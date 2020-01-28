Мобильные телефоны давно стали почти обязательными атрибутами жизни. Эти устройства позволяют всегда оставаться на связи, иметь возможность не только общаться, но и пользоваться интернетом. К небольшим устройствам все так привыкли, что когда они отказываются работать, люди чувствуют себя совершенно беспомощными. К сожалению, на просторах родины еще много таких мест, где сигнал оставляет желать лучшего. Чтобы гарантировать постоянную доступность всех благ цивилизации, необходим усилитель сотовой связи, однако есть одно «но»: заводские конструкции обходятся в большую сумму. Чтобы не мириться со сбоями сети, но сэкономить деньги, лучше узнать, как усилить сигнал сотовой связи своими руками. Способов достичь цели есть несколько.

Причины слабого сигнала

Самые главные преграды для него — стены высоких зданий, деревья и низкий рельеф местности. Другие причины — мертвые зоны, дыры в покрытии — те места, где сигнал отсутствует, нестабилен либо всегда слабый. К таким зонам относятся:

места, находящиеся на большом отдалении от передающей станции;

низменности, подвалы, подземные парковки, куда сигнал попросту не может проникнуть;

здания из металлоконструкций, которые не могут пропустить сигнал;

последние этажи небоскребов, большие возвышенности.

Однако далеко не всегда проблемы со связью зависят от местности, от удаленности от базовой станции. Нередко причина кроется в самом телефоне. Даже на одинаковых устройствах, с тем же сотовым оператором бывают разные уровни сигнала. Объяснений этому непонятному факту есть несколько:

Телефон имеет металлический корпус либо чехол. Такие надежные «доспехи» не дают устройству хорошо ловить сеть. Аппарат изначально имел дефект антенны. Это частая причина плохого сигнала недорогих моделей китайских производителей. Нормальному функционированию прибора мешает его прошивка, которую называют «корявой». Телефон получил какие-либо повреждения при контакте с жидкостью, либо во время падения.

Поэтому вопрос насчет того, как усилить сигнал сотовой связи своими руками, имеет довольно большой список ответов.

Выбор «правильного» оператора

Первая операция, которая требуется в случае слабого сигнала, — поиск ближайшей базовой станции, измерение сигналов разных операторов. У телефонов на Android есть возможность воспользоваться специальными приложениями.

Например, программа «Сотовые вышки, локатор», показывает расположение ближайшей базовой станции, расстояние, рабочую частоту соединения. Последний параметр потребуется при настройке репитера (ретранслятора), для ориентировки антенны: как заводской, так и сделанной своими руками.

Если в качестве дополнения скачать «Netmonitor», то, используя функцию разделения экрана, можно проверить и сравнить мощность сигналов разных операторов, а значит, выбрать лучшего из них в данной местности.

Если причины — проблемы внутри

Так как способов усилить сигнал довольно много, начинать лучше с наиболее простых вариантов, постепенно переходя к более сложным методам.

Телефон побывал в экстремальных условиях

Нередко отказ от «ловли» сети появляется после каких-либо повреждений телефона. К наиболее серьезным и распространенным ЧП относится вынужденное «купание» аппарата, падение на твердую поверхность. Такие устройства лучше сразу нести в сервисный центр, так как сложность конструкции не дает возможности найти источник проблемы и устранить ее.

Вина лежит на прошивке «тела»

Неправильная работа программных средств — частая причина некорректного функционирования телефонов. Перепрошивка — операция несложная, но ее используют только для тех смартфонов, срок гарантии которых уже истек. Для каждого производителя и модели в сети можно найти все необходимое: как заводскую прошивку, так и приложения для ее осуществления.

Чтобы не потерять все важные контакты и данные, сначала делают резервные копии. Однако данный способ не панацея: в этом случае владельцы нередко добиваются противоположного результата. Многие пользователи, решившиеся на такой «подвиг» отмечают, что качество сигнала, наоборот, ухудшилось. Если перепрошивка не помогла совсем, то надо использовать другие подсказки.

Если причина в дефекте антенны

Некорректно работающее устройство для приема и излучения волн в телефоне — еще одна из наиболее часто встречающихся причин. Этим нередко грешат недорогие китайские модели смартфонов, в которых соединение материнской платы с антенной очень далеко от идеала. Если владелец в общих чертах понимает устройство своего мобильника, то операцию можно «провернуть» самостоятельно. Но только в том случае, если гарантийный срок уже закончился.

Так как все устройства очень отличаются, то сначала хозяева ищут на просторах интернета видеоролики, показывающие, как правильно открывать его модель. Находят антенну. Обычно она располагается в верхней либо в нижней части корпуса. Если контакты неплотно прилегают к шлейфу, находящемуся с тыльной стороны, то их подправляют пинцетом.

Затем телефон собирают и проверяют сеть. Если результат так и остается нулевым, сигнал слабым, то действуют дальше.

Система «антенна к антенне»

Вышеописанные способы достойны внимание только в том случае, если вина за слабый сигнал лежит на самом устройстве. Когда проблема в удаленности от станции или в преградах, стоящих на его пути, рекомендуют усилить антенну куском провода.

Сначала также разбирают смартфон: снимают заднюю крышку и ищут антенный разъем, предназначенный для подключения внешнего устройства GSM. Если их несколько (3G, 4G, wi-fi), то определяют нужный. Берут небольшой отрезок провода с изоляцией. Диаметр центральной жилы должен совпадать размером гнезда разъема. С одной стороны проводок оголяют. Этим концом его вставляют в разъем. Самодельную антенну сгибают в месте выхода из разъема, затем распределяют по аккумуляторной батарее, фиксируют небольшим кусочком скотча. Крышку крепят на место.

Чтобы телефон ловил сеть наилучшим образом, необходима определенная длина этой мини-антенны. Она должна составлять четверть длины волны. Ее вычисляют по рабочей частоте сотового телефона. Средние значение большинства моделей составляет 1,9 ГГц, однако есть исключения: например, 0,8 ГГц. Чтобы получить искомое значения, длину волны делят на 4. Для 1,9 ГГц (38 см) длина провода будет 9,5 см, для 0,8 ГГц (16 см) — 4 см.

Альтернатива — вставление проволоки в разъем, предназначенный для наушников. Говорят, что иногда этот способ помогает. Однако и тот, и другой метод — скорее плацебо, а не возможность получить качественный сигнал. Некоторые утверждают, что антенна (или телефон) после первой операции может попросту отказаться работать.

Фольга либо наклейка-стикер

Это еще один вид усовершенствования телефона. Наклейки, улучшающие сигнал, — «антенные усилители», «усилители сотовой связи», их рекомендуют приклеивать под аккумулятор. Производители заверяют, что они позволяют избавиться от помех, однако это изобретение считают одним из видов «лохотрона».

Некоторые говорят, что незначительное усиление сигнала возможно с помощью фольги. Ее кусочек также советуют расположить ближе к антенне, под крышкой устройства. Да, обычная фольга способна усилить прием, но чтобы достичь результата, придется развернуть стандартный рулон метров на десять, или более.

Улучшение сигнала модема

Считается, что этот метод дает шанс добиться большего эффекта. Сначала с телефона снимают корпус, затем вокруг встроенной антенны устройства наметывают тонкую медную проволоку. Будет достаточно 4-5 ее витков. Другой конец проводника присоединяют к самодельной антенне, изготовленной из алюминиевой банки: целой либо разрезанной так, чтобы она была похожа на ромашку.

Если слабый сигнал с базы

Самый простой ответ на вопрос, как усилить сигнал сотовой связи своими руками, — специальное оборудование. Однако чтобы обеспечить качество, лучше приобрести заводское изделие. Этот пассивный метод — установка GSM-антенны, ее подключают к телефону непосредственно через разъем. Такая конструкция будет успешно улавливать радиоволны, а затем без проблем передавать их на смартфон.

Для загородного дома или дачи самым практичным решением станет антенна, имеющая SMA-разъем, усиление 1-5 dBi. Ее цена — то 300 до 1000 рублей, поэтому по бюджету она ударит не слишком сильно. Крепят конструкцию на фасад либо на крышу. Но устройство будет эффективно, если местность позволяет принимать хотя бы минимальный сигнал: одного-двух делений хватит. Принцип работы антенны прост. Она принимает и передает телефону (роутеру) радиоволны, идущие от базовой станции. С ним конструкцию соединяет коаксиальный кабель (1,5-5 м), он идет в комплекте.

Минусов у способа несколько. Если нет роутера, то мобильник автоматически превращается в стационарный аппарат. Высокочастотный кабель, передающий сигналы от антенны, оснащен редким разъемом SMA, а он потребует переходника. Если кабель имеет максимальную длину, то качество сигнала будет не самым лучшим, так как он будет частично «теряться». Однако потери эти не так значительны, чтобы оказываться от этой возможности.

Система для усиления сигнала

Перед тем как вы узнаете, как усилить сигнал сотовой связи своими руками, нужно понять, какое оборудование входит в типичный комплект для усиления связи. Для того чтобы обеспечить бесперебойную связь в удаленных местах, со слабым сигналом требуется целый комплекс приборов. В качестве примера мы разберем пользующийся большим спросом у дачников комплект для усиления сотовой связи Titan-1800 (LED), который производит отечественная компания VEGATEL. Только установив такой комплект можно добиться высокого качества сигнала и мобильного интернета, забыв о постоянных потерях телефоном сети. В усилитель сотовой связи Titan-1800 (LED) входит всё необходимое для усиления связи: антенны (уличная и комнатная);

репитер — ретранслятор Titan-1800;

коаксиальный кабель;

разветвитель;

N-разъемы. Антенны — самый простой вариант для усиления сигнала сотовой связи. Внешние конструкции, способные гарантировать покрытие больших площадей, устанавливают на крыше или на мачте. Такое устройство принимает сигнал, идущий от базовой станции, а затем передает его по кабелю к самому усилителю, который значительно его улучшает. Внутренние антенны, естественно, работают в помещении и соединяются кабелем с репитером. Установка такого комплекта занимает не более 1 часа. Стоит заметить, что продукция компании VEGATEL сертифицирована Минкомсвязи и имеет гарантию 1 год от производителя.

Приборы, составляющие единую систему, делятся на активные и пассивные. Первым — репитеру и разъемам — нужен источник питания. Антенны, коаксиальный кабель и разветвитель (делитель мощности) относятся к пассивным элементам. Есть одно условие, которое обеспечивает эффективность работы системы: это минимальная длина кабеля. Чем он длиннее, тем хуже будет качество сигнала. Количество репитеров и внутренних антенн требует расчета в каждом конкретном случае.

Как работает репитер?

Это электронное устройство — ретранслятор. Связь между базой сотового оператора и мобильным телефоном абонента происходит так: сигнал, который ловит внешняя антенна, по коаксиальному кабелю с разъемами поступает на репитер, являющийся усилителем и ретранслятором. После него сигнал проходит через радиочастотный кабель и (если необходимо) делители мощности, потом поступает на внутренние антенны. Они излучают его к сотовым телефонам.

При звонке абонента все происходит наоборот. Сигнал от телефона перехватывают внутренние антенны, те через кабели отправляют его в репитер. Там он усиливается, а затем следует по кабелям к внешней антенне. Она — последнее звено цепи — передает сигнал на базовую станцию оператора. Если говорить совсем просто, то система для усиления сигнала — небольшая дополнительная сота в тех местах, где качество покрытия связи оставляет желать лучшего.

В этом случае речь идет не только о том, как усилить сигнал сотовой связи своими руками. Помимо удобства и возможности беспроблемного общения система уменьшает негативное влияние электромагнитных полей, которые исходят от сотовых аппаратов. Слабый сигнал «заставляет» их рассеивать в пространство большую СВЧ-мощность, необходимую для преодоления расстояния до базовой станции. Сверхвысокочастотное излучение увеличивает утомляемость, плохо влияет на организм человека. Поэтому усилитель значительно уменьшает негативное воздействие.

Установка усилителя сотовой связи

Самый простой способ — покупка репитера. Еще понадобится коаксиальный кабель, блок питания, внешняя и внутренняя антенна.

Сначала собирают и монтируют на крыше внешнее устройство. Мачта высотой 15-2 метра будет идеальна. Перед установкой необходимо выяснить расположение ближайшей вышки оператора, чтобы развернуть антенну в ту сторону. Высокие преграды на пути радиоволн не приветствуются.

Коаксиальным кабелем внешнюю антенну подключают к репитеру, установленному в доме. Обычно довольно легкий прибор крепят к стене саморезами. Главные условия — отсутствие прямой видимости между элементами-улавливателями (наличие преград в виде стен). Оптимально большое расстояние между антеннами — минимум 10 метров. Промежуток этот можно уменьшить, если их разделяет бетонная стена.

Точно так же устанавливают внутреннюю антенну. Ее и усилитель сигнала крепят там, где хозяева чаще разговаривают по телефону. Последние этапы — присоединение системы к блоку питания, проверка корректности всех соединений, включение усилителя в сеть.

Недорогие ретрансляторы полностью готовы к работе. Более «продвинутые» модели имеют дисплеи, а также переключатели, предназначенные для настроек мощности, частоты приема. В этом случае самостоятельные работы не рекомендуются, так как тонкая настройка требует присутствия специалиста.

Как усилить сигнал сотовой связи своими руками?

Самую простую антенну можно относительно быстро и легко собрать самостоятельно. Несмотря на элементарность конструкции, использование самодельного прибора дает возможность значительно повысить уровень сигнала там, где перебои на исключение, а правило. Более длительная эксплуатация аккумуляторных батарей телефонов — второе преимущество усиления.

Что потребуется для работы?

Перед тем как усилить сигнал сотовой связи своими руками, необходимо собрать все, что потребуется для создания устройства. Необходимо найти или купить:

двойной блок для соединения проводов;

металлическую проволоку, но не медную (длина 350-400 мм);

отрезок пластиковой трубы (от 150 до 200 мм);

небольшой кусок пластика;

коаксиальный кабель;

болты и гайки;

плоскогубцы;

изоленту.

Создание антенны

Изготовление простейшего устройства не предвещает сложностей никому:

Металлическую проволоку сначала распрямляют плоскогубцами, сгибают посередине под углом 90°. От этого сгиба в обе стороны отступают по 90 мм, снова так же загибают проводник. Для других сгибов отмеряют уже по 80 мм, а оставшиеся концы загибают параллельно внутрь ромба. К ним прикрепляют соединительный блок таким образом, чтобы была возможность подключить через него 2 проводника. Вдоль пластиковой трубы делают разрез, а напротив него сверлят отверстие. К нему болтом и гайкой крепят соединительный блок с зафиксированной антенной. С одного конца коаксиального кабеля снимают внешнюю изоляцию, но не нарушают защиту внутренних проводников. Внешний провод прикрепляют к одному контакту соединителя, внутренний — ко второму. Импровизированную антенну фиксируют на столбе с телевизионным устройством, обернув вокруг него разрезанную пластиковую трубу. Усилитель ориентируют в нужном направлении. Другой конец кабеля заводят в помещение, очищают его от изоляции, удаляют внешний проводник. В куске пластика делают отверстие для провода, затем продевают кабель. Его фиксируют изолентой.

Для проверки работоспособности усилителя GSM сигнала пластик с кабелем подносят к мобильному телефону (3G-модему, планшету). При качественно выполненной работе уровень сигнала должен увеличиться на 1 или 2 деления.

Не обязательно морально готовиться к неизбежным тратам, так как усилить сигнал сотовой связи своими руками вполне возможно одним из способов. Если эффект получился не тот, что ожидали хозяева, то без покупных устройств обойтись, увы, идеал недостижим.

Один из потенциальных вариантов можно увидеть в этом ролике: