачу теплоносителя на каждом радиаторе.

Если сравнивать преимущества и существенность недостатков, то перевес будет на стороне первых, однако сложность проекта, масштаб работ отпугивает многих. Обычно на этом варианте останавливаются те, для кого главное требование к отоплению — его качественность в холодное время года.

Особенности монтажа

Обустройство однотрубной и двухтрубной системы отличаются очень сильно: монтаж первого вида отопления выглядит гораздо привлекательнее, потому что он гораздо проще.

Однотрубное отопление

Эти системы бывают вертикальными или горизонтальными. Для многоэтажных домов используют первую схему разводки. Все нагревательные приборы подключают сверху вниз. Горизонтальная разводка — последовательное соединение всех радиаторов в ряд, по горизонтали. Недостаток в обоих случаях один: это частое возникновение воздушных пробок. Есть три типа подключения: помимо диагонального и нижнего существует возможность бокового соединения.

Так как экономическая целесообразность не самый последний критерий, то эти системы не стоит сбрасывать со счетов. Чтобы обеспечить такому отоплению большую эффективность, применяют меры для их усовершенствования. Например, создают байпасы, предназначенные для регулировки нагрева определенных отопительных приборов.

Это отрезки трубы, которые создают обводное движение жидкости из прямой трубы в обратную. Таким образом, контур радиатора жидкость минует. На байпасы устанавливают вентили (обычно шаровые краны), клапаны, предназначенные для перекрывания потока теплоносителя. Есть возможность монтажа на радиаторы терморегуляторов: или для каждого из них, или для системы в целом.

Этот процесс относительно быстр, прост. Сначала устанавливают котел, затем монтируют трубопровод. Те участки, где проектом предусмотрены радиаторы и байпасы, снабжают тройниками.

Система, работающая по принципу естественной циркуляции, требует соблюдать уклон в 30-50 мм на метр длины. Трубопроводу с принудительной циркуляцией необходимы 10 мм на метр. Большое количество изгибов устраивать не рекомендуют. Для последней конструкции необходим монтаж циркуляционного насоса. Так как они не предназначены для эксплуатации при высоких температурах, оборудование устанавливают около входа обратной трубы котла. Монтаж расширительного бака зависит от его типа. Емкости открытого типа монтируют в самой высокой точке системы, Для закрытого бака ограничений нет, однако лучшее место — поблизости от котла. Устанавливая радиаторы, используют специальные кронштейны, которые обычно идут в комплекте. Монтируют отопительные приборы под окнами, но в любом правиле могут быть исключения.

Последний этап монтажа — установка дополнительных элементов системы — вентилей, заглушек, кранов Маевского. Проверяют установленную цепь радиаторов воздухом или водой. Если испытания проходят успешно, то следует ее пуск в эксплуатацию.

Двухтрубные системы

Эти конструкции уже требуют протягивания двух трубопроводов, что само по себе обещает вдвое больший объем работ, это как минимум. Если проект предусматривает отопление с верхней разводкой, то работа идет по следующему сценарию:

Сначала устраивают верхнюю линию системы, отходящую от котла, продвигающуюся над радиаторами. На концах соединительных участков трубопровода монтируют тройники. После окончания установки верхней разводки к тройникам присоединяют верхние патрубки отопительных приборов, между ними монтируют вентили. Нижнюю линию трубопровода устраивают ни линии (уровне) цоколя, по периметру помещений. Эти элементы монтируют к нижним выходам радиаторов. Последний участок трубопровода-отвода соединяют с котлом, предварительно установив между ними циркуляционный насос.

Главный минус этот системы — необходимость установки расширительного бака в чердачном помещении, поэтому отопление с нижней разводкой применяют на практике чаще. В этом случае есть возможность монтировать емкость в теплом помещении: такое решение позволяет увеличить теплоотдачу — дополнительно отапливать жилое помещение. Отводящий контур располагают на том же уровне, а подающий к нему — гораздо ближе, чем в первом варианте. Но в этом случае устройство принудительной циркуляции — условие обязательное.

Какая система отопления лучше: однотрубная или двухтрубная?

Главный критерий для выбора — здание, число его комнат, их размеры. С одноэтажными домами небольшой площади, как правило, хозяевам вполне по силам обеспечить качественное отопление однотрубными системами. Обогрев в этом случае будет относительно равномерным, работа не отнимет максимум времени, а расходы на обустройства дома не станут катастрофическими.

Солидные здания, имеющие несколько этажей и большое количество комнат, требуют более совершенной, энергоэффективной конструкции, работающей с насосами. Поэтому экономия здесь не должна стоять во главе угла, ведь главное в доме — комфорт. Большие затраты, без сомнения, в скором времени окупятся: возможность покомнатного регулирования температуры с помощью термостатов (термоголовок) делает двухтрубные системы более экономичными.

Появление на рынке недорогих материалов — труб из металлопластика и ПВХ — может еще больше склонить чашу весов в сторону двухтрубного отопления. Помимо удешевления конструкции у таких труб есть еще одно немаловажное достоинство — простой, быстрый монтаж, поэтому преимущество двухтрубных, более современных конструкций становится уже очевидным.

Какая система отопления лучше: однотрубная или двухтрубная? Ответ должны найти сами хозяева здания. Первая схема простая, а монтаж ее относительно быстр. Вторая конструкция более гибкая, настраиваемая, но денег на ее обустройство потребуется гораздо больше. Однако перед окончательным выбором нужно учесть одно «но». Если установить отопительную систему, совершенно неподходящую для дома, то в скором времени владельцам грозит новая масштабная операция — переоборудование, а оно обещает очень серьезные траты.

Что думают специалисты по этому поводу, можно услышать в этом видео: