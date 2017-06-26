Как сделать шумоизоляцию квартиры?

Шумоизоляция квартиры имеет большое значение и для душевного комфорта, и для физического здоровья человека. Ремонт в соседней квартире, шум потока машин, не утихающий даже ночью, вечеринки и танцы у соседей на верхнем этаже могут всерьез повлиять на психическое состояние и отрицательно сказаться на физическом самочувствии. Известно, что шум свыше сорока децибел заставляет человека быть в постоянном напряжении, а 85 децибел уже угрожает здоровью. Именно шумоизоляция помогает избежать посторонних звуков в квартире и обеспечит гигиену вашего слуха.

При шумоизоляции проводят отделочные работы потолка, пола и всех стен, сопряженных с соседскими стенами. Материал для изоляции постороннего шума следует выбирать качественный. При отделке поверхностей потолка, стен, пола имеет значение и тип материала, и его толщина. Окна и двери могут поспособствовать созданию дополнительной изоляции посторонних звуков.

Толстые стены дома способствуют лучшему поглощению звуков. Однако современные дома, строящиеся из панельных блоков, наименее продуктивны в создании преград для проникновения посторонних шумов в квартиры. Звукоизоляции в подобных домах способствуют специальные перегородки, а также подложки.

Поскольку общепризнано деление звуков на воздушные и ударные, способы ограничить свой дом в проникновении лишних шумов тоже различаются. Падающие предметы, стук двигаемой мебели, ходьба относятся к ударной группе звуков. Часто потолок нуждается в шумоизоляции от звуков, исходящих от жильцов, проживающих выше этажом. Потолок изготавливается гипсокартонный подвесной или натяжной.

Голоса людей, бытовая техника, ряд музыкальных инструментов, создавая колебания воздуха, образуют воздушные звуки. Часто их проникновению в квартиру способствуют некорректно состыкованные панельные блоки, тонкие перегородки стен и др. В таких случаях выручает применение минеральной ваты, дополнительных плит из дерева, сандвич-панелей. Хорошее поглощение шумов будет прямо пропорционально слою звукоизолирующего материала.

Иногда снизить проникновение посторонних звуков в квартиру помогает герметик. Обработав им стыки блоков по периметру квартиры и отопительные стояки, можно тоже поднять степень шумоизоляции.

Дополнительную шумоизоляцию создают плотные стеклопакеты и входные двери. Современные технологии в остеклении принимают во внимание проблемы с посторонними звуками, доносящимися с улицы, и создают стеклопакеты с резиновыми уплотнителями в целях обеспечения дополнительной шумоизоляции в квартире. Массивная многослойная входная дверь также снижает уровень ненужного шума. Самостоятельно изготовить резиновые накладки довольно просто. Ими можно оснастить дверной проем и прилегающий к нему порог.

После проделанной работы останется только наслаждаться полной тишиной, воцарившейся в вашей квартире!