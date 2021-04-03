Хозяевам частных владений скучать не приходится, поскольку далеко не на каждом участке все идет гладко. Одной из самых серьезных проблем остается повышенная влажность в погребе, в помещении, предназначенном для хранения съестных запасов. Причиной этого явления может быть некорректно организованная тепло- и гидроизоляция, недостаточно качественная вентиляционная система, или ее отсутствие. Такое «плачущее» помещение становится абсолютно непригодным для роли хранилища овощей и консервов, поэтому его владельцам приходится искать ответ на вопрос, как просушить погреб, как провести дезинфекцию, как бороться с плесневым грибком.

Потенциальные причины повышения влажности

Прежде чем интересоваться, как просушить погреб, нужно узнать, почему вдруг появилась такая проблема. Возвращение помещению оптимальных условий еще не означает полную и безоговорочную победу над сыростью, а значит, эта неприятная ситуация может возникнуть снова.

Первый симптом повышения влажности — тяжелый воздух, который сильно затрудняет дыхание. В таких погребах на потолке и стенах собирается конденсат. Когда положение становится критическим, вода появляется на полу, овощи намокают и начинают гнить, крышки консервов, оставленных «про запас», могут покрыться ржавчиной.

Причин появления избыточной влаги в погребе несколько:

Некачественная, неработоспособная, неэффективная вентиляционная система. В нее может попасть мусор. Это самое «благоприятное» объяснение, так как устранение помехи не займет много времени, и помещение после просушки будет спасено. Ошибки, допущенные при проектировании и обустройстве вентиляции, — уже серьезная проблема. В этом случае предстоят более сложные этапы исправления. Вода, поступающая из трещин в стенах. Такая ситуация возможна, а ее причиной является некорректно сооруженный фундамент. Последствием дефектов становятся регулярные перепады температур, а эти колебания становятся причиной образования конденсата. Очень сильное насыщение земли влагой. Это чрезвычайная ситуация характерна для межсезонья, когда из-за дождей сильно повышается уровень грунтовых вод. Это почти неизбежность, если отсутствует дренажная система. Закладка на хранение недостаточно просушенных овощей — с комками мокрой земли и следами влаги. «Почти потопа» в этом случае не ожидается, поэтому с таким «бедствием» можно справиться сравнительно быстро.

Любая из причин требует скорейшей просушки помещения, так как его стены под действием влаги будут постепенно разрушаться, а в погребе, где появились идеальные условия для существования плесени, обязательно появятся колонии грибка. Продукты, естественно, испортятся, поэтому весь урожай будет потерян.

Однако надо знать, что повышенная влажность является нормой для таких хранилищ. Если в погребе затрудняется дыхание, это еще не означает, что проблема есть. Для хранения запасов нужен высокий процент влажности, поэтому сначала данный показатель нужно проверить гигрометром.

Проверка и подготовка помещения

Эта операция состоит из нескольких этапов, так как проверять придется все. Только так появится возможность устранить все причины, потому что иногда в такой ситуации виноваты сразу несколько упущений.

Как убедиться в повышенной влажности?

Этот показатель должен находиться в определенных пределах, но нормой для погреба считается такая же влажность, как и у его «коллеги» — холодильника. Она составляет 85%, 95% — максимально допустимое значение. Признаки сырости известны: это тяжелый воздух, мешающий нормальному дыханию, конденсат на потолке и стенах, мокрый пол и портящиеся продукты.

Лучше всего для измерения влажности подходит «профи» — гигрометр (психрометр), причем любая разновидность прибора не допускает серьезных ошибок. Второй возможный путь — использование народных способов. Самый простой из них — помощь стакана с водой:

его убирают (с жидкостью, налитой до половины или выше) в холодильник на сутки;

на следующий день стакан достают и приносят в погреб, где оставляют примерно на 10 минут.

По состоянию посуды с водой можно судить об уровне влажности. Если стенки стакана за этот промежуток времени успели высохнуть, то в условно мокром помещении «аномально» сухо. Когда стакан остался запотевшим, то беспокоиться не о чем, потому что микроклимат в погребе близок к оптимальному. Если на емкости появились потеки, то влажность там повышена. Однако такой «приговор» требует более точной оценки, поэтому хозяевам все же имеет смысл проверить этот параметр прибором.

Подготовка к операции по осушению

Этот этап начинают с освобождения погреба. Из помещения выносят все овощи и заготовки. Убирают деревянные конструкции — коробы, поддоны, стеллажи, ящики и т. п. Все элементы выносят на улицу, промывают горячей водой и обрабатывают мыльным раствором. Перед дальнейшей эксплуатацией их нужно хорошо просушить, поэтому все предметы оставляют на свежем воздухе. Солнечные дни — идеальное время для процедуры.

Последний этап подготовки тары и мебели — их обработка антисептической пропиткой. Для данной операции лучше использовать готовые, магазинные составы. Одним из наиболее эффективных народных способов дезинфекции конструкций, «живущих» в погребах, остается их защита побелкой, в состав которой добавлен медный купорос. В этой роли чаще выступает обычная известь. Стены и потолок также обрабатывают этим составом, но данные операции проводят только после осушения погреба.

Инспекция пола

Очень часто в погребах отсутствует какое-либо напольное покрытие. Пол делают земляным, поэтому он становится дополнительным источником влаги, так как она неизменно попадает в помещение. Чтобы минимизировать вред, основание выравнивают, трамбуют, затем застилают прочной, толстой полиэтиленовой пленкой. Сверху ее ничем не засыпают. Поскольку случайное подтопление исключить нельзя, то слой песка или земли затруднит «добывание» полиэтилена, а его придется снимать, чтобы вода смогла уйти в грунт.

Если после застилания пола пленкой уровень влажности понизился, то можно утверждать, что главный источник устранен. В этом случае на полиэтилен укладывают деревянные щиты. Второй потенциальный вариант решения проблемы — создание бетонного основания с полноценной гидроизоляционной защитой.

Если пол деревянный, то его демонтируют, потом все элементы тщательно проверяют. Когда на досках находят следы гниения (даже на начальной стадии), их заменяют новыми элементами. Дерево также сушат, затем обрабатывают антисептиком, либо белят известкой.

Проверка и улучшение гидроизоляции

Некачественная защита от влаги — вторая распространенная причина появления сырости в погребе. Такие неблагоприятные условия возникают в том случае, если строительным материалом является кирпич, особенно силикатный. Эти блоки отличаются высокой гигроскопичностью, поэтому отлично пропускают пар, который оседает на всех поверхностях помещения.

Как просушить погреб в таком случае? Сначала нужно создать надежную защиту. Лучшим вариантом остается наружная гидроизоляция. Кирпичные стенки откапывают, тщательно очищают от земли, промывают, сушат, тщательно обрабатывают антисептиком. Затем наносят битумную мастику: как минимум два слоя. Можно использовать максимально надежную «броню», состоящую из битума и рубероида. Нахлест рулонов — условие обязательное. Нередко в это же время проводят утепление стен: например, экструдированным пенополистиролом.

Если желания заниматься земляными работами у владельцев нет, то можно провести внутренние работы. В этом случае используют проникающие виды гидроизоляции: например, Акватрон, Гидротэкс-В или Гидротэкс-У, Кальматрон, Коралл, МультиПротект, Пенетрон. Единственный минус этих составов — цена, однако для спасения урожая чем-то придется пожертвовать.

Проверка эффективности вентиляции

Работу системы проверяют традиционно — зажженной свечой, бумагой или зажигалкой. Если пламя тянется в сторону вентиляционного канала, то никаких проблем не существует. Когда огонь горит ровно, то приступают к очистке шахты. Для этого в нее начала опускают веревку. Когда она достигает отдушины погреба, к ней привязывают ерш подходящего диаметра. Затем его поднимают по каналу, убирая застрявший мусор.

Когда вентиляция хранилища при строительстве здания не была предусмотрена, то сооружение простейшей системы тоже не создаст непреодолимых трудностей. Погреб, расположенный под домом (гаражом), даст возможность сделать приток из него. Этот вариант хорош тем, что воздух зимой будет предварительно нагреваться. Вытяжку делают из погреба. Воздуховод поднимают выше кровли сооружения, а конец вытяжной трубы защищают дефлектором.

Если система неисправна или ее работы недостаточно, то хозяевам предстоит ее полная переделка. В противном случае после просушки подвала проблема повышенной влажности рано или поздно, но возникнет вновь.

Как просушить погреб?

Все описанные меры дают возможность предотвратить проникновение влаги. Но как просушить погреб, есть в нем уже «разведена сырость»? Есть несколько способов вернуть помещению нормальный (для него) уровень влажности.

Несколько простых и быстрых способов

Самый элементарный вариант, позволяющий справиться с ситуацией, — проветривание. Для этого все двери, которые ведут в погреб, открывают и оставляют в таком положении на весь день. У этого метода есть один недостаток: это необходимость идеальных условий — жаркой погоды летом. В другой сезон желаемого эффекта от действий достичь не получится.

Земляные полы, сильно пропитавшиеся влагой, требуют другого подхода. В этом случае верхний слой грунта (минимум 50 мм) полностью удаляют, затем поверхность обеззараживают — обрабатывают крепким раствором марганца или посыпают гидратной (гашеной) известью (пушонкой), толщина такого слоя — около 10 мм. Потом на выровненное основание насыпают сухой песок.

Небольшое мокрое пятно можно высушить, если поместить рядом с проблемной стеной емкость с материалом, впитывающим влагу. Отличными абсорбентами являются опилки, древесный уголь, белый мох (сфагнум), хлористый кальций и известь. Отходы деревообработки, уголь и «неугасимый» материал можно использовать без выноса всех предметов: как правило, их рассыпают по всем поверхностям, а заменяют после «тотального» намокания.

Способны помочь и обычные продукты — соль, сода, молотые кофейные зерна. Их тоже нужно менять по мере накопления влаги. Другие простые «осушители» — картонные коробки, которые есть практически в любом хозяйстве. Большое их количество помещают в погреб, оставляют в нем на сутки. Затем упаковки вытаскивают на улицу и сушат на солнце. После высыхания их можно использовать повторно.

К этим методам можно прибегнуть, когда повышенная влажность обнаружена, но из помещения еще не убраны овощи и все предметы. Когда погреб пострадал серьезно, не исключено, что такие простейшие способы борьбы с сыростью окажутся бессильными.

Ведро с углями

Если погреб оборудован вентиляционной системой, то просушку можно осуществить достаточно просто. Но главной помехой способна стать очень теплая погода. В таких условиях разность давления минимальна, а это условие не дает обеспечить отток воздуха из помещения. Чтобы устранить преграду, надо сильнее нагреть воздух в погребе. Он будет выходить в шахту, забирая излишки влаги.

Для этой операции потребуется стальной трос, старая металлическая емкость и древесный уголь. В роли второй сможет выступить ненужное ведро или объемная кастрюля, причем подойдет даже ржавая посуда. Главное условие — крепкое дно. В нем просверливают несколько отверстий, к ручке (или ручкам) привязывают трос.

В емкость насыпают уголь, затем его поджигают. Значительно ускорить этот процесс поможет вентилятор или пылесос. После того как горение стало равномерным, посуду опускают в погреб, привязывают ее за трос так, чтобы она не касалась пола помещения.

Поскольку доля кислорода будет уменьшаться, периодически (каждые 30 минут) открывают дверцу погреба, иначе угли без свежей порции воздуха потухнут. Данную операцию можно проводить через приточное отверстие: в этом случае на отверстие нужно установить вентилятор.

Спускаться в погреб в это время настоятельно не рекомендуется: скопление дыма и газа может стать причиной потери сознания. После полного сгорания топлива емкость из помещения убирают, а дверь плотно закрывают. В погреб не заходят несколько дней, потому что просушка будет продолжаться.

Заменой древесному углю станет обычное топливо или торф. Единственное необходимое условие — определенная температура в погребе: она должна быть выше 80°, так как в этом случае операция потребует меньше времени, но сокращение срока не скажется на ее эффективности.

Бонусом использования данного метода будет уничтожение колонии плесневого грибка. Об этом «позаботятся» побочные продукты горения, поэтому можно сказать, что один метод позволяет избавить подвал от сырости и одновременно продезинфицировать его.

Использование свечи

Это следующий ответ на вопрос, как просушить погреб, но если выбран этот вариант, то быстрого результата ждать не придется. Для избавления от избыточной влажности некоторые хозяева расставляют по помещению свечи. Для них обязательны подставки, защищенные от огня. Второй вариант — небольшие стеклянные банки. Да, результат будет, однако такая многочисленная «армия» осушителей приведет к тому, что погреб покроется гарью.

Чтобы предотвратить это нежелательное последствие, но обеспечить эффективность, одну свечу устанавливают прямо под вытяжкой вентиляции. Трубу ее удлиняют так, чтобы она находилась ближе к полу. Свеча в этом случае разогреет воздух, поэтому сможет создать необходимую тягу, а быстрая смена воздушных масс в помещении поспособствует его быстрому осушению.

Минус данного метода — необходимость регулярно менять источник освещения. Возможная альтернатива ему — сухой спирт. Его насыпают на широкое основание из металла, либо помещают в специальную горелку, предназначенную для сухого горючего. Вход в погреб при любом из способов оставляют открытым.

Противопоказание у этой операции есть: это жаркое лето. В теплое время года хозяева нередко получают обратный эффект: погреб, наоборот, еще больше отсыревает. Причина — замещение холодного воздуха теплыми массами, которые конденсируются на стенах. Если замечено такое явление, то нужно или использовать другие методы, или дождаться ранней осени.

Помощь керосиновой или газовой горелки

У этого способа, в отличие от использования парафиновых «спасительниц», есть плюсы. К ним относится отсутствие боязни сквозняков. Однако данный метод применять не рекомендуют из-за потенциальной утечки топлива. Газовая горелка уже не раз становилась причиной ожогов, полученных в закрытом пространстве, которым и является погреб.

Такую же, если не большую, опасность представляют костры. Их некоторые отчаявшиеся владельцы разводят прямо на земляном полу. В этом случае просушка помещения может закончиться летальным исходом.

«Тяжелая артиллерия»

В эту категорию можно отнести приборы, с помощью которых помещения избавляют от повышенной влажности.

Использование различных осушителей

Такие приборы выпускают двух видов: есть энергонезависимые устройства и те, которым необходимо питание от сети. Первые — пластиковые емкости с веществом-абсорбентом, находящимся над ней. Благодаря ему абсорбер собирает воду. Этот вид устройств отличается компактными размерами, но для осушения погреба их потребуется несколько.

Максимально эффективными будут те осушители, в которых рабочим веществом является фреон. Конструктивно они схожи с холодильниками и кондиционерами. Влага конденсируется на их трубках, затем стекает на поддон прибора. Его хозяевам придется периодически опустошать.

Принудительная «вентиляция вентиляторами»

Если вентиляционная система есть, но из-за своей «естественности» она работает не слишком эффективно, то ее придется заставить. Для этого покупают принудительные нагнетатели — вентиляторы.

Первый вариант — монтаж прибора на приток. Чтобы повысить эффективность, покупают устройство, имеющее максимальную производительность. Однако предварительно очищают от мусора вентиляционный канал, причем защитные решетки в период работы приборов на место не возвращают.

Вентилятор на вытяжке также даст возможность быстрого осушения помещения. Однако допускается и еще одно решение: если есть только вытяжная труба, а притоком «работает» люк, то нагнетатель монтируют прямо в его проем.

Помощь других электроприборов

Когда нет желания использовать другие методы борьбы с повышенной влажности, прибегают к помощи иных электрических приборов, которые используются для отопления в зимний период. Спасителем помещения сможет стать масляный радиатор, инфракрасный обогреватель либо тепловой (промышленный) вентилятор, по-другому — тепловая пушка.

Любой из приборов устанавливают в центре погреба. Если пол деревянный или земляной, то сначала на него укладывают лист из негорючего материала. В помещение протягивают удлинитель. Чтобы предотвратить короткое замыкание, сечение кабеля обязано соответствовать нагрузке на него.

Минус использования бытовых обогревателей — длительность операции, потому что не всегда получается превысить порог в 80°. Еще одна потенциальная помеха — перегрев прибора, при котором сработают датчики, отключающие питание. Поэтому идеалом для просушки помещения остается промышленный тепловой вентилятор. Мощность устройства выбирают в зависимости от площади погреба.

Как видно, ответов на вопрос, как просушить погреб, есть достаточно. Поэтому у владельцев есть возможность выбрать оптимальный вариант и решить возникшую проблему. Единственное, что требуется хозяевам, — терпение, а также большое желание избавить хранилище от сырости.

В завершение темы — видео, относящееся к ней: