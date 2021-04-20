Большое количество разнообразной техники в домах и квартирах давно стало нормой, а не исключением. Однако сейчас обычные устройства «поумнели», поэтому гарантируют своим хозяевам максимальный комфорт. К первым, незаменимым помощникам относятся телефоны, которые для большинства стали настоящими мультимедийными центрами. Недостаток у них один: это маленький размер, сильно мешающий просмотру фотографий, фильмов, сериалов и видео, «добытого» из «трубы» и социальных сетей. По этой причине многих интересует, как подсоединить телефон к телевизору. К счастью, если несколько способов добиться желаемого, поэтому превращение смартфона в ТВ-приставку — задача и реальная, и легковыполнимая.

Как подсоединить телефон к телевизору через Wi-Fi?

Это самый простой вариант, которые не требует участия каких-либо дополнительных элементов. Данный беспроводной способ подходит для телефонов со старыми версиями Android (5.0 или ниже). Он дает возможность передавать медиаконтент со скоростью 6 Гбит/сек. Для сопряжения устройств используется технология Wi-Fi Direct, она встроена в меню. В некоторых моделях она может называться по-другому — «Беспроводной экран». Главное условие для операции — быстрый интернет. Скорость соединения должна быть не менее 50 Мбит/сек.

Сначала нужно зарядить смартфон, потому что передача данных быстро разряжает батарею. Второй вариант — подключение к телефону внешнего аккумулятора — Power Bank. Все (или большую их часть) работающие приложения лучше на время отключить.

Подсоединение происходит так:

Сначала телевизор переводят в режим «Сеть» с помощью кнопки, которая расположена на пульте управления. Затем переходят к смартфону, на гаджете находят список всех беспроводных способов передачи данных. Выбирают Wi-Fi. На значок нажимают, чтобы активизировать домашнюю сеть, к которой подсоединены телевизор и телефон. В меню настроек последнего выбирают «Дополнительные функции», затем переходят в «Wi-Fi Direct». Берут пульт телевизора и входят в меню «Сеть», после чего открывают перечень доступных гаджетов и находят название телефона. Его выбирают и активируют подключение, нажимая на ОК.

Затем сигнал подтверждают со смартфона, и соединяют устройства. Если сеть еще не запаролена, то на роутер устанавливают код доступа.

Максимальное удобство гарантируют телевизоры LG и Samsung. На первых установлена программа Smart Share, на вторых есть функция «AllShare» (Samsung Link), которая быстро запускает соединение.

Использование порта USB

Это второй простой вариант. Если модель телевизора не поддерживает беспроводные технологии, то ее можно соединить с телефоном переходником. Чтобы упростить работу, для подключения советуют приобрести один универсальный адаптер: на одном его конце — USB (Type-C), на втором — Display Port, DVI, HDMI, VGA, или miniDP.

Чтобы организовать соединение телевизора и телефона берут кабель от зарядного устройств, либо простой шнур, с переходником.

Его подключают к телевизору. При корректном соединении на экране смартфона появится сигнал зарядки. Затем телевизор переводят в режим чтения внешних файлов. В зависимости от модели ТВ, на пульте нажимают кнопку Home, Multimedia, Source либо USB. В появившемся списке находят название телефона, затем указывают тип медиафайлов — видео, музыка или фото. На смартфонах с Андроид 6.0 или выше в списке выбирают «Передачу фото» или «Передачу файлов», после этого на экране телевизора появятся папки SD-карты или памяти телефона.

То, что появится на экране, зависит от версии Android: сопряжение прошло успешно, если отобразится файловая система смартфона. Минус этого способа — невозможность просмотра видео с сайта, так как доступа к интернету в этом случае нет. Поэтому смотреть можно только те медиафайлы, которые уже загружены в память телефона.

К сожалению, некоторые телевизоры не могут распознать телефон через порт USB. В данном случае через кабель возможна только зарядка гаджета.

Как подсоединить телефон к телевизору с помощью HDMI?

Подавляющее большинство современных моделей телевизоров имеют разъем HDMI — High Definition Multimedia Interface. Данная технология — замена аналоговым стандартам подключения. Она дает возможность вывести на экран дисплей телефона любой диагонали. Качество медиафайлов несколько ухудшается, поэтому снимки лучше просматривать те, что сделаны максимальным разрешением.

Для подсоединения телефона нужно приобрести переходник USB – HDMI. Некоторые модели телевизоров оснащаются портами mini-HDMI либо micro-HDMI. В этом случае такая процедура значительно упрощается, необходимости в покупке этого переходника не возникает.

Как подсоединить телефон к телевизору через HDMI? Сначала нужно выключить и телефон, и телевизор. Затем к ним подключают кабель, устройства снова включают. Одни модели сразу распознают появившееся устройство, определяя его как флеш-накопитель. Другие требуют дополнительных действий. Чтобы установить соединение, переходят в меню телевизора (Source), где выбирают источник сигнала — HDMI. Затем настраивают разрешение изображения и частоту.

Чтобы гарантировать лучшее качество сигнала, высокую скорость передачи данных и зарядку телефона при подключении, рекомендуют покупать адаптеры SlimPort или MHL. Данный вариант подходит как для смартфонов с Андроид, так и для айфонов.

Подключение телефона через Miracast

Это еще один беспроводной способ, позволяющий подсоединить телефон к телевизору для просмотра медиафайлов. Данная технология основана на том же Wi-Fi Direct: устройства сопрягаются с помощью меню. В некоторых смартфонах этот стандарт называется иначе, примеры — Smart View для Samsung, MirrorShare для моделей Honor. Отличие Miracast — возможность обратной передачи — с телевизора на смартфон. В этом случае у владельцев появится шанс просмотра каналов ТВ. Единственное условие — версия Android не ниже 4.2.

Для такого подсоединения не требуется роутер или другие приспособления. Оно защищено с помощью технологии WPA2. Единственной претензией к Miracast может быть небольшая задержка (доли секунды), которая не позволит сделать удобной игру на большом экране. Есть и еще одно ограничение, его тоже можно отнести к недостаткам. Это «невыдающееся» максимальное разрешение при использовании Miracast — 1920х1200 пикселей.

Подключение к телевизорам со Smart TV

Такие модели поддерживают подключение автоматически. Для сопряжения устройств:

на главном пульте ищут и нажимают кнопку Smart, на дополнительном переходят в режим Home;

затем открывают меню приложений, в котором переходят в Screen Share;

на телефоне включают Wi-Fi, передвигая ползунок, в настройках интернета переходят в список устройств.

Потом идут в «Настройки», затем в «Экран» и «Беспроводной экран», там находят название ТВ и подключаются к нему.

Подсоединение к телевизорам без Smart TV

Для подключения к таким приборам нужна приставка, имеющая порт HDMI. Оптимальный вариант — покупка универсальной модели, которая поддерживает AirPlay, Chromecast и Miracast. В этом случае процесс подсоединения выглядит так:

В порт HDMI вставляют адаптер: в меню телевизора этот разъем выбирают как источник сигнала. Используя QR-код, появившийся на экране, скачивают приложение.

Телефон подключают, следуя подсказкам, которые появляются на экране. Звук регулируют с помощью пульта.

Как подсоединить телефон к телевизору с помощью Apple TV или AirPlay?

Это технология Apple, она дает возможность подключить iOS устройства (iPhone и iPad) через приставку Apple TV. Для телевизоров с Андроид TV или Tizen в магазине приложений можно найти AirPlay.

Способ этот аналогичен Miracast для гаджетов с системой Андроид. Отличие есть: для приставки и AirPlay необходим Wi-Fi-маршрутизатор. Передавать медиафайлы можно с помощью проигрывателя iTunes. Данный вариант подойдет, если вся семья пользуется айфонами. Применять его можно для телевизоров, поддерживающих SmartTV, и для более старых моделей.

Как происходит подсоединение? Сначала подключают приставку Apple TV.

Затем включают интернет и подсоединяются к домашней сети. С помощью пульта управления в меню нажимают «Повтор экрана». При первом соединении вводят пароль. Находят видео, которое хотят посмотреть, потом нажимают на значок «Телевизор».

Если необходимо просмотреть фотографии, то нажимают на первый снимок. Следующие фото также пролистывают на телефоне.

AirPlay используют почти так же. Сначала устанавливают программу, затем выдвигают нижнее меню, открывают «Повтор экрана». Потом выбирают свой телевизор и вводят код авторизации, следуя инструкции.

Соединение с телевизором при помощи Chromecast

Данная технология универсальна. Она позволяет соединить телефон, работающий на любой операционной системе. Не исключение и BlackBerry OS. Чтобы организовать передачу данных, необходимо приобрести приставку Google Chromecast. Это флешка, подключающаяся с телевизору.

После сопряжения возможен просмотр контента в высоком разрешении — Full HD и 4К. Так как устройство работает на упрощенной версии системы (Chrome OS), то разобраться с управлением довольно легко. По сравнению с Apple TV, данный способ можно назвать очень дешевым. Недостаток его — необходимость использования Wi-Fi роутера.

Чтобы установить соединение, скачивают и устанавливают приложение Google Home. В меню его входят, используя свой аккаунт.

Приставку подключают к micro-USB, потом с помощью пульта переводят ТВ в режим HDMI. Телефон и приставку подключают к Wi-Fi. Затем запускают приложение на смартфоне, входят в него с помощью того же аккаунта Google. Затем выбирают медиафайл и запускают его.

В списке для воспроизведения выбирают устройство Chromecast, название приставки, затем запускают видео, трансляцию и т. д. Это самый удобный вариант для беспроводного соединения смартфона со старыми моделями телевизоров.

Как подсоединить телефон к телевизору через DLNA?

Данная технология (Digital Living Network Alliance) также дает шанс беспроводного соединения двух устройств. Для настройки просмотра файлов используется смартфон с версией Андроид 4.0 или выше.

Особенность этого набора стандартов передачи данных — возможность просмотра потокового видео в реальном времени. Чтобы обеспечить сопряжение, необходимо найти, скачать и установить на телефон приложение BubbleUPnP, либо другое, которое поддерживает технологию UPnP/DLNA.

Чтобы соединить телефон и телевизор, сначала из Play Маркета скачивают и устанавливают приложение. В настройках разрешают доступ к передаче данных по беспроводной сети, затем нажимают Skip.

чтобы увидеть все устройства, которые поддерживают стандарт DLNA, открывают вкладку Devices;

находят там список медиаплееров, затем нажимают на название телевизора.

Потом переходят на вкладку Library, там выбирают контент для просмотра. Нажимают на выбранный файл, запуская его. Чтобы сделать просмотр максимально удобным во вкладке Playlist создают свой список воспроизведения.

«Свои» технологии производителей

Приводя список широко распространенных технологий, нельзя обойти вниманием собственные разработки известных компаний. Некоторые производители создали собственные стандарты, которые значительно упрощают сопряжение «родных» устройств. Среди них LG (Smart Share), Samsung (раньше AllShare, теперь — Samsung Link) и Sony (VAIO Media Server).

Однако не все программы популярны, поскольку совсем не безупречны: например, к AllShare и его «преемнику» у пользователей есть много претензий («слепота», «тормознутость», недостаточное количество функций и т. п.).

Помощь приложения YouTube

Этот вариант подойдет тем, кто любит просматривать ролики в YouTube. Данное приложение дает возможность вывода на экраны телевизоров видео в различных разрешениях — в Full HD или 4K (Ultra HD). Для того чтобы смотреть контент на большом экране, надо:

подключить телефон и телевизор к сети Wi-Fi;

скачать и установить YouTube на смартфон и ТВ;

открыть приложения одновременно на обоих устройствах;

зайти в настройки на телефоне и нажать на кнопку трансляции.

Если телевизор в сети один, то сразу начнется воспроизведение. Когда ТВ обнаруживается несколько, то сначала нужно выбрать, к какому именно прибору подключиться. При первом соединении вводят код доступа, который появится на экране телевизора. После этого запускают любое выбранное видео.

Использование ТВ-приставки (DVB-T2)

Это возможный выход для подключения телефона к старым моделям телевизоров LG, Philips, Sony, Thomson и т. д. Такое соединение даст возможность просматривать видео с YouTube и других сервисов. Первым делом присоединяют антенну, затем устройство подключают в ТВ.

Что делают дальше? Сначала через Wi-Fi настраивают на приставке интернет. В меню устройства находят список доступных сетей, выбирают нужную, затем вводят пароль и делают эту сеть основной.

На телефон устанавливают приложение MeeCast, причем файл рекомендуют скачивать с официального сайта. Программу запускают, потом в меню смартфона ищут нужный медиафайл, который планируют запустить.

На дисплее нажимают на значок экрана, после чего музыка или видео запустится на большом экране. Смартфон в этом случае будет выполнять функции пульта управления.

Подключение к телевизору через AUX

Данный вариант позволяет слушать музыку на аудиосистеме, либо на встроенных колонках. Для синхронизации потребуется кабель Jack-2RCA (или «тюльпан»). Большинство телевизоров имеет аудиовыход для подключения колонок.

Кабель даст возможность подсоединить телефон даже к старым моделям ТВ. Недостаток способа — необходимость переключения треков вручную и длинный провод, который в некоторых случаях может быть неудобен.

Что нужно сделать? Сначала штекер подключают к выходу для наушников в телефоне.

Штекеры белого и красного цвета подсоединяют к таким же разъемам на телевизоре (сбоку, сзади) или на сабвуфере. Используя пульт, телевизор переключают в режим AV1 либо AV2. Затем на телефоне включают музыку.

После этого на экране телевизора появится меню — список папок с файлами, которые доступны для воспроизведения. Регулировка громкости возможна двумя способами: как с телефона, так и с пульта. Если на смартфоне разъем для наушников mini-USB, то необходимо приобрести переходник на Jack 3.5.

Как подсоединить телефон к телевизору с помощью тюльпанов?

Это еще один потенциальный способ, который можно попробовать для соединения гаджетов с «динозаврами». В этом случае для подключения используют адаптер Micro USB — RCA, с помощью которого устанавливают соединение. Однако у данного варианта больше минусов, чем плюсов.

Тюльпаны могут стать спасением для подключения телефона к очень старым моделям телевизоров, в которых нет поддержки Wi-Fi, а также отсутствуют разъемы HDMI/USB. Но в этом случае те или иные проблемы неизбежны. Качество картинки при таком соединении оставляет желать лучшего, нет поддержки современных форматов и кодеков. Звук может быть, либо полностью отсутствовать.

Как видно, ответов на вопрос, как подсоединить телефон к телевизору, существует относительно много, но только некоторые из них обещают максимальное удобство и скорость передачи. Если оба устройства сравнительно новые, то каких-то серьезных проблем не возникает. Старая техника может вовсе не дать такой возможности.

Как выбрать оптимальный вариант? Когда наличие провода не является помехой, можно выбрать один из таких вариантов соединения. Если владельцев устройств интересует хорошее качество за приемлемую стоимость, то лучшим выбором будет Miracast. Когда хозяева хотят получить идеальную картинку, и за ценой не постоят, единственным логичным решением будет Chromecast.

В завершение темы — видео, которое относится к ней: