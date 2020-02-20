Стирка и сушка белья — операции, с которыми хозяйки сталкиваются постоянно, однако последняя нередко вызывает множество проблем. Где разместить все постиранные вещи, если метраж квартиры не слишком большой, а балконных веревок не хватает, или на улице дождь? А если балкона в доме просто нет? В этом случае на помощь приходят удобные компактные конструкции — сушилки, позволяющие развешивать большое количество одежды и постельных принадлежностей. Сейчас ассортимент данных приспособлений настолько широк, что разобраться в этом изобилии бывает достаточно сложно. Как выбрать сушилку для белья, чтобы она занимала минимум пространства, была прочной, эргономичной, функциональной, знают далеко не все. Этот пробел необходимо восполнить.

Типы сушилок

Приспособлений для сушки вещей придумано очень много. Можно купить сушилки:

Навесные. Эти модели подойдут, если порции постиранного белья невелики. Такое оборудование можно прикрепить к межкомнатным дверям, к стенкам душевой кабинки, повесить на батарею или на балкон. Плюс этого вида — компактность в сложенном положении. Они будут идеальным выбором для малогабаритных квартир. Напольные. Такие изделия отличаются мобильностью и большой вместительностью. Их легко перемещать, устанавливая в самом удобном месте. В сложенном положении сушилка занимает минимум места: хранить ее можно даже в шкафу либо за дверью. Напольные конструкции бывают горизонтальными, имеющими основную часть и крылья, и вертикальными. Настенные. Внешне эти приспособления напоминают традиционные веревки, они состоят из барабана с намотанными шнурами-струнами и блочной части. Есть компактные модели-гармошки. Их раздвигают перед развешиванием белья, и складывают после его высыхания. В сложенном положении настенные сушилки также занимают минимум пространства. Портативные. Такой вид сушильного оборудования подойдет в том случае, если выстиранного белья не слишком много. Это конструкции, состоящие из двух частей, которые можно складывать под любым углом. Главное достоинство портативных сушилок — максимальная устойчивость, поэтому устанавливать их можно практически в любом месте квартиры. Потолочные. Эти приспособления используют для ванных комнат и балконов. Их фиксируют на потолке, поэтому никаких препятствий для передвижения хозяев не возникает. Поскольку кронштейны этих конструкций можно опустить на любую высоту, проблем с развешиванием не бывает. Большая площадь оборудования позволяет планировать большую стирку. Электрические. Сразу надо сказать, что потребление электроэнергии у моделей небольшое, поэтому они не нанесут серьезный урон бюджету. Высокая скорость сушки белья при любых условиях — самый большой плюс изделий. Конструкции могут закрепляться на потолке, фиксироваться на стене или располагаться на напольном покрытии.

Ассортимент моделей широк, видов приспособлений тоже немало, поэтому вопрос о том, как выбрать сушилку для белья, возникает у всех, кто решился на покупку новой «помощницы».

Потенциальные кандидатки

Оптимальным будет то приспособление, которое отвечает сразу нескольким требованиям. Но сначала надо остановиться на существующих видах сушилок.

Настенные конструкции

Это первые претенденты для рассмотрения, так как именно эти конструкции наиболее популярны из-за удобства и практичности. Их монтируют на несущие стены так, чтобы было достаточно места для их трансформации. Одни модели способны выдержать большой вес, другие серьезных нагрузок не вынесут. Есть несколько разновидностей настенных приспособлений.

Инерционные — складные

Они состоят из двух элементов, которые фиксируют на противоположных стенах. Первый — барабан с веревками, второй — крючки для закрепления. Раздвигается конструкция без особых усилий, так же легко она соединяется с крючками. Количество веревок может быть разным, все зависит от модели. В сложенном состоянии она на стене занимает минимум места, однако дает возможность высушить большое количество белья. Вариант подойдет как для балконов, так и для ванных.

Гармошки — раздвижные

Это настенная сушилка крепится только к одной стене, а с помощью специального механизма выдвигается вперед. Роль веревок в них исполняют трубки диаметром до 10 мм, поэтому заломов на вещах не остается. Количество струн у различных моделей отличается: чаще сушилки имеют 5-10 штук. Длина трубок — от 500 до 1200 мм, по этой причине для сушки постельного белья «раскладушки» не лучший выбор. Чаще гармошки монтируют в ванных, реже — на балконах.

Телескопические сушилки

Этот вид оборудования очень похож на предыдущий: телескопическая сушилка тоже крепится к одной стене, а перед сушкой вещей выдвигается вперед. Однако принцип у конструкции несколько иной. Выдвинуть ее можно частично или полностью. Отличие раздвижного телескопа от гармошек — компактность. Большой вес белья эти не слишком надежные конструкции не выдержат. Их задача — сушка легких вещей: блузок, маек, рубашек, нижнего белья, носков, платков и т. д.

Настенно-потолочные «лианы»

Такие сушилки можно назвать универсальными. Их устанавливают на балконах и в ванных комнатах, фиксируют на потолке или стене. Конструкции состоит из двух параллельных планок, между которыми находятся металлические трубки. Благодаря шнурам последние элементы, независимо друг от друга, могут менять свою высоту. Плюс сушилок-«лиан» — максимальное удобство. После развешивания белья перекладины можно поднять так, чтобы обеспечить лучшее проветривание и не мешать проходу.

Откидные приспособления

Эти сушилки довольно просты, но способны выдерживать большой вес. Их крепят к стене, поэтому приспособления занимают минимум пространства. Раскладывание или складывание занимает считаные секунды. После стирки конструкцию откидывают, причем угол наклона можно изменять как угодно. Количество перегородок, как и ширина, у моделей бывает разное. Чаще всего откидные сушилки используют в ванных, однако их установка на балконах тоже возможна.

Стационарные конструкции

Традиционный вариант — две планки с натянутыми между ними веревками — завершает обзор настенного оборудования. Эти конструкции обычно размещают на балконах или за ними, иногда приспособления крепят даже за окнами. Наиболее удобны роликовые сушилки, позволяющие упростить развешивание и снимание белья благодаря возможности передвигать веревки. Самые простые, небольшие модели устанавливают в ванных.

Плюсы и минусы у настенных конструкций есть. К первым относится несложный монтаж, простота эксплуатации, экономия места. Ко вторым — ограниченный вес мокрых вещей, необходимость дополнительного крепления, провисание веревок со временем.

Потолочные модели

Эти сушилки более удобны, потому что экономят место, дают шанс рационально использовать пространство, однако они не настолько востребованы из-за большей сложности монтажа. К потолочным относятся несколько изделий.

«Лианы». Их планки можно фиксировать и на потолке, однако стена все равно будет задействована: на ней закрепляют блок со шнурами, с помощью которых устанавливают необходимую высоту. Подвесные устройства. Это самый простой вариант. Они имеют крючок для подвешивания к потолку. К нему прикреплена небольшая рама, иногда с прищепками. Чаще всего встречаются изделия из пластика, поэтому на долговечность таких моделей надеяться не приходится. Такие же конструкции из дерева либо металла гораздо надежнее. Гармошки. Это второй вид, устанавливаемый как на стену, так и на потолок. Блок с перекладинами после развешивания вещей можно зафиксировать на оптимальной высоте. Используют в моделях веревки или трубки, они обычно располагаются на одном уровне. Из-за компактности сушильного оборудования для крупного белья гармошки не подходят.

Среди этих моделей лидер один: это универсальные «лианы», выдерживающие вес до 25 кг. Другие конструкции не могут похвастаться такими же отличными характеристиками.

Достоинства этих моделей — экономия места за счет обычно неиспользуемого потолка, возможность монтажа на балконе. Большие конструкции позволяют сушить крупные изделия. К недостаткам относится сложность крепежа по сравнению с установкой остальных моделей.

Напольные сушилки

Большие плюсы этих изобретений — мобильность, компактность в сложенном состоянии, она позволяет спрятать конструкции практические в любом месте — в кладовке, гардеробе, шкафу, за дверью. Сборка или разборка напольных сушилок проста. Широкий ассортимент моделей — шанс найти изделие для любой квартиры.

Простейший вариант — сушилка, имеющая в разложенном состоянии одну горизонтальную плоскость с большим количеством веревок. Для удобства в конструкцию некоторых моделей добавляют дополнительные, боковые элементы. Вертикальные модели. У них приличная высота (до 2 м), а плоскости расположены на разных уровнях. Этот вариант оптимален для сушки белья в душевых кабинках. В сложенном состоянии они тоже занимают минимум пространства.

Описать все разнообразие напольных моделей невозможно, поэтому лучше сначала увидеть ассортимент, а потом уже оценивать понравившиеся варианты. Некоторые, особенно интересные изделия, могут украсить комнату даже в разобранном виде.

Плюсы напольных приспособлений — максимально возможная рабочая площадь из-за дополнительных ярусов, шанс установки конструкции на любом свободном участке квартиры. Недостаток самых больших моделей — их массивность, заставляющая хозяев искать место для хранения.

Электрические приборы

Если говорить об удобстве, то электросушилки можно назвать почти совершенством. В естественных условиях белье сохнет не очень охотно, особенно печальна ситуация в то время, когда на улице сыро, а отопления нет. Другие преимущества оборудования:

приятный запах вещей после сушки;

самостоятельная регулировка мощности прибора;

дополнительные функции: ионизация, обработка ультрафиолетом.

Недостатки есть у всех и вся, у чудо-моделей их два — высокая цена, если сравнивать с простыми конкурентками, и расходование электроэнергии. Электрические сушилки бывают потолочными, напольными и настенными.

Портативные изделия

Для малогабаритных квартир, где борьба за каждый сантиметр стала привычным делом, единственным вариантом для рассмотрения нередко становятся портативные модели. Их можно устанавливать на радиаторы, двери, фиксировать на ванне. Их достоинство — минимум занимаемого места, но оно же является серьезным недостатком. Большой «ворох» белья за один раз высушить они не в состоянии из-за своих скромных размеров.

Другие виды

К этой категории можно отнести уличные конструкции и сушилки, предназначенные для сушки деликатных вещей. Первые относятся к стационарным устройствам, которые не требуют особого обращения, но нуждаются в периодической замене проволоки или веревок. Вторые — сетки, которые натянули на выгнутый каркас. Такие модели можно укладывать на ванну, на обычную сушилку, на гладильную доску или другую горизонтальную поверхность.

Материалы для изготовления

Это первый фактор, на который обращают внимание те, кто хочет приобрести надежный товар. Так как сушилка постоянно контактирует с влажными вещами, материал должен быть прочным, долговечным, не боящимся сырости. Среди популярных конструкций:

Сушилки из алюминия. Их плюс — легкость, но эта невесомость делает изделия не слишком устойчивыми. Из-за того, что со временем алюминий темнеет, его покрывают полимерным слоем. Он гарантирует сохранность белья, но хозяевам придется проводить регулярную проверку устройства на предмет трещин или сколов покрытия. Деревянные конструкции. Этот материал фаворит почти всегда. Причины — его красота, натуральность, экологичность, удивительная способность вписаться почти в любой интерьер. Однако дерево в этом случае не очень практично, ведь влага ему совершенно противопоказана. Чтобы защитить его, нужна периодическая обработка. Сушилки из нержавеющей стали. В таком оборудовании слабых мест почти нет, если не считать цену. Металл прочен, долговечен, надежен, не ржавеет. Конструкция, полностью сделанная из нержавейки, имеет лишь один серьезный недостаток: это большой вес. Однако для напольных сушилок этот минус превращается в плюс. Пластиковые изделия. Они очень легкие, цена их тоже не пугает, но на долговечность такой продукции рассчитывать не приходится. Специализация пластика — миниатюрные навесные либо настенные конструкции. Некоторые производители изготавливают напольные модели, однако большие тяжести им не рекомендованы.

Последняя разновидность — комбинированные сушилки, выполненные из различных материалов. В роли перекладин для белья выступает прочная нить либо леска, алюминиевые, стальные трубки. Как выбрать сушилку для белья? Если хозяева привыкли покупать надежные вещи, которые служат долго, то лучше сразу обратить внимание на крепкие металлические конструкции. Когда во главе угла легкость и мобильность изделий, подойдет алюминий, дерево или пластик.

Как выбрать сушилку для белья и обеспечить удобство пользования? Чтобы купить практичную модель, надо учитывать, что за любым приспособлением придется ухаживать: его придется регулярно протирать влажной тканью или губкой, поэтому слишком необычные конструкции могут несколько усложнить эту операцию.

Как выбрать сушилку для белья: критерии

Чтобы подобрать функциональное изделие, надо знать, какие требования к нему предъявляют. Перед покупкой следует рассмотреть следующие характеристики:

Размер, площадь, которую хозяева готовы выделить сушилке, и место. Для балконов или ванных комнат оптимальными будут удобные «лианы» или настенные конструкции. Если белье будет сохнуть в комнате, то единственным вариантом нередко остается напольное оборудование. Максимальная нагрузка на изделие. В этом случае принимают во внимание долговечность конструкции, а она зависит от материалов. Настенно-потолочные «лианы» и напольные «раскладушки» без труда выдержат 20-25 кг, обычные настенные сушилки — от 5 до 10 кг. Количество уровней для размещения вещей. Многоярусные изобретения дают возможность на небольшом пространстве высушить впечатляющее количество белья. Солидные напольные конструкции, как правило, имеют до 4 уровней, однако стоят они немало. Прочность рамы (надежность крепежных узлов) и качество веревок, способ их фиксации. Со временем они обязательно просядут под тяжестью мокрого белья. Чтобы как можно позже столкнуться с этим неприятным явлением, лучше выбирать крепкие изделия. Условия, в которых будет «трудиться» сушилка. Если для ее монтажа выбрана ванная комната, то советуют рассмотреть модели, сделанные из прочного пластика либо из нержавеющей стали. Алюминий с полимерным покрытием — второй возможный вариант. Габариты квартиры. Если метраж невелик, и экономия места относится к главным задачам, то лучше обратить внимание на небольшие подвесные, вытягивающиеся, откидывающиеся приспособления. Или на портативные сушилки, устанавливаемые на двери, ванны, батареи. Удобство использования, дополнительные опции. В эту категорию входят модели, оснащенные роликами. Резина оставляет следы на полу, пластик хрупок, поэтому лучший выбор — пластиковые колеса с каучуковым покрытием. Наличие фиксатора на них убережет сушилку от случайных «путешествий».

К другим усовершенствованиям относятся держатели для вешалок, отсеки для обуви, возможность установки на ванну, батарею или дверь.

Производители оборудования

Среди тех фирм, которые зарекомендовали себя с хорошей стороны, можно выделить несколько. К ним по праву относят швейцарские фирмы Eurogold, Metaltex, итальянские Foppapedretti, Gimi, а также Dogrular (Турция), Hausmann (Австрия), Lakmet (Россия), Leifheit (Германия), Marta (Турция), Nika (Россия) и Zalger (Германия).

Сушилки представлены в различных ценовых сегментах: от стандартных бюджетных до самых дорогих моделей-трансформеров, имеющих много дополнительных функций. Однако в каждой из категорий довольно просто найти то изделие, что подойдет идеально: как по качеству, так и по цене.

Так как в магазинах ассортимент это необходимого оборудования может поразить даже искушенного покупателя, модель по душе найдет любой. Помимо простых изделий там представлены и современные конструкции, о предназначении которых не все догадаются с первого взгляда. Если еще остались вопросы насчет того, как выбрать сушилку для белья, то, может быть, найти подходящую модель поможет это видео: