Как самостоятельно убрать всю ртуть из разбитого градусника?

Далеко не все изделия, применяемые нами в быту, являются абсолютно безвредными для здоровья человека. Например, уже полюбившиеся пользователям энергосберегающие лампочки или старые ртутные градусники несут потенциальную опасность, поскольку при их деформации или повреждении в окружающую среду попадает ртуть и ее соединения. В интернете есть много статей, посвященных вопросам утилизации высокотехнологичных источников освещения, а сегодня мы поговорим о том, как правильно устранить последствия и не допустить распространения ртути, вытекшей из разбитого термометра.

Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с такой проблемой, как разбитый градусник. Но мало кто понимает, насколько серьезный вред здоровью людей наносят ртутные шарики, забившиеся в щели напольного покрытия, ворс ковра или отверстия под плинтусами. В конце концов, очаг поражения может со временем разрастись из маленькой комнаты во всю квартиру, поскольку металл разносится на подошве обуви и носках. Во избежание плачевных результатов следует тщательно изучить все способы удаления ртути, чтобы в опасной ситуации быть готовыми ко всему.

Советы и рекомендации

После того, как термометр случайно выпал из рук, ни в коем случае не давайте панике взять верх над здравым смыслом. Это не тот случай, когда в считанные минуты наступает летальный исход. Но в случае распространения ртути по дому проблем со здоровьем не избежать, а это значит, что к вопросу уничтожения последствий следует подходить с должным хладнокровием.

Хотелось бы сразу рассказать о вреде. Как известно, во время деформации термометра, по полу растекаются шарики ртути. В первые минуты они не способны сильно повлиять на состояние организма. Но, закатившись под шкаф или застряв в ворсе ковра, металл начинает постепенно испаряться, и именно эти пары несут опасность. Первые симптомы отравления вы почувствуете уже на следующий день, но, вполне возможно, не свяжете их со вчерашними событиями, сославшись на нервное перенапряжение, усталость и чрезмерную загруженность на работе.

Чтобы всего этого не случилось, сразу после столь неприятного инцидента, необходимо попросить детей выйти на улицу. Если есть домашние животные, лучше вывести их прогуляться. После того, как в квартире не осталось ни одной живой души, закройте все двери, чтобы исключить наличие хотя бы малейшего сквозняка, который может способствовать распространению ртути по помещению.

Итак, правило №1: локализуйте очаг поражения!

Если вы не присутствовали при разбитии изделия, а обнаружили это во время очередной уборки, немедленно обратитесь в Службу Ликвидации Ртути. Медлить нельзя, ведь масштаб поражения определить уже крайне трудно. Горячая линия работает двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю без выходных и праздников.

Правило №2: расскажите о своей проблеме одному из сотрудников службы, позвонив по бесплатному номеру +7(499) 110-81-53

Для устранения всех шариков ртути организация использует специализированное оборудование, прошедшее сертификацию и внесенное в Государственный реестр средств измерения. На вызов обязательно приедут специалисты, которые смогут в кратчайшие сроки оценить ситуацию и провести замеры, определяющие концентрацию паров ртути в воздухе.

Самостоятельное удаление ртути с пола

Для уборки помещения от токсичных веществ используйте только те салфетки и тряпочки, которые сможете сразу выкинуть. Итак, вот несколько способов удаления ртутных шариков:

Возьмите обычную спринцовку, в которую можно втянуть металл, а затем выпустите его в специальную, приготовленную заранее стеклянную банку. Этот инструмент отлично подходит для обработки труднодоступных мест. Смочите обычную бумажную салфетку подсолнечным маслом. Шарики ртути будут приклеиваться к полотну. Если под рукой не оказалось салфетки, смочите ватный тампон, диск или шарик. Скотч или пластырь тоже могут послужить хорошую службу в вопросе удаления токсичных веществ.

Правило №3: не используйте изделия повседневного пользования (отжимная швабра или веник). Никогда не выкидывайте ртуть в унитаз или мусорное ведро. Для утилизации отлично подойдет стеклянная банка с водой и плотной крышкой.

Теперь, когда токсичное вещество собрано в безопасную емкость, настало время санитарной обработки комнаты. Налейте в таз воды и приготовьте на ее основе раствор (мыльный, марганцевый или хлорный). Пол нужно будет помыть несколько раз. Если неприятный случай произошел на кухне, придется почистить и посуду, а также чайник и предметы, стоящие в непосредственной близости от опасного места.

Очистка ковра или паласа

Если так случилось, что градусник разбился на мягком напольном покрытии, вам придется приложить немало усилий. Пройдитесь по всей ворсистой поверхности клейкой лентой, пластырем или скотчем. Мы не рекомендуем использовать ватные диски, пропитанные подсолнечным маслом, поскольку они могут оставить стойкие загрязнения. Все отходы, оставшиеся от процесса сборки ртути, необходимо немедленно поместить в стеклянную емкость.

Гораздо сложнее удалить остатки токсичных веществ с ковровых покрытий с длинным ворсом. Внутри могут застрять шарики, которые постепенно будут испаряться в воздух и отравлять его вредными соединениями. Для начала уберите все видимые соединения, а потом обработайте участок раствором с содой и мылом, а следом – привычными чистящими средствами, которые часто используются в быту.

Внимание! Не вздумайте чистить полы без перчаток. К тому же, во избежание последствий, наденьте обычную медицинскую защитную маску. После окончания работы выкиньте все в ту же банку, в которой будет храниться ртуть.

Что делать, если выкинули ртуть в унитаз?

Многие люди часто совершают подобную ошибку, не подозревая, что делать подобные вещи категорически запрещено. Дело в том, что вещество обязательно осядет на стенках труб и начнет планомерно и методично испаряться, отравляя окружающую среду. Если вы все-таки по незнанию выкинули шарики в унитаз, необходимо срочно убрать их.

Есть два способа: механический и химический. Для выполнения первого варианта используйте перчатки. Совершайте все манипуляции максимально осторожно, чтобы минимизировать риск возникновения порезов и травм. Чтобы убрать осколки градусника, примените медицинскую грушу или щеточку. После этого все поверхности протрите влажной тряпкой, смоченной в мыльно-содовом растворе. Также можно использовать жидкости с йодом, марганцем или хлоркой. Выполнив все согласно этой инструкции, вызовите сотрудников отдела демеркуризации вредных веществ, которые в кратчайшие сроки заберут у вас емкость с токсичными веществами.

Распространенные способы сбора ртути: мифы и реальность

Магнит. Некоторые люди склонны думать, что магнит не способен справиться с такой работой. Но в реальности дела обстоят совсем по-другому. Действительно, магнит очень хорошо собирает шарики, но выполнять работу следует только в толстых резиновых перчатках Пылесос. Собирать токсичное вещество этим прибором категорически запрещено! Каждый раз при включении агрегата ртуть под воздействием повышенной температуры будет распространяться по помещениям, в результате чего с течением времени вы начнете замечать, как быстро ухудшается здоровье домочадцев.

Ну вот, теперь вы знаете все нюансы удаления ртути, которая может попасть на пол из разбитого градусника. Старайтесь соблюдать все правила – это поможет избежать проблем, которые неминуемо проявятся в недалеком будущем. И помните: после дезинфекции комнаты необходимо на протяжении недели периодически проветривать жилище.