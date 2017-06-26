Как можно зонировать пространство в квартире во время ремонта?

Современное жилье стоит слишком дорого, чтобы каждая комната в квартире выполняла только одну-единственную функцию. По этой причине часто возникает необходимость в дополнительном зонировании пространства внутри квартиры. Если в квартире делается ремонт, это отличный повод пересмотреть использование пространства в лучшую сторону.

Легче всего способы зонирования помещения просматриваются в дизайн-проектов квартир-студий. Такие квартиры по умолчанию не имеют дополнительных перегородок на своей площади. Приходится использовать другие инструменты: начиная от игры с цветами и светом и заканчивая возведением перегородок из гипсокартона, стекла, дерева, пластика, фанеры и других материалов.

Правила и способы зонирования пространства

Из-за наличия всего лишь одного окна в комнате, перегородки устанавливаются параллельно стене с окном на требуемом расстоянии. Чтобы в дальнюю часть комнаты продолжал попадать естественный свет, в новой искусственной стене крайне рекомендуется сделать окно. Окно будет выполнять декоративную функцию, освещать площадь, создаст дополнительную полезную площадь в виду подоконников с двух сторон.

Альтернативный вариант — перегородка из прочного закаленного стекла. Уровень прозрачности стекла следует выбирать исходя из предназначения получившихся помещений. Понятное дело, что спальня и кабинет должны быть сильнее отделены от остального пространства, чем гостиная, зона отдыха или детская комната.

Арки и потолки

Во многих случаях нет необходимости в создании глухого помещения с четырьмя стенами и входной дверью. Дверь, в принципе, нужна далеко не по всех случаях, и вполне можно обойтись аркой. Использование арок в отделке визуально увеличивает площадь прилегающих комнат, делает квартиру светлее.

Можно обойтись и вообще без создания стен, а одну часть комнаты от другой отделять за счет цветов и материалов в отделке, перепадов цвета и высоты в многоуровневых натяжных потолках. Обычно на границе зон устанавливается мебель достаточной длины (барная стойка, диван).

В том случае, если уединение в создаваемой комнате все-таки требуется, но лишь время от времени, можно использовать промежуточный вариант — сдвижные перегородки. Они легкие, стоят недорого, не являются фактической перепланировкой и не требуют регистрации и получения разрешений.