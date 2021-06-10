Без элементов и конструкций, выполненных из дерева, не обходится ни один дом, поскольку достойной альтернативы этому натуральному материалу до сих пор не существует. Чтобы защитить древесину от различных угроз, для нее используют эффектные лакокрасочные материалы. Но со временем окрашенные поверхности теряют привлекательность, поэтому старое покрытие приходится удалять. У любой задачи практически всегда находится решение, поэтому и ответов на вопрос, как снять краску с дерева, существует несколько. Но прежде чем приступить к работе, нужно рассмотреть все способы, их особенности, а также достоинства и недостатки.

Когда снятие краски операция необходимая?

Почему надо удалять краску, если существует шанс избежать этой утомительной процедуры? Да, можно и не избавляться от материала, если краска нанесена не так давно, а поверхность выглядит хорошо и не имеет каких-то серьезных дефектов. Но есть случаи, когда этот малоприятный этап ремонта становится необходимостью. Поэтому надо привести примеры, когда снятия покрытия не избежать:

Удаление краски процедура обязательная в том случае, если новая краска несовместима с тем составом, что использовался ранее. Возможные последствия нанесения свежего слоя на предыдущее покрытие — вздутие старого либо отслоение нового. Если на «пожилой» краске есть дефекты, то без данной операции тоже не обойтись. Новое покрытие не спасет от трещин, царапин и сколов: наоборот, оно сделает их более заметными. Темную краску невозможно без труда и с первой попытки покрыть светлым материалом, поэтому от старого слоя гораздо проще заранее избавиться.

Уязвимые поверхности деревянных конструкций и предметов требуют регулярного ухода. Поэтому старое покрытие рекомендуют удалять, чтобы была возможность снова обработать древесину защитными составами.

Инструменты и материалы

Точный комплект всего необходимого подбирают после окончательного выбора технологии, либо их комбинации. Мастеру может потребоваться:

наждачная бумага с крупным и мелким зерном;

шпатель, скребок, смывка краски с дерева;

дрель, болгарка и насадки;

стамеска, молоток, цикля;

шлифовальная машина;

строительный фен;

кисть или валик.

Для защиты кожи и органов дыхания нужно подготовить очки, перчатки и респиратор (маску). Полиэтиленовая пленка позволит предохранить предметы и пол от старой краски.

Способы снятия строго материала

Как снять краску с дерева? Во-первых, хозяевам надо приготовиться к тому, что освобождение деревянной поверхности может отнять довольно много времени, так как все производители имеют другую цель. Они стараются сделать свою продукцию максимально устойчивой. Поэтому процесс довольно сложен, и не отличается высокой скоростью. Причем это относится почти к любому способу. Кроме того, успех операции зависит от:

толщины старого слоя;

возраста дерева, его породы;

фактуры «пожилого» материала;

цвета использовавшейся краски, ее срока службы.

Способов удаления существует три: механический, химический и термический. Возможен и другой путь — комбинация различных методов.

Механический метод

Он предполагает, что в работе будут участвовать либо материалы и инструменты, либо специальное оборудование. Первый вариант относится к самым доступным способам, но потребует от мастера серьезных усилий.

Шпатель, стамеска с молотком, ручная цикля

Это не слишком привлекательные способы, которые отнимают много времени и сил. Поэтому данные инструменты рекомендуют использовать для очищения определенных участков и покрытий.

Шпатель — хороший вариант для краски, которая шелушится. Стамеска и молоток — «бригада», которая поможет удалить толстый слой краски, или покрытие, расположенное в труднодоступных местах. Данный вариант подходит только для твердой древесины. Цикля — орудие для поверхностей скромной площади.

Использование наждачной бумаги

Данный материал есть практически в любом доме, но и его покупка хозяев не разорит. Для этой операции нужно подготовить два вида — крупнозернистую и мелкозернистую бумагу. Сначала поверхность обрабатывают материалом с грубыми абразивными частицами. Чтобы не повредить не самую прочную поверхность дерева, от остатков краски избавляются мелкозернистой разновидностью. Для того чтобы ускорить процесс, используют ручное приспособление и насадку для наждачной бумаги.

«Наждачный» метод оптимален для работы с небольшими предметами или с поверхностями небольшой площади. Например, его часто применяют для реставрации мебели. Если конструкция имеет впечатляющие размеры, то наждачную бумагу лучше заменить электрическим инструментом.

Помощь болгарки

УШМ идеальна для снятие краски с деревянных стен и других конструкций с большой площадью поверхности. Помимо инструмента мастеру потребуется лепестковый диск, лучше — несколько, потому что насадки будут довольно быстро забиваться краской и опилками. Альтернатива — зачистные круги, которые называют коралловыми.

Стены обрабатывают, держа болгарку параллельно им, работают с небольшим нажимом. После завершения обработки участка оставшуюся краску удаляют не очень жесткой металлической щеткой, либо той же наждачной бумагой. Другие потенциальные «помощники» — шпатель, дрель или шлифовальная машина.

Для быстрого удаления краски с пола используют электрорубанок, циклевальную машину, перфоратор с насадкой-цепью. Как правило, в этом случае снимают и верхний слой древесины, цель — освежить напольное покрытие.

Достоинства такой механической чистки:

минимальный риск серьезного повреждения дерева, так как мастер может контролировать силу;

отсутствие неприятного запаха в помещении;

небольшие расходы.

Недостатки — длительность процесса, пыль, которая в помещении будет «стоять столбом». Существует риск повредить поверхность — поцарапать, сколоть или «зарезать». Если она имеет рельеф, то данный метод очистки не подходит.

Пескоструйная обработка

Данный аппарат используют и для снятия покрытия, и для обновления деревянных стен. Это не самый популярный способ, потому что он требует не только дорогого оборудования, но и специалиста «в придачу». Преимущества этого варианта — скорость и максимальная эффективность пескоструйного аппарата. Но только если корректно выбран и напор воздуха, и зернистость абразива.

Термический метод

Самый простой вариант — использование строительного фена. Данный прибор размягчает краску, поэтому ее значительно проще удалить с поверхности шпателем, а остатки снять мелкозернистой наждачной бумагой. Главное условие — температура, которая не должна превышать 200°. В этом случае действуют так:

Прибор включают, затем небольшой участок хорошо прогревают. После того как слой краски размягчится, его счищают инструментом, потом наждачкой. После освобождения первого участка переходят к термической обработке следующего, и т. д.

Термический метод требует скорости, а значит, навыков. Так как нагретое покрытие довольно быстро остывает, работают двумя руками. В левой обычно держат фен, а в правой — шпатель. Для левшей — наоборот. Есть и очень удобные инструменты: такие модели дают возможность закрепить шпатель непосредственно под соплом. Минусы этого способа — токсичные пары, риск получения ожогов и возгорания дерева, перегрев термоприбора при длительной работе.

Поскольку не у всех есть в доме строительный фен, многие прибегают к помощи того бытового прибора, который есть в хозяйстве «по умолчанию». Это утюг (с парогенератором), которым проглаживают поверхность через лист фольги, или ситцевую ткань, махровое полотенце. Греют участок от 15 до 30 секунд, потом краску соскребают. Однако данный вариант можно рассматривать в качестве возможной альтернативы лишь в одном случае: если площадь работ не слишком велика.

Газовая горелка или паяльная лампа не лучшие приборы для деревянных поверхностей, так как подпалить их довольно легко, особенно тем, кто пока не имеет опыта. Такой дефект в некоторых случаях спрятать под ЛКМ не получается. Кроме того, использование горелки или лампы возможно, если очистить от краски предстоит предмет мебели. В этом случае его выносят на улицу. Поверхность обжигают до появления на ней пузырей либо потеков.

Использование химикатов

Они — еще один ответ на вопрос, как снять краску с дерева. В роли спасителей выступают специальные смывки для удаления старого слоя. Для такой работы необходимо приобрести состав, предназначенный именно для обработки дерева.

Сначала с поверхности с краской удаляют загрязнения и пыль. Затем пульверизатором, валиком или кистью на нее наносят состав, после обработки средство оставляют на 20-60 минут. Через указанный промежуток времени размягчившийся слой удаляют шпателем. От остатков краски избавляются, смывая их водой.

«Древнее» покрытие, состоящее из большого количества слоев, может потребовать повторной обработки.

Средства-профессионалы

Есть несколько эффективных смывок, которые предназначены для обработки древесины.

Docker Wood. Это гель, которому для размягчения краски требуется всего 10 минут. Плюсы — безвредность для деревянных поверхностей, экономичный расход. Смывка Новбытхим. Этот очиститель — универсал: его можно использовать для дерева, бетона и металла. Время действия — от 20 до 60 минут. Состав можно наносить кистью, щеткой или шпателем. White House. Этот препарат тоже предназначен для удаления ЛКМ с деревянных, бетонных и металлических поверхностей. Густое гелевое средство можно наносить кистью, или использовать распылитель. Время действия смывки — 1-30 минут. Старую краску также удаляют шпателем.

Средства в состоянии быстро удалить большинство лакокрасочных покрытий. Есть и другие эффективные очистители ЛКМ: ABRO PR-600, KUDO (аэрозоли для дерева), Syntilor Bosco и Syntilor Hard (концентраты), Dufa Abbeizer, Антикрас-Универсал, Растворитель 646 (жидкости), Вершина B-52, Главный Технолог, Престиж (гели).

Преимущества химического способа удаления краски: простота и скорость работы, возможность обработки поверхностей со сложным рельефом и в труднодоступных местах. Единственный серьезный недостаток метода — токсичность составов, от которых необходимо защитить органы дыхания, кожу и слизистые.

Многим придется не по нраву «аромат», витающий в воздухе во время операции. Чтобы не нанести вред членам семьи и питомцам, перед работой всех домочадцев «выгоняют» из дома. Обязательно надевают респиратор и перчатки, а также обеспечивают качественное проветривание помещения. К минусам препаратов-профи можно добавить лишние расходы.

Составы, приготовленные самостоятельно

Еще одним ответом на вопрос, как снять краску с дерева, является следующий очиститель, который очень легко приготовить самостоятельно. Для этого:

отмеряют 1 часть скипидара и 2 нашатырного спирта;

компоненты смешивают.

Самодельную смывку наносят на окрашенную поверхность и оставляют примерно на 20-30 минут. Если предстоит избавление от толстого слоя краски, то время увеличивают до 40-60 минут. Отслоившийся материал соскребают шпателем.

Для избавления от краски деревянного пола рекомендуют попробовать следующие способы и самодельные препараты:

Готовят смесь из кальцинированной соды (400 г) и негашеной извести (1500 г), разводя ее водой до консистенции домашней сметаны. Ее наносят на пол и оставляют на 12 часов. Из овсяной муки, каустической соды (1:1) и воды делают кашицу. Этим составом смазывают всю поверхность. Спустя 10-15 минут состав удаляют. Если необходимо, то операцию повторяют.

Еще один вариант — использование только кальцинированной соды. В этом случае сначала пол обильно смачивают водой, потом его щедро посыпают карбонатом натрия, и закрывают влажной мешковиной. Средство оставляют на сутки. Как и большинство народных рецептов, эти методы не относятся к самым эффективным.

Рекомендации, правила и ошибки

Операция «Как снять краску с дерева» будет успешной, если выбрать подходящий метод, действовать правильно и избегать ошибок. Поэтому сначала нужно познакомиться с некоторыми важными моментами.

Какой способ будет оптимальным?

Так как снять краску с дерева можно любым из способов, главное — подобрать самый эффективный вариант, который к тому же не станет причиной серьезного повреждения поверхности. В этом случае все зависит от места, где будут производиться работы.

Когда хочется сэкономить, фронт работ небольшой, а время обработки на самый важный критерий, выбирают простейшие решения. Это обработка наждачной бумагой или использование утюга и фольги. Если поверхность (например, рельефную) очень легко повредить инструментом, а термообработка не принесет желанного результата, то идеальным способом будет химический метод. В сложных случаях краску сначала нагревают феном и снимают шпателем. Потом те участки, где она осталась, обрабатывают смывкой. После этого опять вооружаются ручным инструментом.

Когда необходимо «полное и безоговорочное» удаление слоя краски, оптимальным решением станет сочетание нескольких методов. Самый распространенный способ — применение очистителя и очистка вручную. Но нередко мастера используют и другую комбинацию — механический метод с термическим. Это оптимальный вариант, если у хозяина есть строительный фен, или существует возможность его аренды.

Зависимость технологии от краски

Только один метод позволит безболезненно избавиться практически от любого покрытия. Это средства-очистители. Ими удаляют водно-дисперсионные составы, эмали и масляные краски, так как смывки отличаются глубоким проникновением в покрытия, но не влияют на структуру древесины. Масляные краски довольно хорошо поддаются болгарке и шпателю. Для избавления от несколько слоев обычно используют термический способ.

Рекомендации, касающиеся операции

Чтобы не столкнуться с проблемами, надо соблюдать несколько правил, относящихся к разным способам.

При термической обработке нельзя сильно нагревать те участки, за которыми находится скрытая проводка. Так же осторожно нужно действовать у розеток и выключателей. Поскольку некоторые красящиеся составы во время термической обработки могут «прикипеть» к дереву, сначала метод советуют опробовать на маленьком участке. Во время механической чистки ручным инструментом действовать надо крайне аккуратно, потому что «беззащитную» древесину очень легко повредить. При химической обработке деревянного пола после распределения состава смывку закрывают полиэтиленовой пленкой, которая создаст парниковый эффект. После использования любого очистителя поверхности тщательно промывают. Но сначала необходимо изучить инструкцию к составу. Вращающиеся детали инструментов — веская причина для того, чтобы заранее спрятать висящие концы одежды и шнурки. Акриловая эмаль — противопоказание для наждачной бумаги, так как этот вид краски быстро ее забьет. Чтобы избежать серьезных ожогов при работе с феном, надо тщательно следить за руками. Финишная обработка (ошкуривание, шлифовка) очищенного основания обязательна.

«Предохранители» мастеру нужны при любом способе снятия краски. Респиратор с высоким классом защиты — обязательный аксессуар при работе с химикатами и фенами. Маски и очки, защищающие от пыли и мусора, нужны для работы ручными и электрическими инструментами. Наушников потребует операция с «громогласными» приборами.

Ошибки, которых нужно избегать

Спешка во время такой работы не лучшее из решений. Именно она нередко становится причиной некорректных действий и досадных промахов. Как снять краску с дерева, чтобы получить качественный результат?

Перед использованием смывки сначала нужно опробовать препарат на небольшом участке. Всегда есть риск, что средство окажется неэффективным, особенно если краска нанесена давно, и слоев «накопилось» много. Очень жесткие щетки и древесина — худшее из сочетаний. Натуральный материал может быть поврежден, а исправить ситуацию в некоторых случаях будет сложно. Любой очиститель нужно выдерживать тот срок, который рекомендован производителем. Один-два часа — максимум для древесины.

Перегрев обрабатываемой поверхности может стать причиной пожароопасной ситуации, поэтому действовать нужно осторожно.

Приступая к работе, надо знать, как снять краску с дерева, как с ним правильно обращаться. Только в этом случае мастер сможет рассчитывать на желанный результат, и гарантировать безопасность для себя и уязвимых поверхностей.

О том, как снять краску с дерева, расскажет следующее популярное видео: