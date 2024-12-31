Как сделать матовое стекло своими руками: способы преображения

Предметы из стекла выглядят очень оригинально и невесомо, поэтому они пользуются большим спросом. Сейчас в домах и квартирах нашли свое законное место прозрачные стеллажи и полки, журнальные столики и полноценные (и компьютерные) столы, стулья и кресла. У многих владельцев «красуются» перегородки, панно, необычные декоративные элементы, вазы и посуда. Однако далеко не всех хозяев уже устраивает «скучная, приевшаяся внешность» обычного стекла, и его абсолютная прозрачность. Поэтому многим людям более привлекательным кажется матовый материал. Кроме того, некоторые из них рассматривают матирование как метод декорирования стеклянной посуды. На вопрос, как сделать матовое стекло своими руками, существует несколько ответов. Некоторые способы изменения поверхности обычного материала известны сравнительно давно, другие относительно «молоды».

Что такое матирование, производственные методы

Большая российская энциклопедия «говорит», что матирование — способ обработки гладкой поверхности с целью придания ей шероховатости. В результате такой операции она становится непрозрачной, матовой, тусклой. Кстати, матируют не только прозрачное стекло. Такой обработке подвергают гранит, витражи и зеркала, керамику, металл, фарфор (глазурованный) и даже шелк (искусственный).

Этот вид обработки материала используют в двух случаях:

если хотят, чтобы стекло было непрозрачным, или полупрозрачным;

когда не устраивает его «неоригинальный» внешний вид.

Полупрозрачное или непрозрачное стекло — отличное решение для душевых кабин, дверных вставок, комнатных перегородок. Матирование помогает сделать уникальными различные изделия: например, многие преображают различную стеклянную посуду (бокалы, бутылки, стаканы, чашки и т. п.).

Самый простой способ придания эксклюзивности «неинтересному» материалу — обращение в специализированную компанию (студию), работающую со стеклом. На производстве для создания шероховатой поверхности используют несколько технологий.

Пескоструйная обработка кварцевым песком

Это один из самых простых и бюджетных способов. Он заключается в обработке поверхности пескоструйным аппаратом. Матируют изделия либо равномерно, либо с помощью трафаретов (металлический лист, пленка), созданных в графической программе. Небольшой слой стекла снимает абразив, который вылетает из его сопла под высоким давлением.

Эта технология подходит для стекол толщиной от 5 мм. Глубина удаления верхнего слоя составляет 0.5-1.5 мм. Пескоструйный метод позволяет получать и цветные изображения: для этого в абразив добавляют краску. Матированные изделия защищают специальным лаком, который делает их стойкими к любым внешним воздействиям.

Пескоструйный способ используют как для лицевой стороны стекла, так и для обратной. Его преимущества — стильный дизайн, надежность и универсальность (возможность комбинировать с другими технологиями). К минусам использования пескоструя относят грубость обработки, влияющей на прочность изделий, и невозможность менять уровень прозрачности матирования.

Лазерное матирование (гравировка)

Это самый высокотехнологичный и дорогой метод. Лазерная обработка стекла заключается в создании на его поверхности мелких пор и трещин. Преимущества этого метода матирования — высочайшая точность, минимальные воздействия на материал и очень высокая скорость. Данный вид обработки стекла позволяет получать детализированные, очень сложные узоры. Лазерную гравировку применяют для производства декоративных элементов и стеклянных изделий, использующихся в электронике и архитектуре.

Химическое травление

Данная технология тоже более современна, она также дороже пескоструйной обработки. Но химическое травление дает возможность работать с небольшими стеклянными изделиями, получать очень тонкие линии, изображения с различной степенью прозрачности. Кроме того, поверхность после завершения матирования остается такой же гладкой, поэтому с прочностью стекла проблем не возникает.

Для химического травления используют пасты на основе:

кислого бифторида аммония (чуть шероховатые поверхности), фторида аммония (гладкие узоры);

плавиковой кислоты или ее солей (опасны).

Для обработки составами, в которых содержится плавиковая кислота (или ее соли), необходима защитная амуниция. Противогаз (респиратор), костюм, перчатки и защитные очки обязательны.

Механическая обработка с помощью шлифовальных кругов

Этот метод используют лишь в одном случае: если объем работы предстоит небольшой. Данный вид обработки стеклянных поверхностей очень сложен, поскольку стекло приходится охлаждать водой. Для этой процедуры необходима рабочая поверхность, имеющая контейнер, в который будет сливаться жидкость. Степень матирования с помощью шлифовальных кругов зависит от размеров абразивного материала.

Другие способы преображения стеклянных изделий

Выбор у их владельцев сравнительно велик. К альтернативным методам изменения стекла относится:

механическая обработка — гравировка с помощью ручных инструментов или оборудования;

использование витражных красок и обжига (в печи).

Самый простой вариант преображения стекла — матовая пленка (с узором или без него). Большой минус этого способа в том, что стекло, оклеенное такими изделиями, смотрится менее эффектно.

Как сделать матовое стекло своими руками: методы

Те, кто хочет избежать лишних расходов и создать уникальное изображение, могут устранить прозрачность стекла своими руками. Для этого им нужно познакомиться с использующимися методами, а потом подобрать тот, который кажется самым удобным (быстрым, незатратным). Кстати, сначала имеет смысл познакомиться с самыми простыми способами придания стеклу матовости. Если они не устроят, то можно переходить к более сложным технологиям.

Использование матовой пленки (полиэстер), или имитация матовости

Этот метод можно назвать самым бюджетным, так как данные материалы для матирования стоят не слишком дорого. Такие пленки создают эффект матовой поверхности, пропускают большое количество света, но рассеивают его, поэтому скрывают контуры фигур и предметов обстановки уже на расстоянии 30 см. Они могут быть однотонными, или иметь узоры.

Пленочные изделия рекомендуют использовать только в помещениях с нормальным уровнем влажности, на абсолютно плоских поверхностях. Чтобы приклеить матовую пленку на оконное стекло, действуют так:

После измерения стекол пленку разрезают. Обязательно добавляют припуски со всех сторон (15 мм). Стекла моют средством для мытья окон, обезжиривают медицинским спиртом. Затем их насухо протирают салфетками из микрофибры. Сначала стекла увлажняют, используя пульверизатор. Таким же образом опрыскивают клеящуюся поверхность пленки, чтобы упростить работу. Кусок наклеивают в направлении сверху вниз. Для разглаживания пленки от центра к краям изделия используют резиновый (пластиковый) шпатель, либо сухие салфетки.

После завершения работы излишки пленки аккуратно отрезают канцелярским ножом.

Применение аэрозоля

Речь идет о составе (акриловом лаке), который называют «Эффектом инея», «Иней спреем», «Морозным эффектом» и т. п. Плюс данного метода в том, что от матовости хозяева смогут довольно легко избавиться. Для удаления непрозрачного слоя им потребуется лишь растворитель на основе ацетона (белого уксуса). Чтобы обработать стекла «инеем», проходят несколько этапов:

Первым делом их моют и обезжиривают (тоже медицинским спиртом). Если нужно, то наклеивают трафарет. Потом газетами, бумагой или скотчем заклеивают рамы, защищают подоконники, чтобы на них не попал аэрозоль. После завершения подготовки равномерно распыляют состав, держа баллон на небольшом расстоянии от окна (около 30 см).

После высыхания матирующего слоя удаляют трафарет. Главное преимущество использования аэрозоля в том, что для «замораживания» окон потребуется минимум времени.

Помощь матирующей пасты

Состав для травления стекла — самый «негуманный» метод (для него). В этом случае изменить вид изделий уже не получится. Как и исправить ошибку, допущенную во время матирования. Основное достоинство этой пасты — ее безопасный состав. Для работы подготавливают саму матирующую смесь, медицинский спирт, трафареты (из пленки), резиновый шпатель и салфетки. Действуют так:

Сначала поверхности моют, затем обезжиривают медицинским спиртом. Если планируют сделать узоры, то приклеивают трафарет. На матируемый участок стекла наносят пасту, толщина ее слоя — до 5 мм. Спустя 3-15 минут (согласно инструкции производителя) ее удаляют, используя шпатель.

Стекло (вместе с трафаретом) промывают водой комнатной температуры. Потом с помощью горячей жидкости избавляются от наклейки.

Использование жидкого стекла с мелом (самодельной пасты) для матирования

Минимум усилий гарантирует использование жидкого стекла, которое без проблем можно купить в любом строительном (хозяйственном) магазине. Второе средство можно сделать своими руками: это смесь из мела (порошка) и канцелярского клея. Чтобы превратить обычное стекло в матовое, поступают таким образом:

Клей разбавляют водой (1:4), потом в него добавляют мел, добиваясь необходимой степени непрозрачности. Если нужно создать цветную поверхность, то в смесь добавляют щелочной краситель. На стекло приклеивают трафарет. Состав наносят валиком максимально равномерно. После высыхания первого слоя добавляют второй. Потом самодельную пасту смывают.

Недостаток у этого метода есть: это сложность избавления изделий от непрозрачной пленки. Поэтому смесь используют только для маленьких стеклянных предметов, так как удаление «матовости» возможно только длительным кипячением в воде.

Преображение стекла стеклом и абразивом

Многие мастера в домашних условиях пытаются матировать стеклянную поверхность наждачной бумагой, абразивной пастой, шлифовальной машинкой и т. п. Однако результат такой обработки устроить не может, поскольку на выходе они получают лишь царапины. Но говорят, что один работающий вариант есть. Это использование стеклянного шлифовальника (куска стекла) и порошкообразного абразива (нужной зернистости).

Последний материал (карборунд либо наждак) разводят водой прямо на матируемой стеклянной поверхности. Для шлифовки используют небольшой и абсолютно плоский кусок стекла. Для удобства работы к нему приклеивают ручку, используя или двухсторонний скотч, или смолу. Матируют изделие аккуратно, лишь с легким нажимом.

Особенности работы с трафаретами

В мастерских матовые рисунки и узоры создают с помощью гравировки. В домашних условиях проще всего их сделать, используя удобные шаблоны.

Как получить трафарет?

Есть 3 способа самостоятельной «добычи» трафаретов для преображения стеклянных поверхностей:

Покупка. Приобрести можно как одноразовое, так и многоразовое изделие. Поиск в интернете подходящего рисунка и его скачивание.

Более тернист третий путь. Это создание трафарета своими руками в специализированной программе, перенос его на пленку и вырезание (например, острым канцелярским ножом). Эта операция растянута во времени и довольно сложна, а последний этап требует максимальной аккуратности.

Самый простой путь получения уникального изделия — его заказ в компании, занимающейся этим видом работ. В этом случае специалисты смогут изготовить трафареты любой сложности, причем сделают работу максимально быстро. Относительный минус решения — необходимость оплаты услуг. Плюс в том, что стоят они не очень дорого.

Как матировать стекло?

Перед началом операции трафарет наклеивают. Самым простым вариантом будет приобретение одноразового самоклеящегося изделия. Чтобы его зафиксировать на стекле:

первым делом поверхность моют, обезжиривают, вытирают насухо;

приклеивают трафарет, затем разглаживают его пластиковым шпателем.

Если обнаруживают пузыри, то их протыкают иглой, после чего аккуратно «выгоняют» оттуда воздух. Чтобы упростить себе этот этап, покупают пленку (монтажную), предназначенную именно для переноса различных наклеек. Трафарет-самоклейку снимают сразу же после создания рисунка (высыхания аэрозоля, смывания пасты и т. д.). В противном случае снять сильно прилипший шаблон будет намного сложнее.

Как ухаживают за матовыми стеклами?

Этот материал ценят из-за привлекательного вида и умеренной светопроницаемости. Однако шершавая поверхность делает уход более сложным. Для мытья (или очистки) матовых стекол запрещается использовать:

пароочистители;

любые абразивы;

средства с кислотами, щелочами;

продукцию, в составе которой есть фтор;

чистящие средства, содержащие силиконы;

скребки, шпатели, щетки (включая полимерные);

концентрированные средства, растворители и отбеливатели.

Удалять жирные пятна с изделий можно ацетоном, спиртом и любым средством для мытья стекол, посуды. В последнем случае лучше выбирать более действенные густые составы, они хорошо справляются даже с сильными загрязнениями.

Тем, кто предпочитает использовать народные средства, советуют изготовить уксусный или меловой раствор. Для получения первого очистителя в литре воды размешивают 4 столовые ложки, а для мелового — всего 2. Средство наносят на стекла, используя пульверизатор. После высыхания состава поверхности тщательно протирают сухими салфетками.

Что касается основных правил ухода за матовыми стеклами, то их несколько:

Любые моющие средства всегда очень тщательно смывают водой. Так можно уберечь поверхности от разводов. Для удаления пыли со стекол используют мягкие антистатики, такую же ткань (например, микрофибру). Мокрые поверхности защищают от прямых солнечных лучей, так как они могут пожелтеть. Чтобы матовое стекло не запотевало, используют раствор из спирта и глицерина (1:20).

Таких поверхностей не рекомендуют касаться, так как следы на матовом стекле остаются даже от чистых пальцев.

Как видно, на вопрос о том, как сделать матовое стекло своими руками, существует довольно много ответов. Но самым простым вариантом остается обращение в специализированную компанию. В этом случае заказчикам можно надеяться (и не без оснований) на идеальный результат.

В завершение темы — интересное видео, посвященное матированию стекол своими руками: