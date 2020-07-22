Комфортную жизнь без некоторых видов бытовой техники представить невозможно, так как ее помощь хозяевам требуется ежедневно. Однако любой прибор в один, далеко не прекрасный день объявляет забастовку — решает немного «отдохнуть», отказываясь нормально работать. К крайне неприятным ситуациям с полным правом относятся различные неполадки в самых незаменимых агрегатах — в холодильниках. Одной из них является какое-либо повреждение уплотнительной резинки, из-за которой устройство не может работать качественно. В этом случае у владельцев возникает множество вопросов. Например, о том, как решить проблему, как подобрать уплотнитель для холодильника, можно ли делать замену самостоятельно или нужно вызывать мастера. На самом деле, их намного больше, и на все из них ответы найти придется.

Роль уплотнителя в работе агрегата

Такой незаметный элемент, тем не менее, выполняет важную работу. Он защищает холодильник от проникновения теплого воздуха, не дает холодным массам покидать камеры электроприбора. Благодаря своей эластичности он очень быстро восстанавливает форму.

Если вдруг уплотнитель выходит из строя, то исправно функционирующий холодильник начинает преподносить сюрпризы. Одна из «аномалий» — почти постоянная работа компрессора, который вынужден все время охлаждать воздух, непрерывно уходящий из камер. Этот «прибор в приборе» включается чаще, а перерывы в его работе становятся все реже.

Результаты такого аврального функционирования рано или поздно скажутся. Владельцам придется смириться с повышением электропотребления, а значит, с возросшими счетами за коммунальные услуги. Лучше им приготовиться к тому, что холодильник может быстрее выйти из строя из-за преждевременного износа компрессора.

Чтобы убедиться в том, что такая защитная резинка является почти главным элементом любого холодильного агрегата, достаточно узнать мнение работников сервисных центров. Они утверждают, что в 80-85% всех случаев в ранней поломке приборов можно винить именно негерметичность уплотнителей.

Если проблема выявлена на ранней стадии, то всех неприятных последствий можно избежать, так как подобрать уплотнитель для холодильника и заменить его новым элементом не слишком трудно и затратно. Процедуру при желании можно провести самостоятельно.

Как убедиться, что виноват уплотнитель?

Холодильники — достаточно сложный вид бытовой техники, поэтому в них возникают разные неисправности. Если прибор вдруг начал непривычно часто включаться, а на задней стенке регулярно обнаруживается наледь, то можно (и нужно) предположить, что проблему вызывает уплотнительная лента.

Наледь на стенке — первый явный симптом, который может указать на вину данного элемента. Если за устройством регулярно ухаживают (моют, размораживают), то с такой неприятностью при исправной технике хозяева обычно не сталкиваются. Участившаяся работа компрессора — второй, но не единственный признак непорядка с лентой.

В некоторых случаях повреждения на уплотнителе можно разглядеть невооруженным глазом. Это небольшие трещины, неровности, вмятины, недостаточно плотное прилегание к дверце в определенных местах. К такой ситуации могут привести крошки, набившиеся в ленту. В этом случае проблемный участок расширяется, а рядом с ним появляется щель.

Чтобы точно знать причину неисправности холодильника, лучше провести простой тест. Сначала дверцу открывают, потом вставляют между ней и стенками прибора лист бумаги. Затем камеру закрывают и пытаются передвинуть лист. Если эта «затея» удалась, то главный виновник найден. В этом случае хозяевам остается искать ответ на вопрос, как подобрать уплотнитель для холодильника, а потом устанавливать его на место отказавшего элемента.

Альтернатива — реставрация элемента, но она возможна только в том случае, если серьезных повреждений на ленте нет. «Лечение» заключается в мытье ленты или ее сушке строительным феном. Такие простые операции дают возможность возвратить уплотнителю потерянную эластичность. Рассохшийся, пожелтевший материал реанимировать вряд ли получится.

Разновидности уплотнителей

Прежде чем разбираться в вопросе, как подобрать уплотнитель для холодильника, надо познакомиться с имеющимся ассортиментом данных деталей. Знания позволят понять, какой из видов ленты придется покупать.

На старых моделях холодильников традиционно установлены резиновые изделия. Если у владельцев такие ленты, то аналог подобрать вряд ли удастся: эти «резинки» уже не выпускают. Их заменили уплотнители, изготавливающиеся из полимерных материалов. Это лучший вариант, если владельцы смогут найти изделие, аналогичное старому по размерам.

Уплотнители бывают двух видов — одно- или двухбаллонные. Наиболее распространены последние изделия, состоящие из двух профилей, в одном из которых располагается ленточный магнит-вставка. Уплотнители отличаются способом крепления к дверцам.

Изделия с креплением «елочка» — со стреловидным выступом. Это самый удобный, беспроблемный вариант, так как такой уплотнитель вставляется в паз, поэтому другие виды фиксации ему не нужны. Ленты, которые «сажают» на специальную пену (герметик, клей). С надежностью такого соединения все в порядке, однако демонтаж этой защитной конструкции будет затруднителен. Уплотнители, которые фиксируют саморезами по контуру дверцы. Это тоже не самый лучший выбор, потому что можно нечаянно повредить пластик при вкручивании крепежа.

Надо знать, как подобрать уплотнитель для холодильника. В большинстве случае ориентируются на старое изделие. Многое зависит от конструкции дверцы. Если пазов в ней не предусмотрено, то остается лишь два варианта — с креплением на клеевой состав или с помощью саморезов.

Что лучше — крепеж или клей. Представители фирм, изготавливающих «резинки», уверяют, что оптимален первый вариант. Он позволяет относительно быстро и безболезненно монтировать и демонтировать уплотнитель. Избавление дверцы от нового, поврежденного изделия, приклеенного «намертво», наоборот, будет достаточно трудным. Но окончательное решение остается за хозяевами.

Старое изделие необходимо «захватить» с собой в магазин, где попросить продавца отыскать аналогичный, или очень похожий уплотнитель, а также элементы для его фиксации. Лучше надоесть консультанту, чем потом столкнуться с тем, что купленный товар не подходит.

Как подобрать уплотнитель для холодильника?

Перед тем как приступать к знакомству с ассортиментом, надо узнать точный размер своей уплотнительной ленты. Хорошо, если в реальном магазине есть широкий выбор такой продукции. Но нередко владельцы холодильника сталкиваются с прямо противоположной ситуацией: необходимые или очень похожие модели-двойники в продаже попросту отсутствуют.

Покупка в реальном магазине

Эта деталь, выбранная неправильно, становится абсолютно бесполезной. Если она не подойдет, то деньги можно считать выброшенными на ветер. Чтобы не оказаться в такой ситуации, перед путешествием в магазин измеряют старую модель. Об этом будет рассказано ниже. Но сначала берут лист бумаги, записывают марку холодильника, а также его серийный номер.

Если уплотнительная лента нужной модели есть в продаже, то проблема решена. Когда она отсутствует, то в магазин отправляются второй раз, но уже с точными размерами. Почти аналогичную модель найти можно: модели некоторых холодильников от разных производителей отличаются не так сильно. Главное требование — чуть большая ширина нового элемента, так как старая деталь во время эксплуатации уменьшается в размерах.

В затруднении могут оказаться владельцы непопулярных, несколько устаревших приборов, чей выпуск уже прекращен. Всесторонняя оценка состояния новой резинки — условие обязательное. На изделие не должно быть не единого дефекта: трещинок, больших неровностей, серьезных вмятин или иных повреждений. Материал обязан иметь однородную структуру, равномерную окраску.

Бывает, что подходящее изделие найти не получается. В этом случае советуют «собирать» уплотнитель из другой, похожей модели. Суть операции — разрезание детали на заготовки нужной длины, их подгонка и склеивание. Этот вариант — худшее из возможных решений. Альтернатива — поиск элемента в другом месте.

Приобретение или заказ в интернете

Теперь надо рассказать, что делать в той ситуации, если подходящих изделий на «живых» прилавках нет. В этом случае хозяевам холодильников приходится отправляться на поиски в виртуальный мир — в интернет-магазины, либо на сайты компаний, занимающихся изготовлением уплотнителей.

Чтобы найти идеальный вариант, сначала надо правильно, максимально точно измерить старый уплотнитель. Ширину и высоту замеряют по внешним краям ленты. Если подают заявку на изготовление, то все размеры указывают в сантиметрах. Но это еще не конец операции. Чтобы подобрать/заказать идеальное изделие, надо измерить:

Ширину, высоту (глубину) паза, если в холодильнике предусмотрена «елочка». Первое значение — 5-8 мм, второе — 8-10 мм. Максимально точно — внешний контур уплотнительной рамки, когда используется фиксация саморезами либо на клеевой состав. Ширину уплотнителя. Для этого сначала открывают дверцу прибора, затем измеряют толщину «резинки» (типичные размеры — от 12 до 26 мм). Высоту уплотнителя: расстояние между корпусом и дверцей агрегата. Как правило, искомый результат находится в пределах 8-16 мм.

Корректные измерения позволят найти (или изготовить) необходимую модель, но не столкнуться с проблемами при ее монтаже. И в будущем — при эксплуатации холодильника.

Как заменить уплотнитель самостоятельно?

Если с вопросом о том, как подобрать уплотнитель для холодильника, больших затруднений может не возникнуть, то основная работа все же способна стать причиной некоторых сложностей. Чтобы не отвлекаться на поиск необходимых инструментов или материалов, надо заранее подготовить набор, в который входит:

отвертка (шуруповерт), если предстоит монтаж уплотнителя саморезами;

шпатель для очистки от клеевого состава, если он был использован;

силиконовый герметик, Момент либо БФ;

растворитель для обезжиривания;

строительный фен.

Главное требование к любому клеевому составу — его морозостойкость. Если в холодильнике предусмотрены пазы, то работа максимально упрощается. Мастеру потребуется только отвертка с плоским жалом и фен, чтобы избавиться от старого, поврежденного изделия.

Демонтаж старого уплотнителя

Первым делом бытовой прибор отключают от сети, поэтому лучше совместить сразу три операции — размораживание холодильника, его мытье и установку нового уплотнителя. Демонтаж дверцы — самый лучший способ, обещающий мастеру минимум неудобств.

Если это условие выполнить невозможно, то придется работать на весу. Однако в таком случае будет сложно гарантировать качество работы. По этой причине советуют работать вдвоем. Мастер будет заниматься демонтажом/монтажом, а его ассистент — удерживанием дверцы. Однако профессионалы говорят, что необходимого (заводского) уровня герметичности без снятия дверцы все-таки добиться не получится.

Процедура удаления уплотнительной резинки зависит от ее вида. Если использовалась «елочка», то край паза сначала слегка отодвигают, затем аккуратно вытягивают уплотнитель вверх, стараясь его не повредить. Если он выходить не «хочет», то его поддевают отверткой.

Самая простая работа — выкручивание саморезов. Когда резинка сидит на клеевом составе, ее придется «жестоко» отрывать, а потом очищать поверхности дверцы от прилипших кусков материала. Эту работу заканчивают, когда весь контур становится абсолютно гладким.

Монтаж нового уплотнителя

После приобретения изделия необходимо оставить его для акклиматизации в том же помещении, где оно будет в будущем «работать». Такая адаптация — необходимость. Минимальный срок «выдержки» ленты — сутки.

Теперь надо отметить один момент: изобретать велосипед не надо. Лучшим способом установки остается тот, что был использован для старой детали. В большей степени этом правило относится к пазам, так как они оптимальный вариант. Исключение одно: если пазы в дверце были повреждены в ходе демонтажа.

Поскольку на производстве монтаж резины в дверцу осуществляется специальным оборудованием, такую процедуру в бытовых условиях повторить невозможно. Однако чтобы гарантировать максимальную герметичность соединения, рекомендуют совмещение двух методов. Во время установки «елочки» ее предварительно промазывают клеем, или дополнительно фиксируют саморезами.

Нужно рассмотреть все три способа, а потом уже решить, какой из них подходит для конкретной ситуации.

Установка в пазы. Когда дополнительно используют клеевой состав, перед монтажом изделие промазывают. Саморезы вкручивают, соблюдая шаг — от 100 до 150 мм. Посадка на клей. В этом случае очищенные поверхности обезжиривают. Например, Уайт-спиритом. Затем состав наносят на контактные поверхности, сушат. Все рекомендации производителя соблюдают, следуя инструкции на упаковке. Монтаж с помощью саморезов. Здесь проблем не предвидится. Если прибор относительно старый, а уплотнитель не выполняет работу, то можно предположить, что разболтался крепеж. Тогда новое изделие фиксируют крепежными элементами чуть большего диаметра.

После завершения работы ее качество проверяют, осматривают уплотнитель на предмет возможных повреждений. Если все в порядке, то дверцу устанавливают на место, затем тестируют работу резины. Качественное изделие заставит дверцу открываться с усилием.

Чтобы проверить места возможных утечек, проводят рукой по периметру дверцы уже работающего холодильника. Когда холод не ощущается, это хороший знак. При желании можно повторить проверку герметичности с помощью листа бумаги.

Как реанимировать старый уплотнитель?

Не всегда есть необходимость сразу заменять старое изделие новым. Если неприятность обнаружена впервые, то вполне логично желание хозяев продлить «молодость» элемента без покупки новой модели. Вариантов, дающих шанс обойтись «малой кровью», есть несколько.

Очистка старого уплотнителя. Если есть подозрения, но нет доказательств, что виновница некорректной работы холодильника именно резинка, то можно сначала ее помыть, восстановить. В этом случае ее замачивают в горячей воде — в ванне или тазу. Избавление ленты от дефектов. Не слишком большое количество неглубоких трещин можно заделать герметиком или подходящим клеем, но состав его обязан быть безопасным: как для домочадцев, так и для хранящихся в холодильнике продуктов. Возвращение эластичности уплотнителя нагреванием. В качестве оборудования используют профессиональный инструмент — строительный фен. Режим прогрева — умеренный, равномерный по всей длине. После завершения операции дверцу сразу закрывают, затем оставляют на полчаса-час, чтобы она успела восстановить первоначальную форму.

При мытье и чистке уплотнительной ленты не используют абразивы или какие-либо агрессивные вещества. Складки, в которых «любят» собираться крошки, очищают с помощью раствора соды и зубной щетки. После высыхания разрешают использовать силиконовую смазку. Любое масло, ухудшающее эластичность материала, применять не рекомендуют.

Деформация наружной стороны резинки — веская причина для использования другого оригинального метода. Это демонтаж утеплителя с его обратной установкой, но уже его фиксацией на дверцу противоположной стороной. Конечно, данный способ является полумерой, однако он даст шанс убедиться, что проблема уплотнителя существует. А значит, к будущей замене можно будет подготовиться, не торопясь.

Замена резинки — операция достаточно простая для того, чтобы с ней хозяева смогли справиться самостоятельно. Если мастер знает, как подобрать уплотнитель для холодильника, какими способами можно установить новый элемент, то основная работа трудностей не вызовет.

Чтобы убедиться в простоте предстоящей операции, можно посмотреть следующий интересный видеоролик: