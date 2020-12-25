Плитка по-прежнему остается популярным отделочным материалом, который используют для оформления стен и пола неспроста. Она очень проста для монтажа и ухода, прочна, привлекательна, к тому же имеет впечатляющий срок эксплуатации. Все эти достоинства крайне важны для помещений, условия которых далеки от того, чтобы называться оптимальными. Речь идет о кухнях, ванных, санузлах и туалетах. Как правило, с самой керамикой проблем не возникает, но они все же появляются. Главными виновниками чаще всего становятся межплиточные швы, довольно быстро теряющие свой презентабельный вид из-за постоянного контакта с водой, с капельками жира, летящими во время приготовления пищи. Вместо обычного белоснежного цвета они приобретают серый, желтый оттенок. Через некоторое время в затирке появляются «поселения» плесневого грибка. Любым хозяевам хочется поскорее исправить данный недостаток, восстановить былое белое великолепие. Тем, кто уже столкнулся с такой неприятной «метаморфозой», не помешает узнать, как очистить швы между плиткой, какие средства способны справиться с их «чумазостью» быстро и эффективно.

Почему затирка темнеет со временем?

Керамическая плитка — почти идеал, потому что она очень легко отмывается. Однако затирка более «капризна»: рано или поздно, но она становится причиной головной боли большинства хозяев отделки с белоснежными швами. Поэтому им приходится ситуацию исправлять, чаще такую работу делают самостоятельно. Но не все знают, какие именно средства гарантируют результат.

Перед тем как интересоваться, чем и как очистить швы между плиткой, нужно выяснить, из-за чего она изменила свой цвет. Именно причина может дать подсказку, как действовать в том или ином случае. Загрязнение способно спровоцировать несколько факторов:

вентиляционная система, работу которой нельзя считать эффективной;

постоянная высокая влажность, перепады температур в помещении;

швы, которые перед затиркой забыли качественно обработать;

нерегулярный уход за плиткой или полное его отсутствие;

недостаточно хорошая работа кухонной вытяжки;

приобретение затирки сомнительного качества;

нарушение технологии во время работы.

Все вопросы решаемы, так как очистить швы между плиткой вполне реальная задача. Устранение проблемы возможно несколькими методами. Самый простой — использование того или иного средства для отбеливания, чистки, антисептической обработки. Но это не единственный выход. В некоторых случаях, когда грязь въелась очень глубоко, помогает только один, кардинальный метод борьбы — полная замена затирочного состава. Лучше морально подготовиться сразу к обоим вариантам.

Помощь народных средств

Как очистить швы между плиткой? С чего начинать? Обычно владельцы «подурневших» швов действуют от простого к сложному. Средств используется довольно много, однако не исключено, что окажется эффективным один из народных рецептов. В этом случае хозяевам даже не придется отправляться в магазин, так как большая часть нужных продуктов уже есть в доме или квартире.

Использование «лимонки»

Если затирка со временем потемнела, то вернуть ей первоначальный вид поможет лимонная кислота. Чтобы сделать раствор, берут подходящую (эмалированную) емкость, в нее наливают 2 литра воды, затем ее слегка подогревают. В жидкость высыпают 2 пакетика лимонной кислоты, размешивают. Этим раствором сначала обрабатывают швы, потом оставляют средство еще на 40-50 минут. После этого затирку несколько раз протирают влажной тканью.

Хозяйственное мыло

Это спасительное средство, которое всегда есть в любом доме. Есть два варианта использования мыла. Сложный путь подразумевает предварительное измельчение куска на терке. В этом случае готовят довольно концентрированный раствор, в который макают зубную щетку, а потом обрабатывают ей межплиточные швы.

Такие длительные приготовления придутся по душе далеко не всем хозяевам, однако существует альтернативный, максимально простой способ: зубную щетку (либо другой небольшой инструмент) сначала смачивают водой, а потом намыливают ее куском мыла.

Использование пищевой соды

Это один из самых нетребовательных способов. Чтобы провести операцию «Зачистка», надо приготовить небольшую емкость для соды, а также найти старую зубную щетку. Работа максимально проста:

Сначала швы обильно (несколько раз) смачивают теплой водой из пульверизатора, чтобы поверхность материала смогла набухнуть. Через несколько минут межплиточные швы обрабатывают зубной щеткой, но пока без средства. Затем на нее наносят соду, после чего приступают к основной чистке.

После операции всю поверхность протирают. Если обрабатываемый участок находится в ванной и позволяет проводить водные процедуры, то лучше для смывания соды и грязи использовать душевую лейку.

Применение соды и уксуса

В этом случае вместо традиционного компонента разрешено использовать любой кислый продукт: это может быть лимонный сок или раствор лимонной кислоты. Можно сделать средство из нескольких кислых ингредиентов. Для обработки поверхностей потребуется подготовить пульверизатор, щетку и мягкую ткань (ветошь).

Готовят чистящее средство: смешивают 7 стаканов воды и ½ стакана соды, добавляют четверть стакана уксуса и треть лимонного сока (раствора кислоты). Все тщательно перемешивают, часть переливают в пульверизатор. Щедро опрыскивают все швы (и плитку), дают жидкости впитаться, оставив поверхность в покое на 15 минут.

Все швы и кафель обрабатывают щеткой. После завершения процедуры поверхности несколько раз промывают чистой водой, затем вытирают насухо.

Многокомпонентное средство

Нередко поодиночке продукты не в состоянии качественно сделать работу. Поэтому в сложных случаях имеет смысл попробовать изготовить состав, в котором много ингредиентов, так как в этом случае шанс избавиться от загрязнений увеличивается. Нередко этот метод применяют для очистки швов плитки на полу.

В кастрюлю наливают литр волы, ее подогревают. В теплую жидкость добавляют 100 г соды, 50 мл лимонного сока, 30 г горчицы и 5 г зубной пасты. Все компоненты тщательно перемешивают.

Смесь наносят на затирку зубной щеткой, слегка втирают в швы. Спустя 30-40 минут состав удаляют той же щеткой, смоченной в чистой воде. Потом участки протирают тканью: сначала влажной, затем сухой.

Горчица — продукт универсальный, потому что им чистят все — от посуды до лица. Поэтому для восстановления цвета швов ее можно использовать и отдельно. В этом случае горчицу смешивают с водой, делая довольно густую пасту, которой с помощью щетки чистят самые проблемные места.

Помощь перекиси водорода

Этот незаменимый антисептик есть в любом доме. Пероксид используют для чистки различных поверхностей. Поможет он в восстановлении первоначального вида межплиточных швов. Плюс этого варианта — отсутствие необходимости последующего смывания перекиси. Кроме того, она успешно борется с плесневым грибком.

Данная операция максимально проста. Пероксид водорода смешивают с водой (1:2). Этим раствором несколько раз обрабатывают все швы между плитками. На этом работа завершается, так как средство не нужно смывать. Да, перекись может не справиться с сильно въевшимися загрязнениями, но плесень она точно уничтожит.

Очистка нашатырным спиртом

C плесневым грибком, поселившимся в швах между плитками, сможет «разделаться» нашатырь. Для этого 20 мл средства размешивают в 2 литрах теплой воды. Раствор переливают в пульверизатор, затем его распыляют на участки, изменившие цвет. Через полчаса плитку и швы промывают водой. Если решено использовать этот «душистый» препарат, то нужно обеспечить помещению хорошее проветривание: как во время операции, так и после нее.

Нашатырь и стиральный порошок

Этот дуэт поможет избавиться от пятен, в появлении которых виноват табачный дым. В данном случае сначала в ненужной емкости смешивают нашатырный спирт и порошок таким образом, чтобы получилась достаточно густая паста. Затем, используя щетку, желтые пятна оттирают. Очищенные поверхности промывают, затем протирают сухой салфеткой. От желтизны на плитке избавляются с помощью раствора любого моющего средства.

Использование парогенератора

Этот метод можно отнести к народным рецептам, однако им часто пользуются и профессионалы — работники клининговых компаний. Очистка межплиточных швов производится паром, который подается на загрязненную поверхность под давлением. Во время операции загрязнения быстро размягчаются, а затем отходят вместе с плесенью. После «парилки» швы промывают теплой водой, затем обрабатывают антисептическим средством.

Помощь меламиновой губки-ластика

Эти «магические» изделия способны на многое, поэтому их можно попробовать использовать и для очищения затирки, потерявшей привлекательность. Единственное условие — качественное увлажнение губки. Не исключено, что после такой работы она придет в негодность.

Обработка средствами бытовой химии

Если грязь въелась сильно, то первым вариантом решения задачи способны стать не относительно щадящие народные рецепты, а «профессионалы». К ним относятся как препараты с хлором, так и специальная бытовая химия.

Средства, содержащие хлор

В этом случае необходимое условие одно: это достаточное содержание хлора. Таким требованиям отвечает большое количество претендентов. В список входит Белизна, Bleach Cleaner, Cif, Comet, Domestos, Sanita. Процесс очистки почти не отличается от использования самодельных препаратов.

Швы между плиткой предварительно смачивают водой. Потом их обрабатывают зубной щеткой, которая смочена выбранным препаратом. Перчатки, очки и маска для процедуры обязательны. Спустя 15-20 минут затирку чистят, после завершения операции состав удаляют, несколько раз протирая поверхности влажной тканью. Если есть возможность устроить плитке душ, то лучше ей воспользоваться.

Минус этого способа — ограничения, касающиеся цвета затирки. С помощью отбеливателей возможна обработка только белого материала, так как другие затирки после такой операции способны преподнести сюрприз — изменить «законный» цвет на неожиданный.

Комбинированные средства для борьбы с плесенью

Эта бытовая химия в большей степени предназначена для влажных помещений, так как она в состоянии справиться с любыми угрозами — с плесневым грибком, известковым налетом и другими «въедливыми» загрязнениями.

К таким сильнодействующим препаратам относится Mellerud, Sano Mildew Remover, Sillit Bang, VEKSA, MasterGood Чистый шов. Преимущество данных средств — отсутствие необходимости «ручного труда»: с загрязнениями они справляются даже без механической чистки. В этом случае действуют таким образом:

губкой, смоченной водой, обрабатывают межплиточные швы;

после этой процедуры обильно наносят чистящий состав;

через 5-7 минут его смывают.

Рекомендация при использовании любых сильнодействующих средств уже традиционна: для работы с ними необходимы перчатки, очки, а также респиратор (маска).

«Косметическая коррекция»

Эффективность очистительных процедур в любом из случаев зависит от степени загрязненности межплиточных швов. Иногда операции оканчиваются ничем: грязь (желтизна) полностью не удаляется. Если результата добиться не получилось, то можно использовать альтернативный вариант спасения — восстановление прежнего вида с помощью других, косметических средств.

Реставрация водостойкой краской

Это первое средство, которое поможет добиться желанного результата. Так как очистить швы между плиткой не удалось, или на некоторых участках остались непривлекательные «следы деятельности», некоторые хозяева используют краску, которой не страшна вода. В этом случае состав полностью обновит швы, а владельцам не придется затевать более масштабные работы.

Обязательное условие для получения идеальных швов — цвет краски, который обязан быть на несколько тонов темнее, чем затирка. Причина — состав, который после высыхания немного светлеет. Краску наносят в 2-3 слоя. Каждый из них должен самостоятельно высохнуть. Это выход, но надо понимать, что спустя 6-9 месяцев операцию придется повторять.

Применение специальных маркеров

Эти карандаши или маркеры предназначены для обработки сантехнических швов. Такие средства имеют несколько преимуществ. Среди них отсутствие запаха, влагонепроницаемость, присутствие в составе антисептика, безопасность. Работа с маркерами проста.

Первым делом стыки плиток чистят от пыли и грязи с помощью щетки и теплой воды. После высыхания швов цвет восстанавливают, проводя маркером между плиток.

После проведения линий никаких дополнительных действий не требуется, поэтому данный вариант реставрации используют довольно часто. Популярны несколько видов маркеров: например, Edding, Grout Aide & Tile Marker, Снежок. После восстановления цвета швов хозяева могут забыть о проблеме надолго: как минимум на год.

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Кардинальные меры

Это последний ответ на вопрос, как очистить швы между плиткой, если все предыдущие методы помочь не смогли. Радикальных способов существует два: можно либо удалить только верхний слой затирки, либо распрощаться с ней, удалив не частично, а полностью. Какой предпочтительнее? Безусловно, немного легче первый. Однако и он не всегда результативен.

Снятие верхнего слоя

В этом случае вооружаются специальным скребком, губкой с абразивной стороной, или наждачной бумагой, с помощью которой загрязненный верхний слой удаляют. Другие потенциальные инструменты — отвертка, шпатель, нож, узкая стамеска. Но ими нужно орудовать крайне аккуратно, так как керамическую плитку очень легко повредить.

Если изначально было обнаружена плесень, то оставшуюся затирку обрабатывают антисептическим средством. Поскольку после избавления от части швов остались канавки, их закрывают, замазывая новым слоем состава.

Удаление всей затирки

Данный способ обещает полное преображение швов и отсутствие проблем в ближайшем будущем, однако мастеру придется приготовиться к тому, что операция будет относительно долгой, а также очень грязной. В этом случае для удаления старого состава используют ручной инструмент или электрический.

Лучше использовать последний вариант: орудовать отверткой или ножом придется долго, реноватор, болгарка или шлифмашина, наоборот, справятся с работой значительно быстрее. Но оба способа требуют от мастера максимальной аккуратности, чтобы плитки остались невредимыми. После удаления затирки пространство между ними обезжиривают растворителем, потом грунтуют, а после высыхания средства швы снова затирают.

Профилактика

Уже даже ленивые знают о том, что своевременный уход требуется не только технике, но и всему, что окружат человека, включая поверхности. Особенно те, которые находятся во влажных помещениях и в «горячих точках». После того как ответ на вопрос, как очистить швы между плиткой, найден, лучше запомнить несколько простых рекомендаций.

Если затирку хозяева собираются удалять полностью, то после завершения этого этапа для изоляции швов рекомендуется использовать герметик. Этот состав в будущем убережет от неприятностей, потому что он предотвратит попадание плесневых грибков в микротрещины затирки. Регулярное мытье плитки, проветривание помещения после любой «мокрой процедуры» — условия обязательные, если существует даже минимальный риск появления плесени в ванной (санузле). Обустройство качественной вентиляции даст возможность не беспокоиться о влаге, которая может скапливаться в межплиточных швах и стыках между отделочными материалами и ванной. Использование инструментов и средств с абразивами для ухода за новой затиркой запрещено: в этом случае неизбежны царапины, в которых будет скапливаться грязь. Простая процедура очистки швов с помощью соды (дважды в месяц) позволит владельцам избежать знакомства с главным врагом — с плесенью.

Еженедельная влажная уборка с использованием растворов перекиси водорода (нашатырного спирта) или уксуса, регулярная чистка межплиточных швов — процедуры, которые должны стать правилами, а не исключениями. Такие простые операции предотвратят появление множество неприятностей, в том числе и изменение цвета затирки.

Помимо вопроса о том, как очистить швы между плиткой, может возникнуть другой: есть ли средство, которое сможет уберечь затирку от загрязнений? К сожалению, забыть о «чумазой» проблеме навсегда не получится, поэтому так важен своевременный и регулярный уход.

О самых эффективных способах очистки запачкавшейся затирки расскажет автор следующего видео: