Мебель из натуральной древесины придает интерьеру привлекательный вид и особый уют, однако в необработанном виде материал кажется не особо привлекательным, немного простоватым, не слишком благородным. Поскольку естественный процесс его преображения занимает несколько десятилетий, такие предметы старины стоят довольно дорого. Поэтому в последнее время в моду вошло новое «поветрие» — искусственное состаривание дерева. Его популярность вполне объяснима: это хороший шанс получить винтажную мебель, которая будет украшением дома, но не обращаться к мастерам, требующим за такую работу немалую сумму. Как состарить дерево самостоятельно, сложна ли такая операция? Методов достичь цели существует несколько, причем большинство из них довольно просты. Единственное, что потребуется мастеру, — точное соблюдение выбранной технологии. Естественно, этот процесс не может быть очень быстрым, но есть исключения из правила.

Состаривание древесины: цели и методы

Перед изучением вопроса, как состарить дерево, надо узнать, что дает такая операция. Придание ему благородного вида — только одно преимущество, второй плюс — значительное увеличение срока службы изделия. В этом соревновании состаренная древесина выигрывает у «простоватой», причем с большим отрывом. Такие предметы надежнее защищены: как от любой живой угрозы, так и от неблагоприятных условий.

Методов состаривания дерева существует достаточно много: есть простые техники и более сложные. Способы «перевоплощения» делятся на:

механические;

термические:

химические.

Отличаются они конечным результатом. К механической обработке относят браширование и патинирование. Первое — состаривание с помощью жесткой щетки, второе — покраска с последующей шлифовкой. Традиционное термическое «превращение» — обжиг (или обугливание) поверхности пиломатериала паяльной лампой или газовой горелкой. Оригинальное — использование горячего песка.

Химический способ — обработка древесины едкими составами, меняющими цвет ее волокон. Все методы не подразумевают каких-то сложных действий, однако любая из операций требует соблюдения всех правил и следования техники безопасности.

Браширование дерева

Можно сказать, что данный метод является одним из самых трудоемких. Это название произошло от английской «щетки» — Brush. Она и является главным рабочим инструментом. Любое растущее дерево, независимо от условий, «ведет себя» одинаково: зимой на стволе нарастают плотные, темные волокна (годовые кольца), летом — более светлые и рыхлые, постепенно стирающиеся со временем.

Именно последние «слабые звенья» относительно легко удаляют щеткой, благодаря этой операции дерево приобретает рельеф и старинный вид. Браширование — технология, подразумевающая обработку древесины твердых пород. К ним относится дуб, венге, ель, лиственница, орех, сосна, ясень и т. д. Текстурирование совсем не подходит для бука, вишни, груши, клена, тика.

Материалы, инструменты

Механические способы — браширование и патинирование — имеют почти одинаковый первый этап, во время которого дерево приобретает «старую» текстуру. Поэтому набор необходимых материалов и инструментов в том и другом случае аналогичен. Для работы потребуется:

ручной рубанок, стамеска;

антисептическая грунтовка;

морилка (темная лазурь), лак;

болгарка с насадками-щетками;

плотная губка и малярные кисти;

щетки: с мягким и стальным ворсом.

Лучше заранее подготовить достаточное количество чистой сухой ткани. Для окончательной обработки вместо электроинструмента можно использовать другой вариант. Это наждачная бумага, которая должна быть разной зернистости. Начинают обработку грубым материалом, а заканчивают мелким зерном.

Как состарить дерево?

Процесс состоит из нескольких операций.

Выбранную заготовку укладывают на ровную поверхность, фиксируют. Потом приступают к обработке материала ручным рубанком. В этом случае электроинструмент использовать не советуют, потому что он может оставить продольные полосы, которые испортят рисунок дерева. Если мастер желает придать большей естественности изделию, то грубого вида можно добиться, используя стамеску либо небольшой топорик, вернее, его уголок. С помощью инструмента делают несколько хаотичных сколов, как правило, по всей площади поверхности материала. С помощью щетки со стальным ворсом снимают слой мягких волокон. Для этого инструмент водят вдоль, с усилием прижимая его к поверхности. Чтобы уменьшить количество пыли, перед этим этапом советуют увлажнить древесину, но после его окончания ее нужно высушить. Для получения окончательного рисунка используют болгарку и металлическую щетку-насадку, потом проводят заключительную шлифовку.

После завершения этого этапа заготовку очищают от пыли, на дерево наносят грунтовку, которой дают высохнуть. Потом — слой лазури, морилку или краску. После впитывания состава верхний слой удаляют, стирая его губкой, которой проводят вдоль волокон 2 или 3 раза. В результате этой операции проявится разница в цвете: в искусственно созданных углублениях он будет более ярким. Если повторить операцию еще раз, то эффект станет более выраженным. После высыхания изделия его покрывают бесцветным лаком.

Патинирование древесины

Данный способ предполагает такую же «инструментальную обработку» заготовки. Это удаление мягких волокон, придание рельефности и шлифовка. Но последний этап проводится несколько по-другому. На поверхность наносят красящие составы, потом ее шлифуют. Это идеальный способ для состаривания древесины мягких пород, не имеющих ярко выраженной текстуры, — для бука, вишни, клена. В этом случае помимо краски и морилки может использоваться воск.

Состав-патину выбирают, исходя из собственных предпочтений. Лучшей для патинирования считают масляную патину, однако свои достоинства имеют и другие ее разновидности — акриловая, битумная, восковая. Поскольку разницы в первичной обработке деревянных элементов нет, можно сразу переходить ко второму этапу.

Дерево обрабатывают грунтовкой, оставляют до полного высыхания. Наносят слой краски. Оптимальным вариантом для этой операции являются акриловые составы, которые ровно распределяются и не создают проблем после высыхания. После завершения операции заготовку оставляют сохнуть сутки. Высохший элемент шлифуют мелкой наждачной бумагой, удаляют пыль, затем кистью наносят слой патины. Равномерности здесь не требуется, потому что разница в покрытие только усилит эффект старения. После того, как краска начинает схватываться, поверхности протирают сухой тканью, но не все, а только некоторые участки, которые необходимо выделить.

Если рассматривать идеальные цвета патины для древесины, то считается, что лучшими вариантами для нее являются металлические бронзовые или золотистые оттенки. Однако окончательное решение остается за хозяевами предмета мебели. Если есть желание или необходимость дополнительной защиты, то высохшие заготовки покрывают лаком.

Термическое состаривание

Это самый простой ответ на вопрос, как состарить дерево, поэтому чаще хозяева выбирают именно этот метод, особенно если есть возможность проводить работу вдали от цивилизации. Однако данная технология не так безопасна, как механические способы. Рядом с рабочим местом не должно быть никаких горячих жидкостей и легковоспламеняющихся предметов. Операция, проводимая на свежем воздухе, остается единственным разумным решением. Способов есть несколько, но более распространенными считаются только две технологии.

Использование «огневой мощи»

Термическое состаривание дерева — максимально простой способ, однако здесь существует другая опасность — риск повредить «облагораживаемый» материал. Для работы потребуется паяльная лампа или газовая горелка, а также лист негорючего материала.

Деревянный элемент устанавливают вертикально, либо укладывают его на негорючий материал. После предварительной проверки работоспособности горелки (лампы) ее включают. Двигают инструмент сверху вниз, не меняя расстояния до заготовки. Во время процесса внимательно следят за равномерностью обжига. Поверхность древесины должна обуглиться всего на несколько миллиметров. Максимум — 3 мм. После завершения обжига древесине дают время на полное остывание. После этого нагар снимают: либо вручную, либо используя электроинструмент. Интенсивность обработки определяют самостоятельно: в зависимости от эффекта, которых хотят получить.

После снятия необходимого слоя заготовку шлифуют наждачной бумагой или специальной насадкой. В этом случае тоже нужна аккуратность и внимательность, так как очень интенсивная работа может стать причиной частичного удаления состаренного слоя. После завершения операции древесину оставляют «как есть», покрывая поверхность только лаком.

Обжиг в емкости с песком

Данный способ подойдет для создания деталей для небольших изделий. В этом случае нужен жаропрочный сосуд, размеры которого подходят под заготовки, а также высушенный, речной песок. Главное требование к нему — отсутствие посторонних включений. Такая процедура тоже проста. По крайней мере, в теории, потому что на самом деле она отнимет довольно много времени и сил.

В металлический бак засыпают сухой песок. Затем наполнитель в нем нагревают до температуры около 200°. После этого заготовки помещают в песок, выдерживают их до тех пор, пока поверхности их не потемнеют.

Особенности у такой операции есть, поэтому надо понимать, что с первой попытки желанного результата можно не добиться. В этом случае нужны тренировки. Нужно учитывать, что снизу песок горячее, чем в верхней части бака, а это станет причиной того, что верх заготовок будет светлее низа. Поэтому во время операции изделия придется переворачивать, медленно погружать, или сразу размещать их определенным образом. Еще один минус «песочной бочки» для мастера — необходимость надежной защиты от горячего песка и металла.

Химическая обработка, или травление

Это вторая технология, которая дает возможность относительно быстро получить желаемое. Но перед тем как состарить дерево, мастеру не мешает познакомиться с особенностями такой процедуры, поскольку и ее трудно назвать безопасной. В этом случае защита органов дыхания и рук обязательна, а работу лучше проводить на улице.

Химическое воздействие способны пережить несколько пород, среди которых бук, дуб, ива, клен, красное дерево, липа, орех и осина. Подготовительный этап включает шлифовку древесины наждачной бумагой крупной зернистости и удаление с заготовки пыли. В роли химикатов используют щелочи или нашатырный спирт. Обработанные поверхности накрывают плотной полиэтиленовой пленкой, иначе состав быстро испарится.

В роли химикатов можно использовать «специалистов» — английскую соль, железный, медный и цинковый купорос, калиевый хромпик, или хлористый кальций. Однако помочь в преображении древесины способны продукты, имеющиеся практически в каждом доме. Яркие представители — раствор перманганата калия (марганцовки) и синька. Маленькие заготовки погружают в препарат целиком, а большие детали обрабатывают тампоном либо кистью. Главное условие для рабочего материала — отсутствие ворсинок.

В результате воздействия химических препаратов обычное дерево приобретает коричневый цвет, или «обветренность» — сероватый оттенок. Разные породы деревьев реагируют на вещества и их концентрацию по-своему, поэтому сначала надо корректно подобрать химикат. Например, береза (липа) после «встречи» с цинковым купоросом (2,5%) становится темно-красной.

После получения нужного цвета заготовки споласкивают водой, затем нейтрализуют остатки химикатов, промывая поверхности раствором уксуса: столовую ложку продукта разводят в стакане воды. Если использовался нашатырный спирт, то обработки кислым «коктейлем» не требуется. Последние этапы — просушивание древесины, легкая шлифовка и защита лаком.

Помощь свечи и краски

Если владельцев будущей мебели интересует вопрос о том, как состарить дерево, но избежать больших расходов, то этот способ станет «чемпионом». Данный экономичный вариант даже не потребует участия серьезных электроинструментов, защиты мастера и свежего воздуха, однако проветривания из-за покраски все же не избежать. Нужна только белая свеча и краска двух контрастных цветов. Нередко «воско-красочный» метод используют для обновления изделий, потерявших привлекательный вид.

Первым делом определяют базовый цвет будущего предмета. Как правило, для мебели логичным выбором будет один из оттенков коричневого, который сможет пробиться на поверхность «из глубины». Слой-основу наносят нарочито небрежно: используют широкие мазки, оставляют нетронутые участки. Затем заготовке дают достаточно времени на высыхание. Потом «вооружаются» свечой. Ее с усилием втирают в поверхность, но тоже не везде, а в нескольких местах. Порядок, какая-то система не нужна: больше хаоса — лучше результат. После удаления крошек воска с поверхности на нее наносят слой контрастной краски: например, желтой или белой. Но в этом случае закрывают всю поверхность. Состав оставляют сохнуть. Берут грубую ткань, которой с нажимом протирают поверхность. Цель данного этапа — снятие контрастной краски, под которой находится воск. Оба слоя отойдут, обнажив коричневую основу.

На этом декорирование можно закончить, но людям творческим никто не запретит продолжать необычный эксперимент, нанося еще один слой воска, а потом «вовлекая в работу» краску других цветов. В этом случае последней операцией тоже станет обработка тканью. Готовое изделие лучше покрыть лаком, так как со временем незащищенные слои будут отставать. Эта особенность оформления станет причиной образования мусора, зато эффект старины будет проявляться сильнее.

Простой способ использования краски

Этот вариант подойдет для любой древесины, уже прошедшей этап текстурирования. Как правило, наибольший эффект достигается при использовании белой краски. Для этой операции потребуется краска и скребок, который сможет заменить даже пластиковая карта. Работа элементарна: небольшое количество краски выливают на поверхность, потом состав тщательно размазывают/растирают в разных направлениях.

Другие оригинальные методы состаривания

Естественно, на этом список ответов на вопрос, как состарить дерево, не заканчивается, поскольку свою лепту внесли представители творческих профессий, связанных с произведениями искусства. Один из известных способов уже был рассмотрен: это патинирование, позволяющее придать изделиям вид под старину. Однако существуют другие варианты — как простые, так и сложные. В этом случае эффект достигается экспериментами с декоративным покрытием, а не с древесиной: она остается в «первозданном виде».

Кракле (кракелюр)

Это самый эффектный способ, позволяющий получить не только «древнее» дерево, но и изменить до неузнаваемости любой материал. Кракле — метод создания паутинки из трещинок на поверхности предметов. Набор для такого творчества довольно скромен. В него входит клей ПВА, краски двух оттенков (акриловые или фасадные) и строительный фен. Существует специальный лак (грунт, паста) для кракелюра, но здесь речь пойдет только о народном рецепте паутинки.

Сначала поверхность покрывают краской темного оттенка, потом ждут ее полного высыхания. Наносят следующий слой: на этот раз это ПВА, причем его должно быть много. Но нужно выполнить одно условие слой обязан быть густым, но равномерным. Чтобы ускорить процесс, клей обрабатывают феном, чтобы на поверхности образовалась тонкая подсохшая пленка. Полная просушка на этом этапе не только не требуется: она вредна, потому что не даст добиться необходимого эффекта.

После получения корочки ПВА на поверхность наносят слой более светлой краски, которую также оставляют сохнуть самостоятельно. Потом снова наносят клей толстым слоем. Последний этап — сушка поверхности до тех пор, пока пленка ПВА не начнет трескаться. Таким образом на поверхности начнет появляться паутинка, являющаяся лучшим доказательством возраста изделия.

Если для предметов не используются традиционные «деревянные цвета», то можно поменять оттенки местами: сначала нанести светлую краску, а затем темный состав (контрастный).

Сухая кисть

Этот метод придуман художниками, но сейчас его активно используют декораторы, успешно применяющие сухой вариант для «принудительного» состаривания изделий из древесины. Для работы требуется минимальный набор — краска, широкая, но тонкая кисть из синтетики и листы плотной бумаги, которая необходима для избавления ее от излишков смеси.

Кистью набирают небольшое количество краски, потом проводят ей по бумаге, пока инструмент не начнет оставлять на листе тонкие линии. Потом кистью рисуют полосы вдоль роста волокон. Здесь порядок тоже противопоказан: лучший результат гарантируют беспорядочные движения.

Надо отметить, что операция «Сухая кисть» оптимальна для состаривания мебели или иных изделий с выпуклыми элементами.

Лессировка

Это нанесение двух или более слоев краски, первая из которых более яркая, а последующие — полупрозрачные. Плюс способа — получение неоднородной, переливчатой, изменчивой поверхности. Для такого состаривания можно использовать различные виды красок. Самым большим ассортиментом цветов отличаются акриловые составы, чуть скромнее акварели и масло. На роль «декоратора» подходит даже крепкая заварка. Обрабатывать можно любую древесину. Для лессировки используют либо губку, либо синтетическую кисть.

Первый слой наносят неравномерно, стараясь добиться естественного оттенка древесины. Если этого сделать не получилось, то добавляют еще один тонкий слой. После завершения операции изделие оставляют для полного высыхания. Когда наносят несколько тонов, то они создают интересный эффект просвечивания.

Набрызг

Эту технику применяют для состаривания небольших предметов: например, деревянных шкатулок. Используют набрызг в комплексе с другими способами «аномального старения» . Самым подходящим инструментом остается незаменимая зубная щетка. Ее макают в краску, слегка стряхивают, либо используют бумагу для удаления излишков. Затем остатками «опрыскивают» изделие, делая пальцем движение «от себя».

В результате на поверхности появляется «россыпь» мелких клякс, придающих предмету оригинальный, но «бывалый» вид. После завершения этой операции дерево покрывают слоем лака, после высыхания которого делают второй слой маленьких точек. В этом случае есть возможность добиться трехмерного эффекта.

На самом деле, способов существует больше. Не исключено, что скоро список вариантов пополнится новыми методами, так как количество материалов-новинок, предназначенных для строительства и ремонта, постоянно растет. Об одном из способов, как состарить дерево, расскажет следующий популярный и «заслуженный» видеоролик: