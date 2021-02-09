Вся бытовая техника делится на два вида: на ту, без которой вообще немыслимо нормальное существование, и ту, без которой обходиться можно, но при этом полного комфорта добиться не получится. В первую категорию входят холодильники, плиты, телевизоры. Представителем второй является герой этой статьи. Причин для покупки водонагревателя есть несколько. К ним относится профилактическое отключение горячей воды в летний период, перебои, которые все же случаются. На даче или в загородной доме, где отсутствует ГВС, это устройство становится прибором первой необходимости. Поэтому хозяева любого жилья могут задаться вопросом: как подключить бойлер. Первый вариант — приглашение мастера, который решит задачу быстро и корректно. Второй — самостоятельная работа, тренд, который из года в год становится все популярнее. Если говорить о таком подключении агрегата, то неразрешимых проблем перед хозяевами не встанет.

Разновидности бойлеров

Перед тем как начинать изучать вопрос, как подключить бойлер, надо уделить немного времени самим приборам. Такие «кипятильники» выпускают двух типов. Они отличаются принципом нагревания воды.

Проточные. Эта техника нагревает воду по мере ее использования. Объем горячей жидкости, который можно получить, не ограничен. Как привило, такие приборы отличаются высокой мощностью. Накопительные. В этом них вода собирается в резервуаре, где потом подогревается с помощью ТЭНа. Уровень воды в этих бойлерах постоянен. Мощность приборов не такая высокая, как у предыдущих устройств, но максимальных показателей им и не требуется.

Объем накопительного водонагревателя зависит от того, для каких нужд его приобретают. В этом случае рекомендуют следовать таким рекомендациям:

прибора на 10-15 л будет достаточно на мелкие бытовые нужды (для умывальника);

для обеспечения горячей водой душевой кабины потребуется агрегат вместимостью 50 л;

водонагреватель, способный вместить 80-100 л воды, даст возможность снабдить горячей водой все сантехнические приборы — ванну, душ, мойку и раковину;

для частного дома, особенно если он имеет несколько этажей (санузлов, ванных), нужны приборы-гиганты — более 150 л, но такое оборудование будет расходовать впечатляющее количество электроэнергии.

Если говорить о фаворитах, то ими являются именно накопительные водонагреватели, которые чаще и называют бойлерами. Они позволяют владельцам всегда иметь достаточный запас горячей жидкости. Она становится спасением в период летних профилактических работ, а также во время аварийного отключения горячего водоснабжения.

Общий план предстоящих работ

Установка бойлера — операция, которая начинается еще до монтажа оборудования, и даже до его покупки. Сначала будущие владельцы выбирают тип устройства — накопительный или проточный. Затем решают другой вопрос — электрический или газовый агрегат. Думают о том, какое устройство будет идеальным для данной квартиры или дома: вертикальное, горизонтальное, настенное или напольное. Потом:

определяют количество потребителей: мойка, раковина, душевая, ванна;

ищут идеальное место для установки оборудования, при замерах обязательно делают запас;

наконец, бойлер (шланги, фитинги) покупают, очень тщательно изучают приложенную инструкцию;

находят максимально полную информацию о проводке в здании (и комнате), в этом случае поможет консультация с электриком, обслуживающим его;

обязательно принимают во внимание степень загрязненности водопроводной воды, если качество плохое, то фильтр на входе в бойлер обязателен;

размечают точки для крепежных элементов, фиксируют оборудование очень надежно: недопустимы сдвиги бойлера, его шевеление или болтание;

подключают конструкцию к коммуникациям, максимальное внимание уделяют герметизации всех соединений, чтобы избежать протечек (проблем с проводкой).

В последнюю очередь заполняют систему водой. В противном случае бойлер сгорит. После этого проверяют работоспособность оборудования.

Подключение накопительного водонагревателя

Такие приборы выбирают чаще всего по одной простой причине: у хозяев в любой ситуации будет необходимый запас воды. Перед тем как подключить бойлер, его надо закрепить на стене. Вообще, установка водонагревателя состоит из нескольких этапов. После того как место для агрегата найдено, его фиксируют на стене, подключают к водопроводу, затем к электрической сети.

Рекомендации относительно места установки

После приобретения прибора, но перед началом операции «Как подключить бойлер» хозяевам предстоит выбрать оптимальное место для его монтажа. Как правило, в квартирах и домах небольшой площади его фиксируют на стенах.

Правила монтажа

При выборе основания учитывают главные характеристики: как вес вместе с жидкостью, так и габариты конструкции. Оборудование объемом до 150 л разрешается вешать на стену. Более массивная техника требует напольного варианта установки.

Бойлер и несущая стена — единственное, оптимальное сочетание, потому что вес агрегата с водой может превышать 100 кг. Исключение — бойлеры объемом до 80 л. В этом случае разрешается монтаж на перегородки. Обязательно учитывают конструктивные особенности техники (вертикальная или горизонтальная модель), а также особенность подключения коммуникаций (верхнее, нижнее). Идеальное место расположения любого водонагревателя — рядом с потребителем горячей воды. Причина — минимальные теплопотери при транспортировке жидкости. Так как проводка, спрятанная в стенах, остается реальной угрозой, перед тем как делать отверстия, лучше проверить, нет ли риска попасть «не туда». Наличие в непосредственной близости трубопровода приветствуется, так как в противном случае будет необходима прокладка труб. Для влажных помещений приобретают розетки с высокой степенью защиты. Минимум — IP 44.

Фиксировать агрегат разрешается на любой высоте. Исключением могут стать последние этажи, где давление в системе нередко «не очень». В этом случае советуют следовать правилу: чем ниже установлен агрегат, тем лучше для хозяев. Место для монтажа кронштейнов (планок) надо выбирать тщательно: если закрепить их слишком высоко, то повесить бойлер не получится. Расстояние от верха бойлера до потолка должно составлять 50-70 мм. Еще одно важное условие — свободный доступ к водонагревателю, он необходим для контроля оборудования, для обслуживания, профилактики или ремонта.

Потенциальные места для установки

При поиске оптимального участка можно рассмотреть несколько вариантов.

Санузел (туалет), над унитазом. Этот способ нередко выбирают владельцы квартир, где место в разделенных комнатах сильно ограничено. Бойлер можно спрятать за фальшстеной. Кухня, под раковиной. Этот вариант подходит для компактных приборов, рассчитанных на 15-20 л. Над ванной. Данное решение может стать спасением для небольших совмещенных санузлов.

Еще одно потенциальное «место жительства» бойлера — прихожая. Это решение для горизонтальных моделей водонагревателей. Серьезный недостаток у данного варианта один — необходимость «тянуть» до него коммуникации. Но иногда он единственная возможность найти свободное пространство для установки агрегата.

Фиксация бойлера на стене

Как правило, для этого этапа необходим помощник, потому что даже пустой прибор может «затянуть» на 20-30 кг. Установка такого тяжелого агрегата может проводиться двумя способами:

на надежные крюки, которые закрепляют на основании;

на монтажную планку, она фиксируется анкерными болтами.

После измерения конструкции переходят к наметке точек для крепежных элементов. Необходимые 50-70 мм от крышки до потолка дадут возможность не только снимать ее, если в этом возникнет необходимость, но и без проблем навесить водонагреватель на стену. Действуют так:

С помощью рулетки и уровня отмечают точки для фиксации крюков или анкеров для монтажной планки, затем «горизонт» проверяют уровнем. В том случае, если на стене облицовка из плитки, для первого прохода используют копьевидное (трубчатое алмазное) сверло. Затем действуют перфоратором и буром. В просверленные отверстия вбивают дюбели, вкручивают крюки. Либо приставляют монтажную планку, через которую вставляют и закручивают гаечным ключом анкерные болты. На крепежные элементы аккуратно навешивают бак, затем правильность положения конструкции снова проверяют уровнем (им и отвесом). Если есть необходимость, то сразу вносят коррективы.

Не рекомендуют только одну «вольность»: модели, которые предназначены для вертикального монтажа, нельзя фиксировать горизонтально, и наоборот.

Подключение к водопроводу

Для подключения к коммуникации традиционно используют удобные гибкие шланги. На трубке, предназначенной для холодной воды, фиксируют тройник ½ дюйма. К нижнему его отводу подключают предохранительный клапан. К боковому — шаровой кран, с помощью которого из прибора можно будет сливать воду. Все резьбовые соединения дополнительно герметизируют ФУМ-лентой (льном). На ввод ХВС устанавливают шаровой вентиль, перекрывающий подачу воды в прибор. На вывод горячей воды также устанавливают отсекающий кран.

В том случае, если монтаж тройников на трубопроводах ХВС и ГВС невозможен, водонагреватель подключают непосредственно к смесителю. Для этого тройники ставят на выходы сантехнического прибора, а к ним присоединяют шланги от смесителя и бойлера.

К предохранительному клапану присоединяют трубку, которую выводят в канализацию. Вода, стекающая по ней во время работы бойлера — явление нормальное. Если агрегат установлен над ванной (раковиной), то необходимости выпускать эту трубку в канализацию нет.

Соединение с электросетью

Если в комплекте оборудование присутствует кабель и вилка, то достаточно вставить ее в ближайшую розетку, имеющую заземление. Удлинители и тройники использовать запрещается, так как нагрузка значительна, а значит, не исключено расплавление клемм дополнительных элементов в сети.

Когда ни кабеля, ни вилки в комплекте нет, подключение можно выполнить самостоятельно, но лучше пригласить для этого этапа работ квалифицированного мастера. Поскольку электрический водонагреватель является мощным оборудованием, ему необходима отдельная линия от щитка.

Помимо автомата рекомендуется использовать еще один защитный прибор — УЗО. Альтернатива — дифавтомат (16 А). Для подключения бойлеров рекомендуют приобрести трехжильный (медный) кабель с сечением жил не менее 2,5 мм2. Если в модели установлены два ТЭНа, то при выборе сечения кабеля их мощность суммируется. Если говорить о грубом расчете, то на 1 кВт мощности необходим 1 мм2 «диаметра» проводника. Заземление для любого водонагревателя — требование, а не рекомендация.

Проверка работы оборудования

Перед включением прибора в сеть бак заполняют водой. Перед началом этого этапа перекрывают вентиль стояка ГВС, а краны на вводе/выводе агрегата открывают. После заполнения прибора «горячий кран» смесителя открывают, дожидаются, пока струя не начнет выходить без шипения. Затем ее перекрывают, переходят к проверке «свежей» системы на предмет протечек.

Установка накопительного бойлера скромного объема

Такое оборудование приобретают для решения локальных задач. Самые «популярные места» — кухня и ванная (мойка и раковина соответственно). В этом случае последовательность действий и работа не очень сильно отличаются от операции с большими приборами. Однако несколько нюансов есть.

Для компактных устройств крайне важно, какое именно место выбрано для монтажа. От него будет зависеть тип подводки труб, а также модель водонагревателя. Нижняя подводка дает возможность спрятать прибор в шкафчике гарнитура, в нише и т. д. И наоборот: оборудование, в котором штуцеры расположены сверху, — шанс убрать бойлер вниз. Например, под раковину. Установка ответвления для слива для нагревателей с верхним подводом воды — операция, которую можно назвать «лишней тратой времени», так как в этом случае проще демонтировать прибор с водой внутри. Для конструкций с нижним подводом данный элемент обязателен, потому что «ловлю» жидкости очень трудно назвать продуктивной работой.

Перед покупкой небольших приборов, которые будут встраиваться в мебель, измерения лучше проводить несколько раз, поскольку всегда существует риск ошибки. Для этих приборов как нельзя лучше подходит поговорка про «7 раз отмерь».

Подключение напорного проточного водонагревателя

Такие проточные устройства отличаются высокой мощностью. Они способны подавать воду сразу к нескольким потребителям, так как жидкость, проходящая внутри трубчатого ТЭНа, быстро нагревается. Однако установка и подключение проточных конструкций не так требовательны.

Выбор места для агрегата

Такие компактные агрегаты можно устанавливать в любом месте, где гарантируется одно условие — максимально простое и удобное соединение с водопроводом. Для большей эффективности работы их устанавливают там, где подача горячей жидкости наиболее важна.

В квартирах оптимальным (потенциальным) местом станет свободное пространство под мойкой, участок над раковиной в ванной, либо над бачком унитаза в санузле. Но в любом случае надо обеспечить два условия — близость трубопроводов и простой доступ для обслуживания и ремонта. Третье требование — защита оборудования от случайных брызг.

Установка

В комплект такого проточного оборудования входит монтажная планка. С ее помощью размечаются точки для крепежных элементов, их поверяют уровнем. Затем в этих местах сверлят отверстия, вбивают дюбели, вкручивают саморезы.

Прибор фиксируют на основании, и снова проверяют корректность его положения. У некоторых водонагревателей другой способ монтажа на планку. Для выполнения этого этапа требуется снять переднюю панель. В этом случае ее возвращают на место только после завершения работы: когда прибор будет подключен к водопроводу и электросети.

Соединение с водопроводом

Подключение водонагревателя к трубам ХВС возможно организовать в любой точке системы — на участке трубопровода, на стояке. К его выводу на ГВС подключают шланг, который должен располагаться после вентиля стояка. Перед тройниками устанавливают отсекающую арматуру. Все резьбовые соединения уплотняют ФУМ-лентой.

Подключение к электросети

Данное оборудование в одной характеристике превосходит своих накопительных конкурентов. Как правило, такие приборы отличаются высокой мощностью, поэтому их рекомендуют подключать не через розетку, а выводить непосредственно в электрощиток. Обязательные условия — дифавтомат (25 А), трехжильный кабель, сечение проводников которого не менее 4 мм2.

Первый запуск

Так же, как и в предыдущем случае, сначала перекрывается стояк ГВС. На водонагревателе открывают запорные вентили. На смесителе, расположенном ближе к прибору, открывают кран горячей воды, затем ждут, пока струя не стабилизируется. После этого его закрывают. Затем проточное оборудование включают, активируют нагрев. Кран снова открывают и проверяют работу прибора.

Подключение безнапорного проточного бойлера

Их чаще называют по-другому — проточными водонагревателями, поскольку они не «кипятильники», а только нагревают проходящую воду. Поэтому установка и подключение таких агрегатов значительно проще.

Место «дислокации»

В этом случае выбор невелик, поскольку данный водонагреватель просто обязан располагаться там, где находится точка водозабора. Проточный прибор устанавливают в ванной, санузле или кухне. Он сможет работать со смесителями, душевыми кранами.

Установка

Если проточный водонагреватель оснащен собственным краном, то сначала перекрывают подачу воды на смеситель. Затем демонтируют подводки, снимают крепежный кронштейн. Кран достают из раковины (мойки). Перед сборкой такой конструкции изучают инструкцию производителя конкретного устройства.

К водонагревателю присоединяют гусак, потом закручивают входной штуцер. Кран вставляют в отверстие. Потом фиксируют оборудование, затягивая гайку крепления.

Перед монтажом настенных моделей на основании делают разметку. Крепят прибор с помощью дюбелей и саморезов.

Подключение к водопроводу

Как подключить бойлер проточного типа? Этот этап также элементарен. Подводку, отсоединенную от смесителя, прикручивают к штуцеру крана-водонагревателя. Резиновые уплотнители под гайки ставят обязательно. Настенные проточные конструкции подключают аналогично: к ним также присоединяют шланги от душа или смесителя. Лейку откручивают, затем ее крепят к входу проточного прибора.

В этом случае после водонагревателя не ставят запорную арматуру. Воду перекрывают краном, либо самим водонагревателем. Причина такой особенности подключения — возможный перегрев ТЭНа из-за снижения давления жидкости, если установлены дополнительные фитинги.

Подключение и пробный запуск

Безнапорное оборудование подключают собственным кабелем и вилкой. Розетка также обязана иметь контакт заземления. Использование любых промежуточных элементов (тройников, удлинителей) в сети запрещено.

Перед испытанием прибора кран на трубе ГВС перекрывают. Затем открывают смеситель, после этого вода направляется в устройство. Сначала некоторое время выжидают, пока не появится нормальная, стабильная струя, затем включают режим нагрева.

Как подключить бойлер самостоятельно? Сначала выбрать оптимальное место, потом разметить его. После этого можно приступать к монтажу оборудования, к его подключению к коммуникациям, наполнению его водой и проверке.

Эта работа не так сложна, как может показаться на первый взгляд. Однако мастер, планирующий такую операцию впервые, все же нуждается в подсказках. Один из примеров — помощь видео, в котором рассказывается о том, как подключить бойлер: