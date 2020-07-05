Как прикрепить доску к металлической трубе: популярные способы

Как привило, во время строительства той или иной конструкции у человека, непосвященного во все особенности процесса, возникает множество вопросов. Они нередко касаются выбора материалов, а также способа соединения совершенно разнородных элементов. Один из популярных вопросов — как прикрепить доску к металлической трубе. Задача перед строителем стоит действительно нетривиальная. Материалы отличаются друг от друга, почти как «лед и пламень». Поэтому любому мастеру необходимо узнать обо всех возможных (и надежных) вариантах, которые можно использовать без боязни, что «соединение несоединимого» в какой-то момент «даст слабину».

Особенности древесины

Более ненадежным звеном в этом дуэте является дерево. Некоторым его особенностям (применительно к соединению с металлом) надо уделить внимание.

Поскольку дерево может расширяться при перепадах температуры и при изменении влажности, необходимо обеспечить зазор между соединяемыми элементами. Это позволит избежать проблем в будущем. Обязательна предварительная обработка материала, который способен превратиться в жертву разнообразных вредителей, плесени, влаги или огня. В этом случае лучше использовать составы, проникающие глубоко в структуру древесины.

Выбор способа соединения разнородных элементов зависит от особенностей будущей конструкции, а также от места, где она будет находиться. Например, для максимальной защиты уличного сооружения между деревянными и металлическими деталями советуют укладывать рубероид, либо промазывать древесину битумной мастикой.

Возможный союз дерева и металла

Комбинированные конструкции широко применяются в частном строительстве. Например, нередко такая задача встает перед теми, кто сооружает несущие элементы здания или отдельные объекты.

Где применяют соединение?

Сейчас потребность в соединении металла с деревом возникает:

при строительстве каркасных домов;

при монтаже стропильной системы;

во время сооружения ограждений;

при утеплении балконов, лоджий.

Список на этом не заканчивается. Еще один пример работы с металлом и деревом — самостоятельное создание лестницы для дома.

Потенциальные варианты

В любом из приведенных случаев ответ на вопрос, как прикрепить доску к металлической трубе, в большей степени зависит от будущей нагрузки, которую будет испытывать конструкция. Основных использующихся вариантов два. Это:

соединение материалов саморезами;

применение перфорированных уголков, привариваемых к профильным трубам.

Если говорить о первой технологии, то ее часто используют для крепления бруса к трубам при строительстве деревянных перекрытий. В этом случае требование одно: это достаточная толщина стенок металлических элементов. Минимум — 2 мм. В противном случае резьба со временем может разболтаться.

Усиленные перфорированные уголки — практически традиционный вариант, если требуется создать надежную стропильную систему для дома, стены которого в состоянии выдержать серьезный вес. В этом случае стропила, опоры прогонов и коньков делают не из легкого бруса, а из мощного швеллера.

Оба способа соединения дерева и металла подразумевают защиту материалов. Главная угроза дереву — влага, металлу — коррозия. Чтобы минимизировать риск разрушения, в качестве крепежа для двух материалов используют оцинкованные саморезы. Самыми «достойными» считают кровельный крепеж. Это элемент, имеющий кончик-сверло, шестигранную головку, а также специальную шайбу с резиновой прокладкой.

Деревянные заготовки предварительно обрабатывают антисептиками, антипиренами, влагоотталкивающими средствами. Металлические элементы защищают антикоррозийной грунтовкой либо специальной краской. Чтобы из-за расширения древесины у обычных саморезов не сорвало шляпки, под них подкладывают прессшайбы из качественной резины.

На вопрос о том, как прикрепить доску к металлической трубе, можно ответить по-разному. Все зависит от возводимой конструкции, так как в каждом случае применяют свои, оптимальные методы.

Лестница: деревянные ступени и металлический каркас

Компании, специализирующиеся на изготовлении таких конструкций, используют для ступеней различные материалы — камень, стекло, полимеры и т. д. Однако при самостоятельном строительстве лестницы главным фаворитом остается древесина.

Важнейшим этапом для мастера является выбор способа крепления ступени на металлическом каркасе. Но и в этом случае многое зависит от характеристик конкретной конструкции. Мощные косоуры или тетивы — причины, по которым деревянные ступени не будут подвергаться серьезным нагрузкам, если не считать их изгибов под весом человека.

Более легковесные конструкции — косоуры, сваренные из одного из видов профильных труб. В этом случае динамические нагрузки будут достаточно велики. По этой причине выбирают максимально надежные способы. Крепление ступеней к каркасу производят:

крепежом Фишер (пластиковый распорный дюбель);

мебельными болтами;

саморезами.

Четвертый возможный вариант — соединение футоркой: металлической втулкой, имеющей как внутреннюю, так и наружную резьбу. Плюс этого элемента — универсальность, возможность монтажа ступеней на тетиву и косоур. Именно данный метод используют крупнейшие компании, производящие качественные лестничные конструкции.

Соединение футоркой

Главные достоинства этого крепежа — шанс скрыть с глаз все монтажные элементы, возможность быстрого, удобного монтажа и демонтажа ступеней. К недостаткам относится сложность, трудоемкость процесса фиксации футорок, необходимость максимально точных чертежей. Еще один минус — ограниченность применения. Такой метод подходит лишь для твердых пород дерева.

Обычно берут футорку с определенными параметрами. Диаметр внешней резьбы составляет от 20 до 22 мм, а внутренней — 8-10 мм. В ступени фрезой сверлят отверстие необходимой глубины, а затем в нем делают резьбу. Большой диаметр детали позволяет обеспечить достаточную глубину канавок, поэтому соединение будет очень надежным. Готовый элемент дополнительно фиксируют в древесине клеем (пример — Kleiberit).

Ступени, прикрепленные с помощью футорки, можно демонтировать неоднократно, причем без всякой боязни за соединение. В роли основного крепежа может выступить как обычный болт с гайкой, так и шпилька, имеющая декоративную гайку-колпачок.

Крепление ступеней саморезами

Главное достоинство этого метода — отсутствие на поверхности проступей каких-либо «артефактов», которые не способны стать украшением любой лестницы. В этом случае рекомендуют использовать максимально надежные элементы — те, что имеют в шляпке шестигранный или крестообразный паз. Такой крепеж даст возможность не беспокоиться о том, что при затяжке паз попросту «слижет».

Для монтажа деревянных степеней все чаще используют почти универсальные кровельные саморезы. Но перед их приобретением нужно узнать некоторые нюансы. Выпускают два вида кровельных материалов: для дерева и металла. Отличаются они количеством витков, а также диаметром сверла. Для древесины он тоньше, резьба больше, а витков, естественно, меньше.

Как прикрепить доску к металлической трубе, если речь идет о ступенях? Вернее, чем? Логичным кажется использование саморезов по металлу. Однако мнение это ошибочно: крепежные элементы для дерева имеют больший размер резьбы, поэтому только они обеспечат максимально прочное соединение металла с массивом доски.

Саморезы, имеющие потайную головку, идеальны, если нижняя поверхность лестницы будет находиться на виду. В этом случае в металлопрофиле сразу делают потай для конусообразной шляпки. Если древесина достаточно твердая (бук, дуб, лиственница, ясень), а для соединения выбран крепеж диаметром 5-6 мм, то в ней предварительно делают отверстия. Их диаметр равен диаметру тех участков самореза, где нет резьбы (3-4 мм).

Соединение каркаса и досок мебельными болтами

Этот вариант монтажа проступей считается самым простым и надежным. В ступенях просверливают сквозные отверстия, которые немного больше, чем диаметр крепежных элементов. Затем делают отверстие в профильной трубе.

Широкая шляпка болта позволит скрыть небольшие дефекты засверловки, а профилированная часть под ней предотвратит проворачивание крепежа во время затяжки. В этом случае главное не допустить чрезмерного затягивания гайки.

Преимущества соединения такими болтами — скорость монтажа, простота, удобство, так как остается возможность демонтировать и заменить проблемные элементы. Недостатки метода — шляпка, «украшающая» поверхность степени, сложность, если нет возможности доступа для затяжки гайки к подступенному пространству.

Фиксация деревянных ступеней крепежом Фишер

Этот крепежный элемент относится к последним изобретениям. Пластиковый распорный дюбель (TB) применяют не только для соединения деревянных проступей и металлического профиля. С таким же успехом с его помощью производят монтаж на бетон. В последнем случае используют другую разновидность крепежа — TBB. В комплект входит керн для разметки отверстий (TBZ 2).

С одно стороны крепления Фишер находится втулка большого диаметра с отверстием по центру, и с конусными насечками. С другой — втулка, которая раскрывается при вкручивании самореза, не давая крепежу «выскользнуть» из профильной трубы. Плюсами этой анкерной системы считают быстрый, простой монтаж, эластичность полимерной конструкции, которая предотвращает появление скрипа ступеней, вибрацию лестницы.

Сначала в отверстия профильных труб ставят керн, затем сверху укладывают ступени, поддавливают их. В соответствии со сделанными метками сверлят отверстия в проступях. Затем в профиль устанавливают крепления Фишер, закручивают саморезы. Последний этап – монтаж (насаживание) ступеней.

Как сделать выбор?

Оптимальный вариант зависит от конструкции лестницы. Если рассматривать самостоятельное сооружение домашних лестниц, то здесь лидируют каркасы из швеллера и уголков, соединяющих несущие элементы. В этом случае проще использовать саморезы.

Второй логичный способ — использование мебельных болтов (М8-М10) с оцинкованной декоративной гайкой. Они прошьют косоуры насквозь. Если хозяева предпочитают надежность, но наряду с удобством эксплуатации будущей конструкции, то они могут заказать деревянные ступени с уже вмонтированными футорками. Однако такой вариант требует точного совпадения размеров.

Отношение к дюбелям фирмы Фишер неоднозначное. Некоторые мастера эти крепежные элементы хвалят. Причина положительных отзывов — отсутствие проблем при эксплуатации лестницы. Другие, наоборот, «обзывают» новое изобретение креплением для «нубов».

Деревянный забор и металлические столбы

Это еще один вид строительства, когда вопрос о том, как прикрепить доску к металлической трубе, становится злободневным. Несмотря на уязвимость дерева на открытой местности, этот материал остается очень востребованным. Особенно если работу делают своими, а не чужими руками.

Такие заборы традиционно крепят на металлических столбах, так как даже защищенные деревянные опоры гораздо быстрее приходят в негодность. Самым простым, а потому распространенным вариантом, является использование прожилин (прогонов, лаг) — металлопрофиля или досок (бруса), которыми соединяют все столбы. На них потом крепят вертикальные деревянные элементы — штакеты. Вариантов крепления есть несколько.

Для металлических прогонов

Если в роли прогонов используют металлический профиль (уголки), то его сначала приваривают к столбам, а потом соединяют с досками болтами либо саморезами. Современная, максимально удобная альтернатива уголкам — специальные приспособления (хомуты, х-кронштейны, или держатели).

Преимущество последних — скорость работы, так как становится ненужным «вмешательство» сварочного аппарата. Кроме того, такой крепеж автоматически гарантирует легкий демонтаж конструкции. Но этот вариант все же оптимален для заборов из других материалов.

Для деревянных прожилин

Когда используют поперечины из дерева, то многие отдают свои голоса так называемым ушкам (проушинам) — металлическим полосам с отверстиями по краям. Но в них чаще необходимости нет. Трубу просто просверливают насквозь, а деревянные прожилины фиксируют болтами (М10). Чтобы предотвратить раскручивание, ставят шайбы Гровера (или гроверы).

Другой способ — обрезка болта (до нескольких мм от гайки) и его последующая расклепка. Головки болтов в этом случае утапливают в древесину. Самодельные пластины и хомуты для круглых труб-столбов также считаются хорошими способами соединения металла с деревянными элементами.

Брус и металлический ростверк

Это сочетание тоже (в некотором роде) относится к теме «как прикрепить доску к металлической трубе», так как ростверки нередко сооружают из других металлических профилей — из швеллера, двутавра или уголков (для легких зданий). Для крепления дерева к металлу также используют болты или саморезы, но обязательно толстые.

Соединение с ростверком саморезами. Сделать операцию можно двумя способами. Если уже уложен брус, то делают отверстие снизу. Когда деталь отсутствует, сверлят сверху, а потом просверливают брус. Для каждого элемента свой диаметр отверстия. Для ростверка — на пару миллиметров больше диаметра самореза, для дерева — на 2-4 мм меньше. Этот способ имеет право на существование, но он менее надежен. Болтовое соединение. Сначала делают отверстие в ростверке, затем в брусе, но в последнем случае размеры его снизу и сверху отличаются. Нижняя часть отверстия больше толщины болта на 1-2 мм, верхняя — больше шайбы, на те же 1-2 мм. В швеллер болт можно вставить снизу или сверху, в ростверк из уголка — только снаружи. Для предотвращения ослабления соединения ставят гровер.

Как прикрепить доску к металлической трубе, чтобы соединение было максимально долговечным? Нужно использовать качественные крепежные элементы, которые предназначены именно для такого рода работ. Регулярная обработка природного материала дополнительной защитой также не помешает, так как эта простая операция максимально продлит срок эксплуатации конструкции.

О том, как прикрепить доску к металлической трубе, можно узнать, если уделить время просмотру следующего ролика: