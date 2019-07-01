Как проверить магнетрон: тест почти элементарен, если есть приборы

Люди не мыслят существования без комфорта, которое обеспечивает всевозможная умная техника. Например, быстрое приготовление пищи значительно облегчает жизнь человека, экономит время, которого почему-то всегда недостаточно. Одним из таких незаменимых приборов на кухнях давно стала микроволновая печь, исполняющая свои обязанности в считаные минуты. Однако у любых устройств — сложных или простых — случаются поломки, и здесь нет исключений. Источником проблем с микроволновкой становится генератор волн, которые нагревают пищу. Нередко разгадать загадку неработающего прибора можно самостоятельно, так как проверить магнетрон можно, при этом даже выходить из дома не придется.

Знакомство с магнетроном

Любая СВЧ-печь оснащается этим устройством — мощным электровакуумным прибором — лампой, чья функция — выработка микроволн. Они появляются в результате взаимодействия магнитного поля и потока электронов, создаваемых магнетроном. Благодаря ему в движение приходят молекулы воды в продуктах. Результат этих хаотических колебаний — почти мгновенный разогрев пищи.

Элемент из элементов

Главная деталь СВЧ-печи состоит из:

антенны, излучающей микроволновую энергию;

кольцевых магнитов, распределяющих магнитное поле;

магнитопровода, пропускающего и распределяющего магнитный поток;

радиатора, рассеивающего тепло, предохраняющего прибор от перегрева;

разъема с двумя контактами, предназначенными для подключения питания;

термопредохранителя, защищающего устройство в случае перегрева;

фильтров, ограничивающих распространение СВЧ-излучения;

цилиндра, изолирующего антенну от корпуса магнетрона.

Так как устройство магнетрона никак нельзя назвать элементарным, его способен отремонтировать только профессионал, самостоятельные попытки реанимировать элемент обычно не рекомендуются. Однако понять, что стало виновником «аварии», под силу любому владельцу микроволновой печи. Львиная доля возникающих неисправностей (около 90%) связана именно с работой магнетрона. Нельзя исключать и срок эксплуатации, ведь любой кухонный прибор вынужден практически ежедневно выполнять свои обязанности.

Симптомы потенциальных проблем

Магнетрон — небольшой, но достаточно сложный и дорогой прибор, он может отказаться нагревать продукты по нескольким причинам. Из строя обычно выходит одна из частей устройства, и здесь важно корректное ее определение. Есть несколько распространенных причин для отказа микроволновки, но не со всеми неисправностями могут справиться даже в специализированных мастерских. Чаще требуется замена магнетрона, выявить такой случай — задача, подвластная хозяевам.

Признаки неисправности микроволновой печи:

Прекращение подогрева. Есть 2 варианта: прибор работает, однако абсолютно не греет, но иногда он функционирует, но не постоянно, а периодически. Появляется искрение либо дым. На внутренних стенках прибора обнаруживаются оплавленные участки. СВЧ-печь во время работы издает непривычные звуки — гудит, жужжит.

Любой из этих фактов — причина, указывающая на наличие каких-либо неисправностей. В таких случаях необходима срочная диагностика и последующий ремонт. Однако некоторые ЧП исправить не удастся. К безнадежным случаям относятся такие ситуации:

нарушение вакуума;

обрыв/перегорание накала;

отсутствие генерации тока, несмотря на наличие напряжения и целостности нити накаливания;

короткое замыкание из-за пересечения анода и катода.

Вероятные неисправности

Перед проверкой «начинки» магнетрона сначала нужно провести визуальный осмотр, так как иногда причиной кажущейся поломки становится низкое напряжение электросети. Прибор отключают от питания, ждут несколько минут, после чего внимательно осматривают внутреннюю камеру. Если обнаруживают деформацию, обугливание либо запах горелого, то переходят к проверке магнетрона.

Здесь определить на глаз неисправность не получится, так как необходимы специальные электроизмерительные приборы — мегаомметр, тестер, мультиметр. Если этих инструментов нет, выполнить миссию невозможно, поэтому следует сразу отправляться на их поиски. Либо нести СВЧ-печь в сервисный центр. Однако прежде не мешает оценить целесообразность похода, так как магнетрон — элемент основной, формирующий цену устройства. Есть смысл отдавать в ремонт дорогие модели, в противном случае дешевле выкинуть отработавшую технику и купить новую.

Сложный состав небольшого устройства — причина множества «подозреваемых», ремонт которых может быть как простым, так и не очень. Нередко строй покидают основные элементы — поврежденные диоды, конденсаторы, предохранители, трансформаторы. Присущи поломки и героям этой статьи.

«Нарушителями спокойствия» становятся такие поломки магнетрона и микроволновой печи:

Прогорание алюминиевого колпачка, сигнализирующее искрением, — самое частое явление. Однако небольшая цена этой детали и ее доступность позволяет справиться с проблемой — заменить — без особых затруднений. Временная альтернатива — ее переворот на 180°. Значительный перегрев детали нередко сигнализирует об отказе радиатора. В этом случае выход один — его замена, подразумевающая присутствие квалифицированного мастера. Самостоятельные действия неоправданны и бессмысленны. Перегрев — неполадка, которая может спровоцировать обрыв нити накаливания. Проверяют догадку тестером. Когда деталь работоспособна, значение составляет 5-7 Ом. Если есть повреждение нити, то сопротивление падает до 3 Ом. Обрыв ее — причина «бесконечного» показателя. Мультиметр даст возможность определить поломку какой-либо составляющей высоковольтного диода. При исправной детали на полюсе будет конечное значение, на минусе — бесконечность. В противном случае владельцам останется один выход — визит в сервисный центр. Другой способ проверки — подключение к сети на пути к лампе. Слабое ее горение или мигание — признаки исправности. Любой другой результат — причина требующейся замены детали. Термопредохранитель — следующий потенциальный возмутитель спокойствия, так как любой сбой в электросети или скачок напряжения может спровоцировать его выход из строя. При поломке результатом проверки при прозвоне станет величина, отличная от нуля. До смены элемента необходимо протестировать другие выключатели — первичный, вторичный, а также защитный. Если виноваты они, то после замены детали на новую она тоже мгновенно сгорит. Высоковольтный трансформатор требует особых манипуляций, так как для его тестирования сопротивления мегаомметром на обмотках нужно отсоединить элемент ото всех проводов. В этом случае показания сверяют с таблицей, потому что у разных моделей/производителей они отличаются. Нормы таковы: 2-4,5 Ом для первичной, 140-350 для вторичной, 3,5-8 Ом для накальной обмотки. Однако помогут настораживающие симптомы — громкое гудение, нагрев, следы обугливания на катушке, запах гари. Так же проверяют сопротивление конденсатора. Если оно отсутствует, то деталь необходимо заменить.

Перечисленные выше элементы — те виновники поломки микроволновой печи, что встречаются наиболее часто. Но известны и другие провокаторы неисправности СВЧ-печей — электронные — блок управления, таймеры и т. п. В этом случае элементарная проверка инструментами не поможет выявить поломку, поэтому без помощи квалифицированного мастера здесь не обойтись.

Как устраняются неисправности?

Единственный вариант, оптимальный для домашних мастеров, — извлечение поломанной детали и ее замена новым элементом. Ту же работу чаще делают и специалисты, так как большая часть составляющих чаще вовсе не подлежит ремонту. Замену осуществляют по такому алгоритму:

микроволновку отключают от электросети;

дают время трансформатору на разрядку — в районе 5 минут;

от неисправной детали отсоединяют клеммы, затем ее удаляют;

на ее место ставят исправный элемент.

Главное условие — полное соответствие электрической схеме устройства. Любая вольность станет причиной незамедлительного выхода СВЧ-печи из строя. К самым важным операциям относят подключение (и извлечение) конденсатора, трансформатора. Корректное расположение клемм — второй важный фактор. Неправильное подсоединение станет причиной поломки уже нескольких деталей, а ремонт значительно усложнится, либо станет невозможным.

Если диагностирована поломка электроники, то самостоятельные работы — табу, так как только вмешательство профессионалов обеспечит дальнейшее безотказное функционирование прибора, и магнетрона — в частности.

Так как проверить магнетрон без измерительных приборов не получится, то универсальный мультиметр, позволяющий измерить напряжение, силу тока и сопротивление, — тот необходимый инструмент, без которого подобная работа невозможна.

Подскажет, где можно наткнуться на неисправность, этот видеоролик: