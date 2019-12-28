Подготовка поверхностей к отделочным работам — операция непростая и ответственная, но без нее не обходится ремонт любой сложности. Сейчас постоянно появляются новые материалы, которые призваны значительно облегчить преображение дома. К этой армии «помощников» не так давно присоединился стеклохолст, другое его название — малярная паутинка. Стекловолокно спасает стены и потолок от появления трещин, сколов, а также других неприятных дефектов. Но чтобы обеспечить поверхностям идеальный вид, нужно быть в курсе, как клеить стеклохолст, что он собой представляет, знать все о его характеристиках, преимуществах и недостатках.

Что такое стеклохолст?

О любом материале до начала работы лучше узнать максимум информации, поэтому перед тем как клеить стеклохолст, необходимо с ним поближе познакомиться. Это малярная армирующая сетка — нетканый материал, полностью изготовленный из стеклянных волокон, различных по толщине. Их хаотичное соединение, полученное методом прессования, дает возможность сделать поверхности надежными, предотвратить образование трещин.

В качестве связующего состава для производства паутинки используют органические смолы, поэтому она абсолютно безопасна. Есть несколько видов стеклохолста, отличаются они только плотностью (20-55 г/м2). Для работ внутри помещений рекомендуют использовать определенные показатели, не выходящие за рамки, — от 30 до 40 г/м2.

Нередко возникает некоторая путаница с понятиями. Стеклохолст называют стеклообоями, либо наоборот. Это два абсолютно разных материала. Паутинка — защитное покрытие, подложка под отделку, обои — декоративное, имеющее определенный рельеф. Отличаются они и плотностью: у первой она все же небольшая, у вторых (самых качественных) — втрое выше. Стеклянный холст не имеет ни узоров, ни рельефа, поэтому его можно красить много раз, обои — максимум 12, так считают их производители. Еще один показатель — цена: простая паутинка как минимум вдвое дешевле.

Области применения холста

Этот материал незаменим для отделочных работ, для производства строительных материалов. Он принимает участие в изготовлении:

аквапанелей;

гидроизоляции;

линолеума;

пеностекла;

печатных плат;

рулонной кровли;

стекловаты в плитах;

элементов дренажных систем.

С помощью малярной паутинки:

готовят поверхности под обои, покраску, гипсокартон, различные панели;

делают гидроизоляцию и противокоррозионную защиту трубопроводов, комбинируя ее с мастиками либо битумом.

Стеклохолст используют в роли армирующего слоя, который предохраняет финишное покрытие от трещин, осыпания и от других подобных дефектов. Изнаночная, ворсистая сторона почти всегда находится с наружной стороны рулона. Лицевая, наоборот, идеально гладкая, она чаще «спрятана» внутри него.

Достоинства, недостатки паутинки

Стеклохолст не лишен сильных и слабых сторон точно так же, как и другие материалы-коллеги. По традиции сначала говорят о преимуществах, поэтому сразу перейдем к их внушительному списку. Паутинка:

считается экологически чистой, абсолютно безопасной, так как в ее составе нет никаких вредных или подозрительных компонентов;

иногда дает возможность обойтись только стартовой шпаклевкой, без участия финишного вида этого покрытия;

не замечена в накапливании статического электричества, потому пыль ее игнорирует;

не боится высоких температур, их перепадов, повышенной влажности;

прочна, ей не страшны механические воздействия, огонь, коррозия;

дает возможность проводить работы в помещении и на улице;

паропроницаема, а значит, плесень поверхностям не грозит;

и клеевой состав для нее не провоцируют аллергии;

не имеет резких неприятных запахов;

не требует серьезного ухода.

Материал можно без опаски клеить на любые поверхности — на деревянные, бетонные, кирпичные, гипсокартонные, на потолки или стены.

Недостатки тоже присутствуют, к ним относится:

Возможность «напасть» на некачественный, недорогой материал, с небольшим сроком службы. Такие изделия разочаруют из-за неудобства работы с ними, неэластичности, ломкости. Невозможность использования в помещениях стеклохолста первого сорта. В его состав входят фенолы, формальдегидные смолы, являющиеся нежелательными компонентами. Неэффективность материала, если есть необходимость скрыть серьезные дефекты — большие трещины, сколы, выбоины. Их придется заранее заделать. Необходимость защиты (перчаток, очков, маски, лучше — респиратора) при работе из-за мелких частиц стекла. Трудный демонтаж покрытия. Большой расход клея.

Нельзя не согласиться, что минусы все-таки относительны, так как большинство из них относится к некачественной продукции. Поэтому в «схватке» достоинств с недостатками победителями выходят первые.

Клеевые составы для стеклохолста

Перед изучением темы, как клеить стеклохолст, лучше познакомиться с особенности клеевых смесей для него.

Виды клеевого состава

В магазинах стройматериалов продают 2 вида таких составов: уже готовые, расфасованные в пластиковые ведерки, и сухие порошки в бумажных пакетах.

Готовый клей (5, 10 л или больший объем). При его покупке необходимо проверить дату изготовления, имеющуюся на таре. Иначе можно приобрести просроченный товар, а результатом работы станет появление пузырей. Другая потенциальная неприятность — отслаивание полотна из-за худшей адгезии. Открытую тару рекомендуют использовать в ближайшее время, так как нет гарантии, что состав не потеряет свои характеристики. Сухой порошок. Это более практичный вариант, так как этот вид клея меньше стоит, зато позволяет дозированное использование — только в нужном объеме. Готовят клей в строгом соответствии с инструкцией на упаковке. Если нет других указаний, то порошок засыпают в теплую воду, постоянно размешивая. Приготовленный состав выдерживают примерно 10-15 минут, потому что он должен набухнуть. Затем клей снова размешивают.

Третий возможный вариант — ПВА, но только с одним условием. У стеклохолста довольно низкая плотность, поэтому клей на свету вскоре пожелтеет. Такое изменение цвета обязательно скажется на светлом покрытии. Если выбор пал на ПВА, краску лучше выбирать темных тонов. Однако специальные смеси лучше: они содержат дополнительные добавки, придающие материалу максимальную прочность.

Марки стеклообойного клея

Так как клеить стеклохолст можно теми же составами, что и стеклообои, то ассортимент для выбора достаточно широк. К наиболее востребованным маркам относятся смеси нескольких фирм-производителей.

Quelyd — французская торговая марка. Под ней выпускают большое количество различных клеевых составов для обоев, жидкости для их снятия, герметики и мастики. Самый ходовой товар для стеклообоев — Optima. Oscar — шведская марка, составы производятся в России. Клей, готовый или сухой, отличается минимальным расходом, высокой прочностью. Дополнительно содержит фунгициды, препятствующие образования плесневого грибка. Kleo — еще один «француз». Эта фирма специализируется на выпуске сухих клеевых составов для стеклообоев и стеклохолста. Продукцию отличает высокое качество, но доступная цена, быстрое приготовление смеси, такое же высыхание. Pufas — немецкий кандидат для ремонта поверхностей. Производитель выпускает лакокрасочные покрытия, клеящие составы, грунтовочные смеси. Товар для стеклообоев знаменит великолепными адгезионными качествами. Bostik – очередной бренд из Франции. Фирма выпускает различные клеевые составы, но наиболее известна паркетная смесь. Несмотря на небольшую цену, клеевые смеси для холста гарантируют надежность покрытия, легкую стыковку полотен.

Среди других достойных претендентов продукция фирм Spektrum (Швеция), Nortex, Wellton, Боларс (Россия).

Народная альтернатива

Есть рецепт, позволяющий изготовить достойный клеевой состав собственноручно. Для этого смешивают:

1 пачку обычного (дешевого) сухого обойного клея;

1 кг ПВА;

5 л теплой воды.

Сначала сухой клей смешивают с водой, чтобы получить однородный состав без комков. После этого вливают ПВА. Такая последовательность позволяет избежать сгустков, состоящих из ПВА и сухого неразведенного порошка.

Какой из вариантов предпочесть, решать только хозяевам ремонтируемого дома. Сухие составы обойдутся дешевле готовых смесей, самой демократичной будет себестоимость кустарного клея, его некоторые мастера вовсе считают лучшим решением практически для всех поверхностей.

Как клеить стеклохолст?

Технология достаточно проста, чтобы не вызвать затруднений. Кто знает, как происходит процесс оклейки обоями, легко разберется и с этой операцией. Чтобы работа проходила без промедления, сначала подготавливают все необходимое. В этот список входит:

стеклохолст в рулонах;

готовый клеевой состав;

небольшая емкость (кювета) для него;

кисти разных размеров;

валик с длинной рукояткой;

стремянка (стол);

обычный широкий и пластиковый шпатель для обоев;

малярный нож, линейка;

карандаш (маркер);

резак.

Для приготовления клея из сухой смеси потребуется ведро, дрель с насадкой-миксером, либо небольшая деревянная палочка (узкая рейка). Помимо этого заблаговременно приобретают средства для надежной защиты от стекла — очки, перчатки, респиратор. Лучше всего работать в одежде с длинными рукавами.

Подготовительные мероприятия

Они, как и всегда, заключаются в предварительной подготовке поверхностей.

Их полностью очищают от прежнего покрытия, затем обязательно зашпаклевывают крупные дефекты, например, трещины. Определяют нужность операции, проверяя их размер. Делают такой тест шпателем: если трещина шире его лезвия, значит, заниматься ее устранением необходимо. Когда шпатель отказывается помещаться в отверстие, шпаклевка не нужна. Поверхности очищают от пыли, затем стены (потолки) грунтуют составом глубокого проникновения, либо клеем, не слишком сильно разведенным водой. Ждут высыхания поверхностей. Основания размечают под размеры листов, оставляя небольшой припуск для соединения внахлест. Используют карандаш либо маркер. Рулоны разворачивают изнаночной (шершавой) стороной вверх.

Потом из стеклохолста аккуратно вырезают элементы для потолка и пола в соответствии со сделанными измерениями. Размер полотен может быть произвольным: таким, с которым удобнее работать. Для стен их можно резать сразу на всю высоту, для потолков есть ограничение: с отрезками, превышающими длину в 2 метра, даже вдвоем обращаться крайне трудно. На горизонтальной поверхности полотна располагают вдоль комнаты.

Какие особенности у этой работы?

Как клеить стеклохолст? Эта операция мало отличается от работы с обоями. Точно так же, как и в случае с обычными стеновыми материалами, в помещении не должны гулять сквозняки. Но сам процесс несколько проще из-за того, что клеевой состав намазывают непосредственно на основания.

На участок стены либо потолка наносят валиком клей. В углах и других труднодоступных местах используют кисти. Приклеивают отрезок паутинки. Чтобы избежать образования пузырей, поверхность тщательно («елочкой») разглаживают обойным шпателем. У приклеенного полотна обрезают излишки, если они есть, затем еще раз пропитывают клеем. По поверхности опять проходятся шпателем, чтобы обеспечить хорошее пропитывание составом. Готовый лист должен слегка потемнеть. Соседний кусок приклеивают внахлест, напуск составляет от 30 до 40 мм. Затем на стыке двух полотен прикладывают линейку (либо широкий шпатель), по которой делают разрез через оба слоя. Лишние ленты удаляют, а шов снова промазывают клеем. Точно таким же образом поступают в углах. Первое полотно загибают на 40-50 мм, следующее — в обратную сторону. В середине (в углу) стеклохолст разрезают, а потом избавляются от полосок. Каждое новое полотно и стыки обязательно обрабатывают клеем. Его излишки убирают шпателем, расположенным почти под прямым углом. От лишнего клеевого состава поверхности освобождают мягкой тканью.

Дополнительный слой клея в этом случае исполняет роль грунтовки, но нанесение оригинального грунта перед следующей операцией в большинстве случаев все же требуется. После высыхания поверхностей (но не раньше) можно приступать к дальнейшей работе, которая зависит от выбранного финишного покрытия.

Этим способом оклеивают не все поверхности, Исключение — гипсокартон. В этом случае листы стеклохолста располагают только встык. Причина — верхний бумажный слой ГКЛ, его легко повредить, а дефект неизбежно приведет к растрескиванию гипсовой «начинки». Есть способ избежать ЧП — затупить кончик лезвия о кирпич либо бетон. Такой нож не тронет картон, но спокойно разрежет стеклохолст.

Стеклохолст и финишная отделка

На высыхание стекловолоконным полотнам отводят сутки. После этого переходят к шпаклевке. Иногда этот этап пропускают: стены или потолки сразу красят. В таком случае окрашенная поверхность будет иметь интересную «паутинчатую структуру».

Если такой цели хозяева не ставят, то выравнивание финишной шпаклевкой обязательно. Рекомендуют наносить два тонких слоя — от 1,5 до 2 мм. Каждый из них должен сохнуть 12 часов. Затем поверхности отшлифовывают, грунтуют, гарантируя надежность основания и лучшее сцепление, а значит, меньший расход материала.

Последний этап — окрашивание или отделка обоями. Во втором случае шпаклевка тоже обязательна, так как тяжелые материалы — виниловые, флизелиновые — не очень любят такую поверхность. Они на ней плохо держатся. Вторая причина — перерасход обойного клея из-за высокого впитывания влаги армированными основаниями.

Некоторые рекомендации

Самостоятельные работы по оклеиванию поверхностей стеклохолстом, на первый взгляд, довольно просты. Однако и в этом случае можно сделать несколько ошибок — серьезных и не очень. Поэтому советы мастеров-профи всегда помогают избежать неприятностей там, где это легко сделать.

Не всегда паутинка становится универсальным спасительным материалом. Например, если шов двух полотен стеклохолста находится поблизости от образовавшейся трещины, то она в любом случае будет видна. Чаще всего такие «сюрпризы» появляются на гипсокартонных поверхностях. Чтобы избежать появления дефекта, советуют не клеить полотна вдоль швов ГКЛ: отступ от них обязан быть ка минимум 20 мм. Перед поклейкой надо внимательно осмотреть рулоны, чтобы определить изнаночную и лицевую сторону. Чаще последняя спрятана внутри, однако в любом правиле всегда есть исключения. Изучение этикетки — второй способ найти ответ на данный вопрос. Стеклохолсту необходимы идеально ровные поверхности, поэтому даже малейшие перепады высот (например, соседних гипсокартонных листов) обязательно требуют предварительного выравнивания шпаклевкой. Использование любых приборов для ускоренного высыхания материалов запрещено, так как эти процедуры приведут к плачевным результатам — к деформации полотен, ухудшению сцепление материалов. Окрашивают холст качественными красками на водной основе — обычными либо фасадными. Работу выполняют валиком или кистью, краскопультом. Клея на подобную работу уходит довольно много, поэтому лучше заранее обеспечить его достаточный запас. Оптимальная температура для оклеивания паутинкой — 18-25°, попадание прямых солнечных лучей нежелательно. Начинают работу со стены, противоположной выходу.

Полотно-паутинка дает возможность получить качественные поверхности практически на века, но чтобы добиться результата, надо хорошо представлять, как клеить стеклохолст. Чтобы увидеть, как происходит процесс, можно посмотреть хорошие наглядные пособия. Например, этот ролик: