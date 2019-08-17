С каждым годом все большее количество людей задумывается о том, как обезопасить свое жилище от посягательства криминальных «талантов». Самый доступный, эффективный и логичный вариант — установка системы видеонаблюдения. Без них не обходятся ни общественные здания, ни транспорт, а в последнее время возможность такого вида контроля над происходящим привлекает владельцев загородной недвижимости и жильцов многоквартирных домов. Мотивы у них разные, но цель одна — желание чувствовать себя в безопасности. Обращение за помощью к специалистам — условие необязательное, так как установить камеру видеонаблюдения сможет каждый, кто вооружится необходимыми техническими знаниями.

Подготовительный этап

Прежде чем искать ответ на вопрос, как установить камеру видеонаблюдения, надо заранее определить требования, предъявляемые к оборудованию. Темы для размышлений:

место, откуда будет вестись наблюдение;

его продолжительность (периодически либо круглые сутки);

оптимальное число камер, предположительный расход других материалов;

необходимость дополнительного оборудования (видеорегистраторы, датчики);

обязательно нужен звук либо достаточно лишь картинки;

защита оборудования от чужаков и внешних условий;

план прокладки кабеля.

Чаще системы видеонаблюдения устанавливают на улице, однако некоторые хозяева монтируют их внутри жилых помещений. От места их расположения зависит расход материалов и других комплектующих элементов.

Виды систем и правильный выбор

Так же, как и телевидение, следящие системы подразделяются на аналоговые и цифровые. Несколько лет тому назад IP камеры были безусловными фаворитами, но сейчас ситуация поменялась: разница в изображении камер не так велика, поэтому она играет роль только там, где непозволительно упустить даже малейшую деталь, — на профессиональной «сцене». Чтобы сделать корректный выбор, надо сравнить возможности аналога и IP.

Кабель

Первый — оптимальный вариант, когда камеры необходимо установить на расстоянии 150-500 м друг от друга, но не хочется «возиться» со сложными схемами, а также покупать дополнительные усилители. Если хозяева будущей системы плохо разбираются в устройстве компьютерных сетей, то кабель — лучший вариант.

Беспроводное наблюдение

Эфир выбирают, если нужна видеоаналитика, возможность записи материала в облачное хранилище. Когда сделан ремонт, а стены трогать желания нет, то самый разумный способ — IP — wi-fi камеры. Беспроводное видеонаблюдение экономит средства, которые уйдут на кабель, строительные работы и скрытую проводку, но в любом случае оно обойдется дороже.

IP или аналог?

Более современный эфирный метод все же остается более привлекательным, однако надо учитывать несомненные минусы такого решения — потенциальные (и нередкие) радиопомехи, отсутствие гарантий конфиденциальности. Поэтому логичнее для контроля выбирать беспроводное соединение лишь тогда, когда иного выхода просто нет: в больших домах, имеющих много комнат, в офисах или торговых залах.

Знакомство с системой

Основные элементы любой из систем неизменны. Это:

видеокамера;

видеорегистратор (DVR);

компьютер (сервер).

Информация, считанная камерой, попадает в видеорегистратор, который обрабатывает видеосигнал, выдает картинку и записывает ее в память.

Видеокамеры

Эти устройства делятся на внутренние и наружные. Последние должны выдерживать перепады температур, не бояться осадков, иметь надежный корпус, противостоящий любым механическим «посягательствам» природы или человека (сосульки, камни). Приборы с ИК-подсветкой идеальны для круглосуточного контроля за территорией.

Аналоговые камеры. Такие приборы имеют одно преимущество перед цифровыми коллегами: для просмотра изображения их можно подключать к компьютеру напрямую. Максимальное разрешение современных аналоговых AHD моделей — 2 МП, однако они уже относятся к модернизированному типу устройств. Конкурентоспособность и относительно небольшая их цена — повод для размышлений перед выбором камер. Цифровые камеры. Они удобны тем, что изображение, переданное на облачный сервер (регистратор, компьютер), можно просматривать даже на мобильном телефоне. Более высокое разрешение — еще одно достоинство. Однако за минусы приходится больше платить, поэтому IP выбирают те, кто ставит во главу угла качество картинки. Гибридные видеокамеры — аналог плюс HDCVI, HDTVI. Это универсалы, одинаково подходящие для использования в совершенно различных сферах. Они умеют работать с любым новым оборудованием (видеорегистраторами), так как не зависят от системы передачи данных. Минусы есть: это высокая цена, нередкие проблемы с переключением режимов камер.

Видеорегистратор

При покупке этого прибора необходимо обращать внимание на количество входов аудио и видео. К 16 канальным устройствам можно подключить столько же камер, если точек наблюдения планируется больше, то покупают два или несколько регистраторов. Альтернатива — плата видеозахвата (32 канала).

Другие критерии:

Объем памяти, он важен, если планируется долгое хранение архивов. Метод компрессии. Оптимален для сжатия видеоданных кодек h.264. Мощность процессора, способного поддерживать высокое разрешение. Скорость записи, она также зависит от возможностей обработчика информации. Лучший показатель — 25 к/с, особенно если в кадр будут попадать движущиеся автомобили, в остальных случаях хватит 15 к/с, в помещении — еще меньшего значения.

Кабели для систем

В таких работах применяются несколько видов проводов. К ним относится:

Коаксиальный. Он представляет собой медную жилу, окруженную диэлектриком, покрытым защитным экраном. Этим кабелем соединяют камеру и видеорегистратор. Марка зависит от расстояния между приборами: при 50 м выбирают РК-75-1,5-11, до 300 м — РК-75-2-11. Витая пара — 8 медных проводов, которые соединены попарно и покрыты общей оболочкой. Наружная изоляция — полихлорвинил. Лучшие маркировки для систем видеонаблюдения — FTP и STP Комбинированный. Он состоит из коаксиального кабеля, объединенного с проводниками, их количество — 2 либо 4. Это самый дорогой вариант, поэтому целесообразнее его использовать для подключения камеры, находящейся в квартире. Лучшие марки — КВК-2П, КВК-В-2. Силовой (многожильный медный) кабель предназначается для питания камер. Если расстояние от них до видеорегистратора не превышает 110 м, его сечение не должно быть больше 0,5 мм2. Когда камеры расположены дальше, то выбирают проводник, имеющий большее значение — как минимум 0,75 мм2.

Прокладка кабеля

Начинают работу с тех камер, что находятся на максимальном удалении от видеорегистратора. Однако в любом случае — в помещении или на улице — всегда оставляют запас кабеля.

В помещении

Главное преимущество этой прокладки — отсутствие внешних воздействий, поэтому здесь возможно использование кабель-каналов, в которые легко поместить несколько линий. Они способны скрыть провода с глаз, однако не смогут обезопасить их от физического повреждения. Другой вариант — специальная гофра, гарантирующая максимальную защищенность от всех внешних факторов.

Фиксируют кабели качественными хомутами либо обычной изолентой, если «красота» будет не видна. Когда прокладка запланирована по деревянным либо гипсокартонным поверхностям, советуют обратить внимание на степлер со скобами, такое крепления более выигрышно: оно надежно и менее заметно, чем, например, традиционные саморезы.

На улице

В этом случае кабель должен быть специальным — предназначенным для уличной прокладки. Есть два способа: открытый и закрытый. Первый — протяжка вдоль ограждения, стен зданий либо по воздуху (например, с использованием линий электропередач). Второй — с рытьем траншей, монтажом кабеля в стены.

Прокладка по воздуху требует качественной изоляции, общая длина такой линии — от 35 до 50 мм. Очень важно не допускать опасных перегибов проводов. Максимально возможный угол должен составлять 5 диаметров кабеля, большее значение недопустимо, так как последствием может стать обрыв линии.

При закрытом способе роют траншеи, линии для их безопасности скрывают в трубах. Пластиковые и металлопластиковые изделия выбирают для тех территорий, где не предвидится движение автотранспорта либо другой тяжелой техники. В противном случае используют более крепкие изделия из металла.

Главное требование — достаточная удаленность этих линий от иных силовых кабелей. Расстояние между ними обязано быть не менее 40-50 см. Если пренебречь этой рекомендацией, то с надежной работой системы возникнут проблемы: электромагнитные поля будут «генератором помех» для камер.

Монтаж камер

При поиске удачного расположения камер нужно учитывать не только хороший обзор, но и незаметность камер для потенциальных захватчиков-экспроприаторов. Удобный доступ для обслуживания — второе обязательное условие. Защита от солнца, дождя, льда и снега также желательна. При самостоятельном монтаже придется учесть и другие особенности:

блок питания для уличного устройства нуждается в защите, поэтому его помещают в герметичную коробку;

до установки оборудования лучше убедиться в его полной исправности, проверить качество картинки, уровень освещенности, угол обзора, дневной и ночной режимы видеокамеры;

если территория ночью освещается недостаточно, то лучше сразу приобретать камеры с ИК-подсветкой либо со светодиодами;

при покупке цветной модели лучше выбирать ту, в которой есть режим «день-ночь», позволяющий переключаться на черно-белое изображение в темное время суток.

Цифровые устройства требуют витой пары, кабелей питания и двух коннекторов RG-45. Для аналоговых или гибридных устройств нужен коаксиальный кабель с традиционными «цветочными» разъемами. Подключают камеры в таком порядке:

сначала фиксируют крепление для прибора, оно идет в комплекте;

подсоединяют устройство, которое надежно закрепляют;

подключают и фиксируют блок питания, присоединяют кабели.

Установка камеры, особенно уличной, на металлическую поверхность или такой же кронштейн недопустима, так как во время грозы у нее появится хороший шанс стать полноценным громоотводом.

Завершение операции

Оно включают несколько этапов — подключение видеорегистратора, электропитания и настройку системы.

Присоединение видеорегистратора

Подключение к главному узлу — процесс несложный. Главное — корректное подсоединение источника питания, видеокамер, монитора и периферийных устройств в предназначенные для них разъемы.

Подключение к электросети

После окончания работы с кабелями на оборудование можно подавать питание. В случае отдельного кабеля с камерами его соединяют с помощью специальных разъемов, четко соблюдая полярность. Сначала питание подают на камеры, затем — от них к видеорегистратору. Требование к этому этапу — максимальная защищенность (надежная изоляция) всех соединений и разъемов.

Настройка видеорегистратора

Финальная стадия — наладка оборудования. И в этом случае очень поможет программное обеспечение, идущее «в довесок» к приобретенному оборудованию, и подробная индивидуальная инструкция. Другой вариант — приобретение платного ПО, их достоинства — максимальная автоматизация всего процесса, умение шифровать данные перед загрузкой на сервер. Настройка проходит по определенному алгоритму:

Устанавливают маркеры даты/времени на каждом из регистраторов (камер). Форматируют диск — будущее хранилище для архива данных. Делают это через веб-интерфейс, с помощью регистратора либо используют программу IVMS. Настраивают камеры — ищут их оптимальный углы наклона и поворота, обеспечивающие лучший обзор. Настраивают параметры видеозаписи, используют простое, но удобное приложение DVR-клиент. Настраивают удаленный доступ к видеокамерам. В этом случае есть 2 варианта — облачные сервисы для видеонаблюдения или введение IP адреса в поисковик.

После этих несложных действий можно приступать к видеонаблюдению. Установки проверяют несколько дней: тестируют датчики движения, смотрят на качество картинки.

Все эти операции осуществить самостоятельно нетрудно, однако многие советуют прибегнуть к помощи производителя оборудования, так как после настойки и проверки представитель организации выдаст гарантию либо сертификат. Первая может включать большой перечень работ, улучшающих функционирование системы, Например, нередко помогает:

разделение LAN-сети на отдельные системы;

подстройка, отдельная для каждого сегмента;

улучшение пропускной способности сети;

установка разных приоритетов для всех камер;

анализ синхронности работы оборудования;

определение уровня важности материала, записанного разными камерами, и отдельная установка периода для его очистки.

В зависимости от особенностей местности и монтажа может возникнуть необходимость в дополнительных операциях.

Как установить камеру видеонаблюдения? Относительно легко, если мастер обладает базовыми техническими знаниями. Если же опыт подобных работ отсутствует, то лучше сначала тщательно изучить всю теорию, ознакомиться с практическими советами и узнать о типичных ошибках новичков.

Большие подводные камни

Так как установить камеру видеонаблюдения без навыков очень непросто, то избежать ошибок получается далеко не у всех. Особенно, если речь идет о системах, которые выбирают владельцы частных домов.

Некорректные расчеты. Самая частая ошибка. Не всегда мастер правильно измеряет расстояние от места установки будущей камеры до видеорегистратора. Неправильные цифры — причина неверного выбора типа кабеля. Поэтому этот этап крайне важен, без него не получить четкое изображение, скорость передачи данных также будет не на высоте. Недостаточное питание. Бесперебойная работа системы камер, особенно в ночное время, невозможна, когда выбран слабый источник питания. По этой причине лучше выбирать видеорегистраторы, снабженные функцией РоЕ, способные самостоятельно питать видеокамеры. Выбор способа хранения информации. Самый надежный вариант — жесткий (или SSD) диск, однако объем его играет большую роль. Если планируется хранить много информации в течение большого количества времени, то и накопитель нужен соответствующий. Например, диск, вмещающий 3 Tb, способен хранить данные, полученные в течение 10-45 суток.

Правильный подбор всего оборудования поможет избежать проблем в дальнейшем, ведь далеко не все дешевые устройства способны обеспечить качество работы системы и ее долговечность. Если уверенности в том, что все этапы будут выполнены безукоризненно, то лучше переплатить, но получить идеальную систему видеонаблюдения. И гарантию, которая даст возможность избежать неприятностей.

Это видео позволит познакомиться с типичными упущениями домашних мастеров: