Никто не будет оспаривать удобство очень большой «посуды», но особенно — дачники и автолюбители, для которых такие резервуары зачастую становятся единственным спасением. Однако есть у бочек или канистр один громадный недостаток: если они заполнены до самого края, то чтобы аккуратно слить жидкость, надо быть настоящим виртуозом. По этой причине хозяева впечатляющей тары ищут выход из положения. Самым логичным решением остается установка практичного устройства — крана. Сейчас широкий ассортимент водопроводной арматуры позволяет провести операцию хозяевам без особых навыков и какого-то особенного инструмента. Поскольку громадные емкости отличаются материалом изготовления, не будет лишним узнать, как врезать кран в железную бочку, и как оборудовать пластиковый резервуар. Но сделать это так, чтобы не лишить сосуды их главного достоинства — герметичности.

Бочки и их «спасители»

Такие емкости в хозяйстве — дело обычное. Их используют не только в роли накопителей воды, нередко в них хранят совершенно другие жидкости: например, солярку. Если потеря небольшого количества Н 2 O не приведет к серьезным последствиям, то разлитое топливо уже становится реальной угрозой, особенно в гараже. Самые большие емкости вовсе не дают возможности добыть жидкость: наклонить такую конструкцию нереально даже в том случае, если она наполнена не до краев.

Сливной вентиль позволяет избежать всех опасных ситуаций. С таким устройством можно избежать потерь, которые неминуемы из-за разбрызгивающейся жидкости. Врезку крана в бочку трудно назвать невыполнимой задачей, однако операция зависит от материала резервуара. Поэтому придется рассмотреть эти процессы отдельно: сначала узнать, как врезать кран в железную бочку, потом — о том, как поступают с более «чувствительными и коварными» пластиковыми емкостями.

Перед любой операцией собирают набор инструментов, необходимых для работы. Перед тем как врезать кран в железную бочку, нужно подготовить несколько простых орудий труда.

Дрель со сверлом по металлу. Поскольку максимальный диаметр этих изделий для бытовых инструментов составляет 10-13 мм, то мастеру придется делать отверстия по контуру окружности. Для этого подойдет сверло с вдвое меньшим диаметром — 6 мм. Молоток с зубилом. Этот «старинный дуэт» даст возможность аккуратно, но быстро расправиться с перемычками, которые останутся между отверстиями. Напильник. Идеал — круглый инструмент, идущий на конус, достаточно большого размера. Он позволит обработать все неровности отверстия. Ключи для затягивания соединений. Размер зависит от параметров, которые имеют фитинги. Обычно используется инструмент на 22.

Разводной ключ в этом случае — оптимальный вариант, так как он имеет несомненное преимущество: с его помощью можно закрутить/открутить почти «все и вся». Острый нож (или заостренная отвертка) в комплекте с «деревяшкой», зафиксированной на стенке с внутренней стороны, позволит относительно быстро справиться с небольшой пластиковой емкостью.

Как врезать кран в железную бочку?

О том, как врезать кран в железную бочку, говорить пока рано, так как сначала нужно приобрести все необходимые элементы для работы. Потребуется купить:

Сливной кран. Обычно для этой цели используют шаровую запорную арматуру. Учесть нужно только одно: патрубок детали должен иметь внутреннюю резьбу. ФУМ-ленту и герметик (силиконовый), любой из этих материалов предотвратит потери жидкости. Сгон — парубок с резьбой, к нему прикручивают кран. Контргайки, они будут фиксировать сгон.

После того как все элементы оказались в наличии, определяют место для будущего крана. Минимальное расстояние от дна приветствуется, потому что в этом случае можно будет сливать жидкость почти без остатка. Делать кран на днище не рекомендуют, поскольку такое положение потребует дополнительных действий — сооружения подставки под бочку. Перед началом работы участок, предназначенный для монтажа крана, очищают от грязи или ржавчины с внутренней и наружной стороны. После окончания оформления отверстия его обезжиривают.

Врезку крана выполняют по простой схеме:

На участке обычным циркулем отмечают место отверстия, затем в этой точке по контуру просверливают отверстия, которые соединяют с помощью зубила и молотка. Если место для крана получилось немного меньше, чем необходимо, то его осторожно расширяют круглым напильником. С той стороны, на которой на сгоне нарезана короткая резьба, накручивают контргайку. Затем его вставляют в отверстие с внешней стороны. Изнутри наживляют вторую контргайку. На часть резьбы, оставшуюся свободной, наматывают ФУМ-ленту, затем наносят толстый слой герметика. Соединение затягивают до тех пор, пока стенки слегка не деформируются. Шаровой кран надежно прикручивают к сгону.

После этого проверяют работоспособность конструкции.

Как врезать кран в пластиковую бочку?

Как правило, для изделий из пластика используют пистолет и термоклей. Однако если такого инструмента и состава под рукой не оказалось, то альтернативой становится то же резьбовое соединение. Но в этом случае крайне важна качественная герметизация стыка.

Если бочка «правильная»

Подготовка обычной пластиковой бочки не отличается от операции с металлическим резервуаром: рабочую поверхность точно так же чистят от грязи, а по завершению манипуляций с вырезанием отверстия этот участок обезжиривают. Устанавливая сливной кран на пластиковую емкость, действуют так:

Как и для «железяки», сначала находят оптимальное место, его очищают, потом делают циркулем отметку. Затем просверливают отверстия, их соединяют, избавляются от жира на поверхности. Поскольку пластик материал достаточно податливый, вместо сверла можно использовать острый нож. Подготавливают кран. С той стороны, где находится резьба, устанавливают металлическую шайбу, затем резиновую гидроизоляционную прокладку. На обе детали толстым слоем наносят герметик. В отверстие вставляют входной патрубок, с другой стороны на него надевают шайбу и прокладку. Стыки также обрабатывают герметиком, потом на внутреннюю резьбу накручивают гайку.

К сожаления, у большинства пластиковых емкостей есть один недостаток, сильно затрудняющий подобную работу.

Что делать с узким горлышком?

Это узкая горловина, не позволяющая накрутить гайку с внутренней стороны. Решение в этом случае одно: это штуцер с фланцем. Работа слегка усложняется, но и она выполнима.

В резервуаре делают отверстие, которое соответствует диаметру штуцера. Перед фиксацией элемента на него надевают прокладку и шайбу, место прилегания фланца к бочке смазывают герметиком. Затем штуцер закрепляют на металлической проволоке (веревке): ее пропускают в горловину, доводят до отверстия и выпускают из него. На нее надевают фитинг, для его надежной фиксации привязывают любой подходящий ограничитель, способный свободно пройти в горлышко бочки. С помощью проволоки деталь аккуратно протягивают в подготовленное отверстие. С наружной стороны на штуцер накручивают контргайку, уже ненужную проволоку удаляют. На гайку заранее надевают резиновую прокладку, стык обрабатывают герметиком, потом крепеж затягивают.

Последний этап операции «Как врезать кран в пластиковую бочку» — надежная, плотная фиксация на штуцере запорной арматуры.

Любая из конструкций не отнимет ни много сил, ни времени, так как врезать кран в железную бочку, или сделать максимально удобным пластиковый резервуар, достаточно просто и недорого. Главное в обоих случаях — аккуратные действия, которые позволят предохранить емкости от «ран, несовместимых с жизнью».

Некоторые остроумные мастера отвергают такой метод, они дают другой совет: легче продать непрактичную бочку соседу, а себе купить идеальное изделие — еврокуб с краном. Однако не все привыкли «обходить гору», а о том, как врезать кран в железную бочку, вернее, об одном из способов, расскажет следующее видео: