Как сделать душевую кабину: уютная альтернатива большой «лохани»

Нежиться, лежа в ванне, приятно, но где найти для этого удовольствия время, имеющее дурную привычку стремительно убегать? Основной недостаток этого мини-бассейна — его немалые габариты, угнетающе действующие на владельцев небольших квартир. Чтобы сэкономить хотя бы толику пространства, все большее число людей заменяют ванну гидробоксом, конструкцией компактной и удобной. Минус у них тоже есть, это цена. Да, можно присмотреть и купить недорогую модель, но это не лучшее решение, так как сделать душевую кабину можно самостоятельно. Мастера ждут двойного бонуса за труды — экономии «кучи» денег и возможности гордиться собой.

Быть или не быть: «за» и «против»

Прелесть душевых кабин в том, что они придутся «ко двору» в любом помещении. В частном просторном доме они нередко становятся помывочными «компаньонами» ванны. Если в комнатке на счету каждый метр, то гидробокс позволит освободить достаточно места. Однако рассматривать нужно как плюсы, так и минусы этих компактных сооружений.

Начинают обсуждение всегда с достоинств. Вот их список:

Значительная экономия времени. По сравнению с ванной. Гигиенические процедуры можно провести почти молниеносно, так как препятствия в виде высоких бортиков, шторок, ожидания наполнения емкости отсутствуют. Удобство для пожилых людей. Особенно, когда в кабине установлена небольшая скамейки. К сожалению, не все в таком возрасте способны решить задачу под названием «залезь в ванну самостоятельно», гидробокс для них не только удобен, но и жизненно необходим. Высвобождение пространства. На месте, которое занимала часть огромной «лохани», без проблем поместится высокий, но узкий шкафчик, стиральная машина или биде. Быстрое получение комфортной температуры, потому что небольшое пространство кабинки прогревается значительно быстрее.

Затем тыкают пальцем в недостатки. Это:

Быстрое принятие душа почти по стойке «смирно» не даст возможности по-настоящему расслабиться и снять усталость после тяжелого трудового дня. В семьях с маленькими детьми, обожающими плескаться и устраивать в ванне настоящие «игрушечные» баталии, крохотная конструкция не лучшее решение. Стирка крупных вещей, отказывающихся помещаться в стиральную машинку, практически невозможна в небольшом закутке. Сложность обустройства гидроизоляции, если выбрано самостоятельное сооружение душевой кабины.

От старых привычек отказываться трудно, когда аргументов «за» и «против» одинаковое количество. Но в список преимуществ кабины добавляется еще одно — существенная экономия воды, ведь ванна способна «поглотить» за одну процедуру несколько сотен литров. Только взвесив неоспоримые преимущества и все ложки дегтя, можно принять то решение, о котором хозяева впоследствии не пожалеют ни на миг.

Оценка целесообразности труда

Самостоятельная операция «душевая кабина» нередко задумывается в целях экономии средств, а не воды, однако многие первопроходцы отмечают, что избежать больших трат они не смогли. Виновато количество и качество материала, требующегося на изготовление красивой, но (одновременно) надежной конструкции.

Единственный вариант, который сможет сулить некоторую выгоду, — сооружение кабины в закутке, не требующем стен, а нуждающемся только в дверке. Если цена вопроса роли не играет, но не устраивают фабричные хлипкие изделия, то выбор создания собственноручной модели абсолютно оправдан.

Но также вы можете ознакомиться с ценами на готовые душевые кабины:

Место и форма, размер

Если недостатки оказались не слишком пугающими, то можно переходить к следующим раздумьям — выбору «дислокации» и форме мини-душевой.

Место для кабинки можно выбрать любое, но только в том случае, когда идет завершающий этап строительства собственного дома. У таких хозяев есть прекрасная возможность провести канализационные трубы именно туда, где будет находиться желанная конструкция.

Если меняется давно установленная ванна, то душевая кабина должна быть максимально близко к стояку, она просто обязана занять место «соперницы». Иной вариант — продление труб до задуманного расположения. Однако такую работу делать своими руками не рекомендуют, поэтому придется вызывать «профессора» сантехнических дел.

Форму душевой определяет только опытность домашнего мастера. Для начинающих конструкторов идеалом останутся прямоугольные либо квадратные кабины, способные без особых проблем вписаться в подходящий угол. Труды и затраты на материал при этом варианте тоже минимальны. Те, кто уже называет себя ремонтником со стажем, могут «посягнуть» на округлые конструкции. Или на верх совершенства — душевые-ракушки.

Размер тут имеет большое значение. Типичными являются такие решения:

800х800 мм — минимум, который не даст наклониться даже человеку нормальной комплекции;

900х900 мм — средний вариант, оставляющий небольшой простор для помывочной деятельности;

1000х1000 мм или более — оптимальный размер, он позволит при необходимости даже присесть.

Чтобы обеспечить комфорт, расстояние между стенками обязано быть 1000 м. Если есть большая нехватка пространства, то выбирают минимум — 900.

Двери, шторки, поддон или нет?

Ответ на все эти вопросы придется найти до начала сооружения конструкции. От них зависят трудозатраты и та «копеечка», в которую влетит эта конструкция.

Дверь или занавеска?

Первый пункт касается того, чем защитить ванную комнату от вездесущих брызг. Самый простой выход — штора, она на слишком хорошо справляется со своими обязанностями, но некоторые останавливаются именно на этом варианте. Двери душевой, напротив, гарантируют достаточную герметичность. При выборе этой конструкции нужно оценить недостатки и преимущества их видов.

Раздвижные — гармошки. Самая удобная, эффектная дверь, которая к тому же значительно экономит пространство. Минус — необходимость приобретения фурнитуры и трудоемкость работы. Распашные. Лучший вариант для самодельной душевой, так как позволяет использовать почти любой листовой материал — плексиглас, поликарбонат, стекло (например, акриловое). Минус — радиус открывания, крадущий драгоценные метры.

Оптимальным материалом для дверей душевых давно считается поликарбонат — сотовый или монолитный. Выбирают модели, ориентируясь на свои предпочтения. Первый полупрозрачен, но соты требуют надежной защиты торцов от влаги, поэтому второй вариант более популярен.

Поддон или «бесподдонный» пол?

Пол кабины — второй серьезный стимул для мыслительного процесса, так как для самодельной кабины приходится выбирать одну из двух альтернатив.

Готовый поддон — решение, с логичностью которого спорить трудно. Больших усилий и временных затрат на установку его не требуется, и с обустройством гидроизоляции возиться не придется. Монтаж производят на основание из пеноблоков или кирпича. Но останавливает одно, но большое «но» — потеря кровных, заработанных тяжким трудом, ведь качественная вещь не может стоить дешево. Популярны акриловые, фаянсовые модели, однако их отличает относительная хрупкость. Долговечные чугунные изделия вытесняют более легкие материалы — искусственный мрамор, кварил. Они красивы, прочны, хорошо сохраняют тепло, однако и стоимость их или соответствует качеству, или даже превосходит его. Пол с наклоном — надежный вариант, трудоемкость которого находит немало противников. Сначала основание очищают от старого покрытия, укладывают гидроизоляцию из рубероида (либо покрывают битумной мастикой) в несколько слоев, делают новую стяжку, а после установки трапа (сифона) операцию повторяют. Готовый поддон (вариант — кирпичный) облицовывают напольной плиткой, мозаичной, обычной. Главный минус — потенциальный брак, особенно в зданиях многоквартирных. В частных владениях ошибка в работе не так катастрофична, но она приведет к затоплению подвала.

Кабинку с готовым поддоном легко обслуживать и ремонтировать. Литой пол со сливом — синоним трудностей, которые появятся, если возникнет необходимость ремонта/демонтажа.

Сифон или трап?

Очередной объект для раздумий — слив. Здесь ассортимент включает только 2 конструкции, это сифон и трап. Последний более надежен, меньше по высоте, но стоимость его дороже. Другой его плюс — прочность, долговечность, позволяющая без особых сомнений заливать трап бетоном.

Сифон стоит дешевле, однако при сооружении душевой кабины мастеру важно предусмотреть к нему доступ, так как устройство может потребовать замены. Заливать его монолитом нельзя: в случае непредвиденного обстоятельства придется «добывать» сифон, орудуя перфоратором. Если выбрана эта конструкция, необходимо обустроить ревизионный проход, его закрывают дверцей либо люком.

Для удобства и надежности слива надо предусматривать его регулярную очистку, поэтому сливная труба должна быть положена правильно. Угол поворота в 30° оптимален, максимально возможное значение — 45°.

Минимальный уклон труб — 4-5%. Если расшифровать это значение, то получится, что на каждом метре длины перепад между высотами должен составлять 40-50 мм. Аналогичный (или близкий к нему) градус обязан иметь пол кабины, он обеспечит беспрепятственное стекание воды.

Душевой поддон своими руками

Большое значение имеет высота пола внутри кабины, потому что от нее зависит возможность формирования нужного уклона труб. Чем ниже расположен вход в канализацию, тем меньше работы ждет впереди. В противном случае «задирать» пол с трапом придется высоко. Поэтому первый этап — примерка устройства.

Поддон из кирпича

Материал этот требователен к поверхности. При больших перепадах операцию «душевая кабина» начинают с черновой стяжки. После ее схватывания устанавливают на место устройство для слива, закрывают его тряпкой или газетой, соединяют с канализационной трубой. Далее производят действия по определенному алгоритму.

Гидроизолируют основание и стыки со стенами, делают 2-3 слоя. Многие ограничиваются рулонным материалом, однако можно использовать битумную мастику, гидрофобную цементную пропитку, жидкое стекло, гидроизоляцию, предназначенную для бассейнов. Последняя оптимальна, вторая по надежности — на цементе. Стыки проклеивают гидроизоляционной лентой. Она должна заходить на пол и стены как минимум на 100 мм. Выкладывают кирпичный слой из керамического полнотелого материала. Затем следует бетонная стяжка, которая формирует уклон к сливу, однако уровень ее должен быть немного ниже, ведь предстоит укладка плитки. В бетон добавляют ПВА или жидкое стекло, улучшающие водоотталкивающие свойства раствора. После его схватывания снова наносят гидроизоляционный слой, но в этот раз используют состав, имеющий хорошую адгезию с облицовочным материалом, — на основе цемента. На пол душевой кладут плитку, клей должен быть водоотталкивающим. Для затирки швов используют гидрофобную пасту.

Если обустраивают теплый пол, то добавляют еще слои. На кирпич кладут слой раствора для выравнивания, после его схватывания — утеплитель — экструдированный пенополистирол (30-50 мм толщиной), а сверху — металлическую сетку с ячейками 100х100 либо 150х150 мм.

Потом следует греющий кабель или маты, за ним — состав для теплого пола. Минимальная толщина его — 30 мм. На этом же этапе формируют уклон. Последняя операция — облицовка плиткой после застывания пола. «Теплую систему» начинают эксплуатировать лишь спустя месяц после заливки, в противном случае хозяев ждет «сюрприз» — трещины в основании.

Монолитный пол-поддон

В этом случае необходимо предусмотреть утепление, но не обязательно с помощью кабеля. Особенно важно оно для квартир. Для бетонного поддона потребуется обрешетка. Ее собирают из досок, толщина их не менее 25 мм. Альтернатива — обрезки ДВП, ОСП (16 мм). Работы проводят так:

обеспечивают гидроизоляцию, наклеивают на стыки стен/пола защитную ленту;

по периметру основания устанавливают демпферную ленту, другой вариант — утеплитель вдоль стен;

укладывают пенополистирол (минимальная толщина — 50 мм, плотность — от 35 кг/м 3 ), стыки проклеивают армированным сантехническим скотчем;

), стыки проклеивают армированным сантехническим скотчем; затем укладывают сетку (100х100 мм), формируют слив, выставляя маяки: например, из срезанных под необходимым углом полосок фанеры;

в половину высоты укладывают слой раствора с минимальным количеством воды, уплотняют его кельмой;

второй слой делают нормальной консистенции, его выравнивают уже традиционно — правилом.

Маяки удаляют только через сутки, следы от них затирают раствором. После схватывания снова наносят гидроизоляционный слой (с основой из цемента), потом приступают к облицовке. Для многоквартирного дома, более требовательного, схема несколько другая: слой стяжки делят на два, что позволяет добавить между ними еще один гидроизоляционный пласт.

Отделка плиткой, стены и дверь

При отделке плиткой внутренних стен душевой кабины никаких особенностей нет, если не брать в расчет клеевой состав, он обязан иметь высокий уровень влагостойкости. Те же требования относятся к материалу для затирки швов. Технология проста:

начинают облицовочные работы всегда с угла;

для одинаковой толщины швов всегда используют специальные пластиковые крестики, фиксируемые в углах;

смесь, разравниваемую зубчатым шпателем, наносят только на стены;

прижав плитку, ее положение выравнивают киянкой.

Фавориты при самостоятельном изготовлении помещения для душа — угловые/прямоугольные конструкции, самые простые для работы, не требующие больших затрат. Для остекления душевой кабины наиболее подходящим является тот же материал, что и для ее двери, — легкий и прозрачный поликарбонат, иногда выбирают сотовый. Для обрамления сверху и снизу используют оцинкованный уголок. В первом случае 40х40 мм, во втором — 30х30мм. Для сотового материала вдобавок покупают кромочные профили, защищающие его ячейки от влаги.

После замеров, их проверки строительным уровнем отмечают точки для фиксации профиля. Чтобы минимизировать риск повреждения кафеля, проводят подготовительные мероприятия: легкими ударами кернера в плитке делают углубления. С помощью дрели (безударный режим) делают крепежные отверстия, предназначенные для профиля. В них вставляют дюбеля, монтируют профиль.

Затем, сначала без крепкой фиксации, фиксируют стены-панели. Навешивают дверь, делают ее регулировку для того, чтобы ничто не мешало плотному примыканию к плоскости поддона. Затем дверцу фиксируют. В последнюю очередь закрепляют стенки.

Так как сделать душевую кабину не настолько легко, сначала не мешает оценить свои силы. Если подойти к работе безответственно, то вместо радости от комфортабельной конструкции можно заработать лишь массу проблем.

Сомневающимся новичкам «душевных дел» лучше посмотреть мастер-класс, чтобы узнать и понять, какая работа их ждет впереди: