Минимальная толщина, небольшой вес современных телевизоров позволяет стенам легко выдерживать такие нагрузки. Исключение одно — это гипсокартонный лист, материал удобный, иногда становящийся единственным выбором для создания перегородок. Однако у него есть один существенный недостаток. Это хрупкость, не позволяющая хозяевам слишком «разгуляться» — навешивать на стену из ГКЛ зеркала, картины, навесные полки и обладающие приличной массой телевизоры. Исхитриться, но прикрепить к стене более легкие предметы можно. С телеприемниками нередко возникают проблемы. Чтобы обезопасить технику и себя от ЧП, лучше заранее узнать, как повесить телевизор на гипсокартон, какие крепежи и инструменты нужны для такой работы.

Содружество ГКЛ и телевизора

Гипсокартон — материал, не обладающий достаточным запасом прочности. Более легкие предметы повесить на такую стену не очень трудно, однако дорогой телевизор — дело другое. Самый лучший вариант — раннее планирование места под технику. В этом случае есть возможность сделать необходимые приготовления еще на этапе создания каркаса. Речь идет о закладных брусках (досках), которые крепят к его металлическим стойкам либо к стене.

Как повесить телевизор на гипсокартон, если такие элементы не были предусмотрены заранее? Сразу надо сказать, что обычные саморезы здесь не помогут, поэтому потребуются специальные дюбеля. Не последнюю роль играет толщина гипсокартонной обшивки. Стена, обшитая 2 слоями ГКЛ, способна вынести гораздо больший вес, если сравнивать ее с однослойной конструкцией.

Вес телевизора и гипсокартон — следующая тема для размышлений. Техника с большой массой — всегда угроза: как для самой тонкой стены, так и для приемника. Поэтому специалисты ввели ограничения: прибор, весящий больше 30-35 кг, лучше не пытаться крепить на не слишком надежные поверхности. Возможные варианты — укрепление будущей «телевизионной» стены листом фанеры или сооружение гипсокартонного выступа, имеющего укрепленную стенку.

Виды вспомогательных конструкций

На стенах телевизоры фиксируют с помощью специальных кронштейнов, которые иногда входят в комплектацию техники. Их монтируют по инструкции. Такой крепеж позволяет:

обезопасить от падения любую бытовую технику;

сделать просмотр удобным, так как угол наклона телевизора можно легко изменить;

придать комнате эстетичный вид.

Стоимость кронштейнов невелика, поэтому делать систему крепления самостоятельно не имеет большого смысла. Модели предназначены для определенного веса, диапазон этот достаточно велик — 2-100 кг. Все данные о возможностях кронштейнов указывают в техническом паспорте изделий.

Типы кронштейнов

Настенных видов пока придумано всего три:

Фиксированные. Задача этих креплений — жесткая фиксация телевизора в одном положении, максимально близко к стене. Достоинство такой разновидности — простота монтажа. Наклонные, модифицированные. Они более функциональны, так как дают возможность изменять только угол (15-20°) наклона техники, что делает просмотр более удобным. Наклонно-поворотные. Это самые лучшие конструкции, они позволяют менять как угол, так и наклон телевизора. Минусы — большой вес, требующий специальных способов монтажа, самая высокая цена.

Каждому — свое место

Фиксированные конструкции лучше всего подойдут для гостиной или спальни, где необходимо устройство, закрепленное на уровне глаз сидящего (лежащего) человека. При таком положении не потребуется поворачивать или менять угол наклона телевизора, поэтому жесткая фиксация достаточна.

Вторая конструкция поможет, если по каким-то причинам прибор планируют закрепить гораздо выше. Возможность наклона спасительна в такой ситуации, особенно если у техники есть проблема с углами обзора. Эти конструкции чаще приобретают для спален, когда хозяева привыкли смотреть телевизор лежа. Поворотно-наклонные кронштейны нередко выбирают для маленьких кухонь, где технику крепят там, где находят для нее свободный уголок. В этом случае есть возможность смотреть передачи с любого места.

Последние модели так же хорошо подойдут для комнат с большой площадью, с высокими потолками. Для стандартных городских квартир чаще выбирают или фиксированные, или наклонные кронштейны. Чтобы купить подходящую конструкцию, надо знать две характеристики — диагональ панели и расстояние между вертикальными/горизонтальными крепежными элементами. Необходимо обратить внимание на несколько моментов:

если не устраивает «родной» кронштейн, то приобретать надо конструкцию больших, чем он, размеров;

новое крепление должно быть рассчитано на вес купленного телевизора, либо иметь даже больший запас прочности.

Каждый вид рассчитан на определенный вес телевизора, данные можно найти в инструкции. Главное условие для монтажа на гипсокартон — конструкции, имеющие большую посадочную платформу. Широкие кронштейны с большой площадью пластины существенно снижают риск падения телеприемника.

В комплектацию этого устройства для крепления телевизоров входят обычные дюбели, изготовленные из пластмассы. Этот крепеж стене из гипсокартона противопоказан. Такие дюбели не способны выдерживать большие нагрузки, поэтому часто становятся причиной гибели техники.

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Монтаж кронштейна

Так как повесить телевизор на гипсокартон бывает непросто из-за особенностей основания, способы выбирают, исходя из конкретной ситуации. Есть следующие варианты монтажа:

Крепление непосредственно к основанию. Такой способ приемлем для телевизоров с небольшими размерами и массой. Монтаж к перемычке каркаса обшивки, если использована классическая конструкция из металлического профиля. Сооружение ниши либо полки. Этот способ нередко единственная возможность разместить на стене технику впечатляющих габаритов и массы.

Если хозяева телевизора решились на последний вариант, то им лучше заранее узнать, что такая техника гораздо быстрее выйдет их строя. В большей степени это относится к плазменным панелям, выделяющим большее количества тепла. Жидкокристаллические модели более лояльны к неидеальной вентиляции. Зазоры в 200 мм с каждой стороны спасут потенциально опасную ситуацию.

Фиксация кронштейна дюбелями

Крепеж для обычных стен в данном случае совершенно непригоден. Дюбеля, идущие в комплекте, предназначены только для бетонного или кирпичного основания. Их нельзя использовать для поверхности из ГКЛ: ни для однослойной, ни для двухслойной. Для навешивания кронштейнов покупают специальные дюбеля для гипсокартона — «бабочку» (TNF/-W), «дриву» (Driva, ТТ-22) либо «молли» (Molly, «зонтик»). Их отличие от обыкновенных изделий — способность раскрываться и тем самым надежно фиксировать саморезы в стене. Каждый «хитрый» крепеж имеет свои особенности, ограничение по весу:

Бабочка — самый популярный вариант. Она (он) требует предварительного сверления гипсокартона. Нельзя назвать крепеж выдающимся, но с техникой среднего веса «насекомое» вполне справится. Один дюбель сможет удержать 15 кг на однослойной стене, около 28 кг — на двухслойном основании. Driva из металла — самый удобный вид дюбелей, так как гипсокартонный лист даже сверлить не придется. Обратная сторона его тоже останется целой и невредимой. Для пластикового крепежа эта операция нужна. Допустимая нагрузка на пластиковое изделие составляет 25 кг, для металлического — более 30 кг. Molly называют по-разному: анкером, болтом или дюбелем. Это металлический тяжеловес в данном трио, однако для него необходимо предварительное сверление гипсокартона. Еще не помешают специальные щипцы или тренировка, которая поможет овладеть навыками раскрытия зонтика с обратной стороны ГКЛ. Этот дюбель сможет выдержать до 40 кг, позволяет демонтаж. Единственный минус его — относительно высокая цена.

Повторное использование крепежа, имеющего в составе пластиковые элементы, не рекомендуют. Такие дюбеля уже не гарантируют надежного удержания веса, поэтому нередко требуется помощь анкеров. Все представленные варианты крепежей подходят для телевизоров, которые не имеют чрезмерно большой массы.

Что потребуется для монтажа?

Перед тем как повесить телевизор на гипсокартон, необходимо запастись крепежными элементами, подготовить инструмент. В списке того, что может понадобиться, находятся:

дюбеля: молли, дрива или бабочка с саморезами (их покупают отдельно);

дрель и сверло такого же диаметра, как крепежи;

шуруповерт (отвертка);

рулетка, уровень;

карандаш, нож;

мощный магнит.

После определения участка стены (поближе к розетке) для фиксации домашнего экрана приступают к операции. Если телевизор весит более 25 кг, то обязательно зовут ассистента. В других случаях его присутствие тоже желательно.

Как повесить телевизор на гипсокартон?

Самые легкие модели телевизоров не нуждаются в серьезном усилении: элементы каркаса, а также крепежи для гипсокартона справятся с поставленной задачей. Габаритные устройства требуют другого подхода. Если вес небольшой, то сама работа не отнимет много времени.

Сначала на стене ищут металлические направляющие. Делают операцию с помощью магнита, некоторые мастера рекомендуют «вооружиться» металлоискателем. В районе большего притяжения ставят метки. После того как цель найдена, размечают место для кронштейна, для идеального размещения всегда пользуются уровнем.

К этому месту прикладывают кронштейн (лучше действовать вместе с помощником), проверяют корректность расположения — горизонтальность. Через отверстия для креплений на стене карандашом делают пометки, затем конструкцию откладывают в сторону. Чем больше вес прибора и кронштейна, тем больше требуется креплений по периметру. В отмеченных точках сверлят отверстия. Их диаметр точно такой же, как у дюбелей. Последние должны входить с трудом. Обязательно следят за тем, чтобы отверстия были перпендикулярны стене. В них вставляют дюбеля. Их проталкивают до конца, затем поддевают ножом (или отверткой), заставляя дюбеля раскрыться. Снова берут кронштейн, прикладывают пластину к стене, затем вкручивают саморезы. Слишком сильно их не затягивают. Телевизор укладывают экраном вниз на твердую поверхность, прикладывают к отверстиям направляющие, которые фиксируют саморезами из комплекта. Их закручивают особенно аккуратно.

Телевизор фиксируют на конструкции, руководствуясь инструкцией производителя. Если гипсокартон находится недалеко от бетонного основания, можно выбрать другой способ. В этом случае используют длинные дюбеля, просверливая отверстия через ГКЛ. Однако этот метод не так надежен, поэтому по возможности лучше его не применять.

Монтаж самых больших приборов

Как повесить телевизор на гипсокартон, если прибор отличается внушительными габаритами и таким же весом. Это возможно только в одном случае: если за ГКЛ находится кирпичная либо бетонная стена. Такой вариант обшивки самый простой: листы просто приклеивают к основанию монтажной смесью (крепят саморезами). Для работы потребуются перфоратор или мощная ударная дрель, а также распорные анкера.

Сначала аналогично предыдущей операции делают разметку, потом сверлят гипсокартон. Пробивают перфоратором главное основание, а в образовавшиеся отверстия вбивают дюбеля анкеров. Затем прислоняют к стене пластину кронштейна, ее крепят анкерами.

Если идея о телевизоре на стене появилась еще на раннем этапе ремонта, то это «озарение» можно считать большой удачей. В таком случае до зашивания стен листами гипсокартона на каркасе отмечают место, отведенное для телевизора. Потом усиливают его либо металлическим каркасом (рамой) из усиленного профиля, либо несколькими деревянными закладными элементами, однако «профильный вариант» некоторые мастера считают лучшим решением.

Монтаж на закладные

Существует два способа добиться цели.

Если стена это обрешетка из профилей (CD, UD) и обшивка, то закладные элементы крепят к «основному основанию» дюбелями либо анкерами. Крепеж выбирают в зависимости от его материала — для бетона, пустотелых блоков, кирпича. Сечение или толщину досок/бруса выбирают таким образом, чтобы закладные были на одном уровне со стойками, между которыми они будут находиться. Когда стена представляет собой легкую перегородку, закладные крепят враспор между стойками. Их длину точно подгоняют по размеру. Крепят элементы саморезами, делают это максимально надежно: как к ГКЛ, так и к профилю. Та сторона перегородки, что будет держать телевизор, к этому моменту должна быть готова — полностью обшита.

Такой способ можно использовать и на уже сделанной стене. Однако тогда придется демонтировать часть гипсокартонной обшивки, крепить между стойками закладные, затем восстанавливать основание, снова заниматься отделкой поверхности. В некоторых случаях метод оправдывает себя, так как надежность стены для техники все же окупит труды и не слишком большие затраты.

Тяжелый телевизор — легкая перегородка

Несущие способности такой конструкции оставляют желать много лучшего. Если декоративный элемент смонтирован без всякого внутреннего усиления, то у хозяев может быть еще один вариант — монтаж наружных дополнительных стоек.

В этой роли сможет выступить любой профиль, способный выдерживать серьезную нагрузку — трубы, двутавры, швеллеры и т. д. Такие стойки устанавливают по всей длине перегородки, крепят их к полу и потолку. Работа эта не слишком простая, зато на усиленную конструкцию можно будет «повесить» всю сопутствующую технику.

Что нужно учитывать?

Первое, что нельзя заменять ни в коем случае, — специальные дюбеля, предназначенные именно для гипсокартона.

Даже самый лучший крепеж еще не гарантия надежности фиксации телевизора, так как подвести может сам хрупкий материал стены. Поэтому лучший вариант — каркас, обшитый двумя слоями ГКЛ. Самое хорошее решение — монтаж закладных элементов на этапе создания гипсокартонной перегородки. Этот способ позволяет избежать всех возможных проблем. После фиксации кронштейна его рекомендуют проверять на прочность: тест проводят тем весом, на который он рассчитан. Регулярная проверка крепежей обязательно. Первую делают через 2-3 недели, следующие — каждые 4-6 месяцев. Крепежные элементы, идущие в комплекте с кронштейном, использовать для гипсокартона запрещается.

Еще один момент — высота размещения телевизора на стене. Для просмотра сидя верхний край панели должен находиться на расстоянии около 1,2 м от пола. Там, где есть маленькие дети, высоту рекомендуют увеличить до 1,5 м. В других случаях этот параметр неважен. Оптимальное расстояние от зрителя до телевизора приведено в следующей таблице:

Понятно, что преимущество на стороне тех хозяев, которых вопрос о том, как повесить телевизор на гипсокартон, озаботил раньше, еще до (во время) ремонта. Если идея пришла в голову позже, то крепить кронштейны придется «как есть»: используя направляющие каркаса, удерживающие ГКЛ. Либо усиливать конструкцию любым другим способом.

С подробной инструкцией, показывающей как повесить телевизор на гипсокартон с помощью другого супернадежного дюбеля, можно познакомиться, не покидая нас: