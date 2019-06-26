Как удлинить шторы: мы пойдем другим путем, более практичным

В быту не все и не всегда идет гладко: каждую хозяйку часто подстерегают разные «трагедии». Одна из них — короткие занавески. Причины несчастья разнообразны — усадка ткани, ошибки в расчетах, новые «апартаменты» с высокими потолками. Понятно, кто виноват, но что делать? Некоторые дамы решают вопрос просто, но не практично: откладывают материал до лучших времен и отправляются в магазин за новыми гардинами. Однако многие считают, что «это не наш метод». Они начинают искать способы, как удлинить шторы, чтобы спасти любимую вещь. И находят его, потому что вариантов спасения занавесок существует несколько, и все они достойны рассмотрения.

Как сохранить гардины?

Придумывать, как удлинить шторы, хозяйке не придется, так как уже существуют несколько способов — как практичных, так и остроумных, помогающих «реанимировать» коварные занавески, ставшие короче. Недостающие сантиметры всегда можно найти или добавить. Делают операцию или в верхней части изделий, или снизу. Другой вариант — сразу в нескольких местах.

Способ в большей степени зависит от материала штор, текстуры, его расцветки. Швейная машинка значительно упростит выполнение несложных операций, которые обычно не требуют привлечения дизайнеров или работников швейных мастерских. Ассортимент вариантов спасения любимой вещи включает:

распарывание припусков и удлинение за их счет (если дефицит необходимых сантиметров не катастрофический);

пришивание рюшей, оборок по нижнему краю штор, этот метод позволяет увеличить длину намного;

оформление петлями, форма их может быть различной (например, косичка, сплетенная из того же материала);

пришивание лент с кистями, бахромой к шторам, тюлю или самостоятельное изготовление подвесок, материал — бесцветная леска, бусины, бисер;

использование занавесочных изобретений — ламбрекенов, люверсов.

Если шторам не хватает совсем чуть-чуть «роста», то первая мысль, которая может прийти в голову, избавит от «возни» с материалом и швейной машиной. Этот остроумный способ — перевешивание карниза на пару сантиметров ниже.

В поисках нескольких сантиметров

Нередко после стирки не досчитываются минимального расстояния от пола, хотя бывают и более «тяжелые» случаи, когда в никуда (куда-то) пропадает довольно большой кусок ткани. Если хозяйки сталкиваются с первой проблемой, то чаще сложные манипуляции не нужны. Но этот метод не подойдет для прозрачных материалов.

Сначала распарывают нижний припуск, так как обычно его обрабатывают в подгиб. Расправив спрятанные сантиметры, ткань проглаживают утюгом так, чтобы исчезли следы от шва. Обрабатывают срез по-другому — обметочным швом, обтачкой либо окантовкой контрастной тканью.

У этого простого способа есть «противопоказание»: если шторы успели выцвести, и стала заметна разница, то от него лучше отказаться. Ткань разного оттенка, с резкими границами, будет выглядеть не слишком симпатично.

Оформление рюшами

Этот несложный способ будет кстати, если комната декорирована в романтичном стиле или кантри. До изготовления элементов вымеряют ширину шторы, а результат умножают на 2. Затем вырезают полоску такой длины, ширина — 10 см, однако она зависит от количества рюш и сантиметров, которых не хватает занавескам, к этой цифре добавляют припуски на швы.

Отступив от края полосы 2 см, материал наметывают в одну нитку. Делают сборку такой же длины, как и ширина шторы, концы нитки закрепляют. Приметывают рюши к нижнему краю шторы, прокладывают машинный шов. Если есть желание или необходимость, то шов прячут под лентами из кружева.

Этот вариант требователен к ткани для оборок. По цвету и фактуре она обязана гармонировать с материалом портьеры. Если выбрано смелое — контрастное — решение, то какой-либо декоративный элемент такого же цвета должен присутствовать и в верхней части штор.

Удлинение штор петлями

Такой остроумный способ тоже позволяет добиться результата, приложив минимум усилий. Самая главная задача — корректное определение длины петель. Она должны быть аналогично тому расстоянию, которого не хватает. К нему обязательно прибавляют припуски на швы — от 1 до 2 см. Петли не должны быть слишком узкими, иначе складки получатся неаккуратными.

После определения размеров и формы, изделия раскраивают и шьют. Сначала украшения пришивают к занавеске ниткой, на равных расстояниях друг от друга. Штору с приметанными петлями примеряют на законное место, при необходимости с их помощью длину гардины регулируют до оптимальной. Декоративные элементы пришивают, украшают по желанию.

Это вариант только для трубных карнизов. Ткань может быть того же оттенка, либо контрастной. Ее замена — плотная тесьма. Декорировать петли можно разными способами, самые популярные — банты или пуговицы, обтянутые такой же тканью.

Пришивание дополнительного полотна

Такой метод не простой, он элементарный, потому что кусок ткани пришивается к нижней части штор. Однако в этом случае важны точные расчеты и аккуратная обработка срезов. Способ придется по душе тем хозяйкам, у которых не осталось такой же ткани, так как в этом случае допустимы комбинации разных расцветок и фактур, но важна гармония.

Измеряют ширину «скукожившегося» полотна, затем размеры того куска, который необходим. К первой величине с каждой стороны новой части добавляют по 3 см. К высоте приплюсовывают 3-4 см — на шов сверху и для подгиба снизу. Боковые стороны и низ обрабатывают в подгиб, верхний край обметывают вручную либо на машинке «зигзагом». Обе части сметывают, примеряют на карниз. Если все идеально, прострачивают на машинке.

Аналогичным образом действуют, если выбрана вставка в шторы посередине либо ближе к краям. Способ с дополнительными полотнами имеет преимущество, так как позволяет с помощью тканей других цветов добиться преображения даже поднадоевших занавесок. Одинаковая текстура материала поможет создать впечатление целостности изделия.

Короткий тюль, исправленный подвесами

В этом случае «кромсать» ткань не придется, а выглядеть изделие будет довольно оригинально. Такое решение подойдет для классических интерьеров, впишется в комнаты, которым не чужд романтический «настрой». Противопоказание — помещения, выполненные в аскетических стилях. Там подобное украшение неуместно.

В магазине приобретают прозрачную леску, такие же бусины, бисер. Измеряют необходимое расстояние от пола до края занавески. На леску, продетую в иголку, набирают необходимое количество декоративных элементов, продевают в нижний край ткани, закрепляют узелком. Аналогичным образом украшают весь нижний край изделия.

Более простое решение — приобретение ленты для тюля с бахромой. В этом случае остается пришить их по краю. Однако такой способ не подойдет тем, у кого есть усато-хвостатые исследователи, пробующие на зуб и когти все, что находится в свободном доступе. Маленькие дети-естествоиспытатели тоже могут внести поправки во внешний вид штор. Достойная альтернатива для таких «проблемных семей» — добавление к шторам лент из кружева.

Люверсы, ламбрекен в помощь

Спасение положения люверсами — несколько иной вариант с пришиванием дополнительной полоски ткани, но он полностью оправдан. Это решение более естественно выглядит на тюлевых гардинах, потому что они требуют вставок из более плотных материалов, способных выдержать присутствие фурнитуры. Сочетание разнообразных фактур в этом случае не только необходимость, оно и выглядит очень эффектно. Однако карнизы для люверсов должны иметь круглое сечение. Ткань полосы обязана гармонировать с материалом штор. Оптимальный вариант — повтор на добавленной полосе одного из оттенков основного материала.

Ламбрекен-камуфляж. Такой вариант чаще рекомендуют, когда шторы «сели» всего на несколько сантиметров, так как драпировка позволяет визуально увеличить их длину. Однако он может стать спасением, если подходящая ткань для полос отсутствует, а с занавесками расстаться не хватает сил. В этом случае есть возможность пришить к верху гардин недостающую часть любой расцветки, ведь она будет надежно спрятана за ламбрекеном. Но изделие это требует особого карниза.

Покупают сразу 2 отреза ткани, плотная нужна для самого изделия, тонкая — для его подкладки. Вымеряют размеры окна. Выбирают модель, делают заготовку в натуральную величину — из склеенных листов бумаги, газет, обоев, кальки. Заготовку примеряют на окно, попутно отмечая центр будущего изделия. Выкраивают 2 детали — для плотной и подкладочной ткани, не забывают оставить припуски (2 см). Сметывают заготовки с изнанки, оставляя одну сторону свободной, проверяют на окне. Затем прошивают на машинке.

Есть способ решить головоломку коротких штор, не прибегая к пришиванию полосок. Если перевесить карниз для занавесок ниже, а тот, что предназначен для ламбрекена, слегка приподнять, то цель будет достигнута «малой кровью».

Существуют и другие ответы на вопрос, как удлинить шторы. Например, с помощью вшивания в основное полотно косых полосок другой ткани. Однако такой вариант более требователен, так как материал придется раскраивать почти с хирургической точностью.

Полезными идеями можно разжиться, если посмотреть этот ролик: