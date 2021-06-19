В последнее время у владельцев загородной недвижимости и у хозяев квартир все чаще появляется желание заполучить в свое распоряжение камин. Этот эффектный прибор выполняет сразу несколько задач — обеспечивает тепло и служит главным украшением комнаты. Однако большинство будущих хозяев привлекает не возможность обогрева помещения, а создание невероятного уюта: это стильное сооружение способно чудесным образом преобразить комнату, стать местом притяжения всех взглядов. Вопрос о том, как установить камин интересует тех, кто не прочь заняться его монтажом самостоятельно. Эта работа возможна и без привлечения профи, но сначала мастеру нужно познакомиться с ее особенностями и с рекомендациями специалистов «каминных дел».

Разновидности каминов

Ответ на вопрос, как установить камин, будет зависеть от того, какое именно устройство выберут его будущие владельцы.

Материалы изготовления

Все обогревательные приборы можно разделить на две группы: на самодельные и готовые.

Самодельные камины — капитальные сооружения из кирпича или камня. Такой вариант встречается довольно редко, поскольку монтаж этих конструкций очень сложен и требует схемы-порядовки. К тому же они нуждаются в максимально надежном основании. Габариты — еще один минус этих «тяжеловесов», поэтому кирпичным или каменным устройствам необходимо просторное помещение. Готовые камины из стали или чугуна. Эти печи-камины имеют топку и стеклянную дверцу. Данное оборудование более популярно, поскольку оно компактно, его монтаж прост. В комплекты включены практически все необходимые элементы, а сборка и установка не требует от мастера особых навыков. Такие топки часто закрывают декоративными каминами. Их изготавливают самостоятельно — из камня, облицовочного кирпича или из других отделочных материалов. Для маскировки дымохода идеально подходит гипсокартон.

Если выбор пал на готовые изделия, то в этом случае имеет смысл присмотреться к чугунным каминам. Если от устройства требуется эффективная работа «на благо» комнаты в холодное время года, то именно они способны максимально долго держать тепло. Кроме того, эти модели отличаются длительным сроком службы.

Разновидности топок

Основная функциональная часть устройства может быть открытой или закрытой.

Открытые топки

Этот вариант можно рассматривать, если камин решено возводить из огнеупорного кирпича. Открытые камины дают возможность «контактировать» с пламенем, ощущать идущее от него тепло и слышать, как потрескивают горящие дрова. Но теплопотери таких приборов велики.

Эти модели требуют осторожности и бережного отношения, поскольку сквозняки, разлетающиеся искры могут стать причиной возникновения пожароопасной ситуации. Поэтому камин с открытой топкой более требователен к месту монтажа. Для семей с детьми и домашними животными этот вариант не подходит, так как данный прибор нельзя оставлять без присмотра.

Закрытые топки

Такие печи имеют стеклянные или стеклокерамические фасады, которые не мешают зрительному восприятию стихии в миниатюре, зато безопасны, потому что предотвращают попадание в комнату искр и угольков. Эти модели способны аккумулировать тепло, чтобы равномерно распределить его по помещению. КПД закрытого камина — около 85%. Каких-то серьезных минусов у данных приборов нет.

Топливо для каминов

Камины бывают дровяными, газовыми и электрическими. Не так давно появилась новая разновидность устройств — экокамины, или биокамины. Выглядят они необычно, так как в конструкциях отсутствует дымоход. Причина — использование специальной смеси, в состав которой входит этиловый спирт и биоэтанол. Данные модели мобильны, их можно устанавливать и в городских квартирах. Главные минусы биокаминов — высокая цена, неестественность пламени, она вряд ли понравиться тем, кто любит наблюдать за «живым» огнем.

Тип установки

Все устройства делятся и по типу расположения. Модели бывают:

Изолированными. Их можно расположить в любом пустующем месте комнаты, например, в ее центре. Поэтому таким устройствам требуются просторные помещения. Прямыми, пристенными. Это самый востребованный, традиционный тип. Их можно установить вплотную к стене, либо встроить в нее. Угловыми. Данные компактные модели — спасение для комнат скромного метража.

В продаже можно найти и более оригинальные приборы: например, овальные и трапециевидные. Выбор формы и типа камина зависит от размеров помещения, от наличия свободного места. Минимум пространства «украдут» пристенные и угловые приборы, а также компактные модели экокаминов.

Правила установки камина

Перед тем как установить камин, необходимо познакомиться с особенностями и требованиями к монтажу потенциально опасного оборудования. Отопительный прибор должен располагаться на безопасном расстоянии от любых легковоспламеняющихся материалов, предметов и изделий. В большей степени это требование касается домов с деревянными стенами, потолками и полами. Любое устройство требует надежного, устойчивого основания. В помещении, выбранном для установки оборудования, должен быть организован качественный воздухообмен. Есть и другие требования, в зависимости от места установки.

Частный дом

Загородная недвижимость дает простор для выбора: для монтажа такого оборудования нет необходимости в разрешительной документации. Идеальный вариант — определение местонахождения камина на стадии проектирования (строительства) дома.

В этом случае делают полноценный фундамент под устройство, а размер и мощность прибора выбирают, ориентируясь на площадь будущего помещения. Для монтажа, как правило, приобретают заводские закрытые модели. Однако некоторые хозяева предпочитают более основательные приборы из камня или кирпича.

Каркасное строение

Для такого типа жилья необходимо сооружение специального фундамента под камин. Если он не был предусмотрен проектом, то установка прибора невозможна. Возможные варианты — классическая монолитная плита, которая должна быть больше основания прибора на 300-350 мм (со всех сторон), сваи и площадка, сделанная из листового металла и швеллера.

При монтаже камина в каркасном доме соблюдают следующие требования:

стенки дымохода и камина не должны соприкасаться ни с элементами каркаса, ни с утеплителем;

прибор обязан встраиваться в перегородку, сооруженную из силикатного кирпича;

площадка перед топкой должна быть защищена огнестойким материалом.

Выводить трубу дымохода надо с соблюдением правил: ее необходимо гидроизолировать и утеплить.

Квартира в многоэтажном доме

В этом случае тем, кто планирует установить «настоящий» (не электрический) камин, необходимо согласовать свои действия с жилищной инспекцией. Монтаж такого обогревательного прибора в квартирах сложен или невозможен. Однако исключения есть. К ним относятся:

квартиры на верхних этажах, где есть возможность без проблем вывести дымоход;

здания, в которых дымоходный канал (функционирующий) предусмотрен проектом.

Ограничения для квартир в многоэтажных домах есть. Это только закрытая топка и ограничение веса конструкции (включая дымоход): он не должен превышать максимальной нагрузки на перекрытие (150 кг/м2). Самый большой недостаток решения соорудить полноценный прибор — большие расходы. Например, для создания дровяного камина потребуется около 200 000 рублей.

Как установить камин самостоятельно?

После знакомства с видами конструкций и с правилами, касающимися их установки, можно переходить к вопросу, как установить камин.

Монтаж готовой конструкции

Самый простой вариант — покупка готового камина, потому что в комплекте есть схема монтажа, причем с указанием всех элементов. Однако и в этом случае имеет смысл рассмотреть последовательность действий и все нюансы установки.

Материалы и инструменты

Перед тем как переходить к операции «Как установить камин», необходимо собрать на «строительной площадке» все, что может потребоваться для работы. В набор входят такие инструменты:

уровень, отвес;

резиновая киянка;

карандаш, рулетка;

перфоратор, шуруповерт;

шпатели разных размеров.

Дополнительно придется приобрести:

фольгированный теплоизоляционный материал (толщина — 50 мм);

решетки для вентиляционных отверстий (окон);

термостойкий герметик и мастику;

ГКЛ и профиль для гипсокартона;

фольгированный скотч;

малярный скотч.

Еще будут необходимы саморезы с широкими шайбами и пластиковые дюбели для них.

Сооружение дымохода

Этот этап можно провести как до начала монтажа камина, так и после его установки. Если в доме уже есть «работающий» дымоотводный канал, его предварительно проверяют и чистят. В этом случае очень важно убедиться, что имеющийся дымоход (его длина и диаметр) полностью соответствует мощности купленного оборудования. В противном случае неминуемы проблемы с отведением дыма и тягой.

Для вывода трубы через деревянные перекрытия используют теплоизоляционный материал. Если выбрана модульная конструкция, то все стыки обязательно проверяют на герметичность. Когда иного варианта нет, допустимы отклонения по вертикали. Однако они не должны превышать 30°.

Установка заводского комплекта

Отличие данных конструкций — их приемлемый вес, поэтому готовые топки можно располагать на любом этаже даже в деревянных домах. Относительно проста и установка дымохода. Этот элемент врезают в уже имеющуюся систему здания. Роль основания исполняет керамогранит или керамическая плитка. Материал фиксируют с помощью термостойкой мастики. Операция состоит из следующих этапов:

Перед тем, как устанавливать камин, проверяют комплектацию набора. Для этого все его элементы собирают «насухо». Затем конструкцию проверяют уровнем. Если есть необходимость, то камин выравнивают с помощью регулируемых ножек. Торцы блоков камина промазывают мастикой, используя узкий шпатель, но так, чтобы состав не выступал за края элементов.

Сначала на место устанавливают опорные блоки, затем выставляют и проверяют наружные. Чтобы максимально прочно закрепить элементы на то время, которое необходимо для застывания мастики, их фиксируют малярным скотчем.

Последние этапы монтажа

Следующий шаг — подключение топки к существующему дымоходу. Для этого в комплекте заводских моделей есть выходной дымоходный патрубок. Он может монтироваться как сзади прибора, так и в верхней части оборудования. Его присоединяют с помощью переходника. В этом месте устанавливают шиберную заслонку. Все соединения уплотняют термостойким герметиком.

После высыхания и присоединения конструкции к дымоходу переходят к изготовлению конвекционного короба. Его создают из гипсокартона, фиксируемого на каркасе из металлического профиля. Внутреннюю поверхность конструкции защищают теплоизоляционным материалом с отражателем. Фольгированную сторону обращают к топке. Стыки утеплителя защищают таким же скотчем.

В верхней части каркаса делают отверстия для выхода теплого воздуха. Их оформляют вентиляционными решетками. Один из важнейших элементов короба — «отсечной потолок» из теплоизоляционного материала. Он находится на расстоянии 500 мм от перекрытия. Снаружи короб декорируют штукатуркой: или декоративной, или обычной, с последующим нанесением краски.

Поскольку наружная отделка каминного портала производителями обычно не предусматривается, то корпус прибора декорируют самостоятельно. Вид наружной отделки хозяева подбирают самостоятельно, в зависимости от того, какой стиль интерьера выбран для комнаты.

Самодельный камин из кирпича

Самым популярным материалом для создания такого оборудования, остается кирпич, поэтому со всеми этапами операции лучше познакомиться и на этом примере.

Приобретение материалов

Для создания камина из кирпича потребуется:

огнеупорные материалы для защиты поверхностей: листовое железо или керамическая плитка, минеральная вата (базальтовая, фольгированная);

дверцы, заслонки, колосниковые решетки;

кирпич: полнотелый и огнеупорный;

сетка для армирования;

глино-песчаная смесь;

цементный раствор;

рубероид;

дымоход.

После приобретения всего необходимого можно приступать к сооружению камина.

Создание основания

В первую очередь, для строительства фундамента требуется разметка выбранного места. Размеры площадки должны быть больше размеров камина, поэтому сначала прибавляют 300-350 мм к его длине и ширине. Если напольное покрытие в доме уже имеется, то на выбранном участке его демонтируют.

Затем выкапывают мини-котлован, минимальная глубина которого равняется 500 мм. На его дно засыпают щебень (камни, обломки кирпича), толщина этого слоя — около 200 мм. Затем поверхность тщательно трамбуют, собирают и устанавливают опалубку. Фундамент заливают послойно, между слоями укладывают армирующий материал. Доведя поверхность основания до уровня пола, раствор разравнивают, удаляют из массы воздух, и оставляют до застывания.

После набора необходимой прочности фундамент застилают гидроизоляционным материалом. Легковоспламеняющиеся стены закрывают негорючими изделиями. Потенциальные претенденты для деревянного дома — кафель, керамогранит, плиты из фиброцемента, готовые защитные экраны, металлические листы, искусственный или натуральный камень.

Кирпичная кладка

Прежде чем переходить к этому этапу, подготавливают кирпичи. Их опускают в емкость с водой и ждут до тех пор, пока на их поверхности не перестанут образовываться пузырьки воздуха.

При создании первого-второго ряда используют обычный раствор, так как они обязаны быть максимально прочными. При кладке следующих применяют глино-песчаную смесь. Данный этап не приемлет спешки, поскольку необходимо следить за тем, чтобы конструкция была геометрически правильной. Для этого после завершения каждого ряда проверяют вертикальность и горизонтальность будущего камина.

В том месте, где происходит соединение корпуса и дымохода, снова переходят на цементный раствор. Отверстие для этого элемента изолируют с помощью заготовок, сделанных из листового металла. Если решено сооружать дымовой канал из кирпича, то его проводят по той же схеме, также используя жаростойкий состав.

После завершения кладки стенки протирают, избавляя их от кладочного раствора. Пол около камина защищают тем же материалом, который использовался для изоляции стены (или стен).

Монтаж дымохода

Данный этап называют одним из важнейших, потому что именно этот элемент гарантирует безопасность жильцов и качественную вентиляцию. Единственный корректный вывод канала — наружу. Недопустимо использовать жилые помещения второго этажа или мансарду. Между перекрытием и дымоходом оставляют зазор, минимум — 150 мм. На этом участке канал обязательно изолируют огнеупорным материалом.

Для создания данного элемента конструкции можно приобрести керамический дымоход. Его соединительные швы дополнительно защищают жаростойким герметиком. Другой вариант — сэндвич-дымоход — модульная система «труба в трубе», чей дымовой канал выполнен из нержавеющей кислотостойкой стали. Между этими элементами находится теплоизоляционный слой, чаще его делают из минеральной ваты. Изделия из асбестоцемента в этой роли лучше не рассматривать по одной простой причине: такой дымовой канал может не выдержать температуры выше 300°.

Данная работа не относится к простейшим, однако монтаж прибора не обещает непреодолимых трудностей, но только в том случае, если хозяин знает, как установить камин. Поэтому перед началом операции необходимо тщательно изучить все ее этапы, а неоценимую помощь в этом способен оказать опыт других людей. Например, можно посмотреть, как с монтажом справляется мастер из следующего видео: