Сейчас строительная индустрия предлагает довольно широкий ассортимент продукции для отделки фасадов зданий и обшивки внутренних стен. Особо ценятся натуральные, «дышащие», экологичные изделия. Один из очень интересных вариантов облицовочного материала — блок хаус. Это разновидность вагонки, с максимальной точностью имитирующая сруб. Такие доски-ламели имеют большое преимущество: они дают возможность дому, возведенному из различных материалов, выглядеть почти полным двойником настоящего деревянного строения из бревен. Чтобы быть уверенными в качестве работы, сначала нужно узнать, как крепить блок хаус. Нельзя сказать, что этот процесс элементарен, но сверхсложным его тоже не назвать.

Знакомство с блок хаусом

Традиционная вагонка этого вида изготавливается из древесины, однако не так давно в продаже появились более доступные модели, которые производят из металла и винила. Несмотря на то что они имеют такое же название, общего у них с «правильными» материалами мало. Ненатуральные новинки являются разновидностью сайдинга, поэтому монтаж их происходит по-другому.

Блок хаус, относящийся к видам деревянной вагонки, имеет аналогичные конструктивные особенности — систему паз-гребень, значительно облегчающую монтаж. Два продольных желоба на тыльной стороне ламели исполняют роль вентиляционных зазоров, что крайне важно. Такая натуральная облицовка должна иметь возможность «дышать», поэтому отвод излишков влаги является главным условием долгой службы изделий. Доски из винила и металла в этом не нуждаются.

Блок хаус отличается относительно высокой ценой. Она объясняется технологическими особенностями производства. С каждого бревна для изготовления такой вагонки спиливают только четыре внешние части. Чтобы обеспечить требующуюся влажность (10-12%), заготовки отправляют в сушильные камеры с системами вентиляции, подогрева и увлажнения.

После камерной сушки их отправляют на станочную обработку, где на изделиях нарезают пазы и шипы, выпиливают вентиляционные продольные канавки. Последние операции — формирование округлого профиля лицевой стороны ламелей, остругивание, их шлифование.

Размеры и сортность

Все характеристики товара надо узнать заранее, еще перед тем, как интересоваться, как крепить блок хаус.

Размеры вагонки

Самые востребованные, универсальные ламели, покупаемые для наружной обшивки стен, имеют такие размеры:

длину — 1400-4000 мм;

ширину — 1420 мм;

толщину — 36 мм.

Это идеал, однако допускают незначительные отклонения от первоначально заявленных параметров:

по длине — до 3 мм;

по ширине — до 0,5 мм.

Есть и другие габариты данной продукции, потому что они в большей степени зависят от сырья — используемых бревен. Есть модели нескольких размеров: 27х140х2000 мм, 36х190х1400 мм, 45х190х3000 мм и т. д.

Именно от размеров ламелей зависит их количество в 1 м3. Производитель может варьировать их число в кубометре таким образом, чтобы площадь покрытия оставалась неизменной. Например, в 1 м3 блок хауса длиной 3000 м находится 158 штук. Если они более короткие (2700 мм), то панелей окажется в кубометре уже 175. Площадь покрытия в обоих случаях остается абсолютно одинаковой.

Второй параметр, влияющий на количество, — радиус профиля блок хауса. Чем толще модель (выше ее выпуклость), тем меньшее количество окажется в одном кубометре. В этом случае отделка обойдется дороже. Если при наружной облицовке хочется все же выгадать, то лучше покупать продукцию определенного размера — 36х193х6000 мм. 1 м3 такого блок хауса дает возможность покрыть максимальную площадь фасада — 27,75 м2.

Сортность блок хауса

Она зависит от качества древесины. Есть 3 сорта: А, В, С.

А. Для этих изделий позволено минимальное количество дефектов: максимум один «живой» (сросшийся, белый) сучок на 1500 мм, не более двух несквозных трещин и смоляных кармашков. Сквозные пороки недопустимы. В. В этом сорте может быть незначительное количество несовершенств: четыре сучка на 1500 мм, но их диаметр не более 20 мм. Разрешено аналогичное число кармашков и несквозных трещин, сквозных также быть не должно. С. Это самая низкокачественная продукция, однако и здесь есть несколько ограничений. «Выживших» сучков (до 25 мм) может быть сколько угодно, смоляные кармашки или другие дефекты «на лице» должны иметь диаметр до 6 мм. Количество несквозных и сквозных трещин ограничено: первые пороки обязаны занимать не более 10%, допустимый максимум вторых — 5%.

Некоторые фирмы производят блок хаус экстра-класса (Прима), лишенный каких-либо изъянов, однако цена его очень высока. Если ориентироваться по отзывам на сорта этого вида вагонки, то наиболее выгодны ламели сорта B. Они имеют минимальное количество дефектов и вполне доступную цену.

Так как крепить блок хаус не слишком просто и быстро, это занятие достаточно трудоемкое, то лучше покупать материал без «сучка и задоринки». И в этом случае большую опасность представляют первые пороки, «неживые». Они могут ссохнуться и со временем выпасть. На «месте происшествия» останется некрасивое отверстие, которое испортит вид отделки. Вторая неприятность — утечка тепла через него.

Еще одни потенциальные виновники испорченной обшивки — смоляные кармашки, которые часто встречаются в ламелях из сосны. Смола будет собирать на себя пыль и грязь, поэтому привлекательность такой фасад тоже в скором времени потеряет.

Блок хаус: выбор древесины

Панели изготавливают из различных пород деревьев. Однако есть несколько из них, которые пользуются большим спросом. К ним относится вагонка из ели, кедра, липы, лиственницы, сосны и черной ольхи.

Ель, сосна — самые дешевые виды древесины, им присущ одни большой недостаток — смоляные кармашки. Ель подвержена этому «заболеванию» в меньшей степени. Еще одно ее преимущество перед хвойной «коллегой» — светлая красивая текстура. Кедр. Такой блок хаус можно считать элитой: он не выделяет смолу, для него не характерно образование трещин. К плюсам дерева относится красивая текстура, завидная прочность, долговечность. Единственная «слабость» кедрового фасада — его высокая цена. Липа — материал, который из-за низкой теплопроводности давно стал «хитом» для внутренней отделки жилых помещений, бань или саун. Подходит липовая древесина и для облицовки наружных стен. Ее плюсы — гладкость, светлая текстура, отсутствие заноз. Лиственница. Это еще одна представительница хвойных пород, она, по сравнению с елью и сосной, имеет более высокую цену. Объясняет ее влагостойкость древесины, ее прочность, большое разнообразие оттенков — от золотистых до бледно-красных. Черная ольха — дерево, имеющее уникальное свойство. Это способность становиться только прочнее после длительного контакта с влагой. Благодаря такому качеству ламели из ольхи долговечны, они незаменимы в регионах с повышенной влажностью воздуха.

Качество выбрать или предпочесть возможность сэкономить? Это зависит от хозяев дома. «Мокрые» условия существования древесины требуют от материала большей надежности, поэтому стремление к выгоде здесь мало оправдано.

Подготовительные работы

Они заключаются в подготовке ламелей и основания для проведения дальнейших работ. Вагонку обрабатывают антисептиками и антипиренами, затем ее сутки выдерживают в тех условиях, в которых она будет находиться в дальнейшем. Для защиты от осадков блок хаус укрывают пленкой.

Затем подготавливают основание: со стен удаляют старые отделочные материалы, те, которые держатся слабо. Затем убирают навесные декоративные элементы с дверных и оконных проемов, поверхности очищают от пыли. Если необходимо, шпаклюют выбоины, сколы, щели.

Как крепить блок хаус?

Так как идеально ровные стены дома — то, чего в реальности практически не увидишь, блок хаус и другие виды вагонки требуют сооружения обрешетки. Такой монтаж ламелей наиболее удобен, он получается максимально качественным.

Для сооружения каркаса есть два претендента — металлический профиль или деревянный брус. «Ансамбль» из разных материалов не слишком хорош, поэтому для деревянного блок хауса обычно выбирают такую же обрешетку. Брус (40х40, 40х50, 50х50 мм) либо рейки для нее также предварительно обрабатывают био- и огнезащитой.

Для облицовки вагонкой в помещениях можно выбрать как горизонтальный, так и вертикальный способ крепления панелей, однако фасад и блок хаус — исключение из правил. В этом случае главное — имитация натурального бруса, поэтому горизонтальный вариант — единственное напрашивающееся решение.

С толстыми теплоизоляционными материалами лучше использовать другой вариант. Логичнее сделать две обрешетки: первую для укладки утеплителя, вторую — для монтажа блок хауса. В этом случае сначала монтируют горизонтальный каркас для утеплителя, а потом — вертикальную контробрешетку для вагонки. Это удобнее с точки зрения соединения двух каркасов — лучше крест-накрест. Однако допускают и другой вариант.

Монтаж пароизоляции

Так как одновременное утепление дома обычно проводят на этом этапе, то перед сооружением обрешетки на стены крепят пароизоляционный слой. Используют разнообразные материалы:

мастики;

мембраны — двух- либо трехслойные;

полипропиленовые (полиэтиленовые) пленки;

фольгированные пароизоляторы (например, Пенофол).

Самый приемлемый вариант — пленки, которые бывают армированными либо неармированными. Полотна поочередно крепят к стенам строительным степлером, нахлест составляет от 100 до 150 мм. Стыки закрывают самоклеящейся лентой. Верхние и нижние края материала фиксируют с помощью тонких деревянных планок или металлического профиля.

Если не нужна толстая теплоизоляция, а выбрана фольгированная разновидность, служащая утеплением, то слой с фольгой должен «смотреть» в сторону внутренних помещений. Самые современные материалы — дышащие мембраны, имеющие несколько слоев. В этом случае маркированная лицевая сторона должна быть направлена на улицу.

Сооружение каркаса для вагонки

Чтобы получить идеальный каркас для блок хауса, сначала предварительно размечают стены, используя отвес и уровень.

Сначала натягивают шнур горизонтально — в верхней части стен, затем в нижнем. По углам здания натягивают и фиксируют вертикальные отрезки, их проверяют отвесом. Операцию повторяют для остальных стен. Если необходимо выравнивание стен, то используют металлические подвесы для бруса — планки с перфорацией. Их фиксируют саморезами. Первую планку (брус) крепят параллельно натянутой вертикальной леске, положение следующих элементов обязательно проверяют. Рейки/брус монтируют по всей поверхности стен, шаг обрешетки — 500-600 мм. Он зависит от толщины теплоизоляционного материала. В особо ветреных регионах расстояние рекомендуют уменьшать до 300 мм. Между элементами каркаса впритык укладывают утеплитель — минеральную вату, пенопласт или пенополистирол. Фиксируют материал дюбель-гвоздями. Следующий слой — ветрозащита. Это специальные мембраны или пленки. В качестве примера можно привести несколько кандидатов: это Изоспан, Ондутис (А110, А120), Тайвек, Ютафол.

Контробрешетку крепят вертикально — к горизонтальным элементам первой, утеплительной. В этом случае шаг составляет 600-650 мм. Если и первая обрешетка была вертикальной, то вторую просто крепят к ее стойкам.

Способы фиксации блок хауса

Вопрос о том, как крепить блок хаус (и вообще вагонку) интересует многих. И не зря. Есть несколько абсолютно разных способов. Одни требуют от хозяина мастерства, другие более просты, но займут гораздо больше времени. Для любой операции требуются специальные крепежные элементы: оцинкованные или анодированные. Они гарантируют защиту дерева от гниения, а также отсутствие коррозии саморезов и гвоздей.

Крепление через лицевую поверхность

Этот способ подразумевает использование гвоздей или саморезов. Крепежные элементы вкручивают (забивают) прямо в ламели. Несмотря на надежность и прочность такого монтажа, у этого варианта немало противников, так как внешний вид покрытия страдает. Другой минус — длительность работы: есть возможность скрыть с глаз некрасивые отверстия, а этот этап отнимает большое количество времени. Существует три метода избавления от видимых «дефектов»:

Самостоятельное изготовление пробок. Их вырезают из оставшихся обрезков блок хауса, затем обмазывают клеем ПВА, осторожно вбивают. После высыхания состава поверхности отшлифовывают. Более быстрый способ — покупка специальных заглушек. Такие «штуки» продаются в строительных магазинах, их можно даже подобрать по цвету. В этом случае для их фиксации также используют клей ПВА. Изготовление самодельной пасты — почти экспресс-метод, это наиболее дешевый вариант. Смесь делают из опилок и того же клея ПВА, она должна быть довольно густой. Пастой заполняют отверстия, ждут ее застывания, а затем шлифуют.

Минус у последнего вариант есть. Это сложность попадания в цвет блок хауса. По этой причине даже после окончательной затирки скрытые места могут слегка выделяться. Если ни один из способов не впечатлил, то придется познакомиться с оставшимися альтернативами.

Потайные виды крепления

В этом случае гвозди или саморезы прячут в пазах либо в шипах. Наиболее прост последний метод: гвоздь забивают под прямым углом, а шляпку вгоняют внутрь шипа добойником. Таким образом, ничего не помешает соединению элементов.

Наиболее сложен вариант с вкручиванием/вбиванием крепежа в паз под углом в 45°. Здесь очень важны навыки, так как без опыта можно легко расколоть панели. Другая подстерегающая опасность — невозможность соединения вагонки из-за мешающей шляпки.

Фиксация кляймерами

Это самый лучший, полностью безопасный способ. Кляймер со скобой, вошедшей в паз вагонки, крепят к обрешетке либо к утеплителю. Шип следующей ламели входит в него без малейших затруднений, поэтому никаких противопоказаний этот метод не имеет. Правда, для последнего верхнего ряда блок хауса все равно придется использовать лицевой метод, однако закрыть, а потом спрятать несколько (десятков) отверстий все же не так сложно.

Как крепить блок хаус к обрешетке?

Если есть опыт обращения с вагонкой, то особых трудностей у мастера не будет. Монтаж блок хауса мало чем отличается от крепления обычных евроизделий.

Так как традиционно используют горизонтальный монтаж, то операцию начинают с нижней части стены. Шип ламелей располагают сверху, чтобы влага не могла собираться внутри панелей. Обязательно оставляют рабочие зазоры для вентиляции и потенциальной усадки: по 50 мм сверху и снизу стены, по несколько миллиметров между вагонкой. При монтаже доску вставляют в шип предыдущей, слегка простукивают киянкой для лучшего соединения. После окончательной стыковки панель крепят к каркасу. Чтобы нарастить длину, используют специальные элементы — тонкие деревянные планки, закрывающие стыки блок хауса. Для оформления швов на углах покупают внешние уголки (для помещений — внутренние). Либо делают запил в 45°.

Для облицовки фасада здания потребуются дополнительные элементы: помимо уголков и декоративных планок необходимо приобрести наличники для дверных, оконных проемов. Чтобы защитить материал от различных угроз используют лазури, краску, лак. Специалисты рекомендуют покупать колерующие составы, в которые добавлен акриловый лак. В этом случае обновлять фасад придется нечасто: достаточно будет всего раза в 3-4 года.

Как крепить блок хаус? Точно так же, как и другие разновидности вагонки. Самым лучшим вариантом остаются кляймеры. Скрытое крепление гвоздями или саморезами чревато ошибками и порчей ламелей. Забитый либо вкрученный «в лицо» крепеж потребует долгой маскировки отверстий.

Примером для подражания, может быть, станет это видео: