Любые ремонтные или строительные работы невозможно представить без различного инструмента, максимально облегчающего человеческий труд. Иногда мастеру, который решился на самостоятельные действия, приходится сталкиваться с совершенно незнакомыми устройствами. Монтажный пистолет — один из примеров: этот «вид вооружения» на первый взгляд выглядит совсем «странной штукой». Зато он обеспечивает минимальный расход материала, точность его нанесения, быстрое выполнение запланированной операции. Все преимущества инструмента давно известны: как профессиональным строителям, так и мастерам-любителям. Однако последние не всегда знают, как пользоваться пистолетом для пены правильно. Этот пробел им и предстоит восполнить.

Особенности пистолета для герметика

Монтаж дверей, пластиковых окон, герметизация швов или утепление зданий — операции, требующие использования монтажной пены. Материал выпускают двух видов — профессиональный и бытовой. Эта жидкость, расширяющаяся и застывающая на воздухе, — сырой пенополиуретан. Назначение героя этой статьи — его регулируемая подача. Но эффективная работа гарантирована лишь в том случае, если мастер знает, как пользоваться пистолетом для пены.

Монтажный пистолет предназначается для работы с профессиональными баллонами, поэтому тем, кто задумал делать ремонт своими силами, лучше заранее хорошо разобраться в вопросе, как пользоваться пистолетом для пены. На строительном рынке сейчас представлено большое количество всевозможных моделей таких инструментов, они не слишком сильно отличаются внешне, все конструкции очень схожи. Большинство из «орудий труда» универсальны, к ним подходят все выпускаемые баллоны с полиуретановым герметиком.

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Разновидности пенного материала

Монтажная пена делится всего на два вида — на профессиональную и бытовую. Баллоны эти легко распознать — они отличаются объемом.

Пену, предназначенную для профессионалов, узнают по размеру: баллоны с этим видом материала имеют емкость 1,5 л и выше. Некоторые модели продаются с наконечниками для ручного распыления, однако эти приспособления не очень практичны. При слишком сильном напоре расход монтажной пены существенно увеличивается. Баллоны для бытового применения имеют объем 0,6-0,8 л, они также укомплектованы трубкой. Она позволяет качественно заполнять небольшие швы, удобна, если необходимо исправить небольшие погрешности монтажа. Свойства этого герметика не сильно отличаются от профессионального материала. Для использования бытовых баллонов применяют и пистолет.

Профессиональная монтажная пена дороже, но дело здесь не только в качестве. Разница в цене объясняется повышенными показателями прочности и износостойкости, а также гораздо большим объемом «профи». Использовать этот материал тоже немного сложнее.

К техническим характеристикам и объему упаковки добавляется еще одно свойство — сезонность материалов. Они делятся на 3 большие группы — на зимнюю, летнюю и универсальную. Последнюю пену — демисезонную — можно использовать независимо от погодных условий.

Конструкция монтажных пистолетов

Корректное применение пистолета дает возможность не только сэкономить пену, но и сделать работу качественно, без малейшего изъяна. Устройство разных моделей практически одинаково. Конструкция их довольно проста. Инструмент имеет:

адаптер (редуктор): это резьбовой переходник, в него вкручивают баллон;

курок — пусковой механизм, при нажатии на него «выстреливает» пена;

регулировочный винт, им производят дозирование выхода материала;

сопло — наконечник, создающий необходимое давление герметика;

рукоять, предназначенная для удобного использования;

ствол — цилиндр с каналом для пенополиуретана;

игольчатый стержень, расположенный в стволе.

В адаптере, который называют редуктором, находится пружина и шарик: эти детали требуют чистки практически постоянно. С регулировочным винтом, отвечающим за скорость подачи герметика и его количество, обращаются так: если закручивают до конца, то подачу полностью блокируют, когда туго завинчивают, пена идет тяжелее. Винт с прокладкой, находящийся рядом с курком, не дает составу на него попадать.

Ассортимент «пенных инструментов»

Прежде чем узнавать, как пользоваться пистолетом для пены, лучше его купить. А значит, первый вопрос для обсуждения — какую из существующих моделей лучше выбрать. Цена их отличается, иногда очень сильно. Консультация продавца не всегда дает гарантию правильной покупки: многие из них стараются правдами и неправдами избавиться от непопулярного либо чересчур дорогого товара.

Материал — первый критерий для выбора.

Пластик. Такие пистолеты, в которых нет металлических деталей, относятся к самым дешевым инструментам. Внешне они похожи на игрушки. В комплект иногда входит несколько сменных трубок. Большой минус их — недолговечность, так как разобрать конструкцию невозможно. Плюс — цена: этот товар недорого стоит, поэтому после того как он забьется, выкинуть его не жалко. Если мастера ждет небольшой объем работ, а чистка пистолета удовольствия не доставляет, то эта модель подойдет. Металл. Инструмент, все детали которого сделаны из металла (стали), способен несколько лет служить своему хозяину. Пистолет легко разобрать и почистить. В случае несерьезной поломки ремонт его тоже возможен. Если этими моделями пользоваться аккуратно и не позволять им падать с большой высоты, то проблем можно не опасаться. Комбинированные пистолеты. Адаптер, корпус, курок и рукоять в таких изделиях изготавливается из очень прочного пластика, ствол — из металла. Их достоинство — легкость, если сравнивать с предыдущими моделями. Меньшая чувствительность к ударам и падениям — еще один плюс. Перед покупкой товара лучше поинтересоваться, можно ли пистолет разбирать. С покрытием из тефлона. Это вид комбинированных моделей, в которых ствол (или почти весь пистолет) защищен от налипания герметика. Качество инструментов на высоте, но самый главный их недостаток — немаленькая цена, потому целесообразность переплаты за тонкий слой тефлона все же находится под вопросом.

Самыми востребованными моделями из приведенного списка претендентов на звание помощника мастера остаются практичные и легкие комбинированные пистолеты.

Как пользоваться пистолетом для пены?

Работа с пистолетом для пенополиуретанового герметика занимает минимум времени и не отличается сложностью. Чтобы не столкнутся с отказом оборудования, надо придерживаться правил эксплуатации: как самого инструмента, так и баллона. Перед применением емкость хорошо встряхивают: для этой операции хватит 30 секунд. Если планируются работы на улице в холодное время, то баллон должен иметь комнатную температуру. В противном случае сначала его необходимо подогреть.

Как производят зарядку «оружия»?

Правильная установка баллона происходит в такой последовательности:

сначала емкость с пеной ставят на ровную поверхность, снимают колпачок;

присоединяют адаптер пистолета: баллон оставляют на месте, придерживая одной рукой, навинчивают на него резьбовой переходник инструмента до упора;

емкость с насаженным пистолетом энергично встряхивают примерно полминуты;

пистолет поворачивают рукояткой вниз, регулировочный винт закручивают на ¼ оборота;

затем слегка нажимают на курок инструмента, обеспечивая попадание пенополиуретана в игольчатый стержень.

Пена, заполнившая ствол, позволяет, ни секунды не мешкая, начинать работу.

Как происходит процесс?

Первый делом подготавливают шов — смачивают его водой. После этого переходят к основной работе. Операцию проводят так:

сопло направляют на шов, потом несильно нажимают на курок;

если герметик поступает слабо, то подкручивают регулировочный винт;

шов заполняют зигзагообразными движениями снизу вверх, однако из-за последующего расширения пены слишком много пенополиуретана не расходуют;

так как материал способен изменять консистенцию, баллон периодически встряхивают;

во время перерыва в работе сопло очищают от пены специальными салфетками либо тканью, смоченной в растворителе.

Если пену задувают в труднодоступные места, то пользуются удлиняющим адаптером — пластиковой тонкой трубкой, которая часто идет в комплекте. Завершив работу, регулировочный винт снова затягивают. После высыхания герметика участки, где его мало, заполняют дополнительным слоем, действуя аналогичным образом.

Как заменяют баллон?

При работах на большой площади одного контейнера бывает недостаточно. Тогда требуется его замена. Пена, не поступающая из сопла, еще не гарантия пустоты баллона, поэтому сначала его стравливают:

находят какую-либо ненужную либо рабочую емкость (например, плотный пакет или мусорное ведро), направляют в него ствол и «расстреливают» до тех пор, пока всякое шипение не прекратится;

пистолет поворачивают рукоятью вверх, опустевшую емкость откручивают;

специальным раствором очищают адаптер, затем накручивают новый баллон.

Спешка нужна не только при ловле насекомых. Промедление во время перезаправки вполне способно преподнести неприятный сюрприз. Эта неожиданность — застывание герметика в стволе. Чтобы устранить препятствие, придется пистолет чистить.

Как чистят пистолет?

Излишнее усердие, называемое фанатизмом, не рекомендуется в любом деле. Оборудование для монтажной пены в нем тоже не нуждается. Инструмент, естественно, требует очистки, однако в этой операции нет необходимости. Каждый раз после работы отсоединять емкость, разбирать и прочищать пистолет смысла нет. Баллон снимают в том случае, если работа закончилась, и она не предвидится в ближайшем будущем — по крайней мере, месяц. Такой долгий перерыв требует очистки инструмента.

Баллон откручивают от редуктора, извлекают его пластиковый наконечник. С адаптера счищают пену: с наружной стороны пользуются ножом. Чтобы ускорить работу, герметик опрыскивают жидкостью для очистки. Сначала очищают сопло, ствол и корпус снаружи. Затем вставляют баллон с жидкостью в адаптер, закручивают, регулировочный винт ослабляют. На курок жмут до тех пор, пока не перестанут выходить кусочки пены.

Если данные манипуляции не помогают, то в таком тяжелом случае пистолет разбирают, все детали замачивают в ацетоне. Потом их очищают. Саму большую сложность нередко вызывает адаптер, в котором застывшая пена блокирует движение шарикового клапана. Тогда редуктор откручивают, удаляют пластиковую втулку, заостренным предметом поддевают шарик, потом вытаскивают его.

Меры предосторожности

Есть список действий обязательных и, наоборот, полностью противопоказанных. Мастеру, следующему этим рекомендациям, не грозит быстрый выход оборудования из строя.

Закручивание регулировочного — этап, забывать про который после окончания работ нельзя. Сопло категорически не рекомендуется прочищать любыми металлическими предметами, последствием может стать его разгерметизация. После снятия баллона обязательна чистка пистолета не только снаружи, но и изнутри. Инструмент, оставленный в пене, быстро откажется работать. Холодный баллон (15-20°) использовать нельзя. Греют его в теплой, но не горячей воде. Оптимальная ее температура — от 30 до 40°. Термочехол, надетый на контейнер, — обязательный атрибут при работах на улице в неблагоприятных условиях. Предосторожность нужна как в жару, так и в мороз. Откручивая баллон, в котором осталась пена, надо соблюдать осторожность: при неисправном клапане возможно неконтролируемое «извержение» пены. Защита рук и глаз обязательна: рекомендуют всегда использовать очки и перчатки. Небольшие непроветриваемые помещения — повод приобрести респиратор. Во время промывки пистолета тоже нужна осторожность, эта жидкость огнеопасна. Исключения есть: это противопожарные виды.

Люди опытные нередко делятся секретами долгой, но эффективной работы любого оборудования. Пенный пистолет не исключение. Удлиняющий адаптер-трубка даст возможность сохранить чистоту ствола и сопла. Ее надевают всегда, а снимают только после завершения работы. Пена при таком «новаторском» методе застывает только в удлинителе, а в наконечнике ствола остается жидкой. Из трубки-насадки схватившуюся массу удаляют длинным, тонким саморезом.

Как ухаживать за пистолетом для пены?

Правильное обращение с инструментом позволит даже недорогому пистолету «справиться» с большим количеством баллонов пенополиуретана. Это простое устройство при безукоризненной эксплуатации не потребует ни полной разборки, ни вмешательства извне. Чтобы гарантировать долгую жизнь оборудования, надо придерживаться некоторых правил.

Баллон с пеной снимают с пистолета только в одном случае: если требуется замена контейнера. Емкость, которая «удачно» опустела в конце работы, не требует ее снимания. После задувания швов от герметика чистят только запирающий клапан и сопло. Промывка адаптера при смене емкости обязательна. Пену удаляют растворителем. Если при разборке мешает застывший герметик, то для его размягчения и удаления можно воспользоваться ацетоном либо недорогим растворителем 646.

Пистолет, отказывающийся работать из-за невыясненных проблем, еще не повод для отправки его на свалку. Инструмент прост, поэтому в большинстве случаев можно найти причину поломки, а затем ее устранить. Сломавшуюся деталь заменяют новой, детали смазывают. Эти несложные действия продлят срок жизни полезного оборудования.

Неисправности и их ремонт

Нередко пистолет отказывается работать, а начинающий мастер не знает причины неприятного явления. Однако в большинстве случае устранить неисправности довольно просто своими руками. Самые частые проблемы:

После нажатия на курок «выстрела» нет — пенополиуретан выходить отказывается. Первое подозрение падает на регулировочный винт, который надо открутить. Если с ним все в порядке, то остается два варианта — засорение адаптера либо ствола. Неисправный инструмент прочищают жидкостью. Холодный баллон — еще одна причина отказа пены выходить. В этом случае достаточно нагреть емкость в воде. Пенополиуретан появляется там, где его быть не должно. Причина — нарушение герметичности. Ремонт состоит в замене прокладки перед курком, очищении всех деталей. Если забился наконечник, то его снимают, прочищают зубочисткой или тонкой палочкой из пластика. Нанесение эпоксидного клея на резьбу не лучший выход из положения, так разобрать такой инструмент уже не получится. Пена выходит из наконечника без нажатия на курок. Возможные причины — регулировочный винт, закрученный до предела или износ сопла. В последнем случае остается один-единственный вариант — замена наконечника новой деталью. При смене использованного баллона из адаптера выходит пена. Это происходит при износе пружины, запирающей клапан. Такая неисправность требует замены всего адаптера.

Ответ на вопрос, как пользоваться пистолетом для пены, ни у кого не вызовет особых затруднений. Все этапы этой работы просты и понятны. Однако чтобы обеспечить бесперебойную службу даже самого элементарного оборудования, требуется правильное обращение с ним, но особенно важен уход.

Следующее видео покажет и расскажет, как пользоваться пистолетом для пены: