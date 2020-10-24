Разнообразные виды приборов сильно облегчают жизнь человека, поэтому в любом жилом доме присутствует свой набор «ассистентов», выполняющих разные задачи. Поскольку помощников придумано довольно много, эта армия может быть очень большой, но в каждом жилье всегда есть один незаменимый представитель бытовой техники. Это утюг, делающий одежду опрятной, а белье — гладким, безукоризненным. Данный прибор нуждается в бережном отношении, поэтому хозяева обычно следят за его подошвой. Однако иногда на ней появляется нагар, который не только сильно мешает глажке, но и может окончательно испортить ткань, а значит, и вещь. От этого упрямого загрязнения избавиться можно, но сначала надо узнать, чем и как очистить утюг в домашних условиях. Вариантов довольно много.

Утюг и его подошва

Чтобы познакомиться с нагаром, совсем не обязательно забывать прибор включенным на ткани. Даже при максимально аккуратном обращении на его рабочей поверхности постепенно образовывается нагар. Он появляется из-за глажки различных материалов, которые оставляют на ней свои волокна, чаще — из-за некорректно выбранного температурного режима. Поэтому в любом случае за подошвой необходимо тщательно следить.

Как очистить утюг в домашних условиях? Данная процедура целиком зависит от типа подошвы, от материала, из которого она изготовлена. Традиционные варианты — рабочие поверхности, сделанные из алюминия или нержавеющей стали. Их главное достоинство — быстрый нагрев, который и требуется такому виду техники. Минус — охотное прилипание волокон тканей.

В большей степени к «голому» металлу неравнодушны синтетика и шерсть. Чтобы решить эту проблему, производители утюгов наносят на подошву специальные покрытия. Но и эти материалы имеют не только достоинства, но и некоторые недостатки.

Керамика, стеклокерамика. Большие плюсы покрытий — равномерный нагрев, легкое скольжение, очень быстрое очищение. Минус — хрупкость материалов. Она нередко становится причиной появления на покрытии трещин или сколов. Напыление минеральной крошки (сапфировой). Главное достоинство такой защиты — максимальная прочность, стойкость к механическим воздействиям. Она позволяет чистить подошву даже металлическими щетками. Недостаток один — высокая цена. Тефлон — самое известное покрытие, которое используют и для защиты посуды. Плюс — «непривлекательность» для волокон ткани, она гарантирует отсутствие нагара. Минус — невысокая прочность, которая становится причиной появления царапин. Титан. Преимущества этого «могучего» материала — прочность, максимальная стойкость к различным воздействиям. Недостатки у титанового покрытия есть: это очень медленный нагрев подошвы, довольно высокая стоимость таких моделей. Эмаль. Такое покрытие также очень надежное, оно отличается гладкостью, однако и в этом случае главным слабым местом является высокая цена приборов с такими подошвами.

Некоторые компании, производящие бытовую технику, используют для покрытия комбинации материалов. Примеры — союз керамики с кремнием (конструкционная керамика), сапфировая крошка и титан. В комплекты моделей могут входить специальные накладки на подошвы. Они предназначаются для глажки деликатных тканей.

Как очистить утюг в домашних условиях?

Операция эта довольно проста, но главное — выбрать способ очистки, который кажется наиболее подходящим в данный момент. Например, одни хозяева отдают предпочтение магазинным средствам. Другие, наоборот, привыкли пускать в дело то, что всегда есть под рукой, что может гарантировать результат работы, но не потребует потери времени на поиски товара. Оба варианта обещают достаточно богатый выбор «спасителей».

Магазинные средства для очистки утюга

В продаже можно найти все и почти всегда. Ассортимент средств, предназначенных для чистки пригоревшей подошвы, тоже нельзя назвать скудным.

Карандаши

Они так и называются — карандаш для чистки утюгов. В составе большинства из них присутствует нашатырный спирт, который является главным чистящим компонентом. Теперь о том, как очистить утюг в домашних условиях таким инструментом.

Утюг включают, устанавливают вертикально, нагревают до 130-150°. Затем чистят карандашом всю поверхность, двигаясь кругами, но избегая попадания средства в отверстия для пара, на пластиковые элементы.

Обработанную подошву остужают, потом удаляют остатки средства хлопчатобумажной или льняной тканью. Вместе с ними поверхность покинут и все загрязнения.

Коврики для чистки подошвы

Это еще одно удобное средство, предназначенное именно для утюгов. Коврики используют для всех видов подошв, включая приборы, оснащенные парогенератором. В этом случае сильного нагревания не требуется: «гладят» коврик либо холодным, либо чуть теплым утюгом.

Ковровое изделие закрепляют на краю стола. Подошвой проводят по ворсу коврика, затем против него. После очистки подошвы ее протирают чуть влажной тканью. Загрязнения из отверстий удаляют с помощью пара. Данные изделия не предназначаются для приборов, имеющих тефлоновое покрытие. Их не рекомендуют использовать в качестве постоянной подставки.

Губки для очистки

Это обычные материалы, которые традиционно используют для мытья посуды, чистки кафеля, плит и другой бытовой техники. Точно так же губки способны справиться с нагаром на подошве. Их смачивают водой, затем трут пятна, но без чрезмерного нажима.

После завершения процедуры утюг протирают сухой тканью. Однако надо учитывать один момент: губки противопоказаны для обработки хрупких и полированных защитных покрытий. На них обязательно останутся царапины. Но в этом случае «недотрогам» поможет другое «магическое» изобретение.

К этой же категории чистящих средств относятся «волшебные» губки — меламиновые изделия, которые не нанесут вреда даже самой хрупкой подошве. Они — своего рода ластики, стирающие любые загрязнения. Сначала такие губки смачивают в воде, отжимают, поместив между ладонями, а затем трут поверхность «до победного».

Жидкие препараты

В этом случае необходимо подобрать средство, предназначенное именно для определенного покрытия утюга. Специальные жидкие очистители смогут не только быстро устранить любые загрязнения. Они оставляют на поверхности тонкую пленку, которая будет защищать подошву утюга при дальнейшей эксплуатации.

Еще один вариант — использование жидкостей, которые предназначены для чистки плит от жира и копоти. Поскольку состав у этих средств отличается не очень сильно, есть возможность пустить их в дело восстановления подошвы утюга. Жидкость распределяют по поверхности, оставляют на 10-15 минут, потом стирают сначала влажной, а затем сухой тканью. Если необходимо, то очистку повторяют.

Домашним условиям — домашние средства

Когда ЧП произошло, а одежду погладить надо здесь и сейчас, остается один выход. Это применение одного (или нескольких) из народных рецептов. Если нет возможности купить удобных «ассистентов», то можно испробовать один из следующих вариантов.

Спичечный коробок

Это первое средство, которое можно опробовать, если утюг «пострадал» только что. Однако ему по силам справиться и со старыми пятнами. Первую помощь в этом случае окажет слой красного фосфора, который дает возможность зажигать спички. Операция эта довольно проста.

Сначала утюг включают и не очень сильно нагревают подошву. Берут неиспользованный коробок, высыпают спички. Фосфорной намазкой притирают участки с нагаром.

После удаления пятен обработанную поверхность протирают сухой тканью. Этот вариант удобен, так как он не требует никаких приготовлений. Однако его не рекомендуют использовать для тех покрытий, которые боятся царапин.

Соль в помощь

Этот продукт универсален. Его в качестве абразива используют для чистки различных поверхностей. Подходит соль практически для любых твердых материалов, однако для тефлона она не годится, так как это покрытие не перенесет такой грубой обработки. Способов использования продукта есть несколько, но для подошвы утюга оптимален один.

Соль равномерным слоем распределяют по поверхности стола, предварительно подстелив ткань (марлю, сложенную вдвое-втрое, вафельное полотенце) или плотную бумагу. Утюг включают, разогревают до высокой температуры, затем начинают «гладить соль», слегка надавливая. Если продукт начинает постепенно терять белизну, то это означает, что процедура проходит успешно. Поверхность подошвы проверяют. Если на ней еще остался нагар, то досыпают новую порцию соли.

Операцию завершают, когда утюг избавляется от грязи окончательно. Аналогичным образом можно чистить холодный прибор, но в этом случае процедура отнимет больше времени, потребует больших усилий.

Использование соды

Этот абразив более мягкий, но сода также способна удалять загрязнения: как старые, так и свежие. Используют этот продукт по-другому: из него делают пасту — густую кашицу. На 1 часть соды берут 2 части воды.

Средство наносят на мягкую ткань, трут холодную поверхность, затем оставляют на 10-15 минут. После этого подошву второй раз обрабатывают. Остатки с утюга счищают сухой натуральной тканью (лен, х/б). Вместо воды можно использовать жидкость для мытья посуды. Такой состав после чистки стирают влажной тканью.

Зубная паста

Это гигиеническое средство — еще один «многосторонний» очиститель. Если оно не содержит абразивных частиц, то годится для избавления от загрязнений практически любых поверхностей. Для деликатного покрытия подошвы утюга, наоборот, больше подходит паста, содержащая абразив. Такие составы гарантируют очищение без «травм».

Посту наносят на подошву зубной щеткой, затем втирают состав до тех пор, пока нагар не исчезнет. После завершения чистки остатки средства вместе с грязью убирают влажной тканью, потом протирают утюг сухой салфеткой.

Второй способ — нанесение пасты и последующий нагрев прибора. В этом случае щетка не потребуется. После остывания подошвы смесь с нагаром убирают тканью, проглаживая теплую поверхность круговыми движениями.

Ацетон или средства, содержащие его

Это еще один ответ на вопрос, как очистить утюг в домашних условиях. Это вещество как нельзя лучше подходит для очень «чувствительных» поверхностей. Ацетоном или жидкостью для снятия лака протирают подошву, используют ватные диски или тампоны. После завершения процедуры остатки грязи удаляют влажной тканью.

Ограничения для этой чудо-жидкости все-таки есть. С ее помощью нельзя очищать тефлоновые покрытия. В этом «тяжелом» случае ацетон заменяют жидкостью для снятия лака, но той, в которой нет этого соединения. Другое предупреждение касается пластиковых деталей утюга. Они будут повреждены при контакте с ацетоном, поэтому при обработке крайне важна аккуратность.

Хозяйственное мыло

Вообще, можно взять любое мыло, однако наиболее эффективным будет именно хозяйственное. Но и это универсальное чистящее средство рекомендуют применять только для свежих, небольших пятен. Использовать лучше приготовленный раствор.

Сначала небольшое количество стружки разводят в таком же количестве воды: должна получиться не жидкость, а довольно густая кашица. Состав наносят поролоновой губкой на поверхность, делают перерыв на 10-15 минут. Затем мыло стирают вместе с грязью влажной тканью, потом вытирают насухо.

Когда подошву обрабатывают мылом, не важна температура поверхности: наносить кашицу можно как на холодную, так и на горячую подошву. Только в последнем случае перед удалением мыла ее надо остудить до приемлемой (комфортной) температуры.

Уксус, лимонная кислота или сок

Довольно часто эти популярные продукты используют в комплексе, но работают они и поодиночке. В том и другом случае от нагара избавиться получится, но для работы с уксусом надо обеспечить качественное проветривание.

В 9% уксусе (1:1 с водой) смачивают ткань, включают прибор, и, не дожидаясь высокой температуры, начинают интенсивно протирать подошву. После избавления от нагара советуют прогладить ненужную вещь, изготовленную из натурального материала. Лимонную кислоту используют точно так же. Готовят раствор из двух чайных ложек, которые разводят в стакане теплой воды.

Если нет ни уксуса, ни лимонной кислоты, зато под рукой есть один лимон, которым можно «пожертвовать», то прибегают к его помощи. В этом случае сначала выжимают сок, добавляют в него 3 капли нашатыря, затем аналогичным способом обрабатывают поверхность.

Нашатырный спирт

Этот «душистый» препарат сам по себе является отличным средством, помогающим избавиться от различных загрязнений, но есть еще один рецепт, где он является одним из компонентов. Перед его «чистым» использованием подошву нагревают. Есть два способа очищения.

Можно протирать поверхность тканью, обильно смоченной в нашатыре, или гладить материал, щедро увлажненный им. Любой вариант требует, чтобы в комнате было открыто окно. Такой же результат гарантирует нашатырный спирт, смешанный с уксусом (9%) в пропорции 1:1.

Парафиновая свеча

Это следующий способ, который некоторым может показаться оригинальным. Однако он работает, если нагар появился недавно. Минус у обработки парафином один — это ограничение, которое касается моделей, имеющих функцию парообразования. Отверстия на подошвах таких утюгов можно легко закрыть.

На стол кладут плотный лист бумаги (газету), на него вертикально ставят утюг, потом его включают. После нагревания поверхность протирают свечкой. Парафин, плавясь, будет стекать, увлекая за собой нагар. После завершения удаления грязи очищенным утюгом несколько раз проглаживают чистый лист бумаги. Это этап позволит избавиться от остатков парафина.

Перекись водорода

Можно использовать любую «перекисшую» форму — и жидкость, и таблетки, так как очистить утюг в домашних условиях помогают оба препарата. Несомненный плюс этого способа — возможность очистить подошвы, покрытые любым материалами. В перекиси смачивают натуральную ткань (лен, хлопок), потом ее раскладывают на столе и проглаживают горячим утюгом.

Если жидкого пероксида водорода нет, но есть гидроперит, то готовят раствор: на стакан воды достаточно одной таблетки. Второй способ — натирание горячей подошвы таблеткой, однако этот процесс требует проветривания комнаты и осторожности, так как можно обжечься. После окончания обработки поверхность протирают сухой тряпкой.

Меры предосторожности при очистке

Изобилие средств дает большой шанс справиться с работой быстро. Однако любое занятие, связанное с уходом за бытовыми приборами, требует правильного обращения с ними. И в этом случае осторожность превыше всего, так как очистить утюг в домашних условиях надо так, чтобы не повредить ему.

Подошву никогда не замачивают в жидкости. Запрещен даже тонкий слой очищающего раствора. Переворачивание техники подошвой вверх также запрещается: вертикальное расположение — единственное правильное решение. Если процесс обработки предусматривает длительный контакт влажной ткани с подошвой, то утюг всегда ставят на нее, а не наоборот.

Любые агрессивные, неразбавленные вещества не должны попадать (вливаться «насильственно») в отверстия подошвы, поскольку такие действия способны привести к поломке прибора.

Как ухаживать за утюгом?

Чтобы не пришлось чистить прибор, лучше не допускать появления нагара. Сделать это довольно легко: надо просто запомнить несколько главных моментов.

Защита из марли либо из другой легкой ткани даст возможность сохранить сами материалы, а также предотвратить появление нагара. Использование чистой воды для отпаривателя, парогенератора гарантирует отсутствие любых проблем при длительной эксплуатации утюга. Настоятельно не рекомендуют повторно гладить те вещи, которые уже носили. В этом случае образование нагара из-за «собранной» ими пыли почти неминуемо. После покупки новой модели первым делом всегда внимательно изучают инструкцию. При эксплуатации прибора неукоснительно следуют рекомендациям производителей. Соблюдение температурного режима — единственное правило, которое убережет утюг от нагара. Для шелка рекомендуют 120°, для хлопка — 175°. Лен позволяет «гладить себя» при 220°. Синтетические ткани слишком разнообразны, поэтому для них, в зависимости от вида, оптимальны 60-120°.

Любое использование утюга должно заканчиваться «правильной» процедурой — протиранием подошвы чистой тканью. Обязательной является периодическая чистка подошвы прибора. Для нее можно использовать те же привычные продукты — мыло, уксус или нашатырный спирт.

Способов, как очистить утюг в домашних условиях, существует много. Главное — выбрать самый оптимальный вариант. Как правило, «профессионалами» могут считаться товары, которые выпускают именно для этой цели. Но нельзя не согласиться с тем, что при форс-мажорах чаще спасают простые народные рецепты. Именно о них и расскажет следующее видео: