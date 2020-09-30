Как расклинить окно и стеклопакет

Случается, что после продолжительной эксплуатации пластиковое окно начинает “заедать”. Это проявляется в затрудненном открывании и закрывании створки, сбое работы фурнитуры. Иногда окно просто сложно распахнуть. Если проблема не решается путем настройки основных механизмов конструкции, скорее всего, стеклопакет расклинили на производстве неправильно.

Почему заедает створка

Стеклопакет прижимают штапиком к уплотнителю после того, как вмонтируют его в створку. Это гарантирует герметичность системы. А применение монтажных пластин помогает “выставить” стеклопакет в верхней, нижней части и по сторонам. Пластины устанавливаются по определенным правилам, которые называют “мостами”. Их нарушение может привести к искажению металлопластикового профиля (к примеру, когда монтажная прокладка размещена в центре под стеклопакетом).

Подобное месторасположение ошибочно: масса стеклопакета распределится неравномерно и придется как раз на середину профильной системы, что провоцирует появление деформаций. Даже когда в проеме установлено качественное окно от известного изготовителя, такая проблема все равно может себя проявить. У бюджетных моделей, оснащенных тонкой армирующей вставкой, неисправности случаются чаще. Поэтому своевременная расклинка стеклопакета позволит предупредить дефекты конструкции. Хотите не знать проблем с пластиковыми окнами? Выбирайте окна Конкорд konkord-okna.com

Как проверить геометрию створки

Перебои в работе створки говорят о неправильности ее конфигурации (попросту изделие теряет изначальную форму). Чтобы проверить точность параметров, проведите карандашом линию по верхнему и нижнему краю створки (со стороны ручки). После этого надо открыть окно и измерить промежуток от начерченных полос до границы рамы. Максимально допустимое расхождение в показателях составляет 1-2 мм.

Инструкция по расклиниванию стеклопакета

Стеклопакет выполняет функцию устойчивого остова, благодаря которому поддерживается форма гибкого пластикового профиля. Восстановление геометрии окна начинают с удаления штапиков. Лучше сначала снять самый длинный — боковой. Его выдавливают из профиля при помощи удобного инструмента (шпатель, отвертка). Штапик выйдет из фиксатора, и его можно будет изъять. Короткие элементы снимаются со свободного края. Теперь нужно извлечь стеклопакет из створки.

Пластиковые вкладыши (салазки) располагают по такому принципу:

в нижнем углу со стороны петель — не более чем на 5 мм от края;

сверху по диагонали и сбоку на том же расстоянии.

Мост помещают на фальцевый вкладыш, монтируют стеклопакет. Необходимо учесть, чтобы параметры ширины мостов и толщины стеклопакета совпадали. Далее монтажной лопаткой отделяют профиль, устанавливают боковые мосты и устраняют ненужные просветы. Створку приподнимают за ручку и придают ей требуемую форму. Чтобы предотвратить продувку в области петель, понадобится расположить мост со стороны заднего прижима.