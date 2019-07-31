Как сделать шкатулку из дерева: два вида изделий, пошаговые инструкции

Деревянные шкатулки — замечательное вместилище для всевозможных «сокровищ», накопленных прекрасным полом — как маленьким, так и взрослым. Они пользуются неизменным успехом из-за красоты, вместительности и практичности, однако цены на подобные изделия нередко сильно кусаются. Поэтому многие дамы (или их господа) решают создать полезную вещицу самостоятельно. Решение это нельзя упрекнуть в нелогичности, так как сделать шкатулку из дерева под силу многим. Для изготовления простого изделия не требуются особые навыки и умения, нужно лишь большое желание, аккуратность, терпение и внимание к малейшим деталям. Фантазия тоже не будет помехой.

Какими они бывают?

Планируя создание шкатулки, человек обычно знает, какие функции будут возложены на этот небольшой предмет. Но с формой и дополнительными элементами нередко разобраться совсем непросто. Такие ящички-сундучки обычно покупают либо делают для хранения полезных либо памятных вещей. Среди них:

Бижутерия, ювелирные украшения. В первом случае необходимы несколько маленьких отделений. Удобно, когда они «умеют» двигаться внутри шкатулки. Второй вариант предполагает, что внутреннее пространство должно гарантировать сохранность дорогих вещей. В этом случае модели часто обшивают бархатом, а на крышку помещают зеркальце для удобства во время примерки. Швейные принадлежности. Эти шкатулки из дерева тоже имеют несколько отделений, предназначенных для иголок, ниток, фурнитуры. Для удобства переноски к элементам добавляют ручку. Сигары. Эта шкатулка имеет свое название — хьюмидор. Эти прямоугольные модели нередко разделены на секции, они оснащаются увлажнителем и гигрометром. «Заначки» — неприкосновенные денежные запасы. Здесь самый удобный вариант — прямоугольник, оформленный как книга небольшого формата. Открытки, письма, фотографии. Такие шкатулки могут изготавливаться в форме сердечка.

Ассортимент магазинные моделей довольно широк: есть предметы с замками, часами, секретными ящичками. Однако главная цель дилетанта «шкатулочных дел» — знакомство с самой простой конструкцией, а на покорение новых вершин можно отправляться лишь тогда, когда придет опыт и мастер «набьет руку».

Создание простой шкатулки

Если в доме есть все необходимые материалы и инструменты, а также минимальные навыки «общения» с последними, то работа не создаст особых трудностей. Необходимо подготовить подходящий по размеру кусок фанеры (лучше многослойной). На нем не должно быть видимых дефектов — трещин либо сучков. В список инструментов входит:

карандаш, линейка;

клей (например, Момент Кристалл);

ручной лобзик;

молоток;

наждачная бумага разной зернистости;

напильник;

небольшие петли для шкатулок;

струбцины, тиски;

шурупы (например, 2,5х8 мм).

Первый этап — построение чертежа или поиски подходящей схемы в виртуальном пространстве. Для новичка все же целесообразнее выбрать простую прямоугольную конструкцию, так как при ее изготовлении можно избежать большинства ошибок, которые обязательно спровоцирует сложная геометрическая форма.

Изготовление корпуса

Сначала на фанерный лист переносят детали корпуса. С помощью карандаша и линейки на нем рисуют 4 стенки — две длинные фронтальные и две короткие — боковые. На краях торцов элементов отмечают пазы, их высота равняется толщине листа фанеры. Такое соединение сделает шкатулку более надежной, похожей на магазинные изделия. Затем чертят дно, которое должно располагаться внутри стенок, на одном уровне (заподлицо) с их низом.

Все начерченные элементы аккуратно выпиливают лобзиком. После того как заготовки сделаны, все торцы тщательно шлифуют наждачной бумагой. Затем так же обрабатывают внутренние стенки короба и верхнюю поверхность дна, в противном случае потом это сделать будет гораздо труднее.

Стенки склеивают, заранее промазав составом торцы с шипами. Их забивают в гнезда, если необходимо, то немного стачивают напильником. В последнюю очередь присоединяют дно. Если оно отказывается помещаться внутри стенок, ее еще раз шлифуют (стачивают) до тех пор, пока основание не сможет плотно «сесть» на свое законное место. Затем полуфабрикат помещают в струбцины (тиски).

Сооружение крышки

Ее можно сделать плоской, однако такая вещица сразу потеряет немалую долю оригинальности. Поэтому крышку мастерят так же, как и корпус. Сначала вырезают большую деталь, потом маленькие боковые стенки с пазами. Все заготовки тоже отшлифовывают: сперва стенки с внутренних сторон, затем крышку, ее можно обработать сразу с обеих.

После склеивания деталей крышку также помещают в струбцины. После высыхания обеих частей шкатулки их соединяют с помощью петель и мини-шурупов. Отверстия для них делают заранее, диаметр их чуть меньше, чем у крепежа. Если забыть про это условие, то фанеру может разорвать.

Почти аналогично делают шкатулки из дерева — из досок, однако в этом случае необходимы более серьезные инструменты. Для качественного распила используют циркулярную и торцевую пилу, фигурные края получают с помощью фрезера.

Деревянная шкатулка с ящиками

Для ее создания подойдет любое дерево — бук, дуб, сосна или ясень. Главные требования — сухая древесина, отсутствие сучков.

Крышка и дно

Сначала придумывают форму изделия, делают одинаковые трафареты для крышки и дна. Из досок вырезают две заготовки, накладывают на них трафарет, очерчивают контур. Обтачивают их ручным фрезером, который закрепляют таким образом, чтобы над поверхностью стола выступала только фреза — ее рабочая часть. После обточки фигурной заготовки переходят к шлифовке. Для этой операции используют деревянный диск, на котором закреплена полоса наждачной бумаги.

Корпус

Для него берут три доски толщиной около 10 мм и одинаковой высоты. Торцы запиливают пилой под углом (45°). Затем элементы склеивают любым клеем (например, тем же Моментом). Для лицевой части короба вырезают 2 абсолютно идентичные дощечки, толщина их — 15 мм. Первую деталь приклеивают к верхней части корпуса шкатулки.

Для второй собирают ящик, толщина его задней и боковых стенок — 50 мм, передней стенки и дна — 40 мм. Ящик склеивают, не забывая при этом контролировать прямизну углов. Затем к лицевой стенке ящика приклеивают вторую дощечку. Если необходимо, то в ящике делают перегородки, для них также использую доски толщиной в 40 мм.

Для верхнего, неподвижного, ящика вырезают дно, потом его приклеивают. Вставив нижний выдвижной элемент, проверяют его ход. Если есть какие-либо препятствия, то их устраняют шлифовкой. Последние этапы — установка перегородок в верхнюю секцию и закрепление на коробе крышки петлями.

Оформление шкатулки

Готовое изделие декорируют по своему усмотрению — просто обрабатывают морилкой либо красят, покрывают несколькими слоями лака.

Паяльная лампа с морилкой

Есть более интересный вариант, но он требует присутствия паяльной лампы, работа с которой просто обязана проводиться с особой осторожностью. Например, не будет лишним заранее принести на место работы ведро с водой.

Сначала заготовку совсем чуть-чуть обжигают до появления легких подпалин. Так как фанера очень боится сильного огня, нельзя чрезмерно увлекаться, иначе на материале появятся некрасивые участки, а закамуфлировать их уже не получится.

После завершения этого этапа шкатулку покрывают несколькими слоями морилки (2-3), число этих операций зависит от того, какую интенсивность цвета мастер хочет получить в результате. В завершение наждачной бумагой обрабатывают все торцы изделия. В результате новая шкатулка превратится в предмет почти с вековой историей.

Как делают резную крышку?

Более привлекательно выглядят мини-сундучки с резной крышкой, однако надо приготовиться к тому, что первый опыт будет не слишком удачным.

Для резьбы по дереву необходимо иметь хотя бы минимальный набор. Это ножи — косой и перо, карандаш, надфиль, наждачная бумага, линейка, трафарет или циркуль. Оптимальный вариант — набор специальных стамесок, предназначенных именно для резьбы по дереву. Плавные края получают, используя нож, имеющий трехстороннюю заточку.

Рисунок переносят на крышку, используя трафарет, либо делают узор самостоятельно. После этого начинают вырезать «лишнее»: косой нож используют для прямых линий, перьевой инструмент — для фигур более замысловатой формы. Готовую резьбу зачищают наждачной бумагой либо надфилем.

Как ставят замок?

Покупные изделия могут похвастаться настоящими запорными механизмами. К сожалению, такие замки самостоятельно врезать новичку не по силам. Зато можно оформить шкатулку не менее привлекательным декоративным крючком или накладным замочком.

Помимо него в комплект входят миниатюрные шурупы или гвоздики, поэтому такое украшение довольно просто зафиксировать самостоятельно. Единственная трудность, ожидающая мастера, — точная разметка для крепежа. В ином случае шкатулка попросту откажется закрываться.

Так как сделать шкатулку из дерева довольно просто, для ознакомления с процессом достаточно один раз увидеть воочию всю операцию. И в этом поможет одна из популярных палочек-выручалочек — полезное и интересное видео: