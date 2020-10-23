Как удалить ржавчину с металла в домашних условиях: 22 способа

Появление ржавчины на металлических изделиях — явление настолько частое, что этот красно-коричневый налет уже принимают почти как должное. Со временем под влиянием влаги и воздуха теряют свой вид различные поверхности, заготовки, инструменты и детали. Если не предпринимать никаких шагов, то металл начнет быстро разрушаться, поэтому устранять следы коррозии необходимо немедленно. Однако сначала надо узнать, как и чем можно удалить ржавчину с металла в домашних условиях. Спасительных средств, позволяющих избавиться от опасного налета, существует довольно много. В этом случае используют привычные всем продукты, но в непривычной для них роли, а также специальные препараты от ржавчины. Но действенность тех и других во многом зависит от степени поражения деталей, труб, орудий труда и прочих металлических предметов.

Образование ржавчины — неизбежность

Появление и увеличение некрасивых ржавых пятен — последствие окислительных химических процессов, которые происходят, если для этого созданы оптимальные условия. Это повышенная влажность и возможность контакта с кислородом. При взаимодействии металла с влагой образуются гидроксиды, с воздухом — оксиды. В результате коррозия становится причиной разрушения кристаллической решетки, а потом и деформации металла. Причин ржавления железа выделяют несколько:

Потеря защитного покрытия. Поверхности изделий и конструкций предохраняют от коррозии, нанося на них несколько слоев краски. Однако со временем она с изделий начинает слезать. Открытые участки сразу становятся слабыми звеньями — на них появляется ржавчина. Игнорирование антикоррозийной обработки. В этом случае последствий ждать долго не придется, особенно если металлические конструкции остаются без всякой защиты: во влажных помещениях, или за пределами здания.

Еще одна причина возникновения коррозионных процессов — почти незаметные локальные повреждения. Даже небольшие царапины — условия, приводящие к появлению коррозии, и видимого результата процесса — образованию и распространению ржавчины.

Коричневые пятна лучше удалять сразу после их обнаружения. Однако есть случаи, когда избавиться от нее нужно в обязательном порядке. Этот этап необходим перед соединением или покраской деталей, перед сборкой металлических конструкций (например, каркасов для строений).

Как удалить ржавчину с металла в домашних условиях?

Основных способов есть два. Это механическая и химическая обработка. Если говорить о преимуществе того или иного варианта, то первый считают предпочтительным, потому что металл не подвергается воздействию агрессивных составов. Однако в домашних условиях все же чаще полагаются на помощь химических веществ.

Механические способы избавления от «ржи»

Этот способ подразумевает физический труд и использование различных инструментов и оборудования. Однако перед тем как отдать предпочтения этому варианту, нужно оценить степень поражения металла — площадь и глубину окислившегося участка.

Металлические щетки

Щетки с металлической щетиной — самые простые инструменты, которые могут гарантировать хороший результат, если поверхность обработки небольшая. Лучшими изделиями считают щетки, имеющими ворс из латуни. Процесс очистки происходит так:

сначала элемент надежно фиксируют в тисках;

заржавевшую поверхность обрабатывают щеткой, круговыми движениями;

отчищенную ржавую стружку убирают, операцию продолжают, пока эффект не будет достигнут.

Длительность работы и результат зависят только от площади поражения. Большие участки таким способом очищать не рекомендует, поскольку такая масштабная работа отнимет много времени и сил.

Очищение с помощью насадок

Насадки для инструмента — лучший выход из положения. Гораздо эффективнее использование насадок-щеток, которые устанавливают на болгарки, дрели или шуруповерты. Они могут быть радиальными или торцевыми. В этом случае появляется возможность относительно быстро очистить от ржавчины участки большой площади. Однако такая операция требует опыта подобной работы. Надежное закрепление обрабатываемой детали, способность правильно удерживать инструмент также является обязательным условием.

Использование фольги

Этот метод применяют, если поражение металла невелико и глубина его минимальна. Для работы используют обычную пищевую фольгу. Для этого кусок алюминиевого материала скатывают в небольшой шарик, потом помещают его в емкость с теплым 3%-ным уксусом. Ржавчину протирают круговыми движениями до тех пор, пока поверхность не очистится от налета.

Пескоструйное оборудование

Этот вариант теоретически может называться способом, позволяющим удалить ржавчину с металла в домашних условиях, хотя такие аппараты применяются на производстве металлоконструкций. Песок, вылетающий из сопла с большой скоростью, быстро отбивает ржавчину, поэтому мастеру нужна максимальная защита. Главный минус этого варианта — высокая цена оборудования: приобретать его для нечастых домашних работ попросту нецелесообразно.

Химическая обработка

Это лучший ответ на вопрос о том, как и чем удалить ржавчину с металла в домашних условиях. Такая обработка даст шанс избавиться от налета относительно быстро и без чрезмерных усилий. Вариантов химического «освобождения» существует множество, поэтому все они заслуживают отдельного рассмотрения.

Чем удалить ржавчину с металла в домашних условиях?

Если площадь поражения металла не очень велика, то с проблемой способно справиться даже одно выбранное средств. В противном случае, скорее всего, придется прибегать к многоэтапной обработке несколькими препаратами.

Обработка кислотами

Избавить металл от ржавчины можно этими химическими соединениями. Ассортимент таких «помощниц» довольно широк, поэтому лучше привести самые популярные из них. Для работы с кислотами нужно использовать перчатки и респиратор.

Уксусная кислота или эссенция

Быстро удалить ржавчину с металла в домашних условиях даст возможность эта концентрированная кислота, но при очень серьезных поражениях рекомендуют заменить ее уксусной эссенцией (70%). Маленькие детали полностью погружают в жидкость, оставляют их на 20-40 минут. Для больших элементов эссенцию наливают в пульверизатор, а затем распыляют по поверхности. Второй способ — обработка изделия тканью, смоченной в средстве.

Лимонная кислота

Это второй вариант, где используются обычные пищевые продукты. Для очищения от ржавчины доля лимонной кислоты должна составлять как минимум 5%. Металлическое изделие полностью погружают в кислоту, оставляют в ней на несколько часов. Затем его вынимают из жидкости и обрабатывают металлической щеткой. Такое сочетание способов гарантирует эффективность очистки.

Дуэт: уксус и лимонный сок

В этом случае используются два сильных средства, а значит, можно ожидать, что нужного результата добиться получится в более короткие сроки. Оба ингредиента смешивают в одинаковых пропорциях, затем наносят кистью, губкой или тряпкой. Как правило, спустя несколько часов от ржавчины удается полностью избавиться. Обработанное изделие чистят щеткой, промывают водой и вытирают.

Соляная кислота и уротропин

Сначала 5 мл вещества разводят в половине стакана воды, затем добавляют грамм уротропина (метенамина). Мелкие предметы целиком погружают в раствор, участки крупных изделий смазывают кистью. Выдерживают их в жидкости не менее 60 минут. Через час металл промывают, потом производят чистку с помощью жесткой щетки.

Фосфорная, винная кислота и бутанол

Для того чтобы удалить ржавчину с металла в домашних условиях, можно использовать смесь кислот — фосфорной и винной. Первое соединение используют разной концентрации. Будет «работать» любой раствор — как 15%, так и 30%. В состав входит литр фосфорной кислоты, 15 мл винной и 5 мл бутанола. Наносят его кистью.

Молочная кислота, парафин, вазелиновое масло

В этом случае кислоту (50 мл) смешивают с жидким парафином (100 г). Состав равномерно распределяют по поверхности и оставляют на 15-20 минут. Это время необходимо для того, чтобы ржавчина отделилась от металла. Очищенную конструкцию обязательно обрабатывают вазелиновым маслом.

Молодой картофель

В таких клубнях содержится щавелевая кислота, поэтому это еще одно потенциальное средство, которое может избавить металлический инструмент от маленьких пятен ржавчины. Картофель разрезают вдоль, посыпают солью, чтобы на разрезе появилась влага. Пятно натирают, или оставляют на нем картофель на 15-30 минут.

Помидоры, томатный сок или кетчуп

Нельзя не согласиться с тем, что применение этих продуктов в таком качестве — довольно необычное решение. Томатное пюре, сок либо кетчуп наносят на пораженный участок щеткой с синтетической щетиной, тщательно втирают. Состав оставляют на 20 минут или на полчаса, затем его смывают.

Щавелевая кислота

В стакане воды размешивают 4 столовые ложки вещества, потом помещают в емкость металлический элемент. Спустя 30 минут его достают. Если ржавчина сильно въелась, то деталь дополнительно обрабатывают жесткой щеткой.

Ортофосфорная

150 мл кислоты размешивают в литре воды. Деталь погружают и выдерживают в жидкости час. В этом случае нужно соблюдать одну рекомендацию: раствор рекомендуют периодически размешивать.

Серная кислота

Для удаления ржавчины используют 5%-ный раствор. Его наносят на заржавевший участок, распределяя состав губкой, потом оставляют на час или два. Обработанный элемент чистят и вытирают.

Помощь подручных средств

Уксус и лиманная кислота далеко не единственные пищевые продукты, которые успешно используются в освобождении металла от ржавчины. Избавиться от нее помогут такие же обычные средства.

Рыбий жир

Это еще один «экзотический» состав от ржавчины, однако говорят, что он работает. В этом случае процедура максимально проста. Сначала жир «добывают» из капсул, потом его кисточкой наносят на участки, завоеванные ржавчиной.

Газированные напитки

В составе этих жидкостей присутствует фосфорная кислота, поэтому лимонады тоже способны справиться с небольшими пятнами ржавчины. Однако больших надежд на них возлагать все же не стоит.

Пищевая сода

Ее разводят водой таким образом, чтобы смесь приобрела консистенцию кашицы. Затем ее распределяют по поврежденной поверхности, одновременно втирая в заржавевшие участки металла. Массу оставляют на 20-30 минут, затем ее удаляют, а «поле боя» чистят «скомканной» алюминиевой фольгой.

Средства для чистки сантехники

Примеры — Bref, Cillit Bang, Comet, Domestos, Санокс. Обычно их применяют по назначению, но многие мастера используют их для быстрой очистки инструментов. Поскольку такие препараты имеют в составе щелочные компоненты, они отлично справляются не только с загрязнениями и засорами. Им вполне по силам победить и ржавый налет. Чистящее неразбавленное средство наливают в небольшую емкость, потом помещают в нее орудие труда. Для избавления от ржавого налета «ванно-унитазным профессионалам» хватает нескольких часов.

Перекись водорода и лимонная кислота

Пероксид водорода тоже нередко используют для восстановления внешнего вида крепежных элементов и подручного инструмента, оставленного когда-то в неблагоприятных условиях. В этом случае перекиси помогает «компаньонка». Состав готовят в таких пропорциях:

лимонная кислота — 20 г;

перекись — 100 мм;

вода — 200 мл.

Чтобы удалить ржавчину с металла в домашних условиях, компоненты тщательно смешивают. В жидкость помещают инструменты, оставляют их «готовиться» на целую ночь. Как правило, такая обработка очень эффективна, так как орудия труда возвращают себе былой вид после ополаскивания под краном.

Если ржавчина въелась глубоко, то от ее остатков избавляются механическим способом. Некоторые экспериментаторы советуют добавлять с эту смесь немного соли — около чайной ложки.

Формалин, едкий натр, нашатырь

Это еще один многокомпонентный состав, способный избавить изделия от ржавых пятен. В данном случае смешивают такие ингредиенты:

70 мм нашатырного спирта (1%);

50 г каустической соды;

250 мл формалина;

250 мм воды.

После изготовления концентрированного раствора его выливают в глубокую посуду, затем добавляют в нее литр воды. Сначала ржавые детали обезжиривают растворителем, затем помещают в емкость на полчаса. Обработанные металлические элементы ополаскивают под струей воды и вытирают.

Оригинальное использование Алка-Зельтцера

Это препарат помогает не только от похмелья, он дает возможность избавить от «мучений» и металл. Для этого «освобождения» 3-5 шипучих таблеток кидают в емкость с 5 л воды, затем помещают в нее поврежденные предметы. Спустя полчаса их достают и насухо вытирают.

Таким же образом можно использовать обычную лекарственную форму — простые таблетки ацетилсалициловой кислоты, но они не настолько удобны. В этом случае придется сначала превращать аспирин в порошок, а затем долго растворять его в жидкости.

Применение хлорида цинка

Хлористый цинк — еще один ответ на вопрос, чем удалить ржавчину с металла в домашних условиях. Для этого 50 г дихлорида цинка размешивают в 1 литре воды. В емкость с концентрированным раствором помещают металлический предмет, который оставляют там на 15-20 мин.

В большинстве случаев этого времени хватает для полного очищения металла. Однако если ржавчина «сидит» основательно, то процедуру советуют повторить. Иногда может потребоваться несколько кратковременных «погружений».

Использование керосина

Для подготовки металлического изделия к вымачиванию в растворителе ржавчину сначала зачищают. Делают это либо наждачной бумагой, либо металлической щеткой. После завершения обработки поверхность протирают тканью, щедро смоченной в керосине. Затем металлический предмет помещают в емкость с этим растворителем.

Время процедуры зависит от того, насколько сильно заржавел металл. Иногда хватает и 10-15 минут, нередко требуется несколько часов, в самых тяжелых случаях — неделя. После завершения обработки изделие достают и проверяют. Если поражение серьезное, то операцию повторяют. На эту же роль идеально подходит другое вещество — солярка.

Зарядник аккумулятора, сода, соль и щетка

Не всегда ржавчина покладиста и соглашается быстро удалиться. Если все испробованные способы оказались бессильны, то обычно прибегают к более серьезной обработке — используют метод электролиза. В этом случае действуют так:

в пластиковую емкость наливают теплую воду, в ней растворяют по столовой ложке соли и соды;

берут зарядное устройство автомобильного аккумулятора, к одной из его клемм присоединяют пластину из металла, к другой — обрабатываемый металлический элемент;

обе детали погружают в солевой раствор, затем устанавливают силу тока, равную 6 А;

устройство включают, оставляют работать полчаса.

После завершения обработки прибор выключают, через некоторое время ржавую деталь вытаскивают. Ржавчину счищают металлической щеткой.

Бытовая химия от ржавчины

В эту категорию входят средства, которые предназначены для выполнения именно этой работы. Называются они преобразователями ржавчины, бывают нейтральными или кислотными. В первых составах действующим веществом выступает цинк.

Самыми популярными у нас являются несколько препаратов: это импортные DOCKER NITTRON, Rust Remover, Sonax и отечественные — Astrohim Antiruster, Nanoprotec, Ranway, Кольчуга и Цинкарь. Все средства не только удаляют налет ржавчины, но и защищают обработанные поверхности от ее повторного появления. Структуру металла преобразователи ржавчины не повреждают, однако пятна растворяют полностью.

Как и чем можно быстро удалить ржавчину с металла в домашних условиях? Способов существует великое множество. И перечислить все попросту невозможно, так как их «изобретатели» используют разные комбинации и пропорции ингредиентов. Успех и скорость операции зависит только от степени поражения участков.

В серьезных случаях требуется помощь многокомпонентных составов. С небольшими и «свежими» ржавыми пятнами справятся подручные средства. Но в любом случае надо быть готовым к тому, что времени на чистку может потребоваться больше.

В завершение темы — видео, посвященное войне с ржавчиной: